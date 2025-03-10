Konum Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Konum zekası yazılımı, CBS yazılımıyla benzer işlevlere sahip olabilir; ancak coğrafi verilerin tarihsel anlık görüntüsünü sağlamak yerine büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak tüketebilmesi gerçeğiyle farklılık gösterir. Ek olarak konum zekası yazılımı, araştırmacı ve mühendislerin aksine veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.
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Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3D haritalama ve navigasyon çözümleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu harita düzenleme ve veri entegrasyonu özellikleri içerir.
Maptive
maptive.com
Maptive, verileri özelleştirilebilir Google haritalarına dönüştüren web tabanlı bir haritalama çözümüdür.
LogiNext
loginextsolutions.com
Loginext, büyük işletmeler için uçtan uca teslimat ve ulaşımı tamamen otomatikleştiren bir AI yerel platformudur. Loginext, e-ticaret, perakende, ulaşım, ev teslimatları, çok kanal yerine getirme ve B2B dağıtım pazarında 200'den fazla kurumsal müşteriye hizmet vermektedir. Ortalama% 100 yoy oranında büyüyen Loginext, müşterilerinin lojistik maliyetlerini azaltmak ve operasyonel mükemmellik elde etmek için sipariş planlama, müşteri iletişimi, yönlendirme, gönderme ve gerçek zamanlı izleme sayısallaştırmasına ve optimize etmesine yardımcı oldu. Loginext AI tabanlı bir SaaS platformu olarak sunulmaktadır ve kurye, ekspres, parsel, QSR zincirleri, perakende, e -ticaret ve ulaşım arasında oldukça çeşitli kullanım durumlarıdır. Loginext, her gün 1 milyondan fazla sipariş veren 100.000'den fazla kurumsal kullanıcıda 50'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Merkezi New York bölgesinde bulunan Loginext, Dubai, Mumbai, Delhi ve Kuala Lumpur'da bölgesel ofislere sahiptir.
xMap
xmap.ai
xMap, kuruluşların ve işletmelerin verileri haritalar üzerinde görüntülemesine, verileri analiz etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, birden çok sektörden çok çeşitli veri kümeleri sağlayan bir konum zekası SaaS platformudur. xMap, işletmeleri benzersiz büyüme ve pazar liderliğine sorunsuz bir şekilde yönlendiren kapsamlı bilgiler sunuyor.
Fielda
fielda.com
FielA, düşük kodlu ve kullanımı kolay bir mobil veri toplama ve özellikle saha etkinliği için oluşturulan iş akışı yönetim platformudur. Kuruluşunuz saha varlık denetimi, cihaz kurulum projeleri veya basit veri toplama yapıyor olsun, FieldA programda kalmanıza, verileri paylaşmanıza, hataları ortadan kaldırmanıza ve inceleme uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Tescilli coğrafi yazılım (CBS) haritaları mobil veri toplamayı hızlandırabilir ve derinlemesine bilgiler sağlayabilir. Çevrimdışı veri toplama, tamamen özelleştirilebilir formlar, iş akışları, gerçek zamanlı bilgiler, görüntü yakalama ve diğer uygulamalarla kolay entegrasyon içeren kodsuz bir form oluşturucu dahil olmak üzere bir dizi özellik FieldA'yı müşterilerimiz arasında popüler hale getirir.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene, işletmelerin ağ hizmetlerini satın alma ve satma şeklini değiştiren, veri odaklı bir pazar platformudur. Cloudscene, satın almayı düzene sokarak ve satış faaliyetlerini basitleştirerek, ileriyi düşünen kuruluşlar için daha güçlü bağlantılara, daha kolay takip ve yönetime, güçlendirilmiş ve çevik ekiplere, zaman ve maliyet verimliliğine ve artan üretkenliğe yol açar. En iyi iş kararlarının güçlü verilere dayandığına inandığımızdan, platformumuz benzersiz pazar istihbaratıyla desteklenmektedir.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ, her konumun değerini (insanlar, onların davranışları, işleri ve potansiyelleri) haritalarda kolayca tüketilebilir katmanlar olarak söyleyen bir konumsal zeka platformudur.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot, son sekiz yılını, ABD perakende pazarının dünyada mevcut en kapsamlı, güncel ve coğrafi olarak ayrıntılı haritasını oluşturmak için tüketici ve perakende pazarı verilerini bir araya getirerek geçirdi. Veri temellerimize ek olarak, ülke genelinde binlerce perakende markasıyla çalışırken tüketici davranışı ve perakende ağlarının analizinde uzmanlığımızı geliştirdik. Müşterilerimize içgörüye ulaşmak için birden fazla yol sunuyoruz: self-servis SaaS, proje tabanlı danışmanlık, API entegrasyonu ve kurumsal veri paylaşımı. SaaS tarafında esnek self-servis platformumuz, araştırmacıların, çalıştıkları herhangi bir konumla ilgili tam olarak ihtiyaç duydukları öngörüleri ve raporları derinlemesine incelemelerine olanak tanır. Veri olgunluğuna ulaşmış kuruluşlar için, konum verilerini endüstriyel ölçekte zenginleştiriyoruz ve özel istatistiksel yöntemler aracılığıyla iş sorunlarına yeni çözümler üretmek için son derece uzmanlaşmış analistler çalıştırıyoruz.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz eden, nesne tespiti ve değişim izleme yapan bir platformdur.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, perakende, emlak ve FMCG sektörlerindeki profesyonellerin, konumun işletmelerinin performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan Konum Zekası platformudur. Gelişmiş veri analitiği ve tahmine dayalı istatistikler, şirketlerin derinlemesine pazar araştırması yapmalarına olanak tanır, böylece stratejileri hakkında bilinçli kararlar alabilirler. Bu analizlerden elde edilen değerli bilgiler, gezinmesi ve anlaşılması kolay, harita merkezli bir arayüzde anında görüntülenir. Bu rekabetçi iş zekası, mağaza ağlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, doğru satış tahminleri gerçekleştirmek, pazarlama karışımlarını yenilemek ve genişleme planlarına öncülük etmek için kullanılır.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes, 247 ülke için güncel posta kodları, coğrafi sınırlar ve sokak verileri sunan kapsamlı bir veritabanı uygulamasıdır.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, müşteri katılım formlarınız için tam entegre doğrulama özelliklerine sahip bir API'dir. Mevcut formunuza bir veya daha fazla özellik ekleyin ve dönüşüm oranlarının ve veri kalitesinin iyileşmesini izleyin. - Adres arama Adresleri sıfır yazım hatasıyla 5 kat daha hızlı yakalamak için posta kodu aramayı veya otomatik tamamlamayı kullanın - Çatı katında coğrafi kodlama Dünya çapındaki adresler için koordinatları alın - Banka doğrulama Otomatik ödemeler ve para transferleri için banka hesaplarını doğrulayın - E-posta ve mobil doğrulama Geçerli e-posta adreslerini ve cep telefonunu yakalayın müşterilerden ve potansiyel müşterilerden gelen numaralar - OTP doğrulaması Müşteri hesaplarını tek seferlik şifre SMS doğrulamasıyla koruyun Posta Kodlayıcıyı neden kullanmalısınız? Postcoder, Birleşik Krallık'ta ve dünya çapında 9.000'den fazla kuruluşun form dönüştürmelerinde ve veri kalitesinde ölçülebilir iyileştirmeler elde etmesine yardımcı oluyor. Postcoder'ı entegre ettikten sonra pek çok kişi yeni katılım sayılarının arttığını, formların daha hızlı tamamlandığını ve potansiyel müşteri sayısında artış olduğunu bildirdi.
