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Konum tabanlı pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan yakınlık pazarlama yazılımı, işletmelerin mevcut coğrafi yakınlıklarına bağlı olarak müşterilere veya potansiyel potansiyel müşterilere pazarlama mesajlarını otomatik olarak göndermesine olanak tanır. Bu yenilikçi yazılım, bir müşterinin veya potansiyel müşterinin belirli bir ilgi çekici noktaya (POI) yakın mesafede olduğunu algılayarak kişiye özel, bağlamsal olarak alakalı pazarlama içeriğinin doğrudan mobil cihazlarına sunulmasını sağlar. Bu araçlar, pazarlamacıların uygun kitleyi doğru yerde, en uygun zamanda hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır ve onları bir mağazayı ziyaret etmek veya bir satın alma işlemini tamamlamak gibi istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eder. Çoğunlukla perakende satış mağazaları ve restoranlar gibi fiziksel vitrinleri olan işletmeler tarafından kullanılsa da bu teknoloji aynı zamanda alışveriş kompleksleri, ulaşım merkezleri ve etkinlik alanları gibi daha büyük kuruluşlardaki daha geniş uygulamalara da uyarlanabilir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
Adentro
adentro.com
Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri profilleriyle birleştirilmiş tescilli Walk-Through Rate™ özelliğimiz, konumlarınızda gelir etkisini artırma ve ölçme yönteminizi basitleştirir. Dijital reklamcılığa yatırım yapıyor musunuz? Kampanyalarınızı sizinki gibi işletmeleri ziyaret eden yerel kullanıcılara hedeflemek için 53 milyondan fazla tüketiciden oluşan veritabanımızdan yararlanın. Adentro, daha etkili pazarlama ve artan yatırım getirisi için misafirlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Değişken Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman ulaşmak istediğiniz kitleleri tam olarak hedefleyin. - Reklamlarınızın görünmesini istediğiniz kanalları ve web sitelerini seçip yönetin ve bütçenizi yakından kontrol edin. - Size eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama paketimizle reklam kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini tam olarak anlayın. Tamamen Yönetilen Hizmet Göz alıcı reklamlar oluşturmaktan, görüntülendikleri yerleri hedeflemeye, kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini bilmeniz gereken verileri sağlamaya kadar, reklam kampanyanızın her yönünü sizin için yöneterek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman dijital reklam kampanyası yöneticilerimiz, yatırım getirinizi (ROI) en üst düzeye çıkarmak için kampanyanızın sürekli olarak optimize edilmesini sağlayacaktır. Self Servis Yenilikçi self servis platformumuzu kullanarak reklam kampanyanızı kendiniz yönetebilirsiniz. Kendi reklamlarınızı sıfırdan oluşturabilir veya çok sayıda reklam şablonumuzdan birini kullanabilir, bunların nasıl hedefleneceğini seçebilir, görünmesini istediğiniz kanalları ve siteleri seçebilir ve sonuçları raporlama bölümünde görebilirsiniz. Hangi seçeneği seçerseniz seçin, çevrimiçi reklam kampanyanızdan daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel arama platformları ağına sunar.
Woosmap
woosmap.com
Yenilik yapmak, dönüşüm oranlarını artırmak ve daha hızlı dijital yolculuklar sunmak için haritalama, adres bulucu, coğrafi kodlama, mesafe hesaplama, haritalar, mobil konum algılama, konum arama motorları ve daha fazlasından yararlanın.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
RESTORAN PAZARLAMA PLATFORMU CDP konuk verilerini toplamak, temizlemek ve merkezileştirmek için kullanılır. Daha hızlı, daha verimli büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu ve itibar yönetimi.
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasyonu ile geliri ve yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Netmera dünya çapında 450 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve her ay 12 milyar anlık bildirim gönderiyor. Netmera, şirketlerin müşterilerine ulaşmasına, onları dönüştürmesine ve elde tutmasına yardımcı olur.
Bluedot
bluedot.io
Konum, alaka düzeyi ve amaç sunar. Bluedot, şirketlere (mobil uygulamaları aracılığıyla) gerçek dünyadaki bilgilerden yararlanma ve müşterilere tercih ettikleri kanallarda mesaj göndermek için doğru anları ortaya çıkarma gücü veriyor. Bluedot'un mobil konum teknolojisi, markaların ve kuruluşların müşterilerini geniş ölçekte memnun etmelerine olanak tanır. Diğer çözümlere göre 20 kat konum hassasiyeti sağlıyoruz. Donanım gerekmez. Müşterilerinizin nerelerde olduğunu, nerelere sık sık gittiklerini öğrenin ve onlarla en iyi nasıl etkileşim kuracağınızı tahmin edin. 1:1 içgörüler sunuldu. Şirketler Bluedot'un konum verilerinden bağlam elde ediyor. Bireysel seviyeye kadar gerçek 360 derecelik bir görünüm için dijital müşteri profillerinizi fiziksel davranışlarla eşleştirin. Dunkin', Salesforce, Oracle, McDonald's, KFC, Cox Automotive ve Transurban gibi önde gelen kuruluşların konum tabanlı ihtiyaçları için neden Bluedot ile iş birliği yaptığını öğrenin.
