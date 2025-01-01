Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Lokasyon Tabanlı Pazarlama Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Lokasyon Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Konum tabanlı pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan yakınlık pazarlama yazılımı, işletmelerin mevcut coğrafi yakınlıklarına bağlı olarak müşterilere veya potansiyel potansiyel müşterilere pazarlama mesajlarını otomatik olarak göndermesine olanak tanır. Bu yenilikçi yazılım, bir müşterinin veya potansiyel müşterinin belirli bir ilgi çekici noktaya (POI) yakın mesafede olduğunu algılayarak kişiye özel, bağlamsal olarak alakalı pazarlama içeriğinin doğrudan mobil cihazlarına sunulmasını sağlar. Bu araçlar, pazarlamacıların uygun kitleyi doğru yerde, en uygun zamanda hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır ve onları bir mağazayı ziyaret etmek veya bir satın alma işlemini tamamlamak gibi istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eder. Çoğunlukla perakende satış mağazaları ve restoranlar gibi fiziksel vitrinleri olan işletmeler tarafından kullanılsa da bu teknoloji aynı zamanda alışveriş kompleksleri, ulaşım merkezleri ve etkinlik alanları gibi daha büyük kuruluşlardaki daha geniş uygulamalara da uyarlanabilir.

Yeni Uygulama Gönder


Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads uygulaması, dijital reklam kampanyalarını oluşturma, hedefleme ve yönetme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi reklamlarını tasarlayabilir ve sonuçları takip edebilir.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

Woosmap, konuma dayalı hizmetler sunan bir platformdur. Haritalama, adres bulma, coğrafi konum verisi yönetimi gibi araçlar ve API'ler sağlar.

Bluedot

Bluedot

bluedot.io

Bluedot, mobil uygulamalar aracılığıyla işletmelere kesin konum verileri sunar, müşteri katılımını artırmak için analizler yapar ve özel çözümler geliştirir.

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera, işletmelere kişiselleştirilmiş mobil pazarlama çözümleri sunan bir müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcı analizi ve otomasyon araçları ile pazarlama stratejilerini geliştirir.

Cloud4Wi

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi, işletmelerin güvenli kablosuz ağ yönetimini sağlamalarına ve kullanıcı deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olan bir bulut platformudur.

Zoniz

Zoniz

zoniz.com

Zoniz, kullanıcıların konumlarına göre yerel içerik ve hizmetlerle etkileşim kurmasını sağlayan bir uygulamadır.

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

Bloom Intelligence, restoranlar için konuk verisini toplar, analiz eder ve pazarlama otomasyonu ile itibar yönetimi sağlar.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veriler ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM uygulamasıdır.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veri ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM çözümüdür.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze, işletmelerin çevrimiçi iş listelerini yönetmelerine ve yerel arama görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir veri yönetim uygulamasıdır.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Blue Bite, fiziksel ürünlerden dijital deneyimler yaratan bir platformdur. Kullanıcılar, NFC ve QR gibi teknolojilerle içeriklere erişebilir.

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate, konum verilerini kullanarak kullanıcı etkileşimini artırmaya yardımcı olan bir pazarlama çözümüdür ve analitik araçlar sunar.

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro, mağaza içi WiFi ile müşteri ziyaretlerini izleyen ve etkili pazarlama stratejileri geliştiren bir platformdur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.