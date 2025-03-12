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Konum Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Konum zekası yazılımı, CBS yazılımıyla benzer işlevlere sahip olabilir; ancak coğrafi verilerin tarihsel anlık görüntüsünü sağlamak yerine büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak tüketebilmesi gerçeğiyle farklılık gösterir. Ek olarak konum zekası yazılımı, araştırmacı ve mühendislerin aksine veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps, haritaları anotasyon yapma, veri analizi ve rotaları optimize etme gibi işlemleri kolayca yapmayı sağlayan çevrimiçi birGIS ve web haritalama çözümüdür.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online, etkileşimli web haritaları oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox, geliştiricilerin harita verilerini kullanarak konum tabanlı özellikler eklemelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Nearmap, yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve 3D veriler sunarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir platformdur.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime, farklı ulaşım modlarıyla binlerce lokasyona yolculuk sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayan bir API'dir.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai, fiziksel konumlardaki yaya trafiği verilerini analiz ederek ziyaret eğilimlerini ölçen ve işletmelere stratejik kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly, web sitesi ziyaretçilerini IP konumlarına göre yönlendirip, içerik sunmayı sağlayan bir coğrafi hedefleme uygulamasıdır.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT, jeo-uzamsal verileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes, 247 ülke için güncel posta kodları, coğrafi sınırlar ve sokak verileri sunan kapsamlı bir veritabanı uygulamasıdır.

Radar

Radar

radar.com

Radar uygulaması, konum SDK'ları ve API'leri ile dünya genelinde konum tabanlı deneyimlere olanak tanır.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz eden, nesne tespiti ve değişim izleme yapan bir platformdur.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic, coğrafi verileri kullanarak haritalar oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Topluluk projeleri için işbirliği ve özelleştirme imkanı sunar.

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin, iç mekan 3D haritalama ve navigasyon çözümleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu harita düzenleme ve veri entegrasyonu özellikleri içerir.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby, mobil ekiplerin iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Proje durumu, görevler ve işçi güvenliği gibi bilgileri sunar.

CARTO

CARTO

carto.com

CARTO, Mastercard Advisors'ın günlük kredi kartı işlemlerini konum tabanlı veriye dönüştürerek B2B müşterilerine yönelik içgörüler sunduğu bir uygulamadır.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Smappen

Smappen

smappen.com

Smappen, işletmelere pazar araştırması için konum verisi sunan bir haritalama aracıdır. Ticaret alanlarını görselleştirir ve rekabet analizi yapar.

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive, verileri özelleştirilebilir Google haritalarına dönüştüren web tabanlı bir haritalama çözümüdür.

xMap

xMap

xmap.ai

xMap, kullanıcıların coğrafi verileri haritalar üzerinde görüntüleyip analiz ederek veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir konum zeka SaaS platformudur.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps, konum analizi ve haritalama üzerine odaklanan bulut tabanlı bir platformdur. Perakende işletmeleri için veri analizi ve mağaza planlaması sağlar.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica, büyük veri kümelerini hızlıca işleyip analiz eden, gerçek zamanlı veri entegrasyonu sağlayan bir veri tabanı platformudur.

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink, konum zekası platformu olarak işletmelere veriye dayalı karar alma süreçlerinde yardımcı olan jeo-uzamsal analiz ve veri çözümleri sunar.

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda, saha etkinlikleri için veri toplama ve iş akış yönetimi sağlayan, düşük kodlu ve kullanıcı dostu bir mobil platformdur.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira Allspark, veri odaklı pazarlama için hedef kitle oluşturma, medya planlaması ve performans ölçümü sağlar.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit, hızlı ve doğru adres tamamlama, mağaza bulucu ve çift yönlü coğrafi kodlama sağlayan bir dünya genelinde coğrafi kodlama API'sidir.

Targomo

Targomo

targomo.com

Targomo, işletmelere konum verilerini analiz ederek stratejik planlama ve rota optimizasyonu yapma olanağı sunan bir konum analizi platformudur.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic, Avrupa genelindeki fiziksel mekanlar için konum verisi sunan bir platformdur. Ayağıyla impakt verilerini standartlaştırarak karşılaştırmalar yapmanızı sağlar.

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo, çeşitli açık kaynaklardan elde edilen verilerle coğrafi konum bilgisi sağlayan bir uygulamadır. Doğru sonuçlar için birden fazla kaynak analizi yapar.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Symaps.io, lokasyon seçimi ve stratejisi için veri analizi sağlayan bir platformdur. Farklı endüstrilere özel konum değerlendirmeleri yapar.

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder, adres doğrulama ve otomatik tamamlama özellikleri sunan, formların veri kalitesini artıran bir API uygulamasıdır.

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene, veri merkezi ve bulut hizmetlerini karşılaştırıp yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. İşletmelere uygun çözümler bulmalarında yardımcı olur.

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira Pinnacle, konum performansını analiz ederek ziyaretçi trafiği hakkında içgörüler sunar ve rekabet analizi sağlar.

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint, perakendecilerin gayrimenkul stratejilerini optimize eden bir konum istihbarat platformudur. Analiz ve veri sunarak doğru kararlar almalarına yardımcı olur.

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice, geliştiriciler için karar otomasyonu sağlayan bir platformdur. Planlama, rota ve kaynak yönetimi problemlerini çözmeye yardımcı olur.

intuizi

intuizi

intuizi.com

Intuizi, kullanıcı onayına dayalı verileri işleyerek pazarlama kampanyalarını iyileştiren, finansal sonuçları artıran bir abonelik yazılımıdır.

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

SiteZeus, işletmelere veri odaklı içgörüler sağlayarak lokasyon bazlı kararlar almayı kolaylaştıran bir analiz ve yönetim platformudur.

Combain

Combain

combain.com

Combain uygulaması, kapalı ve açık alanlarda bağlı cihazların yerini kolayca bulmanızı sağlar. Hücresel kimlik ve Wi-Fi verileri ile cihazınızın enlem ve boylamını sunar.

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

IdealSpot, ABD perakende pazarına dair kapsamlı ve güncel veriler sunan bir platformdur. Kullanıcılara analiz, raporlama ve veri paylaşımı hizmeti sağlar.

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ, konum analizi yaparak haritalar üzerinde verileri sunan, işletmelere içgörü sağlayan bir coğrafi bilgi sistemleri platformudur.

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico, destinasyonların verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize eden bir uygulamadır. Seyahat ve eğlence sektörü için içgörüler sunar.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase, bağlantı hizmetlerinin alıcı ve satıcıları için ağ planlaması, otomatik fiyatlandırma ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Zipscore.ai, pazar analizi ve konum planlaması için yapay zeka destekli bir uygulamadır. Kullanıcılara demografik veriler ve ZIP kodu haritaları sunarak karar verme süreçlerini iyileştirir.

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