Blue Bite
bluebite.com
Patentli platformumuz, içerik oluşturuculara dinamik dijital deneyimler oluşturma ve bunları NFC, QR ve coğrafi sınırlama gibi teknolojileri kullanarak fiziksel öğeler aracılığıyla kanalize etme yetkisi verir. Fiziksel şeyler daha akıllı hale getirildiğinden, kullanıcılar değerli içeriklere yalnızca bir dokunuşla veya akıllı telefonlarını tarayarak erişebilirler.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi, kuruluşların fiziksel konumların gücünden yararlanmalarına yardımcı olur. Bulut platformumuz sayesinde işletmeler, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kesintisiz, güvenli bir Wi-Fi erişimi sunabilir ve yenilikçi konum farkındalığı deneyimlerini açığa çıkarırken iş sonuçlarını da artırabilir. 150'den fazla ülkede 70.000 konumdan bağlanan 150 milyondan fazla mobil kullanıcıyla Cloud4Wi, aralarında Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada'nın da bulunduğu önde gelen küresel kuruluşların güvenilir ortağıdır. Grup, Puma, Raia Drogasil ve Valentino – iş sonuçlarını artırmak için. Cloud4Wi, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kuruluşların kesintisiz ve güvenli bir WiFi bağlantısı sunmasına olanak tanıyan, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştiren ve iş sonuçlarını artıran bir bulut WiFi çözümü sunar. Cloud4Wi ile işletmeler WiFi hizmetlerini yalnızca birkaç tıklamayla çalışır duruma getirebilirler. Ayrıntılı günlükler ve analizler içeren tek bir bulut tabanlı kontrol paneli aracılığıyla birden fazla konum ve ülkedeki WiFi hizmetlerini yönetebilir ve proaktif olarak izleyebilirler. Kuruluşlar, Cloud4Wi'yi kullanarak WiFi'lerinin her yönünü işlerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlayabilir. Wi-Fi SERTİFİKALI Geçiş Noktası, WBA OpenRoaming ve sabit portala dayalı birden fazla katılım seçeneği arasından seçim yapabilirler ve kayıt portallarını görünüm ve histen dile kadar kolayca özelleştirebilirler. Cloud4Wi'nin güçlü entegrasyon araçları sayesinde işletmeler WiFi'yi mevcut operasyon iş akışlarına hızlı bir şekilde dahil edebilir ve kullanıcı deneyiminin her adımını kolayca yönetebilir. Cloud4Wi'nin uyumluluk çerçevesi sayesinde işletmeler, kendi bireysel veri koruma gereksinimlerini karşılama esnekliğine sahip olabilir ve her alanda yerel düzenlemelere uyum sağlayabilir. İşletmeler nihayet kullanıcılardan veri toplamayı hızlandırmak için WiFi katılımından yararlanabilecek. Sadece bu da değil, aynı zamanda kullanıcı demografisine ve davranışlarına dayalı olarak reklamlar, kuponlar ve anketler gibi alakalı içerikleri de gönderebiliyorlar ve daha iyi iş kararları için WiFi analizlerinden yararlanabiliyorlar. Faydaları: - Konuk WiFi hizmetlerinin tam olarak özelleştirilmesi - Wi-Fi SERTİFİKALI Geçiş Noktası ile güvenli ağ erişimi - WBA OpenRoaming ile küresel kusursuz bağlantı - Analizler, kontrol panelleri ve günlükler aracılığıyla proaktif izleme - Mevcut operasyon iş akışlarına kolay entegrasyon - Veri koruma düzenlemeleri ve belirli şirketin ihtiyaçları Etkilenen ölçümler: - Toplam sahip olma maliyetinde azalma - Korumalı WiFi yatırımları - Gizli maliyet yok
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz, insanlara konumlarına göre ulaşmak için yakınlık teknolojisini kullanan bir etkileşim platformudur. Belediyeler, müzeler, üniversiteler, etkinlik ve konferanslar, stadyumlar ve spor salonları, restoran ve kafeler, oteller, alışveriş merkezleri ve mağazalar vb. tarafından ilgili içeriklerin yayınlanması yoluyla vatandaşlar, turistler, ziyaretçiler ve müşterilerle etkileşimde bulunmak için kullanılabilir. insanların şu anda bulunduğu yere. Zoniz, sosyal pazarlamayı hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kolaylaştırıyor. Zoniz mesajınızı iletmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Programcı yok, tasarımcı yok; yalnızca sonuçlar var.
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