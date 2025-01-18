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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konum Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Paraguay
Konum zekası yazılımı, CBS yazılımıyla benzer işlevlere sahip olabilir; ancak coğrafi verilerin tarihsel anlık görüntüsünü sağlamak yerine büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak tüketebilmesi gerçeğiyle farklılık gösterir. Ek olarak konum zekası yazılımı, araştırmacı ve mühendislerin aksine veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.
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Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar arasında işbirliği oluşturur. Güçlü bir iç mekan zeka haritalama platformu olan Mappedin, size son teknoloji haritalama sistemi ve sezgisel yön bulma uygulamaları sunar. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan Harita Düzenleyicimiz, doğru haritaları ve konum verilerini gerçek zamanlı olarak korumak için kuruluşlar arasında işbirliği oluşturur.
Maptive
maptive.com
Maptive, verilerinizi dakikalar içinde özel bir Google haritasına dönüştürür. Zengin özelliklere sahip kurumsal düzeydeki yazılımımızın ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve güçlü haritalama araçlarımızla verilerinizdeki gizli fırsatları keşfedin.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük kuruluşlar için uçtan uca teslimatı ve taşımayı tamamen otomatikleştiren yapay zekaya dayalı bir platformdur. LogiNext, e-ticaret, perakende, ulaşım, eve teslimat, çok kanallı sipariş karşılama ve B2B dağıtım pazarında 200'den fazla kurumsal müşteriye hizmet vermektedir. Bir önceki yıla göre ortalama %100 büyüyen LogiNext, lojistik maliyetlerini azaltmak ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için müşterilerinin sipariş planlamayı, müşteri iletişimini, yönlendirmeyi, sevkiyatı ve gerçek zamanlı takibi dijitalleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oldu. LogiNext, yapay zeka tabanlı bir SaaS platformu olarak sunulur ve Kurye, Ekspres, Paket, QSR zincirleri, Perakende, e-Ticaret ve Taşımacılık genelinde yüksek düzeyde yapılandırılabilir çeşitli kullanım senaryolarına sahiptir. LogiNext, 50'den fazla ülkede 100.000'den fazla kurumsal kullanıcı tarafından kullanılmakta ve her gün 1 milyondan fazla sipariş teslim etmektedir. Genel merkezi New York bölgesinde bulunan LogiNext'in Dubai, Mumbai, Delhi ve Kuala Lumpur'da bölge ofisleri bulunmaktadır.
xMap
xmap.ai
xMap, kuruluşların ve işletmelerin verileri haritalar üzerinde görüntülemesine, verileri analiz etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, birden çok sektörden çok çeşitli veri kümeleri sağlayan bir konum zekası SaaS platformudur. xMap, işletmeleri benzersiz büyüme ve pazar liderliğine sorunsuz bir şekilde yönlendiren kapsamlı bilgiler sunuyor.
Fielda
fielda.com
Fielda, özellikle saha faaliyetleri için oluşturulmuş, Az Kodlu ve Kullanımı Kolay Mobil Veri Toplama ve İş Akışı yönetim platformudur. Kuruluşunuz ister Saha Varlık denetimi, Cihaz Kurulum projeleri isterse basit veri toplama yapıyor olsun, Fielda programa uymanıza, verileri paylaşmanıza, hataları ortadan kaldırmanıza ve denetim uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Tescilli Jeo-Uzaysal Yazılım (GIS) Haritaları, mobil veri toplamayı hızlandırabilir ve derinlemesine bilgiler sağlayabilir. Çevrimdışı veri toplama özelliğine sahip kodsuz form oluşturucu, tamamen özelleştirilebilir formlar, iş akışları, gerçek zamanlı bilgiler, görüntü yakalama ve diğer uygulamalarla kolay entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik, Fielda'yı müşterilerimiz arasında popüler kılmaktadır.