Yerel SEO Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

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Yerel SEO yazılımı, işletmelerin tekliflerini çevrelerindeki potansiyel müşterilere pazarlamasına olanak tanır. Bu yazılım kategorisi, bir harita eşliğinde, Google arama sonuçlarının zirvesinde belirgin bir şekilde görüntülenen bir dizi liste olan Yerel 3'lü Paket'e yerleşimin güvence altına alınmasına yardımcı olur. İşlevsel olarak, yerel SEO yazılımı, arama motorlarına kesin işletme listeleri gönderme, yerel arama sıralamalarını izleme, çevrimiçi incelemeleri denetleme ve bir şirketin Google Benim İşletmem profilini hassaslaştırma gibi görevleri kolaylaştırır. Genellikle fiziksel mağazaları olan küçük işletmeler, marka görünürlüğünü artırmak ve yaya trafiğini artırmak için yerel SEO ürünlerinden yararlanır.
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Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon, türünün ilk sıradaki izleme aracıdır ve yerel SEO analitiği için vazgeçilmez bir görseldir.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlama alanında lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiper yerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirmektedir. mevcudiyet. Dünyanın önde gelen çok lokasyonlu markaları (perakendeciler, restoranlar, otelcilik, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve daha fazlası), çevrimiçi ve fiziksel lokasyonlara görünürlük ve motive edici, ölçülebilir trafik sağlamak için Rio SEO'nun kanıtlanmış teknolojisine ve yerel pazarlama uzmanlığına güveniyor. Rio SEO bir PG Forsta şirketidir.
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri, kanallar genelinde Listeleme - Kurulum, Optimize Etme ve Konumu Yönetme sayfalarını içerir. İtibar - Birden fazla kanaldaki geri bildirimleri merkezileştirin ve yanıtlayın. Sosyal - Yerelleştirilmiş içeriği geniş ölçekte yükleyin, yönetin ve onaylayın. Reklamlar - 100'den fazla platformda Ücretli Medya ve Veri görselleştirmesi. Rezervasyonlar - Franchiseler için özel olarak oluşturulmuş Rezervasyon ve Randevu yazılımı.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan Reklamlar + Sizin İçin Yapılan Listeler + Sizin Tarafınızdan Yapılan Listeler Reklam çözümlerimizdeki birkaç temel özellik şunlardır: + Hesap oluşturma + Hesap yapılandırması + İzleme ve Sorun Giderme + Feed optimizasyonu + Beyaz -label raporlama Listeleme çözümlerimizin birkaç temel özelliği şunları içerir: + Çok konumlu işletmeler için Google yayınlarını otomatikleştirin ve planlayın + Google Looker tarafından desteklenen Google İşletme Profili analiz verileriyle ilgili genişletilmiş raporlama + Tüm konumlar için Google incelemelerini tek bir ekrana aktarın yorumlara yanıt verme yeteneği + Konum verilerini web üzerindeki büyük çevrimiçi dizinlere ve veri toplayıcılara otomatik olarak senkronize etme ve tüm yinelenen listelerin bastırıldığından emin olma
DigitalMaas
digitalmaas.com
Kurumsal İşletmeler tarafından Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformunda konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Kurumsal İşletmeler tarafından konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Google Benim İşletmem, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformu.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çok konumlu markanızın müşterileri arama aşamasından eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Yerel SEO'nuzu desteklemek için işletme bilgilerinizi en büyük arama, harita ve sosyal medya platformlarında güncelleyin ve senkronize edin. Arama, harita ve sosyal sitelerdeki yorumları ve derecelendirmeleri toplayıp bunlara tek bir yerden yanıt vererek itibarınızı yönetin. Tek bir sayfada paylaşım yaptığınız kadar kolay bir şekilde tüm Facebook konum sayfalarınıza paylaşımda bulunarak markanızın mesajını güçlendirin.
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olma ortak misyonuyla Experience.com'un entegre SaaS platformu, dijital pazarlama inovasyonunda ön sıralarda sektöre liderlik etmeye devam ediyor.
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha ve diğerleri platformları tüm listelemelerin tek bir arayüzden yönetilmesini sağlar. Marka denetimi, akıllı yanıt yönetimi uygulayarak ve inceleme oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları kullanarak itibar oluşturmak. Artan Katılımlar ProManage'ın birleşik sohbet entegrasyonu ve birden fazla platformdan gelen sorular aracılığıyla müşterilere ve potansiyel müşterilere ulaşın. Yanıt şablonları, otomatik yanıt, Chabot ve bilet yönlendirme ile Faydacı sohbet yardımı etkinleştirildi. Yeni ortaya çıkan bir MaaS platformu ProManage, markalara ve işletmelere birden fazla platformda keşfedilebilirlik, müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim, incelemeleri ve derecelendirmeleri iyileştirme ve birleşik bir müşteri veritabanı ile rehberlik eder. Entegrasyon Promanage'i mevcut bir araçla entegre ederek müşteri deneyimi yönetiminizi basitleştirin.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış elde ederek hangi araçları kullanmanız gerektiğini bilirsiniz. A/B testi işlevimiz yerel görünürlüğü en üst düzeye çıkarmayı kolaylaştırır. Yapay zeka destekli inceleme yanıtları, rekabetçi inceleme raporları ve silinen incelemeler, onu otoritenizi artıran en iyi Yerel Arama inceleme oyuncusu haline getirir. Ücretsiz 2 haftalık test ve rakipsiz fiyatlandırma! GMBapi.com'u kimler kullanıyor? Sonuçları artırma, itibar yönetimi, içerik ve fotoğraf yayınlamayla ilgilenen çok konumlu işletmeler. Fiyatın %15'i karşılığında faydanın %90'ını sağlıyoruz. Verilerinizle çevrimiçi olarak 15 dakikada 7/24 ücretsiz test!
Direction Local
direction.com
Direction Local, çevrimiçi görünürlüğünü hızla artırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak ve itibarını artırmak isteyen işletmeler için tasarlanmış eksiksiz bir yerel pazarlama platformudur. Güçlü araç seti, en iyi ABD dizinlerine alıntı oluşturma, listeleme yönetimi, inceleme yönetimi, bir yayınlama paketi ve ayrıntılı yerel SEO raporlama öngörülerini içerir. Direction Local ile üyeler, yerel aramalarda daha hızlı sıralama iyileştirmeleri, daha fazla harita görünürlüğü ve daha fazla olası satış yaratma deneyimi yaşarlar. Üyelikler yıllık 999 $'dan başlıyor ve Sağlık Hizmetleri (1199 $/yıl) ve Turizm (1099 $/yıl) sektörlerine yönelik niş planlar bulunuyor.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
iReview
ireview.com
iReview: Çevrimiçi İtibar Yönetiminde Güvenilir Ortağınız Hızla gelişen dijital ortamda işletmeler, çevrimiçi incelemelerin başarılarını şekillendirmede oynadığı kritik rolün farkındadır. Dijital çağda işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi itibar yönetimi platformu olan iReview'a girin. Temel Özellikler: 1. Kapsamlı İtibar Yönetimi: iReview, işletmelere bütünsel bir çözüm sunarak, daha fazla inceleme oluşturmalarına, daha yüksek arama motoru sıralamalarına ulaşmalarına ve çeşitli platformlarda görünürlüğü artırmalarına yardımcı olur. Çevrimiçi müşterilerin %90'ının satın alma işlemi yapmadan önce incelemelere baktığı göz önüne alındığında, iReview'in güçlü itibar yönetimi çözümü vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor. 2. Çok Yönlü Araçlar: Platform, işletmelere pazar incelemelerini oluşturmak, yönetmek, izlemek, yanıtlamak, incelemek ve analiz etmek için bir dizi araçla donatır. Geleneksel itibar yönetiminin ötesinde iReview, SMS ve E-posta hizmetleri de dahil olmak üzere pazarlama otomasyon platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kendisini en üst sıralarda yer alan kuruluşlar arasında öne çıkan bir yer elde etmeyi amaçlayan işletmeler için çok yönlü bir çözüm olarak konumlandırıyor. 