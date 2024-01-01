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Yerel Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bouvet Adası
"Yerel Pazarlama Yazılımı", işletmelerin belirli coğrafi alanları veya toplulukları hedef alarak pazarlama çabalarını yerel düzeyde optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar özellikle fiziksel konumları olan veya belirli bir bölge veya bölgedeki müşterileri hedeflemek isteyen işletmeler için faydalıdır.
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Google My Business
business.google.com
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IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık şifre korumalı oturum açma.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Moz
moz.com
Moz Local platformu, daha doğru liste yönetimi, eyleme geçirilebilir bilgiler, yinelenen silme işlemlerinin otomasyonu ve inceleme yönetimi sağlayan güçlü bir yerel teknoloji çözümü sunuyor. Moz Local, fiziksel konum verilerinizi her zamankinden daha iyi sahiplenmenize ve yönetmenize yardımcı olacak...
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic'in pazarlama platformu, franchise'ların arama ve sosyal medyadaki çevrimiçi görünürlüklerini benzersiz, veri odaklı bir yaklaşımla artırmalarına yardımcı olur. Franchise'ların pazarlama araçlarını, varlıklarını ve verilerini merkezi bir kontrol merkezinden verimli ve sorunsuz bir şekil...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, sıralamaları takip eden, web sitesi denetimleri gerçekleştiren, rakiplerin geri bağlantılarını izleyen, markalı raporlar oluşturan ve arama motoru optimizasyonuyla ilgili daha birçok şeyi gerçekleştiren web tabanlı bir SEO yazılım çözümüdür.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla, Ajans İşletmelerinin dijital pazarlama hizmetleri için Daha Fazla İş Potansiyelini Bulması, Analiz Etmesi ve Kapatmasına yardımcı olan Dünyanın 1 Numaralı İş Potansiyeli Bulma ve Müşteri Kapatma Bulut Tabanlı yazılımıdır.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360®, 2009 yılında baba-oğul Joe ve JB Kellogg tarafından, küçük işletmelerin büyümesine ve yerel toplulukların büyümesine yardımcı olarak fark yaratma misyonuyla kuruldu. Şu anda Fort Collins, Colorado ve Austin, Texas'ta bulunan Marketing 360, 550'den fazla ekip üyesine istihdam sağlıyor...
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, kurumsal düzeyde bir SEO anahtar kelime sıralaması izleme aracıdır. Tüm rakiplerle nasıl karşılaştırdığınızı görmenizi sağlayan SERP'nin tamamından veri topluyoruz. Tüm öne çıkan snippet'lerin, yerel paket listelerinin, video paketi listelerinin vb. hangi alan adına ve belirli URL'ye ait old...
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker, kullanıcıların dünya çapında 50.000'den fazla konumda yerel kullanıcı olarak arama motorlarının SERP'lerini (Arama Motoru Sonuç Sayfaları) görüntülemesine olanak tanır.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker®, SEO ajansları, SEO uzmanları, şirket içi SEO departmanları ve web sitesi sahipleri için son derece uzmanlaşmış bir SEO sıralaması izleme ve raporlama çözümüdür. Diğer herhangi bir sıralama izleme veya hepsi bir arada SEO aracı arasında en doğru algoritmaya sahiptir ve kapsamlı çeşit...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal özel bir yerel SEO platformudur. Güçlü yerel SEO araçları ve raporları, ajansların ve markaların yerel sıralamaları iyileştirmesine, yerel aramadan daha fazla trafik ve potansiyel müşteri oluşturmasına ve incelemeleri/itibarı yönetmesine olanak tanır. iProspect, Mediacom, Hilton ve Ikea ...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Yapılandırması, konumları eklemesi ve web sitenize yerleştirmesi son derece hızlı ve kolay olan, tam özellikli bir mağaza bulma hizmeti. Konumlarınızı CSV veya Excel dosyalarını kullanarak yükleyin veya isterseniz konum yönetimi için REST tabanlı API'mizi kullanın. Shopify, Squarespace, Facebook, Jo...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel arama motoru sonuçlarında benzersiz bir görsel görünüme sahip bir yerel sıralama izleme aracıdır. Sıralama konumunuzu yerel rakiplerinizle tablo görünümünde karşılaştırın. Google 3'lü paketteki performansınızı izleyin ve arama görünürlüğünüzü artıracak ayarlamalar yapın.
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok konumlu işletmeler için önde gelen CoMarketing Cloud'dur. Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon ve Ford gibi işletmelere, pazarlama çalışmalarını tüm konumlarda ve dijital kanallarda marka odaklı, yerel olarak mükemmelleştirilmiş ve veri bağlantılı bir şekilde otomatikleştirme ve ölçeklendirm...
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede ...
Solocal
solocal.com
BRIDGE, Mağaza Bulucunuzu ve Varlık Yönetiminizi yönetmenize olanak tanıyan Solocal'ın tescilli platformudur. Çözümümüz, bir ağ yöneticisinin ve satış noktalarının şunları yapmasına olanak tanır: - arama motorlarında kolayca bulunabilmek amacıyla yerel sayfalarınız için optimize edilmiş doğal refer...
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps, işletmelerin mağaza bulma belirleyicileri, ürün bulma belirleyicileri ve diğer harita türlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Kullanımı kolay, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, güçlü ve esnek bir araçtır. WP Haritalar, haritalara birden fazla konum ek...
Uberall
uberall.com
Uberall, sizinki gibi işletmelerin bulunmasını, seçilmesini ve aramaları satışa dönüştürmesini kolaylaştıran, çok konumlu bir pazarlama platformudur. Çözümümüzle 1,5 milyondan fazla konum yönetiliyor ve Uberall tarafından yönetilen listeler 194 ülkede görünüyor ve bu sayı artıyor.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, dijital pazarlama çabalarını geliştirmek için çeşitli araçlar sunan, çok yönlü bir SEO ve anahtar kelime araştırma platformudur: - Anahtar Kelimeler Toplu Denetleyici: Gerçek zamanlı coğrafi konumla Toplu Allintitle ve Anahtar Kelime Altın Oranı değerleri de dahil olmak üzere birden f...
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger, ajanslar için tasarlanmış ve her büyüklükteki dijital pazarlama firması veya şirket içi profesyonel için uygun fiyatlı bir hizmet olarak SEO ve pazarlama yazılımı (SaaS) platformudur. Rank Ranger'ın kapsamlı çevrimiçi pazarlama platformu, yüzlerce arama motorundaki organik, yerel, mobil...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon, türünün ilk sıradaki izleme aracıdır ve yerel SEO analitiği için vazgeçilmez bir görseldir.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketinizin iş bilgilerini ve 30'dan fazla konum tabanlı hizmet arasındaki incelemeleri yönetmek için kullanımı kolay bir platformdur: haritalar, arama motorları, tüm popüler dizinler, GPS cihazları ve sosyal ağlar. RocketData bu hizmetlere şirketinizle ilgili bilgileri ekler, hataları ...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlama alanında lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiper yerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu gü...
Localo
localo.com
Üstün Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri ...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch, piyasadaki en doğru küresel ve yerel sıralama takipçisidir. Doğru sıralama verilerini daha erişilebilir hale getirerek SEO profesyonellerine saatlerce zaman kazandırmak için tasarlanmıştır.
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel...
StoreRocket
storerocket.io
Rahatlayın - Web siteniz için güzel tasarlanmış bir mağaza bulma aracına sahip olmak artık daha kolay. Kolay kurulumu, güçlü özellikleri ve eksiksiz analitiğiyle StoreRocket, daha önce hiç olmadığı şekilde daha fazla müşteriyi konumlarınıza çekmenize olanak tanır. Müşterinizin deneyiminin ilk adımı ...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, yapay zeka destekli derin dinleme yoluyla müşteri bağlantılarını ve itibar yönetimini yeniden tasarlayan bir marka istihbarat şirketidir. Çok lokasyonlu markaların, önemli kritik anlarda ilgili bilgiler aracılığıyla gerçek zamanlı etki yaratmasını kolaylaştırıyoruz. Chatmeter, çok konumlu...