Symaps.io
symaps.io
Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşitli türdeki konum verilerinin (sosyo-demografik özellikler, ziyaretçi sayısı, rekabet ortamı, özel veriler) değerini birleştirir ve çıkarır. Birçok işlevsellik mevcuttur: ağ kapsamını görselleştirin, kapsama alanlarını keşfedin, konumları karşılaştırın, beyaz bölgeleri belirleyin, önceden tanımlanmış bir dizi kritere göre yeni büyüme alanlarını hedefleyin, benzer konumları bulun, rekabetle kıyaslayın,... Sezgisel arayüz ve katmanların kolay görselleştirilmesi Haritadaki verilerin işlenmesi, verilerin içe ve dışa aktarılması. Symaps platformu dünya çapında faaliyet göstermektedir ve şu anda 15 ülkede kullanılmaktadır.
Combain
combain.com
Comba ile bağlı cihazları iç ve dış mekanlarda kolayca bulun. Küresel Hücre Kimliği ve Wi-Fi verileri veri tabanımız, cihazınızın enlem ve boylamını sağlar.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo, açık sokak haritası, coğrafi adlar, doğal dünya vb. gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen açık kaynaklı verilerden geliştirilmiştir ve coğrafi kodlama motoru nominatim, pelias vb. özellikleri alır. Daha doğru sonuçlar getirmek ve ayrıca verilerin kapsamını geliştirmek için birden fazla kaynak analiz edilir. .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT, jeo-uzamsal verileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic, Avrupa çapındaki herhangi bir fiziksel yer için konum bilgisi platformudur. Karşılaştığınız zorluklara yönelik en kesin verileri sunuyoruz. Doğru lokasyonlara, doğru fiyata yatırım yapın. Varlıklarınızı tanıtın. Stratejik bölgelerden ek trafik çekin. Varlıklarınızın performansını karşılaştırın. Genişletme, varlık ve şehir tanıtımı, pazarlama aktivasyonu, performans takibi konularında daha karlı kararlar almak için trafik öngörülerini kullanın. Yaya trafiği verilerinin kullanıma hazır bütünsel görünümü: Yaya sayısı verilerimiz, standartlaştırılmış bir metodoloji sayesinde Avrupa'daki herhangi bir yerle karşılaştırma yapmanıza olanak tanır. Sürekli değişen bir ortamda tüm kararlarınız en iyi verilerle yönlendirilebilir
SiteZeus
sitezeus.com
Yeni ve yerleşik çok birimli markalar, komisyoncular ve geliştiriciler, milyonlarca veri noktasını hızlı bir şekilde anlaşılması kolay, eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek için SiteZeus'tan yararlanabilir. Daha iyi konuma dayalı kararlar alınmasına yardımcı olur.
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini daha iyi anlamasını sağlayabilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü oluşturmak amacıyla deneyimli pazarlama ve teknoloji profesyonelleri tarafından 2019 yılında kuruldu. Dijital harcamanın finansal getirisi. Başından beri, kullanıcı rızasını temel alan (ve GDPR ve CCPA ile uyumlu), ürkütücü olmayacak veya hissettirmeyecek ve hem yayıncılar hem de reklamverenler için daha iyi mali sonuçlar sağlayacak bir veri çözümü oluşturmak istedik. Müşterinin mevcut DSP, SSP, DMP, CMP vb. ile birlikte kullanılabilmesi için mevcut iş akışına uyacak, bunların yerine geçmeyecek bir çözüm istedik. Herhangi bir veri setini görebilmek ve onu kamuya açık veya özel olarak diğer veri setleriyle karşılaştırabilmek istedik. Ayrıca başka birinin verilerinin yararlı olup olmadığını kendi gözlerinizle görebileceğiniz bir platform oluşturmak istedik. Son olarak pazarlama sektörünün dışında da aynı derecede değerli olacak bir çözüm oluşturmak istedik. Intuizi Platformunu oluştururken veri toplama, işleme ve görüntüleme konularında büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Dijital kampanyalar için ROAS'ı iyileştirmenin en uygun maliyetli yolunu zaten sağlıyoruz ve eklediğimiz her Sinyal Sağlayıcı ve Müşteri için daha iyi oluyoruz. Artık platformumuzu araştırma, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam gibi konularda pazarlama dışında kullanılmak üzere hazırlıyoruz.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL tabanlı analitiği kullanarak veya kapsayıcıya alınmış ML'yi çalıştırmak için verileri analiz etmek modeller
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, coğrafi verileri kullanarak haritalar oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Topluluk projeleri için işbirliği ve özelleştirme imkanı sunar.
