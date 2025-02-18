Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

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Genellikle yerel listeleme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan konum veri yönetimi yazılımı, fiziksel kuruluşlarda faaliyet gösteren işletmelerin konum bilgilerini müşteriye yönelik çeşitli platformlarda verimli bir şekilde yönetmeleri ve güncellemeleri için merkezi bir çözüm olarak hizmet eder. Bu platformlar, işletmelerin çalışma saatleri, iletişim numaraları, fiziksel adresler, menüler ve tesislerinin görsel temsilleri gibi iç ve dış fotoğraflar aracılığıyla doğru ayrıntıları korumasını sağlar. Perakende satış mağazaları, restoran işletmeleri ve çeşitli kuruluşlar, önemli bilgilerin kesinliğini sağlamak, görünürlüklerini artırmak ve ister tek bir konumda ister birden fazla sitede müşterilerle daha iyi etkileşimi teşvik etmek için bu platformların gücünden yararlanabilir. Tipik olarak kurumsal pazarlama bölümleri tarafından kullanılan bu araçlar, bireysel veya şirket çapındaki konum listelerini denetlemekle görevli bölgesel veya üst düzey yönetim ekipleri tarafından da tercih edilmektedir. Şirketler, bu platformları ustaca kullanarak kaçırılan potansiyel iş fırsatlarından uzak durabilir ve eksik veya güncel olmayan mağaza bilgilerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini azaltabilir. Ayrıca, bu çözümler yerel listelemelerin geliştirilmesine yönelik yollar sunabilir, böylece işletmelerin güvenilirliğini artırabilir ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel arama platformları ağına sunar.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan Reklamlar + Sizin İçin Yapılan Listeler + Sizin Tarafınızdan Yapılan Listeler Reklam çözümlerimizdeki birkaç temel özellik şunlardır: + Hesap oluşturma + Hesap yapılandırması + İzleme ve Sorun Giderme + Feed optimizasyonu + Beyaz -label raporlama Listeleme çözümlerimizin birkaç temel özelliği şunları içerir: + Çok konumlu işletmeler için Google yayınlarını otomatikleştirin ve planlayın + Google Looker tarafından desteklenen Google İşletme Profili analiz verileriyle ilgili genişletilmiş raporlama + Tüm konumlar için Google incelemelerini tek bir ekrana aktarın yorumlara yanıt verme yeteneği + Konum verilerini web üzerindeki büyük çevrimiçi dizinlere ve veri toplayıcılara otomatik olarak senkronize etme ve tüm yinelenen listelerin bastırıldığından emin olma
DigitalMaas
digitalmaas.com
Kurumsal İşletmeler tarafından Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformunda konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Kurumsal İşletmeler tarafından konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Google Benim İşletmem, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformu.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çok konumlu markanızın müşterileri arama aşamasından eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Yerel SEO'nuzu desteklemek için işletme bilgilerinizi en büyük arama, harita ve sosyal medya platformlarında güncelleyin ve senkronize edin. Arama, harita ve sosyal sitelerdeki yorumları ve derecelendirmeleri toplayıp bunlara tek bir yerden yanıt vererek itibarınızı yönetin. Tek bir sayfada paylaşım yaptığınız kadar kolay bir şekilde tüm Facebook konum sayfalarınıza paylaşımda bulunarak markanızın mesajını güçlendirin.
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olma ortak misyonuyla Experience.com'un entegre SaaS platformu, dijital pazarlama inovasyonunda ön sıralarda sektöre liderlik etmeye devam ediyor.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha ve diğerleri platformları tüm listelemelerin tek bir arayüzden yönetilmesini sağlar. Marka denetimi, akıllı yanıt yönetimi uygulayarak ve inceleme oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları kullanarak itibar oluşturmak. Artan Katılımlar ProManage'ın birleşik sohbet entegrasyonu ve birden fazla platformdan gelen sorular aracılığıyla müşterilere ve potansiyel müşterilere ulaşın. Yanıt şablonları, otomatik yanıt, Chabot ve bilet yönlendirme ile Faydacı sohbet yardımı etkinleştirildi. Yeni ortaya çıkan bir MaaS platformu ProManage, markalara ve işletmelere birden fazla platformda keşfedilebilirlik, müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim, incelemeleri ve derecelendirmeleri iyileştirme ve birleşik bir müşteri veritabanı ile rehberlik eder. Entegrasyon Promanage'i mevcut bir araçla entegre ederek müşteri deneyimi yönetiminizi basitleştirin.
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konumlarınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 100.000'den fazla işletmeye ve 50.000 müşteriye hizmet vermekteyiz. Büyük ve küçük işletmelerin, geniş bir platform yelpazesinde yerel arama görünürlüğünü geliştirirken, müşterileriyle etkileşim kurmalarını ve çevrimiçi itibarlarını ve incelemelerini yönetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Özel yazılımımız şunları içerir: Listeler - Şirket bilgilerinizi tek seferde 50'den fazla platformda güncelleyin. İncelemeler - Tek bir merkezi konumda daha fazla inceleme toplayın ve yönetin. Web Sitesi Optimize Edici - Web sitenizin SEO'sunu geliştirin ve sorunsuz bir web sitesiyle daha fazla müşteri kazanın.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış elde ederek hangi araçları kullanmanız gerektiğini bilirsiniz. A/B testi işlevimiz yerel görünürlüğü en üst düzeye çıkarmayı kolaylaştırır. Yapay zeka destekli inceleme yanıtları, rekabetçi inceleme raporları ve silinen incelemeler, onu otoritenizi artıran en iyi Yerel Arama inceleme oyuncusu haline getirir. Ücretsiz 2 haftalık test ve rakipsiz fiyatlandırma! GMBapi.com'u kimler kullanıyor? Sonuçları artırma, itibar yönetimi, içerik ve fotoğraf yayınlamayla ilgilenen çok konumlu işletmeler. Fiyatın %15'i karşılığında faydanın %90'ını sağlıyoruz. Verilerinizle çevrimiçi olarak 15 dakikada 7/24 ücretsiz test!
Direction Local
direction.com
Direction Local, çevrimiçi görünürlüğünü hızla artırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak