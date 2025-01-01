Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Genellikle yerel listeleme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan konum veri yönetimi yazılımı, fiziksel kuruluşlarda faaliyet gösteren işletmelerin konum bilgilerini müşteriye yönelik çeşitli platformlarda verimli bir şekilde yönetmeleri ve güncellemeleri için merkezi bir çözüm olarak hizmet eder. Bu platformlar, işletmelerin çalışma saatleri, iletişim numaraları, fiziksel adresler, menüler ve tesislerinin görsel temsilleri gibi iç ve dış fotoğraflar aracılığıyla doğru ayrıntıları korumasını sağlar. Perakende satış mağazaları, restoran işletmeleri ve çeşitli kuruluşlar, önemli bilgilerin kesinliğini sağlamak, görünürlüklerini artırmak ve ister tek bir konumda ister birden fazla sitede müşterilerle daha iyi etkileşimi teşvik etmek için bu platformların gücünden yararlanabilir. Tipik olarak kurumsal pazarlama bölümleri tarafından kullanılan bu araçlar, bireysel veya şirket çapındaki konum listelerini denetlemekle görevli bölgesel veya üst düzey yönetim ekipleri tarafından da tercih edilmektedir. Şirketler, bu platformları ustaca kullanarak kaçırılan potansiyel iş fırsatlarından uzak durabilir ve eksik veya güncel olmayan mağaza bilgilerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini azaltabilir. Ayrıca, bu çözümler yerel listelemelerin geliştirilmesine yönelik yollar sunabilir, böylece işletmelerin güvenilirliğini artırabilir ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilir.
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SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
IONOS
ionos.com
IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Moz
moz.com
Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.
Thryv
thryv.com
Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.
Partoo
partoo.co
Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çoklu konumlar için pazarlama yönetimi sunan bir platformdur. İşletmelere yerel sayfalar, analizler ve geri bildirim yönetimi sağlar.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.
Solocal
solocal.com
Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.
Uberall
uberall.com
Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc, yerel işletmeleri ve yakınlardaki müşterileri bir araya getiren bir platformdur. Kullanıcılar, işletmelerin profillerine ulaşabilir ve yorum yapabilir.
Mobal
mobal.io
Mobal, iş profillerinizi yöneterek daha fazla müşteri bulmanıza, kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur. Tüm çevrimiçi dizinlerde güncel kalmanızı sağlar.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketlerin iş bilgilerini ve incelemelerini 30'dan fazla konum tabanlı hizmette yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SO Connect
soconnect.com
SO Connect uygulaması, işletmelerin 50'den fazla platformda bilgilerini güncelleyerek yerel arama görünürlüğünü artırmasına ve müşteri yorumlarını yönetmesine yardımcı olur.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas, büyük işletmelere Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi arama platformlarında konum bilgilerini optimize etme hizmeti sunan bir yerel pazarlama platformudur.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu işletmelerin müşteri geri bildirimlerini yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir itibar yönetim platformudur.
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo, müşteri yorumlarının yönetimi, sosyal medya yönetimi, sponsorluk kampanyaları ve yerel görünürlük ile markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, işletmelerin çevrimiçi iş listelerini yönetmelerine ve yerel arama görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir veri yönetim uygulamasıdır.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, birden fazla lokasyona sahip işletmeler için Google İş Profili'ni yönetmeyi, içerik yayınlamayı ve inceleme analizini kolaylaştıran bir yazılımdır.
ProManage
promanage.biz
ProManage, markalar ve işletmeler için müşteri etkileşimini artıran, incelemeleri yönetme ve birleşik müşteri veritabanları oluşturan bir pazarlama hizmeti platformudur.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelerin müşteri etkileşimlerini metin, sohbet ve e-posta ile düzenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir platformdur.
Experience.com
experience.com
Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform, yerel işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için dijital reklam ve listeleme araçları sunan bir uygulamadır.
Social Places
socialplaces.io
Social Places, çoklu lokasyonlu markalar için listeleme, itibar yönetimi, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyon hizmetleri sunan bir pazarlama teknolojisi uygulamasıdır.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers, işletmelere 100'den fazla inceleme sitesinden müşteri geri bildirimlerini toplayıp yönetmelerine yardımcı olan bir inceleme yönetim platformudur.
Mobilosoft
mobilosoft.com
Mobilosoft, markaların dijital pazarlama süreçlerini merkezi bir platformdan yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
iReview
ireview.com
iReview, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Yorum toplama, izleme ve yanıt verme gibi araçlar sunar.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara veri odaklı içgörülerle müşteri deneyimini geliştirme ve pazarlama harcamalarını optimize etme imkanı sunar.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT, franchise sahiplerinin yerel pazarda etkinliklerini artıran dijital pazarlama platformudur; reklam kampanyaları, veri yönetimi ve performans raporlaması sunar.
myPresences
mypresences.com
myPresences, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine, marka itibarlarını artırmalarına ve müşteri etkileşimini güçlendirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Direction Local
direction.com
Direction Local, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için yerel pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Liste yönetimi ve yerel SEO raporları içerir.
Synup
synup.com
Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics, B2B SaaS işletmeleri için müşteri başarı yazılımıdır. Müşteri onboarding, yenilemeler ve churn riskini yönetmeye yardımcı olur.
Advice Local
advicelocal.com
Öneriler Yerel Uygulama, işletmelere yerel varlık yönetimi sağlar; liste yönetimi, SEO optimizasyonu ve müşteri etkileşimi analizine yönelik araçlar sunar.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çoklu konumlu işletmelerin çevrimiçi bilgilerini güncellemesine, değerlendirme yönetimine ve yerel SEO çalışmalarını izlemeye yardımcı olan bir araçtır.
GoSite
gosite.com
GoSite, küçük işletmelerin dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.
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