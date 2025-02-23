Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

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"Yerel Pazarlama Yazılımı", işletmelerin belirli coğrafi alanları veya toplulukları hedef alarak pazarlama çabalarını yerel düzeyde optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar özellikle fiziksel konumları olan veya belirli bir bölge veya bölgedeki müşterileri hedeflemek isteyen işletmeler için faydalıdır.
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OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam etmeleri gerekiyor. OneLocal, müşterilerinizin şunları yapmasını kolaylaştırarak rakiplerinizi geride bırakmanızı ve kazanmanızı kolaylaştırır: - Sizi bulma ve bulma - İstediğiniz zaman sizinle iletişim kurma - Fiyat teklifi için size mesaj gönderme - Hizmet planlama - Hizmetiniz için ödeme yapma - Bir mesaj bırakma çevrimiçi inceleme OneLocal, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek adrestir. İhtiyacınız olan her pazarlama aracına tek bir kontrol panelinden ve yolun her adımında yanınızda olacak özel bir pazarlama uzmanından erişin. OneLocal hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://onelocal.com/
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, dijital pazarlama çabalarını geliştirmek için çeşitli araçlar sunan, çok yönlü bir SEO ve anahtar kelime araştırma platformudur: - Anahtar Kelimeler Toplu Denetleyici: Gerçek zamanlı coğrafi konumla Toplu Allintitle ve Anahtar Kelime Altın Oranı değerleri de dahil olmak üzere birden fazla anahtar kelimenin aynı anda kontrol edilmesini sağlar veya dilin özgüllüğü. - Toplu Tüm Başlıklar ve Anahtar Kelime Altın Oran Denetleyicisi: Anahtar Kelime Altın Oranını kullanarak sıralaması kolay, düşük rekabetçi anahtar kelimeleri bulmak için yerleşik bir KGR hesaplayıcı sunar. - KW Explorer: Kümeleme ve arama amacı tanımlama özellikleriyle, herhangi bir çekirdek anahtar kelime için uzun kuyruklu anahtar kelimeler ve sorular bulmaya yardımcı olur. - Sıralama Boşluğu Analizi: Beş web sitesine kadar karşılaştırmalı anahtar kelime analizine izin vererek SEO içerik stratejisine yardımcı olur. - SERP Takipçisi: Büyük arama motorlarındaki anahtar kelime konumlarını takip ederek stratejik SEO ayarlamalarını destekler. - İnsanlar Ayrıca Soruyor Aracı: Google, Bing ve Yahoo'daki herhangi bir anahtar kelime için gerçek zamanlı ilgili sorular sunarak içeriğin alaka düzeyini artırır. - Niş Bulucu: Trend olan nişleri ve konuları belirleyerek kullanıcıları sektör trendleri ve tüketici talepleri hakkında bilgilendirir. - Google/Bing Arama Konsolu Entegrasyonları: Arama konsollarından düzenli anahtar kelime aktarımını kolaylaştırarak derinlemesine bilgiler ve analizler sunar. - Yazar Asistanı Aracı: Başarılı Google içeriğine dayalı içerik optimizasyon ipuçları sunmak için yapay zekayı kullanır. - Backlink Gap Aracı: Backlink profillerini rakiplerle karşılaştırarak bağlantı kurma fırsatlarını keşfetmeye yardımcı olur. Bu araçlar toplu olarak Allintitle.co'yu anahtar kelime araştırması, SEO optimizasyonu ve içerik geliştirme için kapsamlı bir çözüm haline getirir.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, sıralamaları takip eden, web sitesi denetimleri gerçekleştiren, rakiplerin geri bağlantılarını izleyen, markalı raporlar oluşturan ve arama motoru optimizasyonuyla ilgili daha birçok şeyi gerçekleştiren web tabanlı bir SEO yazılım çözümüdür.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger, ajanslar için tasarlanmış ve her büyüklükteki dijital pazarlama firması veya şirket içi profesyonel için uygun fiyatlı bir hizmet olarak SEO ve pazarlama yazılımı (SaaS) platformudur. Rank Ranger'ın kapsamlı çevrimiçi pazarlama platformu, yüzlerce arama motorundaki organik, yerel, mobil, uygulama ve video sıralamasını izler ve izler, geri bağlantı verilerini doğrular ve izler ve çok çeşitli üçüncü taraf yazılım ve hizmetlerden pazarlama ölçümlerinin entegrasyonunu içerir. Tamamen kişiselleştirilmiş %100 beyaz etiket raporlama seçenekleri, herhangi bir sitenin tasarımına uyacak şekilde özelleştirilebilen, markalanabilir bir sürükle ve bırak web pazarlama kontrol panelinin yanı sıra tek oturum açmalı müşteri kontrol panellerini, özel URL'lerin kullanımını ve markalı PDF'nin otomatik olarak planlanmasını içerir. raporlar.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel arama motoru sonuçlarında benzersiz bir görsel görünüme sahip bir yerel sıralama izleme aracıdır. Sıralama konumunuzu yerel rakiplerinizle tablo görünümünde karşılaştırın. Google 3'lü paketteki performansınızı izleyin ve arama görünürlüğünüzü artıracak ayarlamalar yapın.