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyoruz. Solvice, yapay zeka destekli teknolojiyi uygulamalarınıza aşılar. Çözümünüzün büyümesini hızlandırmak ve geliştirmek için derin yöneylem araştırması uzmanlığını kullanıyoruz. Solvice ürünleri OnRoute ve OnShift, tüm planlama ve lojistik sorunlarınıza mükemmel yanıttır. Çözümleyicilerimiz en iyi kararı saniyeler içinde hesaplar ve bu verileri geliştirici ekibinize geri gönderir. API'lerimiz verimliliği tamamen yeni bir düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 30 günlük deneme sürümümüzle ücretsiz optimizasyona başlayın.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP, mağazalar, restoranlar ve hizmet sağlayıcılar gibi fiziksel işletmelere stratejik konum planlama ve karar verme konusunda yardımcı olan bir konum optimizasyon aracıdır. TargomoLOOP, müşteri demografisi, perakende satışlar ve hizmet alanı teklifleri de dahil olmak üzere işletmenizin tüm konum tabanlı bilgilerini yönetmeye yönelik merkezi bir platformdur. Bu yöntemden elde edilen bilgiler, perakende ve konaklama yerlerini incelemek ve geliştirmek, ayrıca ağı geliştirmeyi planlamak ve optimize etmek için kullanılabilir. Yapay zeka tarafından desteklenen analizler, satışları %80-90 doğrulukla doğru bir şekilde tahmin edebilmenin yanı sıra, firmaların başarı faktörlerini ve büyüme olanaklarını da bulabilir.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, farklı ulaşım modlarıyla binlerce lokasyona yolculuk sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayan bir API'dir.
CARTO
carto.com
CARTO, Mastercard Advisors'ın günlük kredi kartı işlemlerini konum tabanlı veriye dönüştürerek B2B müşterilerine yönelik içgörüler sunduğu bir uygulamadır.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, geliştiricilerin harita verilerini kullanarak konum tabanlı özellikler eklemelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap, yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve 3D veriler sunarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir platformdur.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai, fiziksel konumlardaki yaya trafiği verilerini analiz ederek ziyaret eğilimlerini ölçen ve işletmelere stratejik kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere pazar araştırması için konum verisi sunan bir haritalama aracıdır. Ticaret alanlarını görselleştirir ve rekabet analizi yapar.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin emlak stratejisini optimize ederek daha hızlı ve daha doğru karar almalarını sağlar. Kullanımı kolay ve merkezi veri platformu, ulusal franchise verenlere ve zincirlere, PiinPoints pazar planlama araçlarını ve tahmin modellerini geliştiren sektör lideri verilere erişimle birlikte gelişmiş tahmine dayalı analitikler sunar.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, haritaları anotasyon yapma, veri analizi ve rotaları optimize etme gibi işlemleri kolayca yapmayı sağlayan çevrimiçi birGIS ve web haritalama çözümüdür.