3. Tüm İşletmeler için Özel Çözümler: Hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de çok konumlu kurumsal şirketler için tasarlanan iReview, arama sıralamalarını ve genel iş sonuçlarını iyileştirmek için bir katalizör görevi görür. İster daha güçlü bir dijital varlık oluşturmayı amaçlayan yerel bir işletme olun, ister çevrimiçi itibarınızı kolaylaştırmak ve geliştirmek isteyen çok konumlu bir kuruluş olun, iReview benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler sunar. 4. Gerçek Sonuçlar, İnsan Uzmanlığı: iReview'u diğerlerinden ayıran şey, gerçek insanlar tarafından desteklenen gerçek sonuçlar sunma konusundaki kararlılığıdır. Tipik yazılım çözümlerinin ötesine geçen iReview, gelişmiş araçları insan uzmanlığıyla birleştirir. Platform kullanıcı dostudur ve kullanıcıların herhangi bir uzmanlık bilgisi gerektirmemektedir. iReview'deki özel ekip, yatırım getirisini (ROI) sürekli olarak artırmak için çözümleri optimize eder, ilerlemeyi izler ve kullanıcılarla işbirliği yapar. 5. Şirketler ve Tüketiciler Birleşti: iReview'de işletmeler ve tüketiciler, ortak anlayış ve amacın karşılıklı büyümeyi teşvik ettiği bir alanda birleşiyor. Bu uyumlu ilişki, şirketler ve müşterileri arasında simbiyotik bir ilerleme dansı sağlayarak gelişen bağlantılara yol açar. Kullanıcılar ister tam hizmeti ister self-servisi tercih etsin, iReview ekibi, işletmelerin dijital çabalarında başarılı olmasını sağlamaya kendini adamıştır. Sürekli gelişen dijital ortamda iReview, çevrimiçi itibar yönetiminin karmaşıklıklarını başarılı bir şekilde aşmak için teknoloji ve insan uzmanlığının dinamik bir karışımını sunarak işletmeler için bir destek ışığı olarak duruyor. Çevrimiçi itibarınızı oluşturma ve yönetme konusunda güvenilir ortağınız olarak iReview'u seçin. www.ireview.com
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone, dijital deneyimi ve içerik görünürlüğünü geliştirerek edinimi artırır. Bunu bir dijital deneyim platformuyla yapıyoruz ve müşterilerinizin olduğu her yerde olmanıza yardımcı olmak için buna ihtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az hizmet ekliyoruz. Farklı sektörlerdeki büyük markalarla ve orta ölçekli işletmelerle çalışıyoruz. www.milestoneinternet.com adresinden kanıtlanmış yaklaşımlarımızdan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin veya [email protected] adresine e-posta gönderin.
Whitespark
whitespark.ca
Yerel Alıntı Bulucu, alıntılarınızı takip etmenize, yeni fırsatları keşfetmenize ve rakiplerinizin sahip olduğu alıntıları almanıza yardımcı olur. *Rakiplerinizin alıntılarına göre yeni fırsatlar keşfedin *İşletmenizin listelendiği tüm alıntı sitelerini bulun ve takip edin *İşletmenizi gönderebileceğiniz yeni alıntı sitelerini kolayca belirleyin
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker®, SEO ajansları, SEO uzmanları, şirket içi SEO departmanları ve web sitesi sahipleri için son derece uzmanlaşmış bir SEO sıralaması izleme ve raporlama çözümüdür. Diğer herhangi bir sıralama izleme veya hepsi bir arada SEO aracı arasında en doğru algoritmaya sahiptir ve kapsamlı çeşitli raporlama seçenekleri sizi, ekip arkadaşlarınızı ve müşterilerinizi mutlu edecektir! SEO ajansları için, PRT'nin müşterilere raporlaması onların güvenini ve dolayısıyla elde tutma oranını artıracaktır. İşletmenize sağlayacağı fayda paha biçilmezdir. İster hepsi bir arada büyük SEO aracınıza tamamlayıcı olsun (temel konum izleme özelliğine sahip) ister mevcut sıralama izleyicinizden memnun değilseniz, ProRankTracker®'a ücretsiz bir test sürüşü verebilir ve sizin için neler yapabileceğini görebilirsiniz. .
