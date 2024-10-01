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Günlük Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hollanda
Günlük analiz yazılımı, hem kayıt tutma hem de içgörü için uygulama günlük dosyalarının belgelenmesini ve analizini kolaylaştırır. Bu yazılım, günlük toplamayı geliştirir ve verilerin depolanması için merkezi veritabanları sağlar. Ayrıca olayların nedenlerini ve etkilerini belirlemeye yardımcı olan önceden oluşturulmuş gösterge tabloları gibi analiz bileşenlerini de içerir. Ayrıca bu araçlar, eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmak için günlüklerin sorgulanmasına olanak tanır. İzleme yetenekleri, günlük analizinin önemli bir yönüdür ve genellikle makine öğrenimi ile desteklenerek gelecekteki anormalliklerin tespit edilmesine, tahmin edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. Şirketler bu verileri performans sorunlarını anlamak, bu sorunları çözmek ve tekrarlanmayı önleyecek stratejiler uygulamak ve sonuçta uygulama performansını ve güvenilirliğini artırmak için kullanır.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izlemeyi, uygulama per...
New Relic
newrelic.com
Tüm yığınınızı izleyin, hata ayıklayın ve iyileştirin. New Relic, geliştirme, operasyon, güvenlik ve iş ekiplerinin verilerle ilgili yazılım performansı sorunlarını çözdüğü yerdir. New Relic, web sitesi ve uygulama sahiplerinin hizmetlerinin performanslarını takip etmelerine yardımcı olmak için bul...
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. güvenlik, operasyonlar ve BI kullanım senaryolarına odaklanan bulut tabanlı bir makine veri analitiği şirketidir. Gerçek zamanlı BT içgörüleri sunmak için makine tarafından oluşturulan büyük verilerden yararlanan günlük yönetimi ve analiz hizmetleri sağlar. Merkezi Redwood City, Kal...
Logz.io
logz.io
Logz.io, bulutta yerel işletmelerin ortamlarını izlemesine ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olur. Logz.io Open 360TM Platformu, Logz.io Open 360TM Platformu, Günlükler, Metrikler ve İlgili Açık Kaynak yeteneklerini birleştirerek ve genişleterek gözlemlenebilirliği yüksek maliyetli, düşük değerli ...
Mezmo
mezmo.com
Eski adıyla LogDNA olan Mezmo, verilerinizi yönetmek ve bunlar üzerinde işlem yapmak için kullanılan bir gözlemlenebilirlik platformudur. Kurumsal düzeyde uygulama geliştirme ve dağıtım, güvenlik ve uyumluluk kullanım örneklerini desteklemek için günlük verilerini alır, işler ve yönlendirir.
logit.io
logit.io
Logit.io, Grafana, ELK ve Open Distro'yu yönetmek için hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarından binlerce kullanıcı tarafından dünya çapında kullanılan bir günlük yönetimi platformudur. Platform ayrıca eksiksiz bulut gözlemlenebilirliği, altyapı izleme ve iş analitiği için bir çözüm sunar. Logit.i...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirme...
Coralogix
coralogix.com
Coralogix, günlükler, ölçümler, izleme ve güvenlik verileri için ihtiyaç duyduğunuz anda ve yerde sonsuz bilgiler sağlayan tam kapsamlı bir gözlemlenebilirlik platformudur. Benzersiz Streama© teknolojisi, indekslemeye gerek duymadan yayın içi gözlemlenebilirlik verilerini analiz etmek için kullanılı...
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, herhangi bir yığının içini görmenize, herhangi bir sorunda hata ayıklamanıza ve herhangi bir olayı çözmenize olanak tanır. Tüm yığınınızı görselleştirin, tüm günlüklerinizi yapılandırılmış veriler halinde toplayın ve SQL ile her şeyi tek bir veritabanı gibi sorgulayın. Web sitelerinden...
SolarWinds
solarwinds.com
Yardım Masası Temel Parça Paketi, Solarwinds® Web Yardım Masası ve Dameware Uzaktan Desteğinin birleşimidir. Yardım masası ve BT uzaktan destek görevlerini otomatikleştirip basitleştirerek size zaman kazandırmak için entegre olurlar. Temel özellikler: • Merkezi bildirim ve olay yönetimi • Otomatik k...
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud, tüm teknoloji yığınınızın birleştirilmiş, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izleme, uygulama performansı izleme, günlük yönetimi, gerçek kullanıcı izleme ve sentetik izleme için hepsi bir arada çözümlere sahip yenilikçi, birleşik bir platformdur. Mühendislik ...
OpenResty
openresty.com
OpenResty, standart Nginx çekirdeğini ve LuaJIT'i entegre eden gelişmiş bir web platformudur. Geliştiricilerin ölçeklenebilir web uygulamaları, web hizmetleri ve dinamik web ağ geçitleri oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Memfault
memfault.com
Memfault, gömülü cihazlar için bir gözlemlenebilirlik aracıdır. Cihazlarınız sahada konuşlandırıldıktan sonra kapsamlı hata ayıklama ve kilitlenme verilerinin yanı sıra kritik sağlık ve performans ölçümlerini otomatik olarak toplayın. Memfault ayrıca OTA güncellemelerinin filonuza dağıtımını kontrol...
Middleware
middleware.io
Middleware, sorunların daha hızlı ayıklanması için tüm ölçümleri, günlükleri ve izleri tek bir zaman çizelgesinde bir araya getiren gerçek zamanlı bir bulut gözlemlenebilirlik platformudur. Verilerinizi ve içgörülerinizi tüm kapsayıcılarınızdan ayırmanıza yardımcı olur, geliştiricilerinizin ve DevOp...
Edge Delta
edgedelta.com
Her anormalliği tespit edin ve üretim sorunlarını dakikalar içinde çözün. Geçmişte uygulamalarınızı çalışır durumda tutmak, her olası sorun için monitörler tanımlamak anlamına geliyordu.
Validato
validato.io
Validato, üretimde kullanımı güvenli İhlal ve Saldırı Simülasyonlarını kullanan, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek ve doğrulamak için saldırgan siber saldırı yöntemlerini simüle eden sürekli bir güvenlik doğrulama platformudur.
Veriato
veriato.com
Veriato, şirketlerin uzak, hibrit ve ofis içi ortamlarında riskleri önlemelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı kullanıcı davranışı analitiğini kullanarak oluşturduğu kategoriyi yeniden tanımladı. Veriato'nun platformu, tek bir güçlü platformda Insider Risk Manag...
Cribl
cribl.io
Cribl Stream, ITops/SRE/SecOps/O11y ekiplerinin istedikleri verileri toplamasına, verileri ihtiyaç duydukları formatlarda şekillendirmesine olanak tanıyan, günlüklerin, metriklerin, izlemelerin ve gözlemlenebilirlik verilerinin gerçek zamanlı işlenmesine yönelik bir gözlemlenebilirlik ve veri akışı ...
Anodot
anodot.com
Anodot'un artırılmış analitik platformu, iş zekasında yeni nesildir. Anodot, gelir açısından kritik iş olaylarını proaktif bir şekilde tanımlar, eylemler önerir ve iyileştirme sürecini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Anodot'un patentli teknolojisi, iş ölçümlerini, uyarıları ve tahminleri ken...