Woosmap
woosmap.com
Yenilik yapmak, dönüşüm oranlarını artırmak ve daha hızlı dijital yolculuklar sunmak için haritalama, adres bulucu, coğrafi kodlama, mesafe hesaplama, haritalar, mobil konum algılama, konum arama motorları ve daha fazlasından yararlanın.
Digitaleo
digitaleo.com
Yerel pazarlamayı kolaylaştıran platform. Digitaleo, müşteri inceleme denetimi ve sosyal ağ yönetiminden sponsorlu kampanyalara ve yerel görünürlüğe kadar ağların ve markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc, yerel işletmeleri yakındaki müşterilerle sorunsuz ve verimli bir şekilde bağlayan devrim niteliğinde bir hiper yerel listeleme platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve coğrafi konum yetenekleriyle DashLoc, kullanıcıların yakın çevrelerinde faaliyet gösteren işletmeleri keşfetmelerine ve onl...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış e...
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konumlarınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 100....
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platform...
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktik...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator, piyasadaki en iyi mağaza bulma yazılımlarından birine sahiptir. Kullanıcıların web sitenizdeki çeşitli konumları son derece yapılandırılabilir ve kolay bir şekilde aramasına, görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır... Daha Fazla Göster y. MetaLocator'ın mağaza bulma yazılımı 300'den...
RealWork Labs
realworklabs.com
Daha fazla iş yapmadan daha fazla para kazanın: Yakınınızda görünmek için çalışmalarınızı yerinde yakalayın, incelemelerinizi geliştirin ve yakınınızdaki komşulara bu iş için güvenilir ev hizmeti sağlayıcısı olduğunuzu kanıtlayın.
Whitespark
whitespark.ca
Yerel Alıntı Bulucu, alıntılarınızı takip etmenize, yeni fırsatları keşfetmenize ve rakiplerinizin sahip olduğu alıntıları almanıza yardımcı olur. *Rakiplerinizin alıntılarına göre yeni fırsatlar keşfedin *İşletmenizin listelendiği tüm alıntı sitelerini bulun ve takip edin *İşletmenizi gönderebilece...
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone, dijital deneyimi ve içerik görünürlüğünü geliştirerek edinimi artırır. Bunu bir dijital deneyim platformuyla yapıyoruz ve müşterilerinizin olduğu her yerde olmanıza yardımcı olmak için buna ihtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az hizmet ekliyoruz. Farklı sektörlerdeki büyük markalarla ve ort...
iReview
ireview.com
iReview: Çevrimiçi İtibar Yönetiminde Güvenilir Ortağınız Hızla gelişen dijital ortamda işletmeler, çevrimiçi incelemelerin başarılarını şekillendirmede oynadığı kritik rolün farkındadır. Dijital çağda işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi itibar yönetimi platformu olan i...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com, bir işletmenin çevrimiçi varlığını ve itibarını optimize etmenin ve yönetmenin en iyi yoludur ve minimum sürede ve anlamaya gerek kalmadan 2000'den fazla hizmette doğru, tutarlı ve eksiksiz bir varlık oluşturmalarına, sürdürmelerine ve izlemelerine olanak tanır. her hizmet. Yeni işl...
Direction Local
direction.com
Direction Local, çevrimiçi görünürlüğünü hızla artırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak ve itibarını artırmak isteyen işletmeler için tasarlanmış eksiksiz bir yerel pazarlama platformudur. Güçlü araç seti, en iyi ABD dizinlerine alıntı oluşturma, listeleme yönetimi, inceleme yönetimi, bir yayınlama pa...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...