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesine ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmesine olanak tanır. Partoo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra McDonald's, Toyota, Carrefour ve Sports Direct gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çok çeşitli yerel ve uluslararası şirketlerle çalışmaktadır. Yerel listeleme çözümümüzün basitliği, şirketlerin aracı hem yerel hem de marka düzeyinde yönetmesine olanak tanır. Partoo, 400'ün üzerinde profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir ve 100'den fazla ülkede 400'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Ürün Detayları Partoo, şirketlerin 3 hedefini karşılayarak aşağıdaki ürünlerle büyümesine yardımcı olur: Bulunmak, Seçilmek ve Müşteri Kazanmak. Bulunun: - Varlık Yönetimi: mağazalarınızın bilgilerini ana dizinlerde, GPS'de, arama motorlarında, sosyal ağlarda ve fikir web sitelerinde otomatik olarak yayınlayın. - Mağaza Bulucu: Web sitenizi bir Mağaza Bulucu ve konum başına özelleştirilebilir sayfalarla optimize edin. Etkinliğinizle ilgili sorgularda Satış Noktanızın öne çıkmasını sağlayın. Seçilsin: - Yorum Yönetimi: İster Google'dan, ister TripAdvisor'dan, ister Facebook'tan gelsin, listelerinize bırakılan yorumları merkezileştirin. Tek bir arayüzden düzenli raporlar alın, analiz edin ve yanıt verin. - Yorum Arttırıcı: Memnun müşterileri, SMS davetleri yoluyla Google İşletme Profilinde olumlu yorumlar bırakmaya teşvik edin. Müşteri edinin: - Mesajlar: Google İşletme Profili, Facebook Messenger ve Instagram'dan alınan mesajları merkezileştirin ve bunlara merkezi veya yerel olarak kolayca yanıt verin!
Obenan
obenan.com
Obenan, her büyüklükteki işletmenin çevrimiçi pazarlama çabalarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir dijital pazarlama asistanıdır. Gelişmiş algoritmalardan ve yapay zekadan (AI) yararlanarak kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri sunar, Google içerik dağıtımını otomatikleştirir ve performans takibi için anlamlı analizler sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü, kolay kurulum ve yönetime olanak tanıyarak işletmelerin hedef kitlelerine verimli bir şekilde ulaşmasını, etkileşimi artırmasını ve minimum manuel müdahaleyle satışları artırmasını sağlar. Obenan, dijital çağda pazarlama hedeflerine ulaşmak için ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir çözüm sunarak dijital pazarlamanın geleceğini temsil ediyor.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel arama motoru sonuçlarında benzersiz bir görsel görünüme sahip bir yerel sıralama izleme aracıdır. Sıralama konumunuzu yerel rakiplerinizle tablo görünümünde karşılaştırın. Google 3'lü paketteki performansınızı izleyin ve arama görünürlüğünüzü artıracak ayarlamalar yapın.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger, ajanslar için tasarlanmış ve her büyüklükteki dijital pazarlama firması veya şirket içi profesyonel için uygun fiyatlı bir hizmet olarak SEO ve pazarlama yazılımı (SaaS) platformudur. Rank Ranger'ın kapsamlı çevrimiçi pazarlama platformu, yüzlerce arama motorundaki organik, yerel, mobil, uygulama ve video sıralamasını izler ve izler, geri bağlantı verilerini doğrular ve izler ve çok çeşitli üçüncü taraf yazılım ve hizmetlerden pazarlama ölçümlerinin entegrasyonunu içerir. Tamamen kişiselleştirilmiş %100 beyaz etiket raporlama seçenekleri, herhangi bir sitenin tasarımına uyacak şekilde özelleştirilebilen, markalanabilir bir sürükle ve bırak web pazarlama kontrol panelinin yanı sıra tek oturum açmalı müşteri kontrol panellerini, özel URL'lerin kullanımını ve markalı PDF'nin otomatik olarak planlanmasını içerir. raporlar.