Günlük Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kiribati

Coralogix

coralogix.com

Coralogix, günlükler, ölçümler, izleme ve güvenlik verileri için ihtiyaç duyduğunuz anda ve yerde sonsuz bilgiler sağlayan tam kapsamlı bir gözlemlenebilirlik platformudur. Benzersiz Streama© teknolojisi, indekslemeye gerek duymadan yayın içi gözlemlenebilirlik verilerini analiz etmek için kullanılır; bu, verilerinizin (hepsi) ürününüzü, operasyonlarınızı ve işinizi bilgilendirdiği anlamına gelir. Akış içindeki bileşenler, verileri endekslemeye gerek kalmadan durum bilgisi ve gerçek zamanlı uyarı sağlamak için sistem durumunu depolar; böylece gözlemlenebilirliği elde etmek için hiçbir zaman taviz verilmez. Veriler alındıktan, ayrıştırıldıktan ve zenginleştirildikten sonra, istemci tarafından kontrol edilen bir arşiv paketine uzaktan yazılır. Arşiv, platform kullanıcı arayüzünden veya CLI aracılığıyla herhangi bir zamanda doğrudan sorgulanabilir; böylece kullanıcılara verileri üzerinde tam kontrol ve erişim ile sınırsız saklama olanağı sağlanır. Herhangi bir söz dizimini kullanarak verilerinizi herhangi bir kontrol panelinden görüntüleyin ve sorgulayın. Coralogix, GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA ve ISO 27001/27701 dahil olmak üzere BDO'nun ilgili güvenlik ve gizlilik uyumluluklarını başarıyla tamamlamıştır.