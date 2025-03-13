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Konum tabanlı pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan yakınlık pazarlama yazılımı, işletmelerin mevcut coğrafi yakınlıklarına bağlı olarak müşterilere veya potansiyel potansiyel müşterilere pazarlama mesajlarını otomatik olarak göndermesine olanak tanır. Bu yenilikçi yazılım, bir müşterinin veya potansiyel müşterinin belirli bir ilgi çekici noktaya (POI) yakın mesafede olduğunu algılayarak kişiye özel, bağlamsal olarak alakalı pazarlama içeriğinin doğrudan mobil cihazlarına sunulmasını sağlar. Bu araçlar, pazarlamacıların uygun kitleyi doğru yerde, en uygun zamanda hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır ve onları bir mağazayı ziyaret etmek veya bir satın alma işlemini tamamlamak gibi istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eder. Çoğunlukla perakende satış mağazaları ve restoranlar gibi fiziksel vitrinleri olan işletmeler tarafından kullanılsa da bu teknoloji aynı zamanda alışveriş kompleksleri, ulaşım merkezleri ve etkinlik alanları gibi daha büyük kuruluşlardaki daha geniş uygulamalara da uyarlanabilir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads uygulaması, dijital reklam kampanyalarını oluşturma, hedefleme ve yönetme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi reklamlarını tasarlayabilir ve sonuçları takip edebilir.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap, konuma dayalı hizmetler sunan bir platformdur. Haritalama, adres bulma, coğrafi konum verisi yönetimi gibi araçlar ve API'ler sağlar.
Bluedot
bluedot.io
Bluedot, mobil uygulamalar aracılığıyla işletmelere kesin konum verileri sunar, müşteri katılımını artırmak için analizler yapar ve özel çözümler geliştirir.
Netmera
netmera.com
Netmera, işletmelere kişiselleştirilmiş mobil pazarlama çözümleri sunan bir müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcı analizi ve otomasyon araçları ile pazarlama stratejilerini geliştirir.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz, kullanıcıların konumlarına göre yerel içerik ve hizmetlerle etkileşim kurmasını sağlayan bir uygulamadır.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi, işletmelerin güvenli kablosuz ağ yönetimini sağlamalarına ve kullanıcı deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olan bir bulut platformudur.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
Bloom Intelligence, restoranlar için konuk verisini toplar, analiz eder ve pazarlama otomasyonu ile itibar yönetimi sağlar.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veriler ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM uygulamasıdır.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veri ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM çözümüdür.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, işletmelerin çevrimiçi iş listelerini yönetmelerine ve yerel arama görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir veri yönetim uygulamasıdır.
Blue Bite
bluebite.com
Blue Bite, fiziksel ürünlerden dijital deneyimler yaratan bir platformdur. Kullanıcılar, NFC ve QR gibi teknolojilerle içeriklere erişebilir.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate, konum verilerini kullanarak kullanıcı etkileşimini artırmaya yardımcı olan bir pazarlama çözümüdür ve analitik araçlar sunar.
Adentro
adentro.com
Adentro, mağaza içi WiFi ile müşteri ziyaretlerini izleyen ve etkili pazarlama stratejileri geliştiren bir platformdur.
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