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene, işletmelerin ağ hizmetlerini satın alma ve satma şeklini değiştiren, veri odaklı bir pazar platformudur. Cloudscene, satın almayı düzene sokarak ve satış faaliyetlerini basitleştirerek, ileriyi düşünen kuruluşlar için daha güçlü bağlantılara, daha kolay takip ve yönetime, güçlendirilmiş ve çevik ekiplere, zaman ve maliyet verimliliğine ve artan üretkenliğe yol açar. En iyi iş kararlarının güçlü verilere dayandığına inandığımızdan, platformumuz benzersiz pazar istihbaratıyla desteklenmektedir.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle birlikte gelen lider coğrafi konum izleme platformudur. Hem iç hem de dış olayları görselleştirmek ve akıllı bir şekilde tetiklemek için veri öğelerini yakalayıp işlemelerine yardımcı olarak tahmine dayalı görünürlük ve konum zekası çözümleri arayan her büyüklükteki şirketle çalışır. Glympse, konum paylaşımının geçici olması gerektiği ve bu konum paylaşımında zaman sınırlarını ve coğrafi sınırları belirleme kontrolünün her zaman son kullanıcıda olması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Kolay, güvenli, kullanışlı, geçici ve özel arasında uyumlu bir denge kuran konum paylaşımı deneyimleri sağlamak için on yıldan fazla zaman harcadı. Konum verilerine dayalı etkileşimli deneyimler oluşturmanın inceliklerinde uzmanlaştı. Gelişmiş varış tespiti ve coğrafi sınırlama mantığına dayalı olarak müşterinin gördüklerine yönelik güncellemeleri otomatikleştirmek, pil ömrünü optimize etmek ve tüm bunları sorunsuz UX/UI yetenekleriyle dengelemek gibi şeyler yapmaktan gurur duyuyor. Glympse'deki herkesin bir teknoloji meraklısı olması ve en son çözümleri yaratma konusunda heyecan duyması nedeniyle, kurumsal markaların insanlar, ürünler ve hizmetler hareket halindeyken daha sorunsuz bir müşteri öncelikli deneyim sunmasını sağlayan çözümler geliştirmeye de aynı yaklaşımı uyguladı. Glympse, Saha Hizmetleri, Filo ve Lojistik, Ürün Teslimatı ve Perakende Varış Bildirimleri için kendi konum tabanlı ürün veya hizmet çözümlerinizi oluşturmak için kurumsal düzeyde konum SDK'ları, API'ler, gösterge tabloları ve daha fazlasını içeren esnek bir coğrafi konum izleme platformu sunar veya kurumsal müşteriler için Glympse En Route ve küçük işletmeler için Glympse PRO olmak üzere önceden paketlenmiş iki ürününden birini kullanın.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ, her konumun değerini (insanlar, onların davranışları, işleri ve potansiyelleri) haritalarda kolayca tüketilebilir katmanlar olarak söyleyen bir konumsal zeka platformudur.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot, son sekiz yılını, ABD perakende pazarının dünyada mevcut en kapsamlı, güncel ve coğrafi olarak ayrıntılı haritasını oluşturmak için tüketici ve perakende pazarı verilerini bir araya getirerek geçirdi. Veri temellerimize ek olarak, ülke genelinde binlerce perakende markasıyla çalışırken tüketici davranışı ve perakende ağlarının analizinde uzmanlığımızı geliştirdik. Müşterilerimize içgörüye ulaşmak için birden fazla yol sunuyoruz: self-servis SaaS, proje tabanlı danışmanlık, API entegrasyonu ve kurumsal veri paylaşımı. SaaS tarafında esnek self-servis platformumuz, araştırmacıların, çalıştıkları herhangi bir konumla ilgili tam olarak ihtiyaç duydukları öngörüleri ve raporları derinlemesine incelemelerine olanak tanır. Veri olgunluğuna ulaşmış kuruluşlar için, konum verilerini endüstriyel ölçekte zenginleştiriyoruz ve özel istatistiksel yöntemler aracılığıyla iş sorunlarına yeni çözümler üretmek için son derece uzmanlaşmış analistler çalıştırıyoruz.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir nesne algılama platformudur. Kullanıcılara, bu görüntülerdeki nesneleri ve alanları tespit etme, segmentlere ayırma ve yerelleştirmenin yanı sıra değişiklikleri izleme ve anormallikleri belirleme yeteneği sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve kod gerektirmeyen yaklaşımı, tüm teknik altyapıya sahip kullanıcılara özelleştirilmiş kullanım senaryoları oluşturma ve verilerinden değerli bilgiler elde etme olanağı sağlar.