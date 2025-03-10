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"Yerel Pazarlama Yazılımı", işletmelerin belirli coğrafi alanları veya toplulukları hedef alarak pazarlama çabalarını yerel düzeyde optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar özellikle fiziksel konumları olan veya belirli bir bölge veya bölgedeki müşterileri hedeflemek isteyen işletmeler için faydalıdır.
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OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam etmeleri gerekiyor. OneLocal, müşterilerinizin şunları yapmasını kolaylaştırarak rakiplerinizi geride bırakmanızı ve kazanmanızı kolaylaştırır: - Sizi bulma ve bulma - İstediğiniz zaman sizinle iletişim kurma - Fiyat teklifi için size mesaj gönderme - Hizmet planlama - Hizmetiniz için ödeme yapma - Bir mesaj bırakma çevrimiçi inceleme OneLocal, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek adrestir. İhtiyacınız olan her pazarlama aracına tek bir kontrol panelinden ve yolun her adımında yanınızda olacak özel bir pazarlama uzmanından erişin. OneLocal hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://onelocal.com/
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonu için çeşitli araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, web sitelerinin arama motoru sıralamalarını izleyen, denetleyen ve optimize eden bir SEO yazılımı çözümüdür.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger, ajanslar için tasarlanmış ve her büyüklükteki dijital pazarlama firması veya şirket içi profesyonel için uygun fiyatlı bir hizmet olarak SEO ve pazarlama yazılımı (SaaS) platformudur. Rank Ranger'ın kapsamlı çevrimiçi pazarlama platformu, yüzlerce arama motorundaki organik, yerel, mobil, uygulama ve video sıralamasını izler ve izler, geri bağlantı verilerini doğrular ve izler ve çok çeşitli üçüncü taraf yazılım ve hizmetlerden pazarlama ölçümlerinin entegrasyonunu içerir. Tamamen kişiselleştirilmiş %100 beyaz etiket raporlama seçenekleri, herhangi bir sitenin tasarımına uyacak şekilde özelleştirilebilen, markalanabilir bir sürükle ve bırak web pazarlama kontrol panelinin yanı sıra tek oturum açmalı müşteri kontrol panellerini, özel URL'lerin kullanımını ve markalı PDF'nin otomatik olarak planlanmasını içerir. raporlar.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel sıralamaları izleme ve rekabet analizi yapma aracı olup, işletmelerin çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olur.
Obenan
obenan.com
Obenan, her büyüklükteki işletmenin çevrimiçi pazarlama çabalarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir dijital pazarlama asistanıdır. Gelişmiş algoritmalardan ve yapay zekadan (AI) yararlanarak kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri sunar, Google içerik dağıtımını otomatikleştirir ve performans takibi için anlamlı analizler sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü, kolay kurulum ve yönetime olanak tanıyarak işletmelerin hedef kitlelerine verimli bir şekilde ulaşmasını, etkileşimi artırmasını ve minimum manuel müdahaleyle satışları artırmasını sağlar. Obenan, dijital çağda pazarlama hedeflerine ulaşmak için ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir çözüm sunarak dijital pazarlamanın geleceğini temsil ediyor.
Local Falcon
localfalcon.com
Yerel Falcon, işletmelerin yerel arama sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
ProRankTracker
proranktracker.com
Proranktracker, kullanıcıların anahtar kelime sıralamalarını birden fazla platformda izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir SEO aracı ve raporlama çözümüdür.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark, yerel SEO için işletmelerin atıf ve incelemelerini yönetmelerine, rakip analizleri yaparak yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone, dijital deneyimi ve içerik görünürlüğünü geliştirerek edinimi artırır. Bunu bir dijital deneyim platformuyla yapıyoruz ve müşterilerinizin olduğu her yerde olmanıza yardımcı olmak için buna ihtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az hizmet ekliyoruz. Farklı sektörlerdeki büyük markalarla ve orta ölçekli işletmelerle çalışıyoruz. www.milestoneinternet.com adresinden kanıtlanmış yaklaşımlarımızdan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin veya [email protected] adresine e-posta gönderin.
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker, işletmelerin 50,000den fazla konumda yerel arama motoru sıralamalarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Localo
localo.com
Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, çoklu konum ve profillere sahip işletmeler için sosyal medya yönetim platformudur. İçerik planlama, reklam verme ve etkileşim yönetimi sunar.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch, SEO profesyonellerinin anahtar kelime sıralamalarını ve rakip performansını izlemelerine yardımcı olan bir sıralama takip uygulamasıdır.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, SEO anahtar kelime sıralama izleyici aracıdır. SERP verilerini toplar, rekabeti analiz eder ve sıralama konumları ile site bağlantılarını gösterir.
Keyword.com
keyword.com
Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.
Storemapper
storemapper.com
Binlerce işletme, müşterilerin ürün ve hizmetlerini bulmalarına yardımcı olmak için Storemapper'a güveniyor. Kurulumu kolay, özelleştirilebilir ve daha fazla satış sağladığı kanıtlanmıştır.
WP Maps
wpmaps.com
WP Haritalar, kullanıcıların haritalar oluşturup yönetmelerini sağlayan bir eklentidir. Lokasyonlar ekleyebilir, işaret simgeleri ve filtreler özelleştirebilir.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Ziyaretçilerinizin mağazanızı bulmasına yardımcı olun. Google haritalarını kullanan Ücretsiz Mağaza Bulucu/Bayi Bulucu/Zip Bulucu/Ürün Bulucu yazılımı. AIO Mağaza Bulucu, mükemmel özelliklere sahip bir mağaza bulma aracı veya ücretsiz posta kodu bulucuyla web sitenizin erişimini en üst düzeye çıkarmanın en basit yoludur. Mevcut ve potansiyel müşterilere paha biçilmez bir hizmet sunmak için kurulumu çok kolay, kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilmiş mağaza/bayi/zip bulma hizmetidir. Ve indirilecek veya kurulacak bir yazılım yok. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir ve kurulumu kolay mağaza bulma aracıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. AIO müşterilerinizin kapınıza ulaşmasına yardımcı olur. Fiyat: • Sonsuza kadar ücretsiz bir planımız var • Size ulaştığımızda, premium planlarımıza devam etmeye karar verseniz bile sizden en az altı ay boyunca ücret alınmayacaktır • Tüm sektörlerde garantili en düşük fiyatı sunuyoruz (bize izin verin) Başka yerde daha ucuzunu bulursanız bilin) Performans: • Web sayfalarınızı daha da hızlı yükleyecek en hızlı oluşturma tekniğini kullanıyoruz • Müşteri tarafından belirtilmediği sürece iFrame kullanmıyoruz • Sunucularımızı %99,99 kesintisiz çalışma garantisi veren AWS üzerinde barındırdık • Biz En yüksek doğrulukta Analitikler için Google harita konum hizmetlerini kullanın: • Size mümkün olan en iyi veri analitiğini sağlayacağız. Ayrıca size özel barındırma konusunda da yardımcı olabiliriz. Hosting: • Gerektiğinde size ücretsiz SSL sertifikası ve kişiselleştirilmiş hosting vereceğiz. Destek: • Bize istediğiniz zaman 24*7*365 ulaşabilirsiniz. • Özelleştirme konusunda da size yardımcı olabiliriz ( premium planlarda memnuniyet seviyenize kadar stil, sonuç paneli vb.)
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Mağaza Bulucu Widget'ları, işletmelerin mağaza konumlarını web sitelerine entegre etmelerini ve yönetmelerini sağlar.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını destekleyen eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pear Connect dahil olmak üzere araç paketi, eyleme geçirilebilir bilgiler ve satış verileriyle birleştiğinde, CPG markalarına perakendede farkındalığı, denemeyi, tekrarlanan satın alımları ve satış hızını stratejik olarak artırmak için altyapı sağlar. Pear platformu, markalara perakendede DTC performans pazarlama taktiklerini yürütmek için gereken alışveriş yapılabilir araçları ve dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan verileri sağlar.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator, piyasadaki en iyi mağaza bulma yazılımlarından birine sahiptir. Kullanıcıların web sitenizdeki çeşitli konumları son derece yapılandırılabilir ve kolay bir şekilde aramasına, görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır... Daha Fazla Göster y. MetaLocator'ın mağaza bulma yazılımı 300'den fazla özelliğe sahiptir ve yüksek derecede yapılandırılabilir bir bulma yazılımıdır ve mantıklı varsayılanlardan yararlanan Kullanıma Hazır şablonlarla birlikte gelir. Kullanıcılar, HTML, CSS veya API ayarlarına dalarak konum belirleyici yapılandırmalarında daha ileri seviyelere ulaşabilirler.
Center.ai
center.ai
Center.ai, Google Haritalar'da daha iyi görünürlük ve itibar sayesinde fiziksel mağazalarınızdaki trafiği artırmanıza yardımcı olacaktır. Center.ai ile yalnızca günlük Google Haritalar listeleme yönetiminde zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda rakiplerinize göre derecelendirmelerinizi analiz edecek ve listelerinizin Google Haritalar'daki görünürlüğünü daha etkili bir şekilde artıracaksınız; daha fazla müşteri ve daha yüksek gelir.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar, mağaza bulma aracının oluşturulmasını, düzenlenmesini, yapılandırılmasını ve web sitesinde ve sosyal medyada yayınlanmasını sağlayan bir mağaza bulma yazılımıdır.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap, konuma dayalı hizmetler sunan bir platformdur. Haritalama, adres bulma, coğrafi konum verisi yönetimi gibi araçlar ve API'ler sağlar.
Storepoint
storepoint.co
Web Siteniz İçin Özelleştirilmiş Güzel Bir Mağaza Bulucu Uygulaması. Dakikalar içinde web siteniz için bir mağaza bulma aracı oluşturun. Kurulumu basit, tamamen özelleştirilebilir ve tüm web siteleriyle çalışır.
Closeby
closeby.co
Modern markalar için modern bir mağaza bulma aracı. Güzel Özelleştirmeler - Güçlü tema seçenekleri, renkler ve yazı tipleri arasından markanıza en uygun olanı seçin. Haritalama deneyiminizi kendinize ait hale getirin. Entegre Mağaza Bulucu - Web siteniz için sınıfının en iyisi mağaza bulucuyu birkaç dakika içinde kopyalayıp yapıştırın. Bir bağlantıyla açın veya bir sayfaya yerleştirin. Güçlü Haritalama Özellikleri - Güçlü bir harita düzenleyici ve yapılandırmalarla konuma özel bağlantılar ayarlayın, ziyaretçi yönlendirmelerini otomatikleştirin ve özel içerik ekleyin.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal, yerel SEO'yu iyileştirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnceleme yönetimi, sıralama izleme ve liste yönetimi araçları sunar.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket, web siteniz için özelleştirilebilir bir mağaza bulucu sunarak müşteri yönlendirmelerini artırır ve analitik veriler sağlar.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
TrackRight
trackright.com
TrackRight, Yerel SEO ve Müşteri Adayı izleme çözümlerinde uzmanlaşmış, aynı zamanda sizin ve müşterilerinizin kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini her zaman bilmenizi sağlayan bir müşteri kontrol paneli sunan bir dijital pazarlama performansı izleme aracıdır.
Nurch
nurch.io
Nurch, yerel işletmelerin arama sonuçlarında bulunmasına, daha fazla yorum almasına ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım çözümüdür.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME, işletmelerin Google'daki çevrimiçi görünürlüğünü ve itibarını artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google Benim İşletmem'deki işletme profillerini merkezileştirir, yorumları yapay zeka ile yönetir ve çevrimiçi trafiği fiziksel mağazalara yönlendirmeyi amaçlayan yerel analizler ve içerik yayınlama olanağı sunar.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Güvenilir ve doğru SEO sıralaması izleme yazılımı Sektör lideri SEO yazılımımız, dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından güvenilmektedir.SEO izlemenizi otomatikleştirmek, yerel ve mobil sıralamaları takip etmek ve sağlanmayan anahtar kelimeleri kurtarmak için arama motoru sıralamamızı ve anahtar kelime verilerimizi kullanın.İndirme yok . Sözleşme yok. Ücretsiz Denemeyi Şimdi Başlatın Sektör liderleri, her işletme için AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions SEO verilerini seçiyor AuthorityLabs Rank Tracker Güvenilir ve doğru anahtar kelime verileriyle SEO performansını izleyin. Günlük raporlamayla yerel sıralama takibini ve mobil sıralama takibini otomatikleştirin. Organik anahtar kelimeleri kurtarın (sağlanmadı). Daha Fazla Bilgi Edinin AuthorityLabs Veri Hizmetleri Veri analitiğinizi en güçlü özelliklerle güçlendirin
RealWork Labs
realworklabs.com
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PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout çevrimiçi itibar yönetimi için en hızlı çözümdür. En iyi 21 inceleme analitik sitesiyle entegre olur. Tüm incelemelerin tüm metnini temel alarak sıradan insanların işletme hakkında neler söylediğini görüntüler.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla, işletmelere dijital pazarlama hizmetleri için potansiyel müşterileri bulma, analiz etme ve kapatma konusunda yardımcı olan AI tabanlı bir yazılımdır.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri, kanallar genelinde Listeleme - Kurulum, Optimize Etme ve Konumu Yönetme sayfalarını içerir. İtibar - Birden fazla kanaldaki geri bildirimleri merkezileştirin ve yanıtlayın. Sosyal - Yerelleştirilmiş içeriği geniş ölçekte yükleyin, yönetin ve onaylayın. Reklamlar - 100'den fazla platformda Ücretli Medya ve Veri görselleştirmesi. Rezervasyonlar - Franchiseler için özel olarak oluşturulmuş Rezervasyon ve Randevu yazılımı.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.
Partoo
partoo.co
Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çoklu konumlar için pazarlama yönetimi sunan bir platformdur. İşletmelere yerel sayfalar, analizler ve geri bildirim yönetimi sağlar.
Uberall
uberall.com
Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel tutmanın en kolay ve en hızlı yoludur.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan Reklamlar + Sizin İçin Yapılan Listeler + Sizin Tarafınızdan Yapılan Listeler Reklam çözümlerimizdeki birkaç temel özellik şunlardır: + Hesap oluşturma + Hesap yapılandırması + İzleme ve Sorun Giderme + Feed optimizasyonu + Beyaz -label raporlama Listeleme çözümlerimizin birkaç temel özelliği şunları içerir: + Çok konumlu işletmeler için Google yayınlarını otomatikleştirin ve planlayın + Google Looker tarafından desteklenen Google İşletme Profili analiz verileriyle ilgili genişletilmiş raporlama + Tüm konumlar için Google incelemelerini tek bir ekrana aktarın yorumlara yanıt verme yeteneği + Konum verilerini web üzerindeki büyük çevrimiçi dizinlere ve veri toplayıcılara otomatik olarak senkronize etme ve tüm yinelenen listelerin bastırıldığından emin olma
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Thryv
thryv.com
Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.
Solocal
solocal.com
Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.
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