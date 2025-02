Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

SOCi

meetsoci.com

SOCi, çok konumlu işletmeler için önde gelen CoMarketing Cloud'dur. Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon ve Ford gibi işletmelere, pazarlama çalışmalarını tüm konumlarda ve dijital kanallarda marka odaklı, yerel olarak mükemmelleştirilmiş ve veri bağlantılı bir şekilde otomatikleştirme ve ölçeklendirme konusunda güç veriyoruz. Sınıfının en iyisi üretken yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan SOCi Genius platformu, çok konumlu kuruluşlara eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler sunarken aynı zamanda en önemli iş akışlarını uygun ölçekte otomatikleştirir. SOCi ile işletmeler, yerel arama ve sosyal sayfalardaki dijital varlıklarını güçlendirirken, çevrimiçi itibarlarını koruyarak daha iyi müşteri etkileşimi ve pazar lideri sonuçlar elde edebilir. SOCi'nin ölçeklenebilir ve merkezi platform teknolojisi, çok konumlu ve çok aileli işletmelerin yerelleştirilmiş pazarlama çabalarını yönetmeleri için gereken her aracı sağlar: Sezgisel Kontrol Paneli - SOCi'de oturum açtıktan sonra kullanıcılar, analizleri, SOCi kullanan tüm konumlardaki içerik performansını, dikkat edilmesi gereken konuşmaları ve yorumları, en son incelemeleri ve daha fazlasını vurgulayan üst düzey, ancak kapsamlı ve okunması kolay bir kontrol paneliyle karşılanır! * Listelemeler: 100'lerce veya 1000'lerce işletme girişinde doğru ve tutarlı bilgiler sağlayarak yerel arama görünürlüğünüzü yeni boyutlara taşıyın. * Dinleme: Dinleme ile özgün bir içerik stratejisi, zengin kitle profilleri keşfedin ve oluşturun ve kampanya stratejinizin yatırım getirisini kanıtlayın. Rakiplerinizi dinleyin, duygu analizi oluşturun ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin tamamını SOCi ile yapın. * Yerel Sayfalar/Konum Belirleyici: Arama açısından optimize edilmiş binlerce sayfada, farkındalıktan dönüşüme kadar markalı ve yerelleştirilmiş bir tüketici yolculuğu sunun. * İncelemeler: İtibarınızı her yerde dönüştürmek için incelemelere verilen marka tutarlı yanıtları koordine edin, inceleme duyarlılığını izleyin ve rekabet itibarı içgörülerini izleyin. * Sosyal: Kurumsal ve yerel ekiplerin, sosyal etkileşimlere markaya özel yanıtlar sunmasına ve kolaylaştırılmış çok konumlu iş akışlarıyla en iyi performansa sahip sosyal içerik yayınlamasına olanak tanıyor. * Anketler: Yerel pazarlamacılara yönelik en güçlü anket çözümüyle müşteri geri bildirimlerini proaktif bir şekilde isteyip yöneterek müşterilerinizi koruyun ve büyütün. * Reklamlar: Çok konumlu pazarlamacılara, 100'lerce veya 1000'lerce konumdaki yerelleştirilmiş sosyal reklam kampanyalarını ve öne çıkan gönderileri etkili bir şekilde yönetme olanağı sağlıyoruz. * SmartBot: Facebook Messenger ve Google Business Mesajlar hesaplarındaki otomatik sohbet robotları ve SMS yetenekleriyle gerçek zamanlı etkileşimi artırın ve tüm konumlarda 7/24 potansiyel müşteriler oluşturun. Dakikalar içinde geniş ölçekte yerelleştirilmiş konuları kolayca oluşturun ve müşteri bilgilerini yakalamaya başlayın ve potansiyel bir müşteri adayını asla kaçırmayın. * Analizler ve Raporlama: Hangi konumların performans gösterdiğini, hangilerinin olmadığını öğrenin ve yerelleştirilmiş pazarlama stratejinizi güçlendirmek için bu analizlerden yararlanın. Çoklu teslim seçenekleriyle son derece görsel ve ilgi çekici raporları özelleştirin. SOCi Go (Mobil Uygulama): Sevdiğiniz aynı temel SOCi platformu artık mobilde. Dilediğiniz zaman herhangi bir mobil cihaz üzerinden içerik yayınlayın, müşterilere yanıt verin ve bildirim alın. SOCi, onbinlerce yerel sayfanın yönetildiği altyapı görevi görüyor. SOCi, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp ve daha fazlası gibi en iyi arama, sosyal medya ve itibar yönetimi ağlarıyla tamamen entegredir.