Obenan
obenan.com
Obenan, her büyüklükteki işletmenin çevrimiçi pazarlama çabalarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir dijital pazarlama asistanıdır. Gelişmiş algoritmalardan ve yapay zekadan (AI) yararlanarak kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri sunar, Google içerik dağıtımını otomatikleştirir ve performans takibi için anlamlı analizler sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü, kolay kurulum ve yönetime olanak tanıyarak işletmelerin hedef kitlelerine verimli bir şekilde ulaşmasını, etkileşimi artırmasını ve minimum manuel müdahaleyle satışları artırmasını sağlar. Obenan, dijital çağda pazarlama hedeflerine ulaşmak için ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir çözüm sunarak dijital pazarlamanın geleceğini temsil ediyor.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon, türünün ilk sıradaki izleme aracıdır ve yerel SEO analitiği için vazgeçilmez bir görseldir.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker®, SEO ajansları, SEO uzmanları, şirket içi SEO departmanları ve web sitesi sahipleri için son derece uzmanlaşmış bir SEO sıralaması izleme ve raporlama çözümüdür. Diğer herhangi bir sıralama izleme veya hepsi bir arada SEO aracı arasında en doğru algoritmaya sahiptir ve kapsamlı çeşitli raporlama seçenekleri sizi, ekip arkadaşlarınızı ve müşterilerinizi mutlu edecektir! SEO ajansları için, PRT'nin müşterilere raporlaması onların güvenini ve dolayısıyla elde tutma oranını artıracaktır. İşletmenize sağlayacağı fayda paha biçilmezdir. İster hepsi bir arada büyük SEO aracınıza tamamlayıcı olsun (temel konum izleme özelliğine sahip) ister mevcut sıralama izleyicinizden memnun değilseniz, ProRankTracker®'a ücretsiz bir test sürüşü verebilir ve sizin için neler yapabileceğini görebilirsiniz. .
Whitespark
whitespark.ca
Yerel Alıntı Bulucu, alıntılarınızı takip etmenize, yeni fırsatları keşfetmenize ve rakiplerinizin sahip olduğu alıntıları almanıza yardımcı olur. *Rakiplerinizin alıntılarına göre yeni fırsatlar keşfedin *İşletmenizin listelendiği tüm alıntı sitelerini bulun ve takip edin *İşletmenizi gönderebileceğiniz yeni alıntı sitelerini kolayca belirleyin
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone, dijital deneyimi ve içerik görünürlüğünü geliştirerek edinimi artırır. Bunu bir dijital deneyim platformuyla yapıyoruz ve müşterilerinizin olduğu her yerde olmanıza yardımcı olmak için buna ihtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az hizmet ekliyoruz. Farklı sektörlerdeki büyük markalarla ve orta ölçekli işletmelerle çalışıyoruz. www.milestoneinternet.com adresinden kanıtlanmış yaklaşımlarımızdan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin veya [email protected] adresine e-posta gönderin.