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, perakende, emlak ve FMCG sektörlerindeki profesyonellerin, konumun işletmelerinin performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan Konum Zekası platformudur. Gelişmiş veri analitiği ve tahmine dayalı istatistikler, şirketlerin derinlemesine pazar araştırması yapmalarına olanak tanır, böylece stratejileri hakkında bilinçli kararlar alabilirler. Bu analizlerden elde edilen değerli bilgiler, gezinmesi ve anlaşılması kolay, harita merkezli bir arayüzde anında görüntülenir. Bu rekabetçi iş zekası, mağaza ağlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, doğru satış tahminleri gerçekleştirmek, pazarlama karışımlarını yenilemek ve genişleme planlarına öncülük etmek için kullanılır.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
247 ülkeye ait tüm posta kodlarını, coğrafi sınırları ve sokak verilerini içeren gerçek anlamda küresel bir şirket içi veri seti. Çin, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi zorlu ülkeler de dahil olmak üzere en yüksek veri kalitesini korumak için haftalık olarak güncellenmektedir. GeoPostcodes veritabanı üç ürüne ayrılmıştır: - Posta kodu veritabanı: Kurumsal ve Ürün entegrasyonu için eksiksiz bir posta kodu verisi teklifi. - Sınırlar veritabanı: Kenar uyumlu sınırlarımız posta ve idari alanları yüksek hassasiyet ve görselleştirme çözünürlüğüyle kapsar. - Sokak veritabanı: Adres doğrulama, otomatik tamamlama ve son kilometre teslimatı için coğrafi verilerinizi sokak düzeyindeki bilgilerle tamamlayın. Veri kümeleri, çoklu dil desteği, UNLOCODE ve IATA kodları, şehir tanımları, idari alanlar, enlem ve boylam koordinatları ve daha fazlasını içeren gelişmiş özelliklerle tamamlanmaktadır. Hesabınıza adanmış ve başarınıza kendini adamış bir müşteri başarı yöneticisi, kusursuz bir veri entegrasyon süreci ve tüm sorularınıza anında yanıt verilmesini sağlayacaktır. Gartner, IBM ve UPS gibi şirketler uluslararası posta kodu veritabanlarımıza güveniyor.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, müşteri katılım formlarınız için tam entegre doğrulama özelliklerine sahip bir API'dir. Mevcut formunuza bir veya daha fazla özellik ekleyin ve dönüşüm oranlarının ve veri kalitesinin iyileşmesini izleyin. - Adres arama Adresleri sıfır yazım hatasıyla 5 kat daha hızlı yakalamak için posta kodu aramayı veya otomatik tamamlamayı kullanın - Çatı katında coğrafi kodlama Dünya çapındaki adresler için koordinatları alın - Banka doğrulama Otomatik ödemeler ve para transferleri için banka hesaplarını doğrulayın - E-posta ve mobil doğrulama Geçerli e-posta adreslerini ve cep telefonunu yakalayın müşterilerden ve potansiyel müşterilerden gelen numaralar - OTP doğrulaması Müşteri hesaplarını tek seferlik şifre SMS doğrulamasıyla koruyun Posta Kodlayıcıyı neden kullanmalısınız? Postcoder, Birleşik Krallık'ta ve dünya çapında 9.000'den fazla kuruluşun form dönüştürmelerinde ve veri kalitesinde ölçülebilir iyileştirmeler elde etmesine yardımcı oluyor. Postcoder'ı entegre ettikten sonra pek çok kişi yeni katılım sayılarının arttığını, formların daha hızlı tamamlandığını ve potansiyel müşteri sayısında artış olduğunu bildirdi.
Symaps.io
symaps.io
Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşitli türdeki konum verilerinin (sosyo-demografik özellikler, ziyaretçi sayısı, rekabet ortamı, özel veriler) değerini birleştirir ve çıkarır. Birçok işlevsellik mevcuttur: ağ kapsamını görselleştirin, kapsama alanlarını keşfedin, konumları karşılaştırın, beyaz bölgeleri belirleyin, önceden tanımlanmış bir dizi kritere göre yeni büyüme alanlarını hedefleyin, benzer konumları bulun, rekabetle kıyaslayın,... Sezgisel arayüz ve katmanların kolay görselleştirilmesi Haritadaki verilerin işlenmesi, verilerin içe ve dışa aktarılması. Symaps platformu dünya çapında faaliyet göstermektedir ve şu anda 15 ülkede kullanılmaktadır.
