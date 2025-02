Konum Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Glympse

corp.glympse.com

Glympse, yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle birlikte gelen lider coğrafi konum izleme platformudur. Hem iç hem de dış olayları görselleştirmek ve akıllı bir şekilde tetiklemek için veri öğelerini yakalayıp işlemelerine yardımcı olarak tahmine dayalı görünürlük ve konum zekası çözümleri arayan her büyüklükteki şirketle çalışır. Glympse, konum paylaşımının geçici olması gerektiği ve bu konum paylaşımında zaman sınırlarını ve coğrafi sınırları belirleme kontrolünün her zaman son kullanıcıda olması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Kolay, güvenli, kullanışlı, geçici ve özel arasında uyumlu bir denge kuran konum paylaşımı deneyimleri sağlamak için on yıldan fazla zaman harcadı. Konum verilerine dayalı etkileşimli deneyimler oluşturmanın inceliklerinde uzmanlaştı. Gelişmiş varış tespiti ve coğrafi sınırlama mantığına dayalı olarak müşterinin gördüklerine yönelik güncellemeleri otomatikleştirmek, pil ömrünü optimize etmek ve tüm bunları sorunsuz UX/UI yetenekleriyle dengelemek gibi şeyler yapmaktan gurur duyuyor. Glympse'deki herkesin bir teknoloji meraklısı olması ve en son çözümleri yaratma konusunda heyecan duyması nedeniyle, kurumsal markaların insanlar, ürünler ve hizmetler hareket halindeyken daha sorunsuz bir müşteri öncelikli deneyim sunmasını sağlayan çözümler geliştirmeye de aynı yaklaşımı uyguladı. Glympse, Saha Hizmetleri, Filo ve Lojistik, Ürün Teslimatı ve Perakende Varış Bildirimleri için kendi konum tabanlı ürün veya hizmet çözümlerinizi oluşturmak için kurumsal düzeyde konum SDK'ları, API'ler, gösterge tabloları ve daha fazlasını içeren esnek bir coğrafi konum izleme platformu sunar veya kurumsal müşteriler için Glympse En Route ve küçük işletmeler için Glympse PRO olmak üzere önceden paketlenmiş iki ürününden birini kullanın.