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker, kullanıcıların dünya çapında 50.000'den fazla konumda yerel kullanıcı olarak arama motorlarının SERP'lerini (Arama Motoru Sonuç Sayfaları) görüntülemesine olanak tanır.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch, piyasadaki en doğru küresel ve yerel sıralama takipçisidir. Doğru sıralama verilerini daha erişilebilir hale getirerek SEO profesyonellerine saatlerce zaman kazandırmak için tasarlanmıştır.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, kurumsal düzeyde bir SEO anahtar kelime sıralaması izleme aracıdır. Tüm rakiplerle nasıl karşılaştırdığınızı görmenizi sağlayan SERP'nin tamamından veri topluyoruz. Tüm öne çıkan snippet'lerin, yerel paket listelerinin, video paketi listelerinin vb. hangi alan adına ve belirli URL'ye ait olduğunu görebilirsiniz. Sıralama konumu hakkında raporlamaya ek olarak, listenizin sayfada kaç piksel aşağıda bulunduğunu ve ne kadar gayrimenkul olduğunu size söyleriz. listelemeniz ekranın üst kısmında piksel cinsinden yer kaplar. SERP'lerden 400'den fazla veri noktasını takip ediyoruz; bu, hangi alan adlarının en fazla site bağlantısına, SSS şemasına, fiyat/inceleme/derecelendirme şemasına vb. sahip olduğunu keşfedebileceğiniz anlamına gelir.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Storemapper
storemapper.com
Binlerce işletme, müşterilerin ürün ve hizmetlerini bulmalarına yardımcı olmak için Storemapper'a güveniyor. Kurulumu kolay, özelleştirilebilir ve daha fazla satış sağladığı kanıtlanmıştır.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps, işletmelerin mağaza bulma belirleyicileri, ürün bulma belirleyicileri ve diğer harita türlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Kullanımı kolay, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, güçlü ve esnek bir araçtır. WP Haritalar, haritalara birden fazla konum eklemek, özel işaretleyiciler ve etiketler oluşturmak, haritalara filtreler ve katmanlar eklemek, haritaların görünümünü özelleştirmek ve Google Haritalar ve Salesforce gibi diğer yazılımlarla entegrasyon için kullanılabilir. WP Haritalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen wpmaps.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Ziyaretçilerinizin mağazanızı bulmasına yardımcı olun. Google haritalarını kullanan Ücretsiz Mağaza Bulucu/Bayi Bulucu/Zip Bulucu/Ürün Bulucu yazılımı. AIO Mağaza Bulucu, mükemmel özelliklere sahip bir mağaza bulma aracı veya ücretsiz posta kodu bulucuyla web sitenizin erişimini en üst düzeye çıkarmanın en basit yoludur. Mevcut ve potansiyel müşterilere paha biçilmez bir hizmet sunmak için kurulumu çok kolay, kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilmiş mağaza/bayi/zip bulma hizmetidir. Ve indirilecek veya kurulacak bir yazılım yok. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir ve kurulumu kolay mağaza bulma aracıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. AIO müşterilerinizin kapınıza ulaşmasına yardımcı olur. Fiyat: • Sonsuza kadar ücretsiz bir planımız var • Size ulaştığımızda, premium planlarımıza devam etmeye karar verseniz bile sizden en az altı ay boyunca ücret alınmayacaktır • Tüm sektörlerde garantili en düşük fiyatı sunuyoruz (bize izin verin) Başka yerde daha ucuzunu bulursanız bilin) Performans: • Web sayfalarınızı daha da hızlı yükleyecek en hızlı oluşturma tekniğini kullanıyoruz • Müşteri tarafından belirtilmediği sürece iFrame kullanmıyoruz • Sunucularımızı %99,99 kesintisiz çalışma garantisi veren AWS üzerinde barındırdık • Biz En yüksek doğrulukta Analitikler için Google harita konum hizmetlerini kullanın: • Size mümkün olan en iyi veri analitiğini sağlayacağız. Ayrıca size özel barındırma konusunda da yardımcı olabiliriz. Hosting: • Gerektiğinde size ücretsiz SSL sertifikası ve kişiselleştirilmiş hosting vereceğiz. Destek: • Bize istediğiniz zaman 24*7*365 ulaşabilirsiniz. • Özelleştirme konusunda da size yardımcı olabiliriz ( premium planlarda memnuniyet seviyenize kadar stil, sonuç paneli vb.)