Combain
combain.com
Comba ile bağlı cihazları iç ve dış mekanlarda kolayca bulun. Küresel Hücre Kimliği ve Wi-Fi verileri veri tabanımız, cihazınızın enlem ve boylamını sağlar.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo, açık sokak haritası, coğrafi adlar, doğal dünya vb. gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen açık kaynaklı verilerden geliştirilmiştir ve coğrafi kodlama motoru nominatim, pelias vb. özellikleri alır. Daha doğru sonuçlar getirmek ve ayrıca verilerin kapsamını geliştirmek için birden fazla kaynak analiz edilir. .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify, gerçek zamanlı coğrafi verileri yönetmek ve işlemek ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturmak için uçtan uca bir platformdur. Mapify ile çözümlerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları Akıllı Şehirler, IoT ve Endüstri 4.0'da kullanabilirsiniz. Google Haritalar ile karmaşık Coğrafi Bilgi Sistemleri arasındaki boşluğu basit, az kodlu bir SaaS platformuyla dolduruyoruz. Kolay ama güçlüdür: Al > İşle > Görselleştir > Harekete geç!
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic, Avrupa çapındaki herhangi bir fiziksel yer için konum bilgisi platformudur. Karşılaştığınız zorluklara yönelik en kesin verileri sunuyoruz. Doğru lokasyonlara, doğru fiyata yatırım yapın. Varlıklarınızı tanıtın. Stratejik bölgelerden ek trafik çekin. Varlıklarınızın performansını karşılaştırın. Genişletme, varlık ve şehir tanıtımı, pazarlama aktivasyonu, performans takibi konularında daha karlı kararlar almak için trafik öngörülerini kullanın. Yaya trafiği verilerinin kullanıma hazır bütünsel görünümü: Yaya sayısı verilerimiz, standartlaştırılmış bir metodoloji sayesinde Avrupa'daki herhangi bir yerle karşılaştırma yapmanıza olanak tanır. Sürekli değişen bir ortamda tüm kararlarınız en iyi verilerle yönlendirilebilir
SiteZeus
sitezeus.com
Yeni ve yerleşik çok birimli markalar, komisyoncular ve geliştiriciler, milyonlarca veri noktasını hızlı bir şekilde anlaşılması kolay, eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek için SiteZeus'tan yararlanabilir. Daha iyi konuma dayalı kararlar alınmasına yardımcı olur.
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini daha iyi anlamasını sağlayabilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü oluşturmak amacıyla deneyimli pazarlama ve teknoloji profesyonelleri tarafından 2019 yılında kuruldu. Dijital harcamanın finansal getirisi. Başından beri, kullanıcı rızasını temel alan (ve GDPR ve CCPA ile uyumlu), ürkütücü olmayacak veya hissettirmeyecek ve hem yayıncılar hem de reklamverenler için daha iyi mali sonuçlar sağlayacak bir veri çözümü oluşturmak istedik. Müşterinin mevcut DSP, SSP, DMP, CMP vb. ile birlikte kullanılabilmesi için mevcut iş akışına uyacak, bunların yerine geçmeyecek bir çözüm istedik. Herhangi bir veri setini görebilmek ve onu kamuya açık veya özel olarak diğer veri setleriyle karşılaştırabilmek istedik. Ayrıca başka birinin verilerinin yararlı olup olmadığını kendi gözlerinizle görebileceğiniz bir platform oluşturmak istedik. Son olarak pazarlama sektörünün dışında da aynı derecede değerli olacak bir çözüm oluşturmak istedik. Intuizi Platformunu oluştururken veri toplama, işleme ve görüntüleme konularında büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Dijital kampanyalar için ROAS'ı iyileştirmenin en uygun maliyetli yolunu zaten sağlıyoruz ve eklediğimiz her Sinyal Sağlayıcı ve Müşteri için daha iyi oluyoruz. Artık platformumuzu araştırma, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam gibi konularda pazarlama dışında kullanılmak üzere hazırlıyoruz.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL tabanlı analitiği kullanarak veya kapsayıcıya alınmış ML'yi çalıştırmak için verileri analiz etmek modeller
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, kuruluşların coğrafi konum verilerinden yararlanmasına ve harita tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir bulut platformudur. Etkileşimli bir harita oluşturucu, coğrafi konum veri işleme platformu, mobil uygulamalar ve değişen veri girişlerinin gerçek veya gerçek zamanlıya yakın görselleştirilmesine yönelik çözümler dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunar. Konum verilerinin çalışmasını basitleştiren ve ilgi çekici harita görselleştirmelerine olanak tanıyan Mapotic, şirketlerin kullanıcılarının sevdiği uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor.
