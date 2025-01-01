Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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"Yerel Pazarlama Yazılımı", işletmelerin belirli coğrafi alanları veya toplulukları hedef alarak pazarlama çabalarını yerel düzeyde optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar özellikle fiziksel konumları olan veya belirli bir bölge veya bölgedeki müşterileri hedeflemek isteyen işletmeler için faydalıdır.
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Google My Business
business.google.com
Google My Business, işletmelerin Google'daki çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir hizmettir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
IONOS
ionos.com
IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Keyword.com
keyword.com
Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker, işletmelerin 50,000den fazla konumda yerel arama motoru sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla, işletmelere dijital pazarlama hizmetleri için potansiyel müşterileri bulma, analiz etme ve kapatma konusunda yardımcı olan AI tabanlı bir yazılımdır.
Moz
moz.com
Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.
ProRankTracker
proranktracker.com
Proranktracker, kullanıcıların anahtar kelime sıralamalarını birden fazla platformda izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir SEO aracı ve raporlama çözümüdür.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, web sitelerinin arama motoru sıralamalarını izleyen, denetleyen ve optimize eden bir SEO yazılımı çözümüdür.
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Mağaza Bulucu Widget'ları, işletmelerin mağaza konumlarını web sitelerine entegre etmelerini ve yönetmelerini sağlar.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
WP Maps
wpmaps.com
WP Haritalar, kullanıcıların haritalar oluşturup yönetmelerini sağlayan bir eklentidir. Lokasyonlar ekleyebilir, işaret simgeleri ve filtreler özelleştirebilir.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel sıralamaları izleme ve rekabet analizi yapma aracı olup, işletmelerin çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olur.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.
Partoo
partoo.co
Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Thryv
thryv.com
Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çoklu konumlar için pazarlama yönetimi sunan bir platformdur. İşletmelere yerel sayfalar, analizler ve geri bildirim yönetimi sağlar.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Localo
localo.com
Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal, yerel SEO'yu iyileştirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnceleme yönetimi, sıralama izleme ve liste yönetimi araçları sunar.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.
Solocal
solocal.com
Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonu için çeşitli araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
Uberall
uberall.com
Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.
Closeby
closeby.co
Closeby, markaların ihtiyaçları için modern bir mağaza bulucu widget'ıdır. Özelleştirme seçenekleri sunarak mağaza konumlarını kolayca entegre eder.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark, yerel SEO için işletmelerin atıf ve incelemelerini yönetmelerine, rakip analizleri yaparak yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olan bir araçtır.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap, konuma dayalı hizmetler sunan bir platformdur. Haritalama, adres bulma, coğrafi konum verisi yönetimi gibi araçlar ve API'ler sağlar.
Local Falcon
localfalcon.com
Yerel Falcon, işletmelerin yerel arama sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc, yerel işletmeleri ve yakınlardaki müşterileri bir araya getiren bir platformdur. Kullanıcılar, işletmelerin profillerine ulaşabilir ve yorum yapabilir.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfada sıralamayı artırmak için oluşturulması gereken içerikleri belirler ve tek tıklamayla SEO içerik kılavuzları sunar.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Localiza.me
localiza.me
Localiza.me, işletmelerin Google'daki görünürlüğünü artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google My Business profillerini merkezi olarak yönetir ve incelemeleri yapay zeka ile düzenler.
RealWork Labs
realworklabs.com
RealWork Labs, hizmet sağlayıcıların işlerini yerinde kaydum etmelerini ve güvenilir bir hizmet sunarak yerel değerlendirmelerini geliştirmelerini sağlar.
Mobal
mobal.io
Mobal, iş profillerinizi yöneterek daha fazla müşteri bulmanıza, kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur. Tüm çevrimiçi dizinlerde güncel kalmanızı sağlar.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger, dijital pazarlama ajansları için anahtar kelime izleme, rakip analizi ve yerel SEO yönetimi gibi araçlar sunan bir yazılımdır.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketlerin iş bilgilerini ve incelemelerini 30'dan fazla konum tabanlı hizmette yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SO Connect
soconnect.com
SO Connect uygulaması, işletmelerin 50'den fazla platformda bilgilerini güncelleyerek yerel arama görünürlüğünü artırmasına ve müşteri yorumlarını yönetmesine yardımcı olur.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas, büyük işletmelere Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi arama platformlarında konum bilgilerini optimize etme hizmeti sunan bir yerel pazarlama platformudur.
Insites
insites.com
Insites, dijital pazarlama ajansları için SEO denetim aracı olup, müşterilerin performansını 60 saniyede gösterir ve raporlar sunar.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, SEO anahtar kelime sıralama izleyici aracıdır. SERP verilerini toplar, rekabeti analiz eder ve sıralama konumları ile site bağlantılarını gösterir.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch, SEO profesyonellerinin anahtar kelime sıralamalarını ve rakip performansını izlemelerine yardımcı olan bir sıralama takip uygulamasıdır.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu işletmelerin müşteri geri bildirimlerini yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir itibar yönetim platformudur.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
AuthorityLabs, web sitelerinin sıralama performansını izlemeyi ve anahtar kelime verilerini analiz ederek SEO stratejilerini optimize etmeyi sağlayan bir araçtır.
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo, müşteri yorumlarının yönetimi, sosyal medya yönetimi, sponsorluk kampanyaları ve yerel görünürlük ile markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, işletmelerin çevrimiçi iş listelerini yönetmelerine ve yerel arama görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir veri yönetim uygulamasıdır.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, birden fazla lokasyona sahip işletmeler için Google İş Profili'ni yönetmeyi, içerik yayınlamayı ve inceleme analizini kolaylaştıran bir yazılımdır.
ProManage
promanage.biz
ProManage, markalar ve işletmeler için müşteri etkileşimini artıran, incelemeleri yönetme ve birleşik müşteri veritabanları oluşturan bir pazarlama hizmeti platformudur.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelerin müşteri etkileşimlerini metin, sohbet ve e-posta ile düzenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir platformdur.
Experience.com
experience.com
Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.
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