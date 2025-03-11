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Konum zekası yazılımı, CBS yazılımıyla benzer işlevlere sahip olabilir; ancak coğrafi verilerin tarihsel anlık görüntüsünü sağlamak yerine büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak tüketebilmesi gerçeğiyle farklılık gösterir. Ek olarak konum zekası yazılımı, araştırmacı ve mühendislerin aksine veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.
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Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, haritaları anotasyon yapma, veri analizi ve rotaları optimize etme gibi işlemleri kolayca yapmayı sağlayan çevrimiçi birGIS ve web haritalama çözümüdür.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online, etkileşimli web haritaları oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, geliştiricilerin harita verilerini kullanarak konum tabanlı özellikler eklemelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap, yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve 3D veriler sunarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir platformdur.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, farklı ulaşım modlarıyla binlerce lokasyona yolculuk sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayan bir API'dir.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai, fiziksel konumlardaki yaya trafiği verilerini analiz ederek ziyaret eğilimlerini ölçen ve işletmelere stratejik kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly, web sitesi ziyaretçilerini IP konumlarına göre yönlendirip, içerik sunmayı sağlayan bir coğrafi hedefleme uygulamasıdır.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT, jeo-uzamsal verileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes, 247 ülke için güncel posta kodları, coğrafi sınırlar ve sokak verileri sunan kapsamlı bir veritabanı uygulamasıdır.
Radar
radar.com
Radar uygulaması, konum SDK'ları ve API'leri ile dünya genelinde konum tabanlı deneyimlere olanak tanır.
Mapline
mapline.com
Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz eden, nesne tespiti ve değişim izleme yapan bir platformdur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, coğrafi verileri kullanarak haritalar oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Topluluk projeleri için işbirliği ve özelleştirme imkanı sunar.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3D haritalama ve navigasyon çözümleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu harita düzenleme ve veri entegrasyonu özellikleri içerir.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Proje durumu, görevler ve işçi güvenliği gibi bilgileri sunar.
CARTO
carto.com
CARTO, Mastercard Advisors'ın günlük kredi kartı işlemlerini konum tabanlı veriye dönüştürerek B2B müşterilerine yönelik içgörüler sunduğu bir uygulamadır.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere pazar araştırması için konum verisi sunan bir haritalama aracıdır. Ticaret alanlarını görselleştirir ve rekabet analizi yapar.
Maptive
maptive.com
Maptive, verileri özelleştirilebilir Google haritalarına dönüştüren web tabanlı bir haritalama çözümüdür.
xMap
xmap.ai
xMap, kullanıcıların coğrafi verileri haritalar üzerinde görüntüleyip analiz ederek veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir konum zeka SaaS platformudur.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps, konum analizi ve haritalama üzerine odaklanan bulut tabanlı bir platformdur. Perakende işletmeleri için veri analizi ve mağaza planlaması sağlar.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, büyük veri kümelerini hızlıca işleyip analiz eden, gerçek zamanlı veri entegrasyonu sağlayan bir veri tabanı platformudur.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, konum zekası platformu olarak işletmelere veriye dayalı karar alma süreçlerinde yardımcı olan jeo-uzamsal analiz ve veri çözümleri sunar.
Azira Allspark
azira.com
Azira Allspark, veri odaklı pazarlama için hedef kitle oluşturma, medya planlaması ve performans ölçümü sağlar.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit, hızlı ve doğru adres tamamlama, mağaza bulucu ve çift yönlü coğrafi kodlama sağlayan bir dünya genelinde coğrafi kodlama API'sidir.
Fielda
fielda.com
Fielda, saha etkinlikleri için veri toplama ve iş akış yönetimi sağlayan, düşük kodlu ve kullanıcı dostu bir mobil platformdur.
Targomo
targomo.com
Targomo, işletmelere konum verilerini analiz ederek stratejik planlama ve rota optimizasyonu yapma olanağı sunan bir konum analizi platformudur.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic, Avrupa genelindeki fiziksel mekanlar için konum verisi sunan bir platformdur. Ayağıyla impakt verilerini standartlaştırarak karşılaştırmalar yapmanızı sağlar.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo, çeşitli açık kaynaklardan elde edilen verilerle coğrafi konum bilgisi sağlayan bir uygulamadır. Doğru sonuçlar için birden fazla kaynak analizi yapar.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io, lokasyon seçimi ve stratejisi için veri analizi sağlayan bir platformdur. Farklı endüstrilere özel konum değerlendirmeleri yapar.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, adres doğrulama ve otomatik tamamlama özellikleri sunan, formların veri kalitesini artıran bir API uygulamasıdır.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene, veri merkezi ve bulut hizmetlerini karşılaştırıp yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. İşletmelere uygun çözümler bulmalarında yardımcı olur.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira Pinnacle, konum performansını analiz ederek ziyaretçi trafiği hakkında içgörüler sunar ve rekabet analizi sağlar.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin gayrimenkul stratejilerini optimize eden bir konum istihbarat platformudur. Analiz ve veri sunarak doğru kararlar almalarına yardımcı olur.
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyoruz. Solvice, yapay zeka destekli teknolojiyi uygulamalarınıza aşılar. Çözümünüzün büyümesini hızlandırmak ve geliştirmek için derin yöneylem araştırması uzmanlığını kullanıyoruz. Solvice ürünleri OnRoute ve OnShift, tüm planlama ve lojistik sorunlarınıza mükemmel yanıttır. Çözümleyicilerimiz en iyi kararı saniyeler içinde hesaplar ve bu verileri geliştirici ekibinize geri gönderir. API'lerimiz verimliliği tamamen yeni bir düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 30 günlük deneme sürümümüzle ücretsiz optimizasyona başlayın.