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyoruz. Solvice, yapay zeka destekli teknolojiyi uygulamalarınıza aşılar. Çözümünüzün büyümesini hızlandırmak ve geliştirmek için derin yöneylem araştırması uzmanlığını kullanıyoruz. Solvice ürünleri OnRoute ve OnShift, tüm planlama ve lojistik sorunlarınıza mükemmel yanıttır. Çözümleyicilerimiz en iyi kararı saniyeler içinde hesaplar ve bu verileri geliştirici ekibinize geri gönderir. API'lerimiz verimliliği tamamen yeni bir düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 30 günlük deneme sürümümüzle ücretsiz optimizasyona başlayın.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP, mağazalar, restoranlar ve hizmet sağlayıcılar gibi fiziksel işletmelere stratejik konum planlama ve karar verme konusunda yardımcı olan bir konum optimizasyon aracıdır. TargomoLOOP, müşteri demografisi, perakende satışlar ve hizmet alanı teklifleri de dahil olmak üzere işletmenizin tüm konum tabanlı bilgilerini yönetmeye yönelik merkezi bir platformdur. Bu yöntemden elde edilen bilgiler, perakende ve konaklama yerlerini incelemek ve geliştirmek, ayrıca ağı geliştirmeyi planlamak ve optimize etmek için kullanılabilir. Yapay zeka tarafından desteklenen analizler, satışları %80-90 doğrulukla doğru bir şekilde tahmin edebilmenin yanı sıra, firmaların başarı faktörlerini ve büyüme olanaklarını da bulabilir.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, herhangi bir ulaşım moduna göre binlerce konuma seyahat sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayabilen bir API'dir. Kurumsal Arama ve Konum Zekası kapsamında kullanılır.
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, 4 milyondan fazla geliştiricinin tercih ettiği canlı konum platformudur. Mapbox, her işletmeyi uygulamalarına coğrafi özellikler ekleme ve konum zekasıyla operasyonları geliştirme konusunda donatan hassas konum verileri ve esnek geliştirici araçları sağlar. Müşteriler otomotiv, lojistik, iş zekası, perakende, seyahat, veri görselleştirme, tüketici uygulamaları, hava durumu, Nesnelerin İnterneti, coğrafi analiz ve ötesini kapsamaktadır. Web ve mobil cihazlara yönelik lider harita oluşturma teknolojisine sahip Mapbox, geliştiricilerin, şirketlerin ve iş liderlerinin güvendiği yüksek performanslı, özelleştirilebilir, güvenilir ve ölçeklenebilir konum hizmetleri sağlamasıyla tanınır. Mapbox hizmetleri, küresel harita verilerini, gerçek zamanlı trafiği, coğrafi kodlamayı ve adres aramayı ve navigasyon için yönlendirme ve yol tariflerini içerir. API'ler, kod kitaplıkları, SDK'lar ve kapsamlı geliştirici belgeleri aracılığıyla Mapbox ile derleme yapın. Her ölçekteki işletme için tasarlanan Mapbox'ı ücretsiz olarak oluşturmaya başlayabilirsiniz ve fiyatlandırma aylık kullanıma dayalıdır; ön lisans veya sözleşme gerekmez. Mapbox, Washington D.C., Helsinki ve Tokyo'da ofisleri bulunan 700'den fazla kişiden oluşan küresel bir ekiptir. Mapbox 2010 yılında kuruldu. Bugün Mapbox, dünya çapındaki platformların, uygulamaların ve markaların konum zekasına güç sağlıyor.