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Yapılandırması, konumları eklemesi ve web sitenize yerleştirmesi son derece hızlı ve kolay olan, tam özellikli bir mağaza bulma hizmeti. Konumlarınızı CSV veya Excel dosyalarını kullanarak yükleyin veya isterseniz konum yönetimi için REST tabanlı API'mizi kullanın. Shopify, Squarespace, Facebook, Joomla ve Wordpress dahil olmak üzere tüm önemli CRM'leri tam olarak destekler ve özel Google Haritalar ve İşaretleyiciler de dahil olmak üzere tamamen özelleştirilebilir. Tüm planlar tamamen sınırsız ve sınırsız kullanıma izin verir.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını destekleyen eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pear Connect dahil olmak üzere araç paketi, eyleme geçirilebilir bilgiler ve satış verileriyle birleştiğinde, CPG markalarına perakendede farkındalığı, denemeyi, tekrarlanan satın alımları ve satış hızını stratejik olarak artırmak için altyapı sağlar. Pear platformu, markalara perakendede DTC performans pazarlama taktiklerini yürütmek için gereken alışveriş yapılabilir araçları ve dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan verileri sağlar.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator, piyasadaki en iyi mağaza bulma yazılımlarından birine sahiptir. Kullanıcıların web sitenizdeki çeşitli konumları son derece yapılandırılabilir ve kolay bir şekilde aramasına, görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır... Daha Fazla Göster y. MetaLocator'ın mağaza bulma yazılımı 300'den fazla özelliğe sahiptir ve yüksek derecede yapılandırılabilir bir bulma yazılımıdır ve mantıklı varsayılanlardan yararlanan Kullanıma Hazır şablonlarla birlikte gelir. Kullanıcılar, HTML, CSS veya API ayarlarına dalarak konum belirleyici yapılandırmalarında daha ileri seviyelere ulaşabilirler.
Center.ai
center.ai
Center.ai, Google Haritalar'da daha iyi görünürlük ve itibar sayesinde fiziksel mağazalarınızdaki trafiği artırmanıza yardımcı olacaktır. Center.ai ile yalnızca günlük Google Haritalar listeleme yönetiminde zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda rakiplerinize göre derecelendirmelerinizi analiz edecek ve listelerinizin Google Haritalar'daki görünürlüğünü daha etkili bir şekilde artıracaksınız; daha fazla müşteri ve daha yüksek gelir.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar, mağaza bulma aracının oluşturulmasını, düzenlenmesini, yapılandırılmasını ve web sitesinde ve sosyal medyada yayınlanmasını sağlayan bir mağaza bulma yazılımıdır.
Woosmap
woosmap.com
Yenilik yapmak, dönüşüm oranlarını artırmak ve daha hızlı dijital yolculuklar sunmak için haritalama, adres bulucu, coğrafi kodlama, mesafe hesaplama, haritalar, mobil konum algılama, konum arama motorları ve daha fazlasından yararlanın.
Storepoint
storepoint.co
Web Siteniz İçin Özelleştirilmiş Güzel Bir Mağaza Bulucu Uygulaması. Dakikalar içinde web siteniz için bir mağaza bulma aracı oluşturun. Kurulumu basit, tamamen özelleştirilebilir ve tüm web siteleriyle çalışır.