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, sıralamaları takip eden, web sitesi denetimleri gerçekleştiren, rakiplerin geri bağlantılarını izleyen, markalı raporlar oluşturan ve arama motoru optimizasyonuyla ilgili daha birçok şeyi gerçekleştiren web tabanlı bir SEO yazılım çözümüdür.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, dijital pazarlama çabalarını geliştirmek için çeşitli araçlar sunan, çok yönlü bir SEO ve anahtar kelime araştırma platformudur: - Anahtar Kelimeler Toplu Denetleyici: Gerçek zamanlı coğrafi konumla Toplu Allintitle ve Anahtar Kelime Altın Oranı değerleri de dahil olmak üzere birden fazla anahtar kelimenin aynı anda kontrol edilmesini sağlar veya dilin özgüllüğü. - Toplu Tüm Başlıklar ve Anahtar Kelime Altın Oran Denetleyicisi: Anahtar Kelime Altın Oranını kullanarak sıralaması kolay, düşük rekabetçi anahtar kelimeleri bulmak için yerleşik bir KGR hesaplayıcı sunar. - KW Explorer: Kümeleme ve arama amacı tanımlama özellikleriyle, herhangi bir çekirdek anahtar kelime için uzun kuyruklu anahtar kelimeler ve sorular bulmaya yardımcı olur. - Sıralama Boşluğu Analizi: Beş web sitesine kadar karşılaştırmalı anahtar kelime analizine izin vererek SEO içerik stratejisine yardımcı olur. - SERP Takipçisi: Büyük arama motorlarındaki anahtar kelime konumlarını takip ederek stratejik SEO ayarlamalarını destekler. - İnsanlar Ayrıca Soruyor Aracı: Google, Bing ve Yahoo'daki herhangi bir anahtar kelime için gerçek zamanlı ilgili sorular sunarak içeriğin alaka düzeyini artırır. - Niş Bulucu: Trend olan nişleri ve konuları belirleyerek kullanıcıları sektör trendleri ve tüketici talepleri hakkında bilgilendirir. - Google/Bing Arama Konsolu Entegrasyonları: Arama konsollarından düzenli anahtar kelime aktarımını kolaylaştırarak derinlemesine bilgiler ve analizler sunar. - Yazar Asistanı Aracı: Başarılı Google içeriğine dayalı içerik optimizasyon ipuçları sunmak için yapay zekayı kullanır. - Backlink Gap Aracı: Backlink profillerini rakiplerle karşılaştırarak bağlantı kurma fırsatlarını keşfetmeye yardımcı olur. Bu araçlar toplu olarak Allintitle.co'yu anahtar kelime araştırması, SEO optimizasyonu ve içerik geliştirme için kapsamlı bir çözüm haline getirir.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker, kullanıcıların dünya çapında 50.000'den fazla konumda yerel kullanıcı olarak arama motorlarının SERP'lerini (Arama Motoru Sonuç Sayfaları) görüntülemesine olanak tanır.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla, Ajans İşletmelerinin dijital pazarlama hizmetleri için Daha Fazla İş Potansiyelini Bulması, Analiz Etmesi ve Kapatmasına yardımcı olan Dünyanın 1 Numaralı İş Potansiyeli Bulma ve Müşteri Kapatma Bulut Tabanlı yazılımıdır.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout çevrimiçi itibar yönetimi için en hızlı çözümdür. En iyi 21 inceleme analitik sitesiyle entegre olur. Tüm incelemelerin tüm metnini temel alarak sıradan insanların işletme hakkında neler söylediğini görüntüler.
