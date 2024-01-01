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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konum Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fiji
Konum zekası yazılımı, CBS yazılımıyla benzer işlevlere sahip olabilir; ancak coğrafi verilerin tarihsel anlık görüntüsünü sağlamak yerine büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak tüketebilmesi gerçeğiyle farklılık gösterir. Ek olarak konum zekası yazılımı, araştırmacı ve mühendislerin aksine veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.
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ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaşt...
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel anal...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Haritaları Kolayca Oluşturun, Analiz Edin ve Paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın, web sitelerine haritalar yerleştirin ve resimler veya pdf oluşturun.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, 4 milyondan fazla geliştiricinin tercih ettiği canlı konum platformudur. Mapbox, her işletmeyi uygulamalarına coğrafi özellikler ekleme ve konum zekasıyla operasyonları geliştirme konusunda donatan hassas konum verileri ve esnek geliştirici araçları sağlar. Müşteriler otomotiv, lojistik, iş ...
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri...
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Potansiyel müşteri ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, potansiyel müşt...
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IP...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, herhangi bir ulaşım moduna göre binlerce konuma seyahat sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayabilen bir API'dir. Kurumsal Arama ve Konum Zekası kapsamında kullanılır.
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, konum teknolojisinin öncüsü ve yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle önde gelen coğrafi konum izleme platformudur. İnsanların, ürünlerin ve varlıkların hareket halindeyken nerede olduklarını tahmine dayalı olarak görselleştirmek ve bildirimler ve güncellemeler sağlamak amacıyla v...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
247 ülkeye ait tüm posta kodlarını, coğrafi sınırları ve sokak verilerini içeren gerçek anlamda küresel bir şirket içi veri seti. Çin, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi zorlu ülkeler de dahil olmak üzere en yüksek veri kalitesini korumak için haftalık olarak güncellenmektedir. GeoPostcodes ve...
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere etkili pazar araştırması için konum zekası sağlayan çevrimiçi bir bölge haritalama aracıdır. En iyi iş yerleri hakkında bilinçli kararlar vermek için ticaret alanlarını görselleştirin, nüfus bilgilerine erişin ve rakipleri analiz edin. Sürüş süresi alanları sayesinde lojistiği d...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify, gerçek zamanlı coğrafi verileri yönetmek ve işlemek ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturmak için uçtan uca bir platformdur. Mapify ile çözümlerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları Akıllı Şehirler, IoT ve Endüstri 4.0'da kullanabilirsiniz. Google Haritalar ile karmaşık Coğrafi Bilg...
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin v...
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, herkesin, her yerde olağanüstü miktarlardaki verileri, her gün çığır açan gelişmeler yaratmalarına yardımcı olacak hızlı içgörülere dönüştürmesine olanak tanıyan, eğlenceli, az kodlu/kodsuz, uçtan uca bir veri analizi platformudur. Bugün dünyanın her yerindeki kuruluşlar, işgücünün becerile...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, kuruluşların coğrafi konum verilerinden yararlanmasına ve harita tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir bulut platformudur. Etkileşimli bir harita oluşturucu, coğrafi konum veri işleme platformu, mobil uygulamalar ve değişen veri girişlerinin gerçek veya gerçek zamanlıya yakın ...
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir nesne algılama platformudur. Kullanıcılara, bu görüntülerdeki nesneleri ve alanları tespit etme, segmentlere ayırma ve yerelleştirmenin yanı sıra değişiklikleri izleme ve anormallikleri belirleme yeteneği sunar. Kullan...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile, coğrafi konum ve takip otomasyonu yoluyla teslimat rotası optimizasyonu sağlar. Ayrıca maliyetini %10'a kadar azaltmak için kaynak kapasitesinin optimum kullanımını da özetlemektedir. Genel seyahat mesafesi ve süresi azaltılarak şirket kaynakları optimize edilebilir.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar...
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uyg...
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit, uygulamanız için hızlı ve doğru adres otomatik tamamlama, mağaza bulucu ve iki yönlü coğrafi kodlama sağlayan dünya çapında bir coğrafi kodlama API'sidir.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene, işletmelerin ağ hizmetlerini satın alma ve satma şeklini değiştiren, veri odaklı bir pazar platformudur. Cloudscene, satın almayı düzene sokarak ve satış faaliyetlerini basitleştirerek, ileriyi düşünen kuruluşlar için daha güçlü bağlantılara, daha kolay takip ve yönetime, güçlendirilmiş ...
Maptive
maptive.com
Maptive, verilerinizi dakikalar içinde özel bir Google haritasına dönüştürür. Zengin özelliklere sahip kurumsal düzeydeki yazılımımızın ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve güçlü haritalama araçlarımızla verilerinizdeki gizli fırsatları keşfedin.
Azira Allspark
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizleri platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps, bulut tabanlı ve kullanımı kolay bir perakende haritalama platformudur. Platform konum zekası, haritalama ve veri analizi konularında uzmanlaşmıştır. GapMaps, perakende işletmelerinin nüfus sayımı, sektör ve dijital verileri oluşturmasını ve ağ planlama süreçlerine uygulamasını sağlar. İşle...
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin emlak stratejisini optimize ederek daha hızlı ve daha doğru karar almalarını sağlar. Kullanımı kolay ve merkezi veri platformu, ulusal franchise verenlere ve zincirlere, PiinPoints pazar planlama araçlarını ve tahmin modellerini geliştiren sektör lideri verilere erişimle ...
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru ...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP, mağazalar, restoranlar ve hizmet sağlayıcılar gibi fiziksel işletmelere stratejik konum planlama ve karar verme konusunda yardımcı olan bir konum optimizasyon aracıdır. TargomoLOOP, müşteri demografisi, perakende satışlar ve hizmet alanı teklifleri de dahil olmak üzere işletmenizin tüm ...
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme s...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL t...
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini daha iyi anlamasını sağlayabilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü oluşturmak amacıyla deneyimli pa...
SiteZeus
sitezeus.com
Yeni ve yerleşik çok birimli markalar, komisyoncular ve geliştiriciler, milyonlarca veri noktasını hızlı bir şekilde anlaşılması kolay, eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek için SiteZeus'tan yararlanabilir. Daha iyi konuma dayalı kararlar alınmasına yardımcı olur.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic, Avrupa çapındaki herhangi bir fiziksel yer için konum bilgisi platformudur. Karşılaştığınız zorluklara yönelik en kesin verileri sunuyoruz. Doğru lokasyonlara, doğru fiyata yatırım yapın. Varlıklarınızı tanıtın. Stratejik bölgelerden ek trafik çekin. Varlıklarınızın performansını karşılaş...
Geokeo
geokeo.com
Geokeo, açık sokak haritası, coğrafi adlar, doğal dünya vb. gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen açık kaynaklı verilerden geliştirilmiştir ve coğrafi kodlama motoru nominatim, pelias vb. özellikleri alır. Daha doğru sonuçlar getirmek ve ayrıca verilerin kapsamını geliştirmek için birden fazla kayna...
Combain
combain.com
Comba ile bağlı cihazları iç ve dış mekanlarda kolayca bulun. Küresel Hücre Kimliği ve Wi-Fi verileri veri tabanımız, cihazınızın enlem ve boylamını sağlar.
Symaps.io
symaps.io
Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşi...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, müşteri katılım formlarınız için tam entegre doğrulama özelliklerine sahip bir API'dir. Mevcut formunuza bir veya daha fazla özellik ekleyin ve dönüşüm oranlarının ve veri kalitesinin iyileşmesini izleyin. - Adres arama Adresleri sıfır yazım hatasıyla 5 kat daha hızlı yakalamak için posta...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, perakende, emlak ve FMCG sektörlerindeki profesyonellerin, konumun işletmelerinin performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan Konum Zekası platformudur. Gelişmiş veri analitiği ve tahmine dayalı istatistikler, şirketlerin derinlemesine pazar araştırması yapmalarına olanak t...
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot, son sekiz yılını, ABD perakende pazarının dünyada mevcut en kapsamlı, güncel ve coğrafi olarak ayrıntılı haritasını oluşturmak için tüketici ve perakende pazarı verilerini bir araya getirerek geçirdi. Veri temellerimize ek olarak, ülke genelinde binlerce perakende markasıyla çalışırken tü...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ, her konumun değerini (insanlar, onların davranışları, işleri ve potansiyelleri) haritalarda kolayca tüketilebilir katmanlar olarak söyleyen bir konumsal zeka platformudur.
Fielda
fielda.com
Fielda, özellikle saha faaliyetleri için oluşturulmuş, Az Kodlu ve Kullanımı Kolay Mobil Veri Toplama ve İş Akışı yönetim platformudur. Kuruluşunuz ister Saha Varlık denetimi, Cihaz Kurulum projeleri isterse basit veri toplama yapıyor olsun, Fielda programa uymanıza, verileri paylaşmanıza, hataları ...
xMap
xmap.ai
xMap, kuruluşların ve işletmelerin verileri haritalar üzerinde görüntülemesine, verileri analiz etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, birden çok sektörden çok çeşitli veri kümeleri sağlayan bir konum zekası SaaS platformudur. xMap, işletmeleri benzersiz büyüme ve pazar liderliğ...
Azira Pinnacle
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizleri platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma yetkisine sahip olduğu, d...
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama ...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 3...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Pazar Analizi ve Konum Planlama için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu. Çeşitli coğrafi ayrıntılara ilişkin kapsamlı nüfus sayımı verilerini, Posta Kodu haritalarını ve daha fazlasını keşfedin.