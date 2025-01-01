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En Popüler Son Eklenenler Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

"Yerel Pazarlama Yazılımı", işletmelerin belirli coğrafi alanları veya toplulukları hedef alarak pazarlama çabalarını yerel düzeyde optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar özellikle fiziksel konumları olan veya belirli bir bölge veya bölgedeki müşterileri hedeflemek isteyen işletmeler için faydalıdır.