RealWork Labs
realworklabs.com
Daha fazla iş yapmadan daha fazla para kazanın: Yakınınızda görünmek için çalışmalarınızı yerinde yakalayın, incelemelerinizi geliştirin ve yakınınızdaki komşulara bu iş için güvenilir ev hizmeti sağlayıcısı olduğunuzu kanıtlayın.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Güvenilir ve doğru SEO sıralaması izleme yazılımı Sektör lideri SEO yazılımımız, dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından güvenilmektedir.SEO izlemenizi otomatikleştirmek, yerel ve mobil sıralamaları takip etmek ve sağlanmayan anahtar kelimeleri kurtarmak için arama motoru sıralamamızı ve anahtar kelime verilerimizi kullanın.İndirme yok . Sözleşme yok. Ücretsiz Denemeyi Şimdi Başlatın Sektör liderleri, her işletme için AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions SEO verilerini seçiyor AuthorityLabs Rank Tracker Güvenilir ve doğru anahtar kelime verileriyle SEO performansını izleyin. Günlük raporlamayla yerel sıralama takibini ve mobil sıralama takibini otomatikleştirin. Organik anahtar kelimeleri kurtarın (sağlanmadı). Daha Fazla Bilgi Edinin AuthorityLabs Veri Hizmetleri Veri analitiğinizi en güçlü özelliklerle güçlendirin
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME, işletmelerin Google'daki çevrimiçi görünürlüğünü ve itibarını artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google Benim İşletmem'deki işletme profillerini merkezileştirir, yorumları yapay zeka ile yönetir ve çevrimiçi trafiği fiziksel mağazalara yönlendirmeyi amaçlayan yerel analizler ve içerik yayınlama olanağı sunar.
Nurch
nurch.io
Nurch, yerel işletmelerin arama sonuçlarında bulunmasına, daha fazla yorum almasına ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım çözümüdür.
TrackRight
trackright.com
TrackRight, Yerel SEO ve Müşteri Adayı izleme çözümlerinde uzmanlaşmış, aynı zamanda sizin ve müşterilerinizin kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini her zaman bilmenizi sağlayan bir müşteri kontrol paneli sunan bir dijital pazarlama performansı izleme aracıdır.
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel tutmanın en kolay ve en hızlı yoludur.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal özel bir yerel SEO platformudur. Güçlü yerel SEO araçları ve raporları, ajansların ve markaların yerel sıralamaları iyileştirmesine, yerel aramadan daha fazla trafik ve potansiyel müşteri oluşturmasına ve incelemeleri/itibarı yönetmesine olanak tanır. iProspect, Mediacom, Hilton ve Ikea gibi 5.000'den fazla yenilikçi ajans ve marka, sektör lideri platformu aracılığıyla yerel arama görünürlüğünü artırmak için BrightLocal'a güveniyor. Bu şirketler bunu BrightLocal'ın SEO Denetimleri ve Raporları, Listeleme Hizmeti ve Yönetim Araçları ve Çevrimiçi İtibar Yönetimi çözümü aracılığıyla başarmaktadır. BrightLocal ile müşteriler daha iyi yerel arama sonuçları elde ediyor, büyük miktarda zaman tasarrufu sağlıyor ve yerel arama başarısını önemli paydaşlara sergilemenin daha temiz bir yolunu buluyor. Planlar ayda 39 dolardan başlıyor ve kart gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. Pek çok ödülün yanı sıra, G2'nin kullanıcı kitlesi BrightLocal'ı toplam dört kategoride Yaz 2023 yazılım lideri olarak derecelendirdi: - Yerel Listeleme Yönetimi - Yerel SEO - Yerel Pazarlama - Çevrimiçi İtibar Yönetimi