Closeby
closeby.co
Modern markalar için modern bir mağaza bulma aracı. Güzel Özelleştirmeler - Güçlü tema seçenekleri, renkler ve yazı tipleri arasından markanıza en uygun olanı seçin. Haritalama deneyiminizi kendinize ait hale getirin. Entegre Mağaza Bulucu - Web siteniz için sınıfının en iyisi mağaza bulucuyu birkaç dakika içinde kopyalayıp yapıştırın. Bir bağlantıyla açın veya bir sayfaya yerleştirin. Güçlü Haritalama Özellikleri - Güçlü bir harita düzenleyici ve yapılandırmalarla konuma özel bağlantılar ayarlayın, ziyaretçi yönlendirmelerini otomatikleştirin ve özel içerik ekleyin.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal özel bir yerel SEO platformudur. Güçlü yerel SEO araçları ve raporları, ajansların ve markaların yerel sıralamaları iyileştirmesine, yerel aramadan daha fazla trafik ve potansiyel müşteri oluşturmasına ve incelemeleri/itibarı yönetmesine olanak tanır. iProspect, Mediacom, Hilton ve Ikea gibi 5.000'den fazla yenilikçi ajans ve marka, sektör lideri platformu aracılığıyla yerel arama görünürlüğünü artırmak için BrightLocal'a güveniyor. Bu şirketler bunu BrightLocal'ın SEO Denetimleri ve Raporları, Listeleme Hizmeti ve Yönetim Araçları ve Çevrimiçi İtibar Yönetimi çözümü aracılığıyla başarmaktadır. BrightLocal ile müşteriler daha iyi yerel arama sonuçları elde ediyor, büyük miktarda zaman tasarrufu sağlıyor ve yerel arama başarısını önemli paydaşlara sergilemenin daha temiz bir yolunu buluyor. Planlar ayda 39 dolardan başlıyor ve kart gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. Pek çok ödülün yanı sıra, G2'nin kullanıcı kitlesi BrightLocal'ı toplam dört kategoride Yaz 2023 yazılım lideri olarak derecelendirdi: - Yerel Listeleme Yönetimi - Yerel SEO - Yerel Pazarlama - Çevrimiçi İtibar Yönetimi
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
StoreRocket
storerocket.io
Rahatlayın - Web siteniz için güzel tasarlanmış bir mağaza bulma aracına sahip olmak artık daha kolay. Kolay kurulumu, güçlü özellikleri ve eksiksiz analitiğiyle StoreRocket, daha önce hiç olmadığı şekilde daha fazla müşteriyi konumlarınıza çekmenize olanak tanır. Müşterinizin deneyiminin ilk adımı doğrudan web sitenizde başlar. Mağaza bulucunuzun seviyesini bugün yükseltin.
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
TrackRight
trackright.com
TrackRight, Yerel SEO ve Müşteri Adayı izleme çözümlerinde uzmanlaşmış, aynı zamanda sizin ve müşterilerinizin kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini her zaman bilmenizi sağlayan bir müşteri kontrol paneli sunan bir dijital pazarlama performansı izleme aracıdır.
