Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Genellikle yerel listeleme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan konum veri yönetimi yazılımı, fiziksel kuruluşlarda faaliyet gösteren işletmelerin konum bilgilerini müşteriye yönelik çeşitli platformlarda verimli bir şekilde yönetmeleri ve güncellemeleri için merkezi bir çözüm olarak hizmet eder. Bu platformlar, işletmelerin çalışma saatleri, iletişim numaraları, fiziksel adresler, menüler ve tesislerinin görsel temsilleri gibi iç ve dış fotoğraflar aracılığıyla doğru ayrıntıları korumasını sağlar. Perakende satış mağazaları, restoran işletmeleri ve çeşitli kuruluşlar, önemli bilgilerin kesinliğini sağlamak, görünürlüklerini artırmak ve ister tek bir konumda ister birden fazla sitede müşterilerle daha iyi etkileşimi teşvik etmek için bu platformların gücünden yararlanabilir. Tipik olarak kurumsal pazarlama bölümleri tarafından kullanılan bu araçlar, bireysel veya şirket çapındaki konum listelerini denetlemekle görevli bölgesel veya üst düzey yönetim ekipleri tarafından da tercih edilmektedir. Şirketler, bu platformları ustaca kullanarak kaçırılan potansiyel iş fırsatlarından uzak durabilir ve eksik veya güncel olmayan mağaza bilgilerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini azaltabilir. Ayrıca, bu çözümler yerel listelemelerin geliştirilmesine yönelik yollar sunabilir, böylece işletmelerin güvenilirliğini artırabilir ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilir.
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Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel arama platformları ağına sunar.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan Reklamlar + Sizin İçin Yapılan Listeler + Sizin Tarafınızdan Yapılan Listeler Reklam çözümlerimizdeki birkaç temel özellik şunlardır: + Hesap oluşturma + Hesap yapılandırması + İzleme ve Sorun Giderme + Feed optimizasyonu + Beyaz -label raporlama Listeleme çözümlerimizin birkaç temel özelliği şunları içerir: + Çok konumlu işletmeler için Google yayınlarını otomatikleştirin ve planlayın + Google Looker tarafından desteklenen Google İşletme Profili analiz verileriyle ilgili genişletilmiş raporlama + Tüm konumlar için Google incelemelerini tek bir ekrana aktarın yorumlara yanıt verme yeteneği + Konum verilerini web üzerindeki büyük çevrimiçi dizinlere ve veri toplayıcılara otomatik olarak senkronize etme ve tüm yinelenen listelerin bastırıldığından emin olma
DigitalMaas
digitalmaas.com
Kurumsal İşletmeler tarafından Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformunda konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Kurumsal İşletmeler tarafından konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Google Benim İşletmem, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformu.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çok konumlu markanızın müşterileri arama aşamasından eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Yerel SEO'nuzu desteklemek için işletme bilgilerinizi en büyük arama, harita ve sosyal medya platformlarında güncelleyin ve senkronize edin. Arama, harita ve sosyal sitelerdeki yorumları ve derecelendirmeleri toplayıp bunlara tek bir yerden yanıt vererek itibarınızı yönetin. Tek bir sayfada paylaşım yaptığınız kadar kolay bir şekilde tüm Facebook konum sayfalarınıza paylaşımda bulunarak markanızın mesajını güçlendirin.
Experience.com
experience.com
2015 yılından bu yana Experience.com, birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunmayı, şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan katılımlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı taahhüt etmiştir. Milyonlarca kuruluşun gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olmak için ortak bir görevle Experience.com’un entegre SaaS platformu, dijital pazarlama yeniliğinin ön saflarında sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Experience.com, AI ve müşteri geri bildiriminin gücü ile çevrimiçi itibarlarını güçlendirmek isteyen yerel profesyoneller ve çok konumlu markalar da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir hedef pazara hitap eder. Platform, işletmelerin ve profesyonellerin deneyim mükemmelliklerini artırmalarına, müşteri geri bildirimlerinden kaynaklanan bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak ve izleyicileri arasında değişmez bir güven oluşturmak için tasarlanmıştır. Onlara sadece olağanüstü bir çevrimiçi itibar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni iş edinmek için bir araç olarak kullanmalarını da güçlendirir. Sunulan çok yönlü çözümler, çeşitli endüstrilerde müşteri deneyimi (CX), çalışan deneyimi (EX) ve itibar yönetimi konusunda mükemmel olma araçları sağlayarak her büyüklükteki işletmelerle rezonansa girer. Arama sıralaması platformu ayrıca profesyonellerin ve kuruluşların tüm çevrimiçi varlıklarının kontrolünü tek bir platformdan almalarına ve arama sıralarına özel araçlarla tırmanmalarına olanak tanır.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha ve diğerleri platformları tüm listelemelerin tek bir arayüzden yönetilmesini sağlar. Marka denetimi, akıllı yanıt yönetimi uygulayarak ve inceleme oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları kullanarak itibar oluşturmak. Artan Katılımlar ProManage'ın birleşik sohbet entegrasyonu ve birden fazla platformdan gelen sorular aracılığıyla müşterilere ve potansiyel müşterilere ulaşın. Yanıt şablonları, otomatik yanıt, Chabot ve bilet yönlendirme ile Faydacı sohbet yardımı etkinleştirildi. Yeni ortaya çıkan bir MaaS platformu ProManage, markalara ve işletmelere birden fazla platformda keşfedilebilirlik, müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim, incelemeleri ve derecelendirmeleri iyileştirme ve birleşik bir müşteri veritabanı ile rehberlik eder. Entegrasyon Promanage'i mevcut bir araçla entegre ederek müşteri deneyimi yönetiminizi basitleştirin.