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri, yatırımcılar ve belediyeler bilinçli kararlar almak ve teklifleri kazanmak için Placer.ai'ye güveniyor. Temel özellikler şunları içerir: - Ziyaret ölçümü ve trendler - Gerçek Ticaret Alanı - Müşteri öngörüleri ve demografisi - Müşteri yolculukları - Rekabetçi kıyaslama - Zincir ve endüstri analizi - Çevrimiçi analiz platformu - Veri akışı, özel raporlar ve API Ücretsiz bir hesap ve Placer için kaydolun. yapay zeka
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere etkili pazar araştırması için konum zekası sağlayan çevrimiçi bir bölge haritalama aracıdır. En iyi iş yerleri hakkında bilinçli kararlar vermek için ticaret alanlarını görselleştirin, nüfus bilgilerine erişin ve rakipleri analiz edin. Sürüş süresi alanları sayesinde lojistiği de kolaylıkla yönetebilir ve yerel pazarlama stratejilerini yönlendirebilirsiniz. Konum zekasının gücünün kilidini açın ve Smappen ile iş başarınızı bugün optimize edin!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin emlak stratejisini optimize ederek daha hızlı ve daha doğru karar almalarını sağlar. Kullanımı kolay ve merkezi veri platformu, ulusal franchise verenlere ve zincirlere, PiinPoints pazar planlama araçlarını ve tahmin modellerini geliştiren sektör lideri verilere erişimle birlikte gelişmiş tahmine dayalı analitikler sunar.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Kullanımı kolay çevrimiçi GIS ve web haritalama görselleştirme çözümü. Haritalara açıklama ekleyin, bölgeleri çizin, verileri filtreleyin, verileri analiz edin, rota optimizasyonu yapın ve daha fazlasını yapın. Çok sayıda haritayı yönetmesi ve oluşturması gereken ekipler için idealdir. Düşük bir öğrenme eğrisi, harita dijitalleştirmesini bir organizasyonun tüm seviyelerine getirir. 2009 yılında kurulan Scribble Haritalar, doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak oluşturulmuştur. Ekip portalımız, ekiplerin haritalar üzerinde işbirliği yapmasına ve birlikte çalışmasına olanak tanır ve bir dizi dışa aktarma seçeneğiyle Scribble Haritalar, tüm kuruluşunuza jeouzamsal yetenek kazandırmak için mevcut iş akışlarıyla entegre olabilir.
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit, uygulamanız için hızlı ve doğru adres otomatik tamamlama, mağaza bulucu ve iki yönlü coğrafi kodlama sağlayan dünya çapında bir coğrafi kodlama API'sidir.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaştırırken ve haritada arama yaparken yeni bakış açıları ve gelişmiş ayrıntılar elde edin. Konum zekası elde etmek için akıllı, veriye dayalı haritalama stillerini ve sezgisel analiz araçlarını kullanın. Haritaları işbirliği içinde oluşturup kullanarak kuruluşunuz genelinde etkili bir şekilde çalışın. İçgörülerinizi belirli kişilerle veya tüm dünyayla paylaşın.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, herkesin, her yerde olağanüstü miktarlardaki verileri, her gün çığır açan gelişmeler yaratmalarına yardımcı olacak hızlı içgörülere dönüştürmesine olanak tanıyan, eğlenceli, az kodlu/kodsuz, uçtan uca bir veri analizi platformudur. Bugün dünyanın her yerindeki kuruluşlar, işgücünün becerilerini hızla artırmak ve yüksek etkili iş sonuçları üretmek için Alteryx'e güveniyor. Ücretsiz denemenizi başlatmak ve verilerinizden daha fazla yararlanmak için Alteryx.com'u ziyaret edin!
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli ve daha akıllı hale getirme misyonundadır. Dünya çapında 100.000'den fazla işletme internet güvenliği, içerik özelleştirme, reklam, analiz, dijital hak yönetimi, uyumluluk, kullanıcı deneyimi optimizasyonu ve çevrimiçi sahtekarlığın önlenmesi için MaxMind verilerine güveniyor. Şirketler GeoIP verilerini internet ziyaretçilerinin yerini belirlemek ve onlara alakalı içerik ve reklamları göstermek, analizler gerçekleştirmek, dijital hakları uygulamak ve İnternet trafiğini verimli bir şekilde yönlendirmek için kullanır. İşletmeler, GeoIP verilerini kullanarak müşterilerinin bağlantı hızları, İSS'leri ve daha fazlası hakkında ek bilgiler elde edebilir.