Radar
radar.com
Radar uygulaması, konum SDK'ları ve API'leri ile dünya genelinde konum tabanlı deneyimlere olanak tanır.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit, uygulamanız için hızlı ve doğru adres otomatik tamamlama, mağaza bulucu ve iki yönlü coğrafi kodlama sağlayan dünya çapında bir coğrafi kodlama API'sidir.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online, etkileşimli web haritaları oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly, web sitesi ziyaretçilerini IP konumlarına göre yönlendirip, içerik sunmayı sağlayan bir coğrafi hedefleme uygulamasıdır.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Pazar Analizi ve Konum Planlama için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu. Çeşitli coğrafi ayrıntılara ilişkin kapsamlı nüfus sayımı verilerini, Posta Kodu haritalarını ve daha fazlasını keşfedin.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Mapline
mapline.com
Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama performansı ve stratejik danışmanlardan oluşan ekibimizle birlikte ülke genelinde 200'den fazla destinasyon, daha iyi sonuçlar yaratacak net bilgiler sunması konusunda Zartico'ya güveniyor. 2019 yılında kurulan Zartico, turizm endüstrisindeki organizasyonel değişimi kolaylaştırırken, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini ve ziyaretçi deneyimini iyileştirerek topluluklara fayda sağlamak amacıyla turizmin karşılaştığı dünyadaki en zorlu zorlukları çözmek için kuruldu. Gelişmiş veri zekası ve karar verme yoluyla, kuruluşların dünyanın destinasyonlarını daha iyi yönetebilmelerini sağlama misyonundayız. ZDOS®, DMO'ların başarılarını ölçebilecekleri ve paydaşlarına ve topluluklarına fayda sağlayacak sonuçlar sağlayabilecekleri benzersiz bilgiler, temeller, kıyaslamalar ve endeksler sağlar. Ortaklarımızın destinasyonlarını başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, ziyaretçi ekonomisinin modası geçmiş pazarlama odaklı KPI'ların ötesindeki gerçek etkisini ölçmek ve anlamak amacıyla Çağdaş Destinasyon Organizasyonunun Beş Temelini tanıttık. 200'den fazla Zartico ortağı, stratejik planlamayı, operasyonel mükemmelliği, paydaş katılımını ve uyumu geliştirmek ve sonuçta ziyaretçi ekonomilerini daha yüksek başarı seviyelerine taşımak için şu anda bu entegre en iyi uygulamalar dizisini kullanıyor.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps, bulut tabanlı ve kullanımı kolay bir perakende haritalama platformudur. Platform konum zekası, haritalama ve veri analizi konularında uzmanlaşmıştır. GapMaps, perakende işletmelerinin nüfus sayımı, sektör ve dijital verileri oluşturmasını ve ağ planlama süreçlerine uygulamasını sağlar. İşletmeler bu platformu kullanarak sektörleri, rakipleri ve müşterileri hakkında güçlü, uygun maliyetli içgörüler elde ediyor. İşletmeler ayrıca GapMaps'i mağazalarının hizmet kapsamını anlamak, mağaza kapsamı boşluklarını ve yeni mağaza fırsatlarını belirlemek, performansın etkenlerini anlamak için regresyon modelleri oluşturmak, satışları tahmin etmek için sağlam analitik süreçler geliştirmek ve olası yeni hizmet alanlarındaki çekirdek hedef müşterileri belirlemek ve ölçmek için kullanır. Hızlı servis restoranları, Fast Food, Kafeler, Kahve Perakendeciliği, Akaryakıt, Çocuk Bakımı, Sağlık ve Fitness, Perakende geliştirme, Medikal ve Sağlık Hizmetleri ve diğerleri gibi sektörler, önemli iş kararları için GapMaps platformunu kullanıyor. Şu anda GapMaps, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Endonezya, Orta Doğu, Hong Kong, Tayvan, Nijerya ve daha birçok ülkedeki müşteriler tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.
