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Yerel Pazarlama Yazılımı
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Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

"Yerel Pazarlama Yazılımı", işletmelerin belirli coğrafi alanları veya toplulukları hedef alarak pazarlama çabalarını yerel düzeyde optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar özellikle fiziksel konumları olan veya belirli bir bölge veya bölgedeki müşterileri hedeflemek isteyen işletmeler için faydalıdır.

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Google My Business

Google My Business

business.google.com

Google My Business, işletmelerin Google'daki çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir hizmettir.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

IONOS

IONOS

ionos.com

IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.

GeoRanker

GeoRanker

georanker.com

GeoRanker, işletmelerin 50,000den fazla konumda yerel arama motoru sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

Leads Gorilla, işletmelere dijital pazarlama hizmetleri için potansiyel müşterileri bulma, analiz etme ve kapatma konusunda yardımcı olan AI tabanlı bir yazılımdır.

Moz

Moz

moz.com

Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.

ProRankTracker

ProRankTracker

proranktracker.com

Proranktracker, kullanıcıların anahtar kelime sıralamalarını birden fazla platformda izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir SEO aracı ve raporlama çözümüdür.

SEOprofiler

SEOprofiler

seoprofiler.com

SEOprofiler, web sitelerinin arama motoru sıralamalarını izleyen, denetleyen ve optimize eden bir SEO yazılımı çözümüdür.

Store Locator Widgets

Store Locator Widgets

storelocatorwidgets.com

Mağaza Bulucu Widget'ları, işletmelerin mağaza konumlarını web sitelerine entegre etmelerini ve yönetmelerini sağlar.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

WP Maps

WP Maps

wpmaps.com

WP Haritalar, kullanıcıların haritalar oluşturup yönetmelerini sağlayan bir eklentidir. Lokasyonlar ekleyebilir, işaret simgeleri ve filtreler özelleştirebilir.

Grid My Business

Grid My Business

gridmybusiness.com

Grid My Business, yerel sıralamaları izleme ve rekabet analizi yapma aracı olup, işletmelerin çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olur.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi, çoklu konumlar için pazarlama yönetimi sunan bir platformdur. İşletmelere yerel sayfalar, analizler ve geri bildirim yönetimi sağlar.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Localo

Localo

localo.com

Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

BrightLocal, yerel SEO'yu iyileştirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnceleme yönetimi, sıralama izleme ve liste yönetimi araçları sunar.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.

Solocal

Solocal

solocal.com

Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.

Allintitle.co

Allintitle.co

allintitle.co

Allintitle.co, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonu için çeşitli araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.

Closeby

Closeby

closeby.co

Closeby, markaların ihtiyaçları için modern bir mağaza bulucu widget'ıdır. Özelleştirme seçenekleri sunarak mağaza konumlarını kolayca entegre eder.

Whitespark

Whitespark

whitespark.ca

Whitespark, yerel SEO için işletmelerin atıf ve incelemelerini yönetmelerine, rakip analizleri yaparak yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olan bir araçtır.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

Woosmap, konuma dayalı hizmetler sunan bir platformdur. Haritalama, adres bulma, coğrafi konum verisi yönetimi gibi araçlar ve API'ler sağlar.

Local Falcon

Local Falcon

localfalcon.com

Yerel Falcon, işletmelerin yerel arama sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc, yerel işletmeleri ve yakınlardaki müşterileri bir araya getiren bir platformdur. Kullanıcılar, işletmelerin profillerine ulaşabilir ve yorum yapabilir.

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump, 1. sayfada sıralamayı artırmak için oluşturulması gereken içerikleri belirler ve tek tıklamayla SEO içerik kılavuzları sunar.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Localiza.me

Localiza.me

localiza.me

Localiza.me, işletmelerin Google'daki görünürlüğünü artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google My Business profillerini merkezi olarak yönetir ve incelemeleri yapay zeka ile düzenler.

RealWork Labs

RealWork Labs

realworklabs.com

RealWork Labs, hizmet sağlayıcıların işlerini yerinde kaydum etmelerini ve güvenilir bir hizmet sunarak yerel değerlendirmelerini geliştirmelerini sağlar.

Mobal

Mobal

mobal.io

Mobal, iş profillerinizi yöneterek daha fazla müşteri bulmanıza, kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur. Tüm çevrimiçi dizinlerde güncel kalmanızı sağlar.

Rank Ranger

Rank Ranger

rankranger.com

Rank Ranger, dijital pazarlama ajansları için anahtar kelime izleme, rakip analizi ve yerel SEO yönetimi gibi araçlar sunan bir yazılımdır.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData, şirketlerin iş bilgilerini ve incelemelerini 30'dan fazla konum tabanlı hizmette yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

SO Connect uygulaması, işletmelerin 50'den fazla platformda bilgilerini güncelleyerek yerel arama görünürlüğünü artırmasına ve müşteri yorumlarını yönetmesine yardımcı olur.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

DigitalMaas, büyük işletmelere Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi arama platformlarında konum bilgilerini optimize etme hizmeti sunan bir yerel pazarlama platformudur.

Insites

Insites

insites.com

Insites, dijital pazarlama ajansları için SEO denetim aracı olup, müşterilerin performansını 60 saniyede gösterir ve raporlar sunar.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

Nozzle, SEO anahtar kelime sıralama izleyici aracıdır. SERP verilerini toplar, rekabeti analiz eder ve sıralama konumları ile site bağlantılarını gösterir.

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

Nightwatch, SEO profesyonellerinin anahtar kelime sıralamalarını ve rakip performansını izlemelerine yardımcı olan bir sıralama takip uygulamasıdır.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter, çok lokasyonlu işletmelerin müşteri geri bildirimlerini yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir itibar yönetim platformudur.

AuthorityLabs

AuthorityLabs

authoritylabs.com

AuthorityLabs, web sitelerinin sıralama performansını izlemeyi ve anahtar kelime verilerini analiz ederek SEO stratejilerini optimize etmeyi sağlayan bir araçtır.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Digitaleo, müşteri yorumlarının yönetimi, sosyal medya yönetimi, sponsorluk kampanyaları ve yerel görünürlük ile markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze, işletmelerin çevrimiçi iş listelerini yönetmelerine ve yerel arama görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir veri yönetim uygulamasıdır.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com, birden fazla lokasyona sahip işletmeler için Google İş Profili'ni yönetmeyi, içerik yayınlamayı ve inceleme analizini kolaylaştıran bir yazılımdır.

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage, markalar ve işletmeler için müşteri etkileşimini artıran, incelemeleri yönetme ve birleşik müşteri veritabanları oluşturan bir pazarlama hizmeti platformudur.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime, yerel işletmelerin müşteri etkileşimlerini metin, sohbet ve e-posta ile düzenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir platformdur.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.

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