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Pazar Analizi ve Konum Planlama için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu. Çeşitli coğrafi ayrıntılara ilişkin kapsamlı nüfus sayımı verilerini, Posta Kodu haritalarını ve daha fazlasını keşfedin.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı, saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Müşteri adayı ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, müşteri adayı oluşturma ve daha fazlası gibi özellikler. Ayrıca daha akıllıca satış yapmanıza yardımcı olmak için eğitim kütüphanesi, coğrafi sınırlamalı pazarlama platformu ve ev sahibi bilgileri gibi çok sayıda eklenti hizmeti de sunarlar. En önemlisi, istediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olmak için sizinle ve şirketinizle kişisel olarak çalışırlar. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi salesrabbit.com adresinde bulabilirsiniz.
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin ve anlamanın yeni yollarını yaratın. Sorunlarla karşılaşırsanız uzman ekibimiz size verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi göstermeye hazır! Bizi arayın, bizimle sohbet edin veya bir e-posta gönderin; yardım etmek için buradayız.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama performansı ve stratejik danışmanlardan oluşan ekibimizle birlikte ülke genelinde 200'den fazla destinasyon, daha iyi sonuçlar yaratacak net bilgiler sunması konusunda Zartico'ya güveniyor. 2019 yılında kurulan Zartico, turizm endüstrisindeki organizasyonel değişimi kolaylaştırırken, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini ve ziyaretçi deneyimini iyileştirerek topluluklara fayda sağlamak amacıyla turizmin karşılaştığı dünyadaki en zorlu zorlukları çözmek için kuruldu. Gelişmiş veri zekası ve karar verme yoluyla, kuruluşların dünyanın destinasyonlarını daha iyi yönetebilmelerini sağlama misyonundayız. ZDOS®, DMO'ların başarılarını ölçebilecekleri ve paydaşlarına ve topluluklarına fayda sağlayacak sonuçlar sağlayabilecekleri benzersiz bilgiler, temeller, kıyaslamalar ve endeksler sağlar. Ortaklarımızın destinasyonlarını başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, ziyaretçi ekonomisinin modası geçmiş pazarlama odaklı KPI'ların ötesindeki gerçek etkisini ölçmek ve anlamak amacıyla Çağdaş Destinasyon Organizasyonunun Beş Temelini tanıttık. 200'den fazla Zartico ortağı, stratejik planlamayı, operasyonel mükemmelliği, paydaş katılımını ve uyumu geliştirmek ve sonuçta ziyaretçi ekonomilerini daha yüksek başarı seviyelerine taşımak için şu anda bu entegre en iyi uygulamalar dizisini kullanıyor.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps, bulut tabanlı ve kullanımı kolay bir perakende haritalama platformudur. Platform konum zekası, haritalama ve veri analizi konularında uzmanlaşmıştır. GapMaps, perakende işletmelerinin nüfus sayımı, sektör ve dijital verileri oluşturmasını ve ağ planlama süreçlerine uygulamasını sağlar. İşletmeler bu platformu kullanarak sektörleri, rakipleri ve müşterileri hakkında güçlü, uygun maliyetli içgörüler elde ediyor. İşletmeler ayrıca GapMaps'i mağazalarının hizmet kapsamını anlamak, mağaza kapsamı boşluklarını ve yeni mağaza fırsatlarını belirlemek, performansın etkenlerini anlamak için regresyon modelleri oluşturmak, satışları tahmin etmek için sağlam analitik süreçler geliştirmek ve olası yeni hizmet alanlarındaki çekirdek hedef müşterileri belirlemek ve ölçmek için kullanır. Hızlı servis restoranları, Fast Food, Kafeler, Kahve Perakendeciliği, Akaryakıt, Çocuk Bakımı, Sağlık ve Fitness, Perakende geliştirme, Medikal ve Sağlık Hizmetleri ve diğerleri gibi sektörler, önemli iş kararları için GapMaps platformunu kullanıyor. Şu anda GapMaps, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Endonezya, Orta Doğu, Hong Kong, Tayvan, Nijerya ve daha birçok ülkedeki müşteriler tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.