Azira Pinnacle
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizleri platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma yetkisine sahip olduğu, daha alakalı bir dünya yaratmaktır. Azira, hedef kitleleri belirlemek, çok kanallı kampanyaları etkinleştirmek ve ziyaretçi sayısını ilişkilendirmeyi anlamak için yenilikçi pazarlama çözümleri sunuyor. Ayrıca yer seçimi, ticaret alanı analizi, rekabet istihbaratı ve daha fazlası gibi kullanım senaryolarına yönelik operasyonel bilgiler de sağlar. Azira perakende, konaklama, seyahat, emlak, finansal hizmetler ve medya alanlarındaki işletmelere hizmet vermektedir. Azira Veri Zekası Platformu, 44 ülkede 70 milyondan fazla yerde tüketici davranışlarını aydınlatıyor. Operasyonel Zeka: Pinnacle, aşağıdakiler gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak için konum performansı hakkında bilgi almayı kolaylaştırır: - Konumuma gelen yaya trafiği nasıl? - Haftanın hangi günü veya günün hangi saati en çok ziyaretçi alıyor? - Bulunduğum yerde ne kadar zaman harcıyorlar? - Ziyaretçilerim nerede yaşıyor veya çalışıyor? - Ziyaretçilerin konumuma ulaşmak için kullandığı en popüler rota hangisi? - Rakiplerim nasıl performans gösteriyor? Pazarlama Zekası: Allspark, veriye dayalı pazarlamanızı güçlendirmek için gelişmiş hedef kitle seçimine anında erişim sağlar: - Gerçek dünya verilerine dayalı hedef kitleler oluşturun ve yönetin. - Dijital kanallardaki özel hedef kitlenize ilişkin gerçek zamanlı tahminlerle medya planlamasını verimli hale getirin ve bütçe tahsisiyle daha akıllı olmak için sonuçları karşılaştırın. - İstediğiniz platformda etkinleştirin. - Sonuçları ölçmek için döngüyü çevrimdışı ilişkilendirmeyle kapatın. - Mevcut müşterilerinize veya rakiplerinizin müşterilerine benzer hedef kitleler oluşturun ve kazanımı artırmak için onları hedefleyin.
Azira Allspark
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizleri platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği daha alakalı bir dünya yaratmaktır. Azira, hedef kitleleri belirlemek, çok kanallı kampanyaları etkinleştirmek ve ziyaretçi sayısını ilişkilendirmeyi anlamak için yenilikçi pazarlama çözümleri sunuyor. Ayrıca yer seçimi, ticaret alanı analizi, rekabet istihbaratı ve daha fazlası gibi kullanım senaryolarına ilişkin operasyonel bilgiler de sağlar. Azira perakende, konaklama, seyahat, emlak, finansal hizmetler ve medya alanlarındaki işletmelere hizmet vermektedir. Azira Veri Zekası Platformu, 44 ülkede 70 milyondan fazla yerde tüketici davranışlarını aydınlatıyor. Operasyonel Zeka: Pinnacle, aşağıdakiler gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak için konum performansı hakkında bilgi almayı kolaylaştırır: - Konumuma gelen yaya trafiği nasıl? - Haftanın hangi günü veya günün hangi saati en çok ziyaretçi alıyor? - Bulunduğum yerde ne kadar zaman harcıyorlar? - Ziyaretçilerim nerede yaşıyor veya çalışıyor? - Ziyaretçilerin konumuma ulaşmak için kullandığı en popüler rota hangisi? - Rakiplerim nasıl performans gösteriyor? Pazarlama Zekası: Allspark, veriye dayalı pazarlamanızı güçlendirmek için gelişmiş hedef kitle seçimine anında erişim sağlar: - Gerçek dünya verilerine dayalı hedef kitleler oluşturun ve yönetin. - Dijital kanallardaki özel hedef kitlenize ilişkin gerçek zamanlı tahminlerle medya planlamasını verimli hale getirin ve bütçe tahsisiyle daha akıllı olmak için sonuçları karşılaştırın. - İstediğiniz platformda etkinleştirin. - Sonuçları ölçmek için döngüyü çevrimdışı ilişkilendirmeyle kapatın. - Mevcut müşterilerinize veya rakiplerinizin müşterilerine benzer hedef kitleler oluşturun ve kazanımı artırmak için onları hedefleyin.
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