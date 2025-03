Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi, kuruluşların fiziksel konumların gücünden yararlanmalarına yardımcı olur. Bulut platformumuz sayesinde işletmeler, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kesintisiz, güvenli bir Wi-Fi erişimi sunabilir ve yenilikçi konum farkındalığı deneyimlerini açığa çıkarırken iş sonuçlarını da artırabilir. 150'den fazla ülkede 70.000 konumdan bağlanan 150 milyondan fazla mobil kullanıcıyla Cloud4Wi, aralarında Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada'nın da bulunduğu önde gelen küresel kuruluşların güvenilir ortağıdır. Grup, Puma, Raia Drogasil ve Valentino – iş sonuçlarını artırmak için. Cloud4Wi, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kuruluşların kesintisiz ve güvenli bir WiFi bağlantısı sunmasına olanak tanıyan, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştiren ve iş sonuçlarını artıran bir bulut WiFi çözümü sunar. Cloud4Wi ile işletmeler WiFi hizmetlerini yalnızca birkaç tıklamayla çalışır duruma getirebilirler. Ayrıntılı günlükler ve analizler içeren tek bir bulut tabanlı kontrol paneli aracılığıyla birden fazla konum ve ülkedeki WiFi hizmetlerini yönetebilir ve proaktif olarak izleyebilirler. Kuruluşlar, Cloud4Wi'yi kullanarak WiFi'lerinin her yönünü işlerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlayabilir. Wi-Fi SERTİFİKALI Geçiş Noktası, WBA OpenRoaming ve sabit portala dayalı birden fazla katılım seçeneği arasından seçim yapabilirler ve kayıt portallarını görünüm ve histen dile kadar kolayca özelleştirebilirler. Cloud4Wi'nin güçlü entegrasyon araçları sayesinde işletmeler WiFi'yi mevcut operasyon iş akışlarına hızlı bir şekilde dahil edebilir ve kullanıcı deneyiminin her adımını kolayca yönetebilir. Cloud4Wi'nin uyumluluk çerçevesi sayesinde işletmeler, kendi bireysel veri koruma gereksinimlerini karşılama esnekliğine sahip olabilir ve her alanda yerel düzenlemelere uyum sağlayabilir. İşletmeler nihayet kullanıcılardan veri toplamayı hızlandırmak için WiFi katılımından yararlanabilecek. Sadece bu da değil, aynı zamanda kullanıcı demografisine ve davranışlarına dayalı olarak reklamlar, kuponlar ve anketler gibi alakalı içerikleri de gönderebiliyorlar ve daha iyi iş kararları için WiFi analizlerinden yararlanabiliyorlar. Faydaları: - Konuk WiFi hizmetlerinin tam olarak özelleştirilmesi - Wi-Fi SERTİFİKALI Geçiş Noktası ile güvenli ağ erişimi - WBA OpenRoaming ile küresel kusursuz bağlantı - Analizler, kontrol panelleri ve günlükler aracılığıyla proaktif izleme - Mevcut operasyon iş akışlarına kolay entegrasyon - Veri koruma düzenlemeleri ve belirli şirketin ihtiyaçları Etkilenen ölçümler: - Toplam sahip olma maliyetinde azalma - Korumalı WiFi yatırımları - Gizli maliyet yok