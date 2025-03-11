PinMeTo

pinmeto.com

PinMeTo, çok konumlu markanızın müşterileri arama aşamasından eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Yerel SEO'nuzu desteklemek için işletme bilgilerinizi en büyük arama, harita ve sosyal medya platformlarında güncelleyin ve senkronize edin. Arama, harita ve sosyal sitelerdeki yorumları ve derecelendirmeleri toplayıp bunlara tek bir yerden yanıt vererek itibarınızı yönetin. Tek bir sayfada paylaşım yaptığınız kadar kolay bir şekilde tüm Facebook konum sayfalarınıza paylaşımda bulunarak markanızın mesajını güçlendirin.