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konumlarınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 100.000'den fazla işletmeye ve 50.000 müşteriye hizmet vermekteyiz. Büyük ve küçük işletmelerin, geniş bir platform yelpazesinde yerel arama görünürlüğünü geliştirirken, müşterileriyle etkileşim kurmalarını ve çevrimiçi itibarlarını ve incelemelerini yönetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Özel yazılımımız şunları içerir: Listeler - Şirket bilgilerinizi tek seferde 50'den fazla platformda güncelleyin. İncelemeler - Tek bir merkezi konumda daha fazla inceleme toplayın ve yönetin. Web Sitesi Optimize Edici - Web sitenizin SEO'sunu geliştirin ve sorunsuz bir web sitesiyle daha fazla müşteri kazanın.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış elde ederek hangi araçları kullanmanız gerektiğini bilirsiniz. A/B testi işlevimiz yerel görünürlüğü en üst düzeye çıkarmayı kolaylaştırır. Yapay zeka destekli inceleme yanıtları, rekabetçi inceleme raporları ve silinen incelemeler, onu otoritenizi artıran en iyi Yerel Arama inceleme oyuncusu haline getirir. Ücretsiz 2 haftalık test ve rakipsiz fiyatlandırma! GMBapi.com'u kimler kullanıyor? Sonuçları artırma, itibar yönetimi, içerik ve fotoğraf yayınlamayla ilgilenen çok konumlu işletmeler. Fiyatın %15'i karşılığında faydanın %90'ını sağlıyoruz. Verilerinizle çevrimiçi olarak 15 dakikada 7/24 ücretsiz test!
Direction Local
direction.com
Direction Local, çevrimiçi görünürlüğünü hızla artırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak ve itibarını artırmak isteyen işletmeler için tasarlanmış eksiksiz bir yerel pazarlama platformudur. Güçlü araç seti, en iyi ABD dizinlerine alıntı oluşturma, listeleme yönetimi, inceleme yönetimi, bir yayınlama paketi ve ayrıntılı yerel SEO raporlama öngörülerini içerir. Direction Local ile üyeler, yerel aramalarda daha hızlı sıralama iyileştirmeleri, daha fazla harita görünürlüğü ve daha fazla olası satış yaratma deneyimi yaşarlar. Üyelikler yıllık 999 $'dan başlıyor ve Sağlık Hizmetleri (1199 $/yıl) ve Turizm (1099 $/yıl) sektörlerine yönelik niş planlar bulunuyor.