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, yapay zeka destekli derin dinleme yoluyla müşteri bağlantılarını ve itibar yönetimini yeniden tasarlayan bir marka istihbarat şirketidir. Çok lokasyonlu markaların, önemli kritik anlarda ilgili bilgiler aracılığıyla gerçek zamanlı etki yaratmasını kolaylaştırıyoruz. Chatmeter, çok konumlu ve çok kanallı itibar yönetiminin zorluklarını anlıyor ve yerel sahiplerden üst düzey yöneticilere kadar herkes için uçtan uca görünürlük sağlayan ölçekli bir platform yarattı. %93'lük müşteri elde tutma oranıyla Chatmeter, perakende, restoran, sağlık ve finansal hizmetler sektörleri ve daha birçok sektörde tercih edilen marka itibar ortağıdır.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - Küçük işletmeler için 1 numaralı pazarlama platformu®. Tasarımdan pazarlamaya ve CRM'e kadar ihtiyacınız olan her şey - Markanızı güçlendirin®. Madwire® tarafından desteklenmektedir Marketing 360, tümü tek bir güçlü platform üzerinden sağlanan entegre pazarlama yazılımı (teknoloji) ile profesyonel pazarlama hizmetlerinin (yetenek) birleşimidir. Küçük bir işletmenin tasarımdan pazarlamaya, CRM ve ödemelere kadar büyümek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Platform, işletmelerin en önemli pazarlama kanallarına tek bir arayüzden erişmesine ve optimize etmesine olanak tanırken pazarlamacılar, tasarımcılar, geliştiriciler, içerik oluşturucular ve video profesyonelleri gibi buluttaki yeteneklerden yararlanarak pazarlamalarını talep üzerine yürütmelerine olanak tanır. Platform tam hizmettir ve marka pazarlama amaç ve hedeflerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için sertifikalı bir dijital pazarlama yöneticisi tarafından yönetilir.
Moz
moz.com
Moz Local platformu, daha doğru liste yönetimi, eyleme geçirilebilir bilgiler, yinelenen silme işlemlerinin otomasyonu ve inceleme yönetimi sağlayan güçlü bir yerel teknoloji çözümü sunuyor. Moz Local, fiziksel konum verilerinizi her zamankinden daha iyi sahiplenmenize ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Daha derin entegrasyonlar, daha aktif konum yönetimi ve önceden manuel olarak yürütülen süreçlerin otomasyonu hayatınızı kolaylaştıracak.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, kurumsal düzeyde bir SEO anahtar kelime sıralaması izleme aracıdır. Tüm rakiplerle nasıl karşılaştırdığınızı görmenizi sağlayan SERP'nin tamamından veri topluyoruz. Tüm öne çıkan snippet'lerin, yerel paket listelerinin, video paketi listelerinin vb. hangi alan adına ve belirli URL'ye ait olduğunu görebilirsiniz. Sıralama konumu hakkında raporlamaya ek olarak, listenizin sayfada kaç piksel aşağıda bulunduğunu ve ne kadar gayrimenkul olduğunu size söyleriz. listelemeniz ekranın üst kısmında piksel cinsinden yer kaplar. SERP'lerden 400'den fazla veri noktasını takip ediyoruz; bu, hangi alan adlarının en fazla site bağlantısına, SSS şemasına, fiyat/inceleme/derecelendirme şemasına vb. sahip olduğunu keşfedebileceğiniz anlamına gelir.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic'in pazarlama platformu, franchise'ların arama ve sosyal medyadaki çevrimiçi görünürlüklerini benzersiz, veri odaklı bir yaklaşımla artırmalarına yardımcı olur. Franchise'ların pazarlama araçlarını, varlıklarını ve verilerini merkezi bir kontrol merkezinden verimli ve sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır. 80'den fazla franchise markası ve 400'den fazla pazarlama ajansıyla kanıtlanmış bir başarı sergileyen ve 25.000'den fazla lokasyonda sonuçları iyileştiren PromoRepublic, karar almayı da kolaylaştırıyor. Bu, kişisel veri analisti olarak görev yapan ve yerel pazarlama verilerini eyleme geçirilebilir iş öngörülerine dönüştüren veri odaklı Copilot çözümü aracılığıyla elde ediliyor. İster gelişmekte olan ister köklü bir çok lokasyonlu marka ya da marka portföyü olun, PromoRepublic pazarlama çalışmalarınızı otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. Markanız PromoRepublic'ten nasıl yararlanabilir? * Ham pazarlama verilerinizi iş zekasına dönüştürün. * Yerel aramada görünürlüğünüzü artırın. * Marka tutarlılığını sağlayın. * Yerelleştirilmiş sosyal medya pazarlamasını verimli bir şekilde yönetin. * İncelemeleri tek bir yerden yönetin. * Listeleri geniş ölçekte optimize edin. * Tüm verileri tek bir kontrol panelinde toplayın. * Franchise sahiplerini yerel pazarlamaya dahil edin.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Solocal
