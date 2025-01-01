Konum Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Konum zekası yazılımı, CBS yazılımıyla benzer işlevlere sahip olabilir; ancak coğrafi verilerin tarihsel anlık görüntüsünü sağlamak yerine büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak tüketebilmesi gerçeğiyle farklılık gösterir. Ek olarak konum zekası yazılımı, araştırmacı ve mühendislerin aksine veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.
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Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, haritaları anotasyon yapma, veri analizi ve rotaları optimize etme gibi işlemleri kolayca yapmayı sağlayan çevrimiçi birGIS ve web haritalama çözümüdür.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online, etkileşimli web haritaları oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, geliştiricilerin harita verilerini kullanarak konum tabanlı özellikler eklemelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap, yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve 3D veriler sunarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir platformdur.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, farklı ulaşım modlarıyla binlerce lokasyona yolculuk sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayan bir API'dir.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai, fiziksel konumlardaki yaya trafiği verilerini analiz ederek ziyaret eğilimlerini ölçen ve işletmelere stratejik kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly, web sitesi ziyaretçilerini IP konumlarına göre yönlendirip, içerik sunmayı sağlayan bir coğrafi hedefleme uygulamasıdır.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT, jeo-uzamsal verileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes, 247 ülke için güncel posta kodları, coğrafi sınırlar ve sokak verileri sunan kapsamlı bir veritabanı uygulamasıdır.
Radar
radar.com
Radar uygulaması, konum SDK'ları ve API'leri ile dünya genelinde konum tabanlı deneyimlere olanak tanır.
Mapline
mapline.com
Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz eden, nesne tespiti ve değişim izleme yapan bir platformdur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, coğrafi verileri kullanarak haritalar oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Topluluk projeleri için işbirliği ve özelleştirme imkanı sunar.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3D haritalama ve navigasyon çözümleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu harita düzenleme ve veri entegrasyonu özellikleri içerir.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Proje durumu, görevler ve işçi güvenliği gibi bilgileri sunar.
CARTO
carto.com
CARTO, Mastercard Advisors'ın günlük kredi kartı işlemlerini konum tabanlı veriye dönüştürerek B2B müşterilerine yönelik içgörüler sunduğu bir uygulamadır.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere pazar araştırması için konum verisi sunan bir haritalama aracıdır. Ticaret alanlarını görselleştirir ve rekabet analizi yapar.
Maptive
maptive.com
Maptive, verileri özelleştirilebilir Google haritalarına dönüştüren web tabanlı bir haritalama çözümüdür.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps, konum analizi ve haritalama üzerine odaklanan bulut tabanlı bir platformdur. Perakende işletmeleri için veri analizi ve mağaza planlaması sağlar.
xMap
xmap.ai
xMap, kullanıcıların coğrafi verileri haritalar üzerinde görüntüleyip analiz ederek veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir konum zeka SaaS platformudur.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, büyük veri kümelerini hızlıca işleyip analiz eden, gerçek zamanlı veri entegrasyonu sağlayan bir veri tabanı platformudur.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, konum zekası platformu olarak işletmelere veriye dayalı karar alma süreçlerinde yardımcı olan jeo-uzamsal analiz ve veri çözümleri sunar.
Fielda
fielda.com
Fielda, saha etkinlikleri için veri toplama ve iş akış yönetimi sağlayan, düşük kodlu ve kullanıcı dostu bir mobil platformdur.
Azira Allspark
azira.com
Azira Allspark, veri odaklı pazarlama için hedef kitle oluşturma, medya planlaması ve performans ölçümü sağlar.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit, hızlı ve doğru adres tamamlama, mağaza bulucu ve çift yönlü coğrafi kodlama sağlayan bir dünya genelinde coğrafi kodlama API'sidir.
Targomo
targomo.com
Targomo, işletmelere konum verilerini analiz ederek stratejik planlama ve rota optimizasyonu yapma olanağı sunan bir konum analizi platformudur.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic, Avrupa genelindeki fiziksel mekanlar için konum verisi sunan bir platformdur. Ayağıyla impakt verilerini standartlaştırarak karşılaştırmalar yapmanızı sağlar.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo, çeşitli açık kaynaklardan elde edilen verilerle coğrafi konum bilgisi sağlayan bir uygulamadır. Doğru sonuçlar için birden fazla kaynak analizi yapar.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io, lokasyon seçimi ve stratejisi için veri analizi sağlayan bir platformdur. Farklı endüstrilere özel konum değerlendirmeleri yapar.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, adres doğrulama ve otomatik tamamlama özellikleri sunan, formların veri kalitesini artıran bir API uygulamasıdır.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene, veri merkezi ve bulut hizmetlerini karşılaştırıp yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. İşletmelere uygun çözümler bulmalarında yardımcı olur.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira Pinnacle, konum performansını analiz ederek ziyaretçi trafiği hakkında içgörüler sunar ve rekabet analizi sağlar.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin gayrimenkul stratejilerini optimize eden bir konum istihbarat platformudur. Analiz ve veri sunarak doğru kararlar almalarına yardımcı olur.
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiriciler için karar otomasyonu sağlayan bir platformdur. Planlama, rota ve kaynak yönetimi problemlerini çözmeye yardımcı olur.
intuizi
intuizi.com
Intuizi, kullanıcı onayına dayalı verileri işleyerek pazarlama kampanyalarını iyileştiren, finansal sonuçları artıran bir abonelik yazılımıdır.
SiteZeus
sitezeus.com
SiteZeus, işletmelere veri odaklı içgörüler sağlayarak lokasyon bazlı kararlar almayı kolaylaştıran bir analiz ve yönetim platformudur.
Combain
combain.com
Combain uygulaması, kapalı ve açık alanlarda bağlı cihazların yerini kolayca bulmanızı sağlar. Hücresel kimlik ve Wi-Fi verileri ile cihazınızın enlem ve boylamını sunar.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot, ABD perakende pazarına dair kapsamlı ve güncel veriler sunan bir platformdur. Kullanıcılara analiz, raporlama ve veri paylaşımı hizmeti sağlar.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ, konum analizi yaparak haritalar üzerinde verileri sunan, işletmelere içgörü sağlayan bir coğrafi bilgi sistemleri platformudur.
Zartico
zartico.com
Zartico, destinasyonların verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize eden bir uygulamadır. Seyahat ve eğlence sektörü için içgörüler sunar.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, bağlantı hizmetlerinin alıcı ve satıcıları için ağ planlaması, otomatik fiyatlandırma ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Zipscore.ai, pazar analizi ve konum planlaması için yapay zeka destekli bir uygulamadır. Kullanıcılara demografik veriler ve ZIP kodu haritaları sunarak karar verme süreçlerini iyileştirir.
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