Lokasyon Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kolombiya En Popüler Son Eklenenler

Konum tabanlı pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan yakınlık pazarlama yazılımı, işletmelerin mevcut coğrafi yakınlıklarına bağlı olarak müşterilere veya potansiyel potansiyel müşterilere pazarlama mesajlarını otomatik olarak göndermesine olanak tanır. Bu yenilikçi yazılım, bir müşterinin veya potansiyel müşterinin belirli bir ilgi çekici noktaya (POI) yakın mesafede olduğunu algılayarak kişiye özel, bağlamsal olarak alakalı pazarlama içeriğinin doğrudan mobil cihazlarına sunulmasını sağlar. Bu araçlar, pazarlamacıların uygun kitleyi doğru yerde, en uygun zamanda hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır ve onları bir mağazayı ziyaret etmek veya bir satın alma işlemini tamamlamak gibi istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eder. Çoğunlukla perakende satış mağazaları ve restoranlar gibi fiziksel vitrinleri olan işletmeler tarafından kullanılsa da bu teknoloji aynı zamanda alışveriş kompleksleri, ulaşım merkezleri ve etkinlik alanları gibi daha büyük kuruluşlardaki daha geniş uygulamalara da uyarlanabilir.