Nurch
nurch.io
Nurch, yerel işletmelerin arama sonuçlarında bulunmasına, daha fazla yorum almasına ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım çözümüdür.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME, işletmelerin Google'daki çevrimiçi görünürlüğünü ve itibarını artırmak için tasarlanmış yerel bir SEO aracıdır. Google Benim İşletmem'deki işletme profillerini merkezileştirir, yorumları yapay zeka ile yönetir ve çevrimiçi trafiği fiziksel mağazalara yönlendirmeyi amaçlayan yerel analizler ve içerik yayınlama olanağı sunar.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Güvenilir ve doğru SEO sıralaması izleme yazılımı Sektör lideri SEO yazılımımız, dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından güvenilmektedir.SEO izlemenizi otomatikleştirmek, yerel ve mobil sıralamaları takip etmek ve sağlanmayan anahtar kelimeleri kurtarmak için arama motoru sıralamamızı ve anahtar kelime verilerimizi kullanın.İndirme yok . Sözleşme yok. Ücretsiz Denemeyi Şimdi Başlatın Sektör liderleri, her işletme için AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions SEO verilerini seçiyor AuthorityLabs Rank Tracker Güvenilir ve doğru anahtar kelime verileriyle SEO performansını izleyin. Günlük raporlamayla yerel sıralama takibini ve mobil sıralama takibini otomatikleştirin. Organik anahtar kelimeleri kurtarın (sağlanmadı). Daha Fazla Bilgi Edinin AuthorityLabs Veri Hizmetleri Veri analitiğinizi en güçlü özelliklerle güçlendirin
RealWork Labs
realworklabs.com
Daha fazla iş yapmadan daha fazla para kazanın: Yakınınızda görünmek için çalışmalarınızı yerinde yakalayın, incelemelerinizi geliştirin ve yakınınızdaki komşulara bu iş için güvenilir ev hizmeti sağlayıcısı olduğunuzu kanıtlayın.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout çevrimiçi itibar yönetimi için en hızlı çözümdür. En iyi 21 inceleme analitik sitesiyle entegre olur. Tüm incelemelerin tüm metnini temel alarak sıradan insanların işletme hakkında neler söylediğini görüntüler.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla, Ajans İşletmelerinin dijital pazarlama hizmetleri için Daha Fazla İş Potansiyelini Bulması, Analiz Etmesi ve Kapatmasına yardımcı olan Dünyanın 1 Numaralı İş Potansiyeli Bulma ve Müşteri Kapatma Bulut Tabanlı yazılımıdır.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri, kanallar genelinde Listeleme - Kurulum, Optimize Etme ve Konumu Yönetme sayfalarını içerir. İtibar - Birden fazla kanaldaki geri bildirimleri merkezileştirin ve yanıtlayın. Sosyal - Yerelleştirilmiş içeriği geniş ölçekte yükleyin, yönetin ve onaylayın. Reklamlar - 100'den fazla platformda Ücretli Medya ve Veri görselleştirmesi. Rezervasyonlar - Franchiseler için özel olarak oluşturulmuş Rezervasyon ve Randevu yazılımı.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlama alanında lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiper yerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirmektedir. mevcudiyet. Dünyanın önde gelen çok lokasyonlu markaları (perakendeciler, restoranlar, otelcilik, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve daha fazlası), çevrimiçi ve fiziksel lokasyonlara görünürlük ve motive edici, ölçülebilir trafik sağlamak için Rio SEO'nun kanıtlanmış teknolojisine ve yerel pazarlama uzmanlığına güveniyor. Rio SEO bir PG Forsta şirketidir.
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesine ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmesine olanak tanır. Partoo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra McDonald's, Toyota, Carrefour ve Sports Direct gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çok çeşitli yerel ve uluslararası şirketlerle çalışmaktadır. Yerel listeleme çözümümüzün basitliği, şirketlerin aracı hem yerel hem de marka düzeyinde yönetmesine olanak tanır. Partoo, 400'ün üzerinde profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir ve 100'den fazla ülkede 400'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Ürün Detayları Partoo, şirketlerin 3 hedefini karşılayarak aşağıdaki ürünlerle büyümesine yardımcı olur: Bulunmak, Seçilmek ve Müşteri Kazanmak. Bulunun: - Varlık Yönetimi: mağazalarınızın bilgilerini ana dizinlerde, GPS'de, arama motorlarında, sosyal ağlarda ve fikir web sitelerinde otomatik olarak yayınlayın. - Mağaza Bulucu: Web sitenizi bir Mağaza Bulucu ve konum başına özelleştirilebilir sayfalarla optimize edin. Etkinliğinizle ilgili sorgularda Satış Noktanızın öne çıkmasını sağlayın. Seçilsin: - Yorum Yönetimi: İster Google'dan, ister TripAdvisor'dan, ister Facebook'tan gelsin, listelerinize bırakılan yorumları merkezileştirin. Tek bir arayüzden düzenli raporlar alın, analiz edin ve yanıt verin. - Yorum Arttırıcı: Memnun müşterileri, SMS davetleri yoluyla Google İşletme Profilinde olumlu yorumlar bırakmaya teşvik edin. Müşteri edinin: - Mesajlar: Google İşletme Profili, Facebook Messenger ve Instagram'dan alınan mesajları merkezileştirin ve bunlara merkezi veya yerel olarak kolayca yanıt verin!