Azira Pinnacle
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizleri platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma yetkisine sahip olduğu, daha alakalı bir dünya yaratmaktır. Azira, hedef kitleleri belirlemek, çok kanallı kampanyaları etkinleştirmek ve ziyaretçi sayısını ilişkilendirmeyi anlamak için yenilikçi pazarlama çözümleri sunuyor. Ayrıca yer seçimi, ticaret alanı analizi, rekabet istihbaratı ve daha fazlası gibi kullanım senaryolarına yönelik operasyonel bilgiler de sağlar. Azira perakende, konaklama, seyahat, emlak, finansal hizmetler ve medya alanlarındaki işletmelere hizmet vermektedir. Azira Veri Zekası Platformu, 44 ülkede 70 milyondan fazla yerde tüketici davranışlarını aydınlatıyor. Operasyonel Zeka: Pinnacle, aşağıdakiler gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak için konum performansı hakkında bilgi almayı kolaylaştırır: - Konumuma gelen yaya trafiği nasıl? - Haftanın hangi günü veya günün hangi saati en çok ziyaretçi alıyor? - Bulunduğum yerde ne kadar zaman harcıyorlar? - Ziyaretçilerim nerede yaşıyor veya çalışıyor? - Ziyaretçilerin konumuma ulaşmak için kullandığı en popüler rota hangisi? - Rakiplerim nasıl performans gösteriyor? Pazarlama Zekası: Allspark, veriye dayalı pazarlamanızı güçlendirmek için gelişmiş hedef kitle seçimine anında erişim sağlar: - Gerçek dünya verilerine dayalı hedef kitleler oluşturun ve yönetin. - Dijital kanallardaki özel hedef kitlenize ilişkin gerçek zamanlı tahminlerle medya planlamasını verimli hale getirin ve bütçe tahsisiyle daha akıllı olmak için sonuçları karşılaştırın. - İstediğiniz platformda etkinleştirin. - Sonuçları ölçmek için döngüyü çevrimdışı ilişkilendirmeyle kapatın. - Mevcut müşterilerinize veya rakiplerinizin müşterilerine benzer hedef kitleler oluşturun ve kazanımı artırmak için onları hedefleyin.
Azira Allspark
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizleri platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği daha alakalı bir dünya yaratmaktır. Azira, hedef kitleleri belirlemek, çok kanallı kampanyaları etkinleştirmek ve ziyaretçi sayısını ilişkilendirmeyi anlamak için yenilikçi pazarlama çözümleri sunuyor. Ayrıca yer seçimi, ticaret alanı analizi, rekabet istihbaratı ve daha fazlası gibi kullanım senaryolarına ilişkin operasyonel bilgiler de sağlar. Azira perakende, konaklama, seyahat, emlak, finansal hizmetler ve medya alanlarındaki işletmelere hizmet vermektedir. Azira Veri Zekası Platformu, 44 ülkede 70 milyondan fazla yerde tüketici davranışlarını aydınlatıyor. Operasyonel Zeka: Pinnacle, aşağıdakiler gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak için konum performansı hakkında bilgi almayı kolaylaştırır: - Konumuma gelen yaya trafiği nasıl? - Haftanın hangi günü veya günün hangi saati en çok ziyaretçi alıyor? - Bulunduğum yerde ne kadar zaman harcıyorlar? - Ziyaretçilerim nerede yaşıyor veya çalışıyor? - Ziyaretçilerin konumuma ulaşmak için kullandığı en popüler rota hangisi? - Rakiplerim nasıl performans gösteriyor? Pazarlama Zekası: Allspark, veriye dayalı pazarlamanızı güçlendirmek için gelişmiş hedef kitle seçimine anında erişim sağlar: - Gerçek dünya verilerine dayalı hedef kitleler oluşturun ve yönetin. - Dijital kanallardaki özel hedef kitlenize ilişkin gerçek zamanlı tahminlerle medya planlamasını verimli hale getirin ve bütçe tahsisiyle daha akıllı olmak için sonuçları karşılaştırın. - İstediğiniz platformda etkinleştirin. - Sonuçları ölçmek için döngüyü çevrimdışı ilişkilendirmeyle kapatın. - Mevcut müşterilerinize veya rakiplerinizin müşterilerine benzer hedef kitleler oluşturun ve kazanımı artırmak için onları hedefleyin.