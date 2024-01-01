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Lokasyon Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
Konum tabanlı pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan yakınlık pazarlama yazılımı, işletmelerin mevcut coğrafi yakınlıklarına bağlı olarak müşterilere veya potansiyel potansiyel müşterilere pazarlama mesajlarını otomatik olarak göndermesine olanak tanır. Bu yenilikçi yazılım, bir müşterinin veya potansiyel müşterinin belirli bir ilgi çekici noktaya (POI) yakın mesafede olduğunu algılayarak kişiye özel, bağlamsal olarak alakalı pazarlama içeriğinin doğrudan mobil cihazlarına sunulmasını sağlar. Bu araçlar, pazarlamacıların uygun kitleyi doğru yerde, en uygun zamanda hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır ve onları bir mağazayı ziyaret etmek veya bir satın alma işlemini tamamlamak gibi istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eder. Çoğunlukla perakende satış mağazaları ve restoranlar gibi fiziksel vitrinleri olan işletmeler tarafından kullanılsa da bu teknoloji aynı zamanda alışveriş kompleksleri, ulaşım merkezleri ve etkinlik alanları gibi daha büyük kuruluşlardaki daha geniş uygulamalara da uyarlanabilir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Değişken Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanı...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...
Woosmap
woosmap.com
Yenilik yapmak, dönüşüm oranlarını artırmak ve daha hızlı dijital yolculuklar sunmak için haritalama, adres bulucu, coğrafi kodlama, mesafe hesaplama, haritalar, mobil konum algılama, konum arama motorları ve daha fazlasından yararlanın.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz, insanlara konumlarına göre ulaşmak için yakınlık teknolojisini kullanan bir etkileşim platformudur. Belediyeler, müzeler, üniversiteler, etkinlik ve konferanslar, stadyumlar ve spor salonları, restoran ve kafeler, oteller, alışveriş merkezleri ve mağazalar vb. tarafından ilgili içeriklerin y...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
RESTORAN PAZARLAMA PLATFORMU CDP konuk verilerini toplamak, temizlemek ve merkezileştirmek için kullanılır. Daha hızlı, daha verimli büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu ve itibar yönetimi.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi, kuruluşların fiziksel konumların gücünden yararlanmalarına yardımcı olur. Bulut platformumuz sayesinde işletmeler, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kesintisiz, güvenli bir Wi-Fi erişimi sunabilir ve yenilikçi konum farkındalığı deneyimlerini açığa çıkarırken iş sonuçların...
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasy...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
Blue Bite
bluebite.com
Patentli platformumuz, içerik oluşturuculara dinamik dijital deneyimler oluşturma ve bunları NFC, QR ve coğrafi sınırlama gibi teknolojileri kullanarak fiziksel öğeler aracılığıyla kanalize etme yetkisi verir. Fiziksel şeyler daha akıllı hale getirildiğinden, kullanıcılar değerli içeriklere yalnızca...
Bluedot
bluedot.io
Konum, alaka düzeyi ve amaç sunar. Bluedot, şirketlere (mobil uygulamaları aracılığıyla) gerçek dünyadaki bilgilerden yararlanma ve müşterilere tercih ettikleri kanallarda mesaj göndermek için doğru anları ortaya çıkarma gücü veriyor. Bluedot'un mobil konum teknolojisi, markaların ve kuruluşların mü...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel a...
Adentro
adentro.com
Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri ...