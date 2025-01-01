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Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı
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Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Genellikle yerel listeleme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan konum veri yönetimi yazılımı, fiziksel kuruluşlarda faaliyet gösteren işletmelerin konum bilgilerini müşteriye yönelik çeşitli platformlarda verimli bir şekilde yönetmeleri ve güncellemeleri için merkezi bir çözüm olarak hizmet eder. Bu platformlar, işletmelerin çalışma saatleri, iletişim numaraları, fiziksel adresler, menüler ve tesislerinin görsel temsilleri gibi iç ve dış fotoğraflar aracılığıyla doğru ayrıntıları korumasını sağlar. Perakende satış mağazaları, restoran işletmeleri ve çeşitli kuruluşlar, önemli bilgilerin kesinliğini sağlamak, görünürlüklerini artırmak ve ister tek bir konumda ister birden fazla sitede müşterilerle daha iyi etkileşimi teşvik etmek için bu platformların gücünden yararlanabilir. Tipik olarak kurumsal pazarlama bölümleri tarafından kullanılan bu araçlar, bireysel veya şirket çapındaki konum listelerini denetlemekle görevli bölgesel veya üst düzey yönetim ekipleri tarafından da tercih edilmektedir. Şirketler, bu platformları ustaca kullanarak kaçırılan potansiyel iş fırsatlarından uzak durabilir ve eksik veya güncel olmayan mağaza bilgilerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini azaltabilir. Ayrıca, bu çözümler yerel listelemelerin geliştirilmesine yönelik yollar sunabilir, böylece işletmelerin güvenilirliğini artırabilir ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilir.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

IONOS

IONOS

ionos.com

IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Moz

Moz

moz.com

Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi, çoklu konumlar için pazarlama yönetimi sunan bir platformdur. İşletmelere yerel sayfalar, analizler ve geri bildirim yönetimi sağlar.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.

Solocal

Solocal

solocal.com

Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc, yerel işletmeleri ve yakınlardaki müşterileri bir araya getiren bir platformdur. Kullanıcılar, işletmelerin profillerine ulaşabilir ve yorum yapabilir.

Mobal

Mobal

mobal.io

Mobal, iş profillerinizi yöneterek daha fazla müşteri bulmanıza, kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur. Tüm çevrimiçi dizinlerde güncel kalmanızı sağlar.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData, şirketlerin iş bilgilerini ve incelemelerini 30'dan fazla konum tabanlı hizmette yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

SO Connect uygulaması, işletmelerin 50'den fazla platformda bilgilerini güncelleyerek yerel arama görünürlüğünü artırmasına ve müşteri yorumlarını yönetmesine yardımcı olur.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

DigitalMaas, büyük işletmelere Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi arama platformlarında konum bilgilerini optimize etme hizmeti sunan bir yerel pazarlama platformudur.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter, çok lokasyonlu işletmelerin müşteri geri bildirimlerini yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir itibar yönetim platformudur.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Digitaleo, müşteri yorumlarının yönetimi, sosyal medya yönetimi, sponsorluk kampanyaları ve yerel görünürlük ile markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze, işletmelerin çevrimiçi iş listelerini yönetmelerine ve yerel arama görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir veri yönetim uygulamasıdır.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com, birden fazla lokasyona sahip işletmeler için Google İş Profili'ni yönetmeyi, içerik yayınlamayı ve inceleme analizini kolaylaştıran bir yazılımdır.

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage, markalar ve işletmeler için müşteri etkileşimini artıran, incelemeleri yönetme ve birleşik müşteri veritabanları oluşturan bir pazarlama hizmeti platformudur.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime, yerel işletmelerin müşteri etkileşimlerini metin, sohbet ve e-posta ile düzenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir platformdur.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

dbaPlatform, yerel işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için dijital reklam ve listeleme araçları sunan bir uygulamadır.

Social Places

Social Places

socialplaces.io

Social Places, çoklu lokasyonlu markalar için listeleme, itibar yönetimi, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyon hizmetleri sunan bir pazarlama teknolojisi uygulamasıdır.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers, işletmelere 100'den fazla inceleme sitesinden müşteri geri bildirimlerini toplayıp yönetmelerine yardımcı olan bir inceleme yönetim platformudur.

Mobilosoft

Mobilosoft

mobilosoft.com

Mobilosoft, markaların dijital pazarlama süreçlerini merkezi bir platformdan yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

iReview

iReview

ireview.com

iReview, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Yorum toplama, izleme ve yanıt verme gibi araçlar sunar.

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara veri odaklı içgörülerle müşteri deneyimini geliştirme ve pazarlama harcamalarını optimize etme imkanı sunar.

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT, franchise sahiplerinin yerel pazarda etkinliklerini artıran dijital pazarlama platformudur; reklam kampanyaları, veri yönetimi ve performans raporlaması sunar.

myPresences

myPresences

mypresences.com

myPresences, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine, marka itibarlarını artırmalarına ve müşteri etkileşimini güçlendirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Direction Local

Direction Local

direction.com

Direction Local, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için yerel pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Liste yönetimi ve yerel SEO raporları içerir.

Synup

Synup

synup.com

Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

Reptrics, B2B SaaS işletmeleri için müşteri başarı yazılımıdır. Müşteri onboarding, yenilemeler ve churn riskini yönetmeye yardımcı olur.

Advice Local

Advice Local

advicelocal.com

Öneriler Yerel Uygulama, işletmelere yerel varlık yönetimi sağlar; liste yönetimi, SEO optimizasyonu ve müşteri etkileşimi analizine yönelik araçlar sunar.

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

PinMeTo, çoklu konumlu işletmelerin çevrimiçi bilgilerini güncellemesine, değerlendirme yönetimine ve yerel SEO çalışmalarını izlemeye yardımcı olan bir araçtır.

GoSite

GoSite

gosite.com

GoSite, küçük işletmelerin dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.

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