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede yer alan 70.000'den fazla sağlayıcıyla yaklaşık 2 milyon işletme (ve bu sayı artmaya devam ediyor), ihtiyaçlarına en uygun ortağı belirlemek için UpCity'yi ziyaret etti. Misyonumuz başarılı ilişkileri kolaylaştırmaktır; bu nedenle, her yerel pazarda ve ulusal düzeyde en iyi hizmet sağlayıcıları sıralamak ve önermek konusunda bize rehberlik etmek için özel veriye dayalı Tavsiye Edilebilirlik Derecelendirmemizi oluşturduk.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok konumlu işletmeler için önde gelen CoMarketing Cloud'dur. Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon ve Ford gibi işletmelere, pazarlama çalışmalarını tüm konumlarda ve dijital kanallarda marka odaklı, yerel olarak mükemmelleştirilmiş ve veri bağlantılı bir şekilde otomatikleştirme ve ölçeklendirme konusunda güç veriyoruz. Sınıfının en iyisi üretken yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan SOCi Genius platformu, çok konumlu kuruluşlara eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler sunarken aynı zamanda en önemli iş akışlarını uygun ölçekte otomatikleştirir. SOCi ile işletmeler, yerel arama ve sosyal sayfalardaki dijital varlıklarını güçlendirirken, çevrimiçi itibarlarını koruyarak daha iyi müşteri etkileşimi ve pazar lideri sonuçlar elde edebilir. SOCi'nin ölçeklenebilir ve merkezi platform teknolojisi, çok konumlu ve çok aileli işletmelerin yerelleştirilmiş pazarlama çabalarını yönetmeleri için gereken her aracı sağlar: Sezgisel Kontrol Paneli - SOCi'de oturum açtıktan sonra kullanıcılar, analizleri, SOCi kullanan tüm konumlardaki içerik performansını, dikkat edilmesi gereken konuşmaları ve yorumları, en son incelemeleri ve daha fazlasını vurgulayan üst düzey, ancak kapsamlı ve okunması kolay bir kontrol paneliyle karşılanır! * Listelemeler: 100'lerce veya 1000'lerce işletme girişinde doğru ve tutarlı bilgiler sağlayarak yerel arama görünürlüğünüzü yeni boyutlara taşıyın. * Dinleme: Dinleme ile özgün bir içerik stratejisi, zengin kitle profilleri keşfedin ve oluşturun ve kampanya stratejinizin yatırım getirisini kanıtlayın. Rakiplerinizi dinleyin, duygu analizi oluşturun ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin tamamını SOCi ile yapın. * Yerel Sayfalar/Konum Belirleyici: Arama açısından optimize edilmiş binlerce sayfada, farkındalıktan dönüşüme kadar markalı ve yerelleştirilmiş bir tüketici yolculuğu sunun. * İncelemeler: İtibarınızı her yerde dönüştürmek için incelemelere verilen marka tutarlı yanıtları koordine edin, inceleme duyarlılığını izleyin ve rekabet itibarı içgörülerini izleyin. * Sosyal: Kurumsal ve yerel ekiplerin, sosyal etkileşimlere markaya özel yanıtlar sunmasına ve kolaylaştırılmış çok konumlu iş akışlarıyla en iyi performansa sahip sosyal içerik yayınlamasına olanak tanıyor. * Anketler: Yerel pazarlamacılara yönelik en güçlü anket çözümüyle müşteri geri bildirimlerini proaktif bir şekilde isteyip yöneterek müşterilerinizi koruyun ve büyütün. * Reklamlar: Çok konumlu pazarlamacılara, 100'lerce veya 1000'lerce konumdaki yerelleştirilmiş sosyal reklam kampanyalarını ve öne çıkan gönderileri etkili bir şekilde yönetme olanağı sağlıyoruz. * SmartBot: Facebook Messenger ve Google Business Mesajlar hesaplarındaki