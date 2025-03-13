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Yerel SEO Yazılımı
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Yerel SEO Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yerel SEO yazılımı, işletmelerin tekliflerini çevrelerindeki potansiyel müşterilere pazarlamasına olanak tanır. Bu yazılım kategorisi, bir harita eşliğinde, Google arama sonuçlarının zirvesinde belirgin bir şekilde görüntülenen bir dizi liste olan Yerel 3'lü Paket'e yerleşimin güvence altına alınmasına yardımcı olur. İşlevsel olarak, yerel SEO yazılımı, arama motorlarına kesin işletme listeleri gönderme, yerel arama sıralamalarını izleme, çevrimiçi incelemeleri denetleme ve bir şirketin Google Benim İşletmem profilini hassaslaştırma gibi görevleri kolaylaştırır. Genellikle fiziksel mağazaları olan küçük işletmeler, marka görünürlüğünü artırmak ve yaya trafiğini artırmak için yerel SEO ürünlerinden yararlanır.

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Google My Business

Google My Business

business.google.com

Google My Business, işletmelerin Google'daki çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir hizmettir.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.

GeoRanker

GeoRanker

georanker.com

GeoRanker, işletmelerin 50,000den fazla konumda yerel arama motoru sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

Moz

Moz

moz.com

Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

Leads Gorilla, işletmelere dijital pazarlama hizmetleri için potansiyel müşterileri bulma, analiz etme ve kapatma konusunda yardımcı olan AI tabanlı bir yazılımdır.

ProRankTracker

ProRankTracker

proranktracker.com

Proranktracker, kullanıcıların anahtar kelime sıralamalarını birden fazla platformda izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir SEO aracı ve raporlama çözümüdür.

SEOprofiler

SEOprofiler

seoprofiler.com

SEOprofiler, web sitelerinin arama motoru sıralamalarını izleyen, denetleyen ve optimize eden bir SEO yazılımı çözümüdür.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Grid My Business

Grid My Business

gridmybusiness.com

Grid My Business, yerel sıralamaları izleme ve rekabet analizi yapma aracı olup, işletmelerin çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olur.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Localo

Localo

localo.com

Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

BrightLocal, yerel SEO'yu iyileştirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnceleme yönetimi, sıralama izleme ve liste yönetimi araçları sunar.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.

Solocal

Solocal

solocal.com

Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.

Allintitle.co

Allintitle.co

allintitle.co

Allintitle.co, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonu için çeşitli araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.

Whitespark

Whitespark

whitespark.ca

Whitespark, yerel SEO için işletmelerin atıf ve incelemelerini yönetmelerine, rakip analizleri yaparak yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olan bir araçtır.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Local Falcon

Local Falcon

localfalcon.com

Yerel Falcon, işletmelerin yerel arama sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump, 1. sayfada sıralamayı artırmak için oluşturulması gereken içerikleri belirler ve tek tıklamayla SEO içerik kılavuzları sunar.

Localiza.me

Localiza.me

localiza.me

Localiza.me, işletmelerin Google'daki görünürlüğünü artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google My Business profillerini merkezi olarak yönetir ve incelemeleri yapay zeka ile düzenler.

RealWork Labs

RealWork Labs

realworklabs.com

RealWork Labs, hizmet sağlayıcıların işlerini yerinde kaydum etmelerini ve güvenilir bir hizmet sunarak yerel değerlendirmelerini geliştirmelerini sağlar.

Mobal

Mobal

mobal.io

Mobal, iş profillerinizi yöneterek daha fazla müşteri bulmanıza, kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur. Tüm çevrimiçi dizinlerde güncel kalmanızı sağlar.

Rank Ranger

Rank Ranger

rankranger.com

Rank Ranger, dijital pazarlama ajansları için anahtar kelime izleme, rakip analizi ve yerel SEO yönetimi gibi araçlar sunan bir yazılımdır.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

DigitalMaas, büyük işletmelere Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi arama platformlarında konum bilgilerini optimize etme hizmeti sunan bir yerel pazarlama platformudur.

Insites

Insites

insites.com

Insites, dijital pazarlama ajansları için SEO denetim aracı olup, müşterilerin performansını 60 saniyede gösterir ve raporlar sunar.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

Nozzle, SEO anahtar kelime sıralama izleyici aracıdır. SERP verilerini toplar, rekabeti analiz eder ve sıralama konumları ile site bağlantılarını gösterir.

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

Nightwatch, SEO profesyonellerinin anahtar kelime sıralamalarını ve rakip performansını izlemelerine yardımcı olan bir sıralama takip uygulamasıdır.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter, çok lokasyonlu işletmelerin müşteri geri bildirimlerini yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir itibar yönetim platformudur.

AuthorityLabs

AuthorityLabs

authoritylabs.com

AuthorityLabs, web sitelerinin sıralama performansını izlemeyi ve anahtar kelime verilerini analiz ederek SEO stratejilerini optimize etmeyi sağlayan bir araçtır.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com, birden fazla lokasyona sahip işletmeler için Google İş Profili'ni yönetmeyi, içerik yayınlamayı ve inceleme analizini kolaylaştıran bir yazılımdır.

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage, markalar ve işletmeler için müşteri etkileşimini artıran, incelemeleri yönetme ve birleşik müşteri veritabanları oluşturan bir pazarlama hizmeti platformudur.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

dbaPlatform, yerel işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için dijital reklam ve listeleme araçları sunan bir uygulamadır.

Social Places

Social Places

socialplaces.io

Social Places, çoklu lokasyonlu markalar için listeleme, itibar yönetimi, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyon hizmetleri sunan bir pazarlama teknolojisi uygulamasıdır.

PlacesScout

PlacesScout

placesscout.com

PlacesScout, çevrimiçi itibar yönetimi için hızlı bir çözüm sunar. En popüler 21 inceleme analiz sitesi ile entegre olarak işletmeler hakkında yapılan yorumları gösterir.

Obenan

Obenan

obenan.com

Obenan, işletmelerin dijital pazarlama çabalarını optimize eden otomatik bir asistan olup, içerik dağıtımı ve analiz hizmetleri sunar.

Milestone

Milestone

milestoneinternet.com

Milestone uygulaması, dijital deneyimi geliştirerek ve içerik görünürlüğünü artırarak müşteri edinimini güçlendirir.

iReview

iReview

ireview.com

iReview, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Yorum toplama, izleme ve yanıt verme gibi araçlar sunar.

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara veri odaklı içgörülerle müşteri deneyimini geliştirme ve pazarlama harcamalarını optimize etme imkanı sunar.

Direction Local

Direction Local

direction.com

Direction Local, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için yerel pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Liste yönetimi ve yerel SEO raporları içerir.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.

Synup

Synup

synup.com

Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.

TrackRight

TrackRight

trackright.com

TrackRight, yerel SEO ve lider izleme çözümleri sunan dijital pazarlama performans izleme aracıdır. Kullanıcıların kampanya verilerini analiz etmelerine yardımcı olur.

Nurch

Nurch

nurch.io

Nurch, yerel işletmelerin arama sonuçlarında görünürlüğünü artıran, daha fazla inceleme almasına ve potansiyel müşterileri kazanmasına yardımcı olan bir yazılım çözümüdür.

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

PinMeTo, çoklu konumlu işletmelerin çevrimiçi bilgilerini güncellemesine, değerlendirme yönetimine ve yerel SEO çalışmalarını izlemeye yardımcı olan bir araçtır.

GoSite

GoSite

gosite.com

GoSite, küçük işletmelerin dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.

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Yerel SEO Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog