Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Seobility

seobility.net

Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.