otomatik sohbet robotları ve SMS yetenekleriyle gerçek zamanlı etkileşimi artırın ve tüm konumlarda 7/24 potansiyel müşteriler oluşturun. Dakikalar içinde geniş ölçekte yerelleştirilmiş konuları kolayca oluşturun ve müşteri bilgilerini yakalamaya başlayın ve potansiyel bir müşteri adayını asla kaçırmayın. * Analizler ve Raporlama: Hangi konumların performans gösterdiğini, hangilerinin olmadığını öğrenin ve yerelleştirilmiş pazarlama stratejinizi güçlendirmek için bu analizlerden yararlanın. Çoklu teslim seçenekleriyle son derece görsel ve ilgi çekici raporları özelleştirin. SOCi Go (Mobil Uygulama): Sevdiğiniz aynı temel SOCi platformu artık mobilde. Dilediğiniz zaman herhangi bir mobil cihaz üzerinden içerik yayınlayın, müşterilere yanıt verin ve bildirim alın. SOCi, onbinlerce yerel sayfanın yönetildiği altyapı görevi görüyor. SOCi, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp ve daha fazlası gibi en iyi arama, sosyal medya ve itibar yönetimi ağlarıyla tamamen entegredir.
Uberall
uberall.com
Uberall, sizinki gibi işletmelerin bulunmasını, seçilmesini ve aramaları satışa dönüştürmesini kolaylaştıran, çok konumlu bir pazarlama platformudur. Çözümümüzle 1,5 milyondan fazla konum yönetiliyor ve Uberall tarafından yönetilen listeler 194 ülkede görünüyor ve bu sayı artıyor.
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel tutmanın en kolay ve en hızlı yoludur.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan Reklamlar + Sizin İçin Yapılan Listeler + Sizin Tarafınızdan Yapılan Listeler Reklam çözümlerimizdeki birkaç temel özellik şunlardır: + Hesap oluşturma + Hesap yapılandırması + İzleme ve Sorun Giderme + Feed optimizasyonu + Beyaz -label raporlama Listeleme çözümlerimizin birkaç temel özelliği şunları içerir: + Çok konumlu işletmeler için Google yayınlarını otomatikleştirin ve planlayın + Google Looker tarafından desteklenen Google İşletme Profili analiz verileriyle ilgili genişletilmiş raporlama + Tüm konumlar için Google incelemelerini tek bir ekrana aktarın yorumlara yanıt verme yeteneği + Konum verilerini web üzerindeki büyük çevrimiçi dizinlere ve veri toplayıcılara otomatik olarak senkronize etme ve tüm yinelenen listelerin bastırıldığından emin olma
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Solocal
solocal.com
BRIDGE, Mağaza Bulucunuzu ve Varlık Yönetiminizi yönetmenize olanak tanıyan Solocal'ın tescilli platformudur. Çözümümüz, bir ağ yöneticisinin ve satış noktalarının şunları yapmasına olanak tanır: - arama motorlarında kolayca bulunabilmek amacıyla yerel sayfalarınız için optimize edilmiş doğal referanslamadan (SEO) faydalanmak, - kuruluşlarınızla ilgili yerel ve merkezi bilgileri çok kolay bir şekilde yönetmek ana web merkezleri (Google GMB, Facebook, Bing, PagesJaunes, Mappy, GPS, vb.), - fikirlerinizi yönetin (merkezileştirme ve yanıt modelleri), - ulusal ve yerel olmasını sağlamak için haberlerinizi ve promosyonlarınızı GMB, PagesJaunes, Facebook'ta yayınlayın iletişim, - verdiğiniz hak düzeyine göre erişilebilen raporlarla hedef kitlenize ve iletişim performansınıza danışın. 25'ten fazla müşteri ilişkileri uzmanı, 500 marka ağımızı günlük olarak desteklemektedir. Marka ağları, küresel düşün, yerel hareket et!
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