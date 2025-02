Lokasyon Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Fluid Ads

Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Değişken Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman ulaşmak istediğiniz kitleleri tam olarak hedefleyin. - Reklamlarınızın görünmesini istediğiniz kanalları ve web sitelerini seçip yönetin ve bütçenizi yakından kontrol edin. - Size eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama paketimizle reklam kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini tam olarak anlayın. Tamamen Yönetilen Hizmet Göz alıcı reklamlar oluşturmaktan, görüntülendikleri yerleri hedeflemeye, kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini bilmeniz gereken verileri sağlamaya kadar, reklam kampanyanızın her yönünü sizin için yöneterek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman dijital reklam kampanyası yöneticilerimiz, yatırım getirinizi (ROI) en üst düzeye çıkarmak için kampanyanızın sürekli olarak optimize edilmesini sağlayacaktır. Self Servis Yenilikçi self servis platformumuzu kullanarak reklam kampanyanızı kendiniz yönetebilirsiniz. Kendi reklamlarınızı sıfırdan oluşturabilir veya çok sayıda reklam şablonumuzdan birini kullanabilir, bunların nasıl hedefleneceğini seçebilir, görünmesini istediğiniz kanalları ve siteleri seçebilir ve sonuçları raporlama bölümünde görebilirsiniz. Hangi seçeneği seçerseniz seçin, çevrimiçi reklam kampanyanızdan daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.