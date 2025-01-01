Yerel SEO Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yerel SEO yazılımı, işletmelerin tekliflerini çevrelerindeki potansiyel müşterilere pazarlamasına olanak tanır. Bu yazılım kategorisi, bir harita eşliğinde, Google arama sonuçlarının zirvesinde belirgin bir şekilde görüntülenen bir dizi liste olan Yerel 3'lü Paket'e yerleşimin güvence altına alınmasına yardımcı olur. İşlevsel olarak, yerel SEO yazılımı, arama motorlarına kesin işletme listeleri gönderme, yerel arama sıralamalarını izleme, çevrimiçi incelemeleri denetleme ve bir şirketin Google Benim İşletmem profilini hassaslaştırma gibi görevleri kolaylaştırır. Genellikle fiziksel mağazaları olan küçük işletmeler, marka görünürlüğünü artırmak ve yaya trafiğini artırmak için yerel SEO ürünlerinden yararlanır.
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Google My Business
business.google.com
Google My Business, işletmelerin Google'daki çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir hizmettir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Keyword.com
keyword.com
Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker, işletmelerin 50,000den fazla konumda yerel arama motoru sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla, işletmelere dijital pazarlama hizmetleri için potansiyel müşterileri bulma, analiz etme ve kapatma konusunda yardımcı olan AI tabanlı bir yazılımdır.
Moz
moz.com
Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.
ProRankTracker
proranktracker.com
Proranktracker, kullanıcıların anahtar kelime sıralamalarını birden fazla platformda izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir SEO aracı ve raporlama çözümüdür.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, web sitelerinin arama motoru sıralamalarını izleyen, denetleyen ve optimize eden bir SEO yazılımı çözümüdür.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel sıralamaları izleme ve rekabet analizi yapma aracı olup, işletmelerin çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olur.
Partoo
partoo.co
Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Localo
localo.com
Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal, yerel SEO'yu iyileştirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnceleme yönetimi, sıralama izleme ve liste yönetimi araçları sunar.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.
Solocal
solocal.com
Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonu için çeşitli araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
Uberall
uberall.com
Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark, yerel SEO için işletmelerin atıf ve incelemelerini yönetmelerine, rakip analizleri yaparak yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olan bir araçtır.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Local Falcon
localfalcon.com
Yerel Falcon, işletmelerin yerel arama sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfada sıralamayı artırmak için oluşturulması gereken içerikleri belirler ve tek tıklamayla SEO içerik kılavuzları sunar.
Localiza.me
localiza.me
Localiza.me, işletmelerin Google'daki görünürlüğünü artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google My Business profillerini merkezi olarak yönetir ve incelemeleri yapay zeka ile düzenler.
RealWork Labs
realworklabs.com
RealWork Labs, hizmet sağlayıcıların işlerini yerinde kaydum etmelerini ve güvenilir bir hizmet sunarak yerel değerlendirmelerini geliştirmelerini sağlar.
Mobal
mobal.io
Mobal, iş profillerinizi yöneterek daha fazla müşteri bulmanıza, kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur. Tüm çevrimiçi dizinlerde güncel kalmanızı sağlar.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger, dijital pazarlama ajansları için anahtar kelime izleme, rakip analizi ve yerel SEO yönetimi gibi araçlar sunan bir yazılımdır.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas, büyük işletmelere Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi arama platformlarında konum bilgilerini optimize etme hizmeti sunan bir yerel pazarlama platformudur.
Insites
insites.com
Insites, dijital pazarlama ajansları için SEO denetim aracı olup, müşterilerin performansını 60 saniyede gösterir ve raporlar sunar.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, SEO anahtar kelime sıralama izleyici aracıdır. SERP verilerini toplar, rekabeti analiz eder ve sıralama konumları ile site bağlantılarını gösterir.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch, SEO profesyonellerinin anahtar kelime sıralamalarını ve rakip performansını izlemelerine yardımcı olan bir sıralama takip uygulamasıdır.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu işletmelerin müşteri geri bildirimlerini yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir itibar yönetim platformudur.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
AuthorityLabs, web sitelerinin sıralama performansını izlemeyi ve anahtar kelime verilerini analiz ederek SEO stratejilerini optimize etmeyi sağlayan bir araçtır.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, birden fazla lokasyona sahip işletmeler için Google İş Profili'ni yönetmeyi, içerik yayınlamayı ve inceleme analizini kolaylaştıran bir yazılımdır.
ProManage
promanage.biz
ProManage, markalar ve işletmeler için müşteri etkileşimini artıran, incelemeleri yönetme ve birleşik müşteri veritabanları oluşturan bir pazarlama hizmeti platformudur.
Experience.com
experience.com
Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform, yerel işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için dijital reklam ve listeleme araçları sunan bir uygulamadır.
Social Places
socialplaces.io
Social Places, çoklu lokasyonlu markalar için listeleme, itibar yönetimi, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyon hizmetleri sunan bir pazarlama teknolojisi uygulamasıdır.
Synup
synup.com
Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout, çevrimiçi itibar yönetimi için hızlı bir çözüm sunar. En popüler 21 inceleme analiz sitesi ile entegre olarak işletmeler hakkında yapılan yorumları gösterir.
Obenan
obenan.com
Obenan, işletmelerin dijital pazarlama çabalarını optimize eden otomatik bir asistan olup, içerik dağıtımı ve analiz hizmetleri sunar.
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone uygulaması, dijital deneyimi geliştirerek ve içerik görünürlüğünü artırarak müşteri edinimini güçlendirir.
iReview
ireview.com
iReview, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Yorum toplama, izleme ve yanıt verme gibi araçlar sunar.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara veri odaklı içgörülerle müşteri deneyimini geliştirme ve pazarlama harcamalarını optimize etme imkanı sunar.
Direction Local
direction.com
Direction Local, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için yerel pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Liste yönetimi ve yerel SEO raporları içerir.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.
TrackRight
trackright.com
TrackRight, yerel SEO ve lider izleme çözümleri sunan dijital pazarlama performans izleme aracıdır. Kullanıcıların kampanya verilerini analiz etmelerine yardımcı olur.
Nurch
nurch.io
Nurch, yerel işletmelerin arama sonuçlarında görünürlüğünü artıran, daha fazla inceleme almasına ve potansiyel müşterileri kazanmasına yardımcı olan bir yazılım çözümüdür.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çoklu konumlu işletmelerin çevrimiçi bilgilerini güncellemesine, değerlendirme yönetimine ve yerel SEO çalışmalarını izlemeye yardımcı olan bir araçtır.
GoSite
gosite.com
GoSite, küçük işletmelerin dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.
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