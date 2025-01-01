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En Popüler Son Eklenenler Yerel SEO Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yerel SEO yazılımı, işletmelerin tekliflerini çevrelerindeki potansiyel müşterilere pazarlamasına olanak tanır. Bu yazılım kategorisi, bir harita eşliğinde, Google arama sonuçlarının zirvesinde belirgin bir şekilde görüntülenen bir dizi liste olan Yerel 3'lü Paket'e yerleşimin güvence altına alınmasına yardımcı olur. İşlevsel olarak, yerel SEO yazılımı, arama motorlarına kesin işletme listeleri gönderme, yerel arama sıralamalarını izleme, çevrimiçi incelemeleri denetleme ve bir şirketin Google Benim İşletmem profilini hassaslaştırma gibi görevleri kolaylaştırır. Genellikle fiziksel mağazaları olan küçük işletmeler, marka görünürlüğünü artırmak ve yaya trafiğini artırmak için yerel SEO ürünlerinden yararlanır.