myPresences
mypresences.com
mypresences.com, bir işletmenin çevrimiçi varlığını ve itibarını optimize etmenin ve yönetmenin en iyi yoludur ve minimum sürede ve anlamaya gerek kalmadan 2000'den fazla hizmette doğru, tutarlı ve eksiksiz bir varlık oluşturmalarına, sürdürmelerine ve izlemelerine olanak tanır. her hizmet. Yeni işler giderek daha fazla çevrimiçi ortamda bulunurken, çevrimiçi varlık ve itibar da vitrin kadar önemli hale geliyor. mypresences.com, bir işletmenin İşletme Bilgileri, İncelemeler, Fırsatlar, Fotoğraflar, Videolar ve Yorumlar gibi işletmeleri hakkında çevrimiçi olarak yayınlanan her şeyi anında izlemesine ve bunlarla etkileşime geçmesine olanak tanır; böylece varlıklarını ve söylenenleri kontrol edebilirler. İşletmelerinin etrafında sadık bir müşteri tabanı oluşturabilirler. Çevrimiçi ortamda bir işletme hakkında yayınlanan kötü bir inceleme veya uygunsuz materyal, yalnızca yeni müşteriler bulma yeteneklerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda onları rakiplerine itebilir. ve çoğu işletme için bu hasar aylarca veya yıllarca fark edilmeden kalır ve sonsuza kadar orada kalır. mypresences aynı zamanda işletmelerin ister web'de ister telefon veya tabletteki bir uygulamada olsun, çevrimiçi olarak yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olur, böylece mümkün olan en eksiksiz çevrimiçi varlığı oluşturabilir ve rekabette önde kalabilirler. Gerçek bir mağazanın aksine, bir işletmenin çevrimiçi varlığı onların katılımı olmadan büyüyecek ve gelişecektir; mypresences.com, onların çevrimiçi varlıklarını kontrol altına almalarına ve çevrimiçi mağazalarını kendi yöntemleriyle oluşturmaya başlamalarına olanak tanır.
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri, kanallar genelinde Listeleme - Kurulum, Optimize Etme ve Konumu Yönetme sayfalarını içerir. İtibar - Birden fazla kanaldaki geri bildirimleri merkezileştirin ve yanıtlayın. Sosyal - Yerelleştirilmiş içeriği geniş ölçekte yükleyin, yönetin ve onaylayın. Reklamlar - 100'den fazla platformda Ücretli Medya ve Veri görselleştirmesi. Rezervasyonlar - Franchiseler için özel olarak oluşturulmuş Rezervasyon ve Randevu yazılımı.
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local, kanal ortaklarımıza, markalarımıza, ajanslarımıza ve yerel pazarlamacılarımıza ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve özelleştirilebilir yerel varlık yönetimi çözümleri sunmaya kendini adamıştır.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT, franchise sahipleri için önde gelen yerel dijital pazarlama platformudur. Franchise alanlarınızı ve iş yerlerinizi her yerel pazarda öne ve merkeze koyuyoruz, çevrimiçi ortamda daha fazla kişiye ulaşmalarına ve onları müşteriye dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. LOCALACT, hiper-yerel reklam kampanyalarından yerel mağaza veri yönetimine ve çevrimiçi raporlamaya kadar, franchise sahiplerinin ve işletme sahiplerinin gelirlerini artırmalarına ve pazarlama performansını ölçmelerine yardımcı olur.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics, B2B SaaS işletmelerinin müşteri tutma ve büyümelerini artırmaya yönelik hepsi bir arada Müşteri Başarı Yazılımıdır. Reptrics, müşteri katılımını ve yenilemeleri yönetmek, kaybı azaltmak ve genişleme fırsatlarını artırmak için proaktif Müşteri Başarısı ekibi ve yönetici lideri için oluşturulmuştur. Reptrics, müşteri başarı ekiplerini bir maliyet merkezi yerine gelir merkezleri haline gelmeleri için güçlendirir. Başucu kitaplarını kullanarak müşteri odaklı iş akışlarını otomatikleştirerek müşteri yaşam döngüsü boyunca başarının yönetilmesine yardımcı olur. Hesap durumunu denetlemek ve kayıp riskini gerçek zamanlı olarak ele almak için müşteri odaklı veri platformu. Merkezi Florida'da bulunan, 2019 yılında kurulan VC destekli bir platformdur. Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify ve çok daha fazlası gibi küresel müşteriler tarafından, 90 günün altında teknoloji yığınının en hızlı uygulanmasıyla MRR'yi (Aylık Elde Tutma Oranı) artırmak ve yaşam boyu değeri (LTV) en üst düzeye çıkarmak için güvenilmektedir.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketinizin iş bilgilerini ve 30'dan fazla konum tabanlı hizmet arasındaki incelemeleri yönetmek için kullanımı kolay bir platformdur: haritalar, arama motorları, tüm popüler dizinler, GPS cihazları ve sosyal ağlar. RocketData bu hizmetlere şirketinizle ilgili bilgileri ekler, hataları bulur, düzeltir ve verilerinizi otomatik olarak korur. RocketData aynı zamanda işletmenizin yerel müşterilerle nerede konuşuyorlarsa konuşsunlar onlarla etkileşim kurmasına da yardımcı olur. Platform, müşteri geri bildirimlerini izleyip topluyor ve bunlara tek bir arayüzden yanıt verecek aracı sağlıyor. Entegrasyon listemizde yerel entegrasyonların yanı sıra Google Haritalar, Apple Haritalar, Yandex.Maps, 2GIS, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Yelp, Garmin, Waze, Here haritaları, OpenSreetMap, Navitel, Osmand, Tomtom, Uber ve daha birçok entegrasyon yer almaktadır. her bölge için. Hizmet şirketimizi kullanmak, popüler konum tabanlı hizmetler genelinde dijital bilgileri üzerinde tam kontrol sahibi olur ve çevrimiçi görünürlüğü ve yaya trafiğini artırır.
DashLoc
dashloc.com
Dashloc, yerel işletmeleri yakındaki müşterilerle kesintisiz ve verimli bir şekilde bağlayan devrim niteliğindeki bir hiperlokal listeleme platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve coğrafi konum özellikleri ile Dashloc, kullanıcıların yakınlarında faaliyet gösteren işletmeleri keşfetmelerini ve bunlarla etkileşime girmesini sağlar. Yerel işletmeler, Dashloc'ta işletme adı, adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri ve ürün veya hizmetlerinin kısa bir açıklaması gibi temel bilgiler de dahil olmak üzere ayrıntılı profiller oluşturabilir. Ayrıca potansiyel müşterileri ikna etmek için özel teklifler, fırsatlar ve promosyonlar sergileyebilirler. Müşteriler, mahallelerindeki küratörlü işletmeler, hizmetler ve etkinlikler listesine erişerek Dashloc'tan yararlanırlar. Değerli geri bildirimlerin iyileştirmeleri yönlendirdiği ve güven oluşturduğu canlı bir topluluk geliştirerek incelemeler ve derecelendirmeler bırakabilirler. Dashloc, yerel işletmelerin görünürlüğünü ve yaya trafiğini artırmada çok önemli bir rol oynar ve büyüme fırsatlarının artmasına neden olur. Platform, tüketicileri bilinçli kararlar vermeleri için güçlendirerek, güçlü bir yerel destek ve bağlantı duygusunu besler. Bugünün dijital çağında, Dashloc'un hiperlokal bir listeleme platformu olarak varlığı, yerel işletmeler ve hizmet verdikleri topluluk arasındaki boşluğu doldurarak vazgeçilmez hale geldi. Evrimleşmeye ve genişlemeye devam ettikçe, Dashloc yerel ticareti teşvik etmeye, toplulukları zenginleştirmeye ve işletmelerin ve müşterilerin mahallelerinde etkileşim biçimlerini basitleştirmeye kararlıdır.
Digitaleo
digitaleo.com
Yerel pazarlamayı kolaylaştıran platform. Digitaleo, müşteri inceleme denetimi ve sosyal ağ yönetiminden sponsorlu kampanyalara ve yerel görünürlüğe kadar ağların ve markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur!
iReview
ireview.com
iReview: Çevrimiçi İtibar Yönetiminde Güvenilir Ortağınız Hızla gelişen dijital ortamda işletmeler, çevrimiçi incelemelerin başarılarını şekillendirmede oynadığı kritik rolün farkındadır. Dijital çağda işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi itibar yönetimi platformu olan iReview'a girin. Temel Özellikler: 1. Kapsamlı İtibar Yönetimi: iReview, işletmelere bütünsel bir çözüm sunarak, daha fazla inceleme oluşturmalarına, daha yüksek arama motoru sıralamalarına ulaşmalarına ve çeşitli platformlarda görünürlüğü artırmalarına yardımcı olur. Çevrimiçi müşterilerin %90'ının satın alma işlemi yapmadan önce incelemelere baktığı göz önüne alındığında, iReview'in güçlü itibar yönetimi çözümü vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor. 2. Çok Yönlü Araçlar: Platform, işletmelere pazar incelemelerini oluşturmak, yönetmek, izlemek, yanıtlamak, incelemek ve analiz etmek için bir dizi araçla donatır. Geleneksel itibar yönetiminin ötesinde iReview, SMS ve E-posta hizmetleri de dahil olmak üzere pazarlama otomasyon platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kendisini en üst sıralarda yer alan kuruluşlar arasında öne çıkan bir yer elde etmeyi amaçlayan işletmeler için çok yönlü bir çözüm olarak konumlandırıyor. 3. Tüm İşletmeler için Özel Çözümler: Hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de çok konumlu kurumsal şirketler için tasarlanan iReview, arama sıralamalarını ve genel iş sonuçlarını iyileştirmek için bir katalizör görevi görür. İster daha güçlü bir dijital varlık oluşturmayı amaçlayan yerel bir işletme olun, ister çevrimiçi itibarınızı kolaylaştırmak ve geliştirmek isteyen çok konumlu bir kuruluş olun, iReview benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler sunar. 4. Gerçek Sonuçlar, İnsan Uzmanlığı: iReview'u diğerlerinden ayıran şey, gerçek insanlar tarafından desteklenen gerçek sonuçlar sunma konusundaki kararlılığıdır. Tipik yazılım çözümlerinin ötesine geçen iReview, gelişmiş araçları insan uzmanlığıyla birleştirir. Platform kullanıcı dostudur ve kullanıcıların herhangi bir uzmanlık bilgisi gerektirmemektedir. iReview'deki özel ekip, yatırım getirisini (ROI) sürekli olarak artırmak için çözümleri optimize eder, ilerlemeyi izler ve kullanıcılarla işbirliği yapar. 5. Şirketler ve Tüketiciler Birleşti: iReview'de işletmeler ve tüketiciler, ortak anlayış ve amacın karşılıklı büyümeyi teşvik ettiği bir alanda birleşiyor. Bu uyumlu ilişki, şirketler ve müşterileri arasında simbiyotik bir ilerleme dansı sağlayarak gelişen bağlantılara yol açar. Kullanıcılar ister tam hizmeti ister self-servisi tercih etsin, iReview ekibi, işletmelerin dijital çabalarında başarılı olmasını sağlamaya kendini adamıştır. Sürekli gelişen dijital ortamda iReview, çevrimiçi itibar yönetiminin karmaşıklıklarını başarılı bir şekilde aşmak için teknoloji ve insan uzmanlığının dinamik bir karışımını sunarak işletmeler için bir destek ışığı olarak duruyor. Çevrimiçi itibarınızı oluşturma ve yönetme konusunda güvenilir ortağınız olarak iReview'u seçin. www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
Marka ağınızın yerel dijital pazarlamasını tek bir platformdan yönetin: çevrimiçi görünürlük, yayın, e-itibar ve yerel reklam.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, yapay zeka destekli derin dinleme yoluyla müşteri bağlantılarını ve itibar yönetimini yeniden tasarlayan bir marka istihbarat şirketidir. Çok lokasyonlu markaların, önemli kritik anlarda ilgili bilgiler aracılığıyla gerçek zamanlı etki yaratmasını kolaylaştırıyoruz. Chatmeter, çok konumlu ve çok kanallı itibar yönetiminin zorluklarını anlıyor ve yerel sahiplerden üst düzey yöneticilere kadar herkes için uçtan uca görünürlük sağlayan ölçekli bir platform yarattı. %93'lük müşteri elde tutma oranıyla Chatmeter, perakende, restoran, sağlık ve finansal hizmetler sektörleri ve daha birçok sektörde tercih edilen marka itibar ortağıdır.
IONOS
ionos.com
IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360, küçük işletmeler için tasarlanmış, pazarlama, tasarım ve CRM sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Moz
moz.com
Moz, işletmelere yerel SEO'larını optimize etme, inceleme yönetimi ve veri analizine yardımcı olan bir SEO platformudur.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromorePublic, franchise ve çok konumlu işletmelerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers, işletmelerin müşteri deneyimini dönüştürmesine yardımcı olan ödüllü müşteri geri bildirim yazılımıdır. Platform, markaların müşterilerinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğu veya istediği hakkında veriye dayalı kararlar almasını, dinlemesini, anlamasını ve karar vermesini sağlayan müşteri içgörülerini yüzeye çıkarmak için 100'den fazla inceleme sitesinden inceleme verilerini topluyor.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Solocal
solocal.com
Solocal uygulaması, yerel sayfalarınızı SEO ile optimize ederek ve bilgilerinizi merkezi olarak yöneterek mağaza yerleşimlerinizi kolayca kontrol etmenizi sağlar.
Thryv
thryv.com
Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel tutmanın en kolay ve en hızlı yoludur.
Uberall
uberall.com
Uberall, işletmelerin yerel iş listelerini optimize etmelerini ve arama sonuçlarında görünürlüklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama platformudur.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çoklu konumlar için pazarlama yönetimi sunan bir platformdur. İşletmelere yerel sayfalar, analizler ve geri bildirim yönetimi sağlar.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
Partoo
partoo.co
Partoo, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü artırmalarına, müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve satışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, işletmelere yerel arama görünürlüğü ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Yerel listeleme, inceleme yönetimi ve stratejik analiz araçları sunar.
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