solocal.com
BRIDGE, Mağaza Bulucunuzu ve Varlık Yönetiminizi yönetmenize olanak tanıyan Solocal'ın tescilli platformudur. Çözümümüz, bir ağ yöneticisinin ve satış noktalarının şunları yapmasına olanak tanır: - arama motorlarında kolayca bulunabilmek amacıyla yerel sayfalarınız için optimize edilmiş doğal referanslamadan (SEO) faydalanmak, - kuruluşlarınızla ilgili yerel ve merkezi bilgileri çok kolay bir şekilde yönetmek ana web merkezleri (Google GMB, Facebook, Bing, PagesJaunes, Mappy, GPS, vb.), - fikirlerinizi yönetin (merkezileştirme ve yanıt modelleri), - ulusal ve yerel olmasını sağlamak için haberlerinizi ve promosyonlarınızı GMB, PagesJaunes, Facebook'ta yayınlayın iletişim, - verdiğiniz hak düzeyine göre erişilebilen raporlarla hedef kitlenize ve iletişim performansınıza danışın. 25'ten fazla müşteri ilişkileri uzmanı, 500 marka ağımızı günlük olarak desteklemektedir. Marka ağları, küresel düşün, yerel hareket et!
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Google My Business
business.google.com
Bu sayfaya yönlendirildiyseniz Google Benim İşletmem tarayıcınızı desteklemiyor demektir. Tarayıcınızın en son sürümünü kullanmıyorsanız Google Benim İşletmem düzgün görüntülenmeyebilir veya çalışmayabilir
Uberall
uberall.com
Uberall, sizinki gibi işletmelerin bulunmasını, seçilmesini ve aramaları satışa dönüştürmesini kolaylaştıran, çok konumlu bir pazarlama platformudur. Çözümümüzle 1,5 milyondan fazla konum yönetiliyor ve Uberall tarafından yönetilen listeler 194 ülkede görünüyor ve bu sayı artıyor.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch, piyasadaki en doğru küresel ve yerel sıralama takipçisidir. Doğru sıralama verilerini daha erişilebilir hale getirerek SEO profesyonellerine saatlerce zaman kazandırmak için tasarlanmıştır.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede yer alan 70.000'den fazla sağlayıcıyla yaklaşık 2 milyon işletme (ve bu sayı artmaya devam ediyor), ihtiyaçlarına en uygun ortağı belirlemek için UpCity'yi ziyaret etti. Misyonumuz başarılı ilişkileri kolaylaştırmaktır; bu nedenle, her yerel pazarda ve ulusal düzeyde en iyi hizmet sağlayıcıları sıralamak ve önermek konusunda bize rehberlik etmek için özel veriye dayalı Tavsiye Edilebilirlik Derecelendirmemizi oluşturduk.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam etmeleri gerekiyor. OneLocal, müşterilerinizin şunları yapmasını kolaylaştırarak rakiplerinizi geride bırakmanızı ve kazanmanızı kolaylaştırır: - Sizi bulma ve bulma - İstediğiniz zaman sizinle iletişim kurma - Fiyat teklifi için size mesaj gönderme - Hizmet planlama - Hizmetiniz için ödeme yapma - Bir mesaj bırakma çevrimiçi inceleme OneLocal, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek adrestir. İhtiyacınız olan her pazarlama aracına tek bir kontrol panelinden ve yolun her adımında yanınızda olacak özel bir pazarlama uzmanından erişin. OneLocal hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://onelocal.com/
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
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