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini daha iyi anlamasını sağlayabilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü oluşturmak amacıyla deneyimli pazarlama ve teknoloji profesyonelleri tarafından 2019 yılında kuruldu. Dijital harcamanın finansal getirisi. Başından beri, kullanıcı rızasını temel alan (ve GDPR ve CCPA ile uyumlu), ürkütücü olmayacak veya hissettirmeyecek ve hem yayıncılar hem de reklamverenler için daha iyi mali sonuçlar sağlayacak bir veri çözümü oluşturmak istedik. Müşterinin mevcut DSP, SSP, DMP, CMP vb. ile birlikte kullanılabilmesi için mevcut iş akışına uyacak, bunların yerine geçmeyecek bir çözüm istedik. Herhangi bir veri setini görebilmek ve onu kamuya açık veya özel olarak diğer veri setleriyle karşılaştırabilmek istedik. Ayrıca başka birinin verilerinin yararlı olup olmadığını kendi gözlerinizle görebileceğiniz bir platform oluşturmak istedik. Son olarak pazarlama sektörünün dışında da aynı derecede değerli olacak bir çözüm oluşturmak istedik. Intuizi Platformunu oluştururken veri toplama, işleme ve görüntüleme konularında büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Dijital kampanyalar için ROAS'ı iyileştirmenin en uygun maliyetli yolunu zaten sağlıyoruz ve eklediğimiz her Sinyal Sağlayıcı ve Müşteri için daha iyi oluyoruz. Artık platformumuzu araştırma, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam gibi konularda pazarlama dışında kullanılmak üzere hazırlıyoruz.
SiteZeus
sitezeus.com
Yeni ve yerleşik çok birimli markalar, komisyoncular ve geliştiriciler, milyonlarca veri noktasını hızlı bir şekilde anlaşılması kolay, eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek için SiteZeus'tan yararlanabilir. Daha iyi konuma dayalı kararlar alınmasına yardımcı olur.
Combain
combain.com
Comba ile bağlı cihazları iç ve dış mekanlarda kolayca bulun. Küresel Hücre Kimliği ve Wi-Fi verileri veri tabanımız, cihazınızın enlem ve boylamını sağlar.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot, son sekiz yılını, ABD perakende pazarının dünyada mevcut en kapsamlı, güncel ve coğrafi olarak ayrıntılı haritasını oluşturmak için tüketici ve perakende pazarı verilerini bir araya getirerek geçirdi. Veri temellerimize ek olarak, ülke genelinde binlerce perakende markasıyla çalışırken tüketici davranışı ve perakende ağlarının analizinde uzmanlığımızı geliştirdik. Müşterilerimize içgörüye ulaşmak için birden fazla yol sunuyoruz: self-servis SaaS, proje tabanlı danışmanlık, API entegrasyonu ve kurumsal veri paylaşımı. SaaS tarafında esnek self-servis platformumuz, araştırmacıların, çalıştıkları herhangi bir konumla ilgili tam olarak ihtiyaç duydukları öngörüleri ve raporları derinlemesine incelemelerine olanak tanır. Veri olgunluğuna ulaşmış kuruluşlar için, konum verilerini endüstriyel ölçekte zenginleştiriyoruz ve özel istatistiksel yöntemler aracılığıyla iş sorunlarına yeni çözümler üretmek için son derece uzmanlaşmış analistler çalıştırıyoruz.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ, her konumun değerini (insanlar, onların davranışları, işleri ve potansiyelleri) haritalarda kolayca tüketilebilir katmanlar olarak söyleyen bir konumsal zeka platformudur.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama performansı ve stratejik danışmanlardan oluşan ekibimizle birlikte ülke genelinde 200'den fazla destinasyon, daha iyi sonuçlar yaratacak net bilgiler sunması konusunda Zartico'ya güveniyor. 2019 yılında kurulan Zartico, turizm endüstrisindeki organizasyonel değişimi kolaylaştırırken, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini ve ziyaretçi deneyimini iyileştirerek topluluklara fayda sağlamak amacıyla turizmin karşılaştığı dünyadaki en zorlu zorlukları çözmek için kuruldu. Gelişmiş veri zekası ve karar verme yoluyla, kuruluşların dünyanın destinasyonlarını daha iyi yönetebilmelerini sağlama misyonundayız. ZDOS®, DMO'ların başarılarını ölçebilecekleri ve paydaşlarına ve topluluklarına fayda sağlayacak sonuçlar sağlayabilecekleri benzersiz bilgiler, temeller, kıyaslamalar ve endeksler sağlar. Ortaklarımızın destinasyonlarını başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, ziyaretçi ekonomisinin modası geçmiş pazarlama odaklı KPI'ların ötesindeki gerçek etkisini ölçmek ve anlamak amacıyla Çağdaş Destinasyon Organizasyonunun Beş Temelini tanıttık. 200'den fazla Zartico ortağı, stratejik planlamayı, operasyonel mükemmelliği, paydaş katılımını ve uyumu geliştirmek ve sonuçta ziyaretçi ekonomilerini daha yüksek başarı seviyelerine taşımak için şu anda bu entegre en iyi uygulamalar dizisini kullanıyor.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin
Zipscore.ai
zipscore.ai
Pazar Analizi ve Konum Planlama için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu. Çeşitli coğrafi ayrıntılara ilişkin kapsamlı nüfus sayımı verilerini, Posta Kodu haritalarını ve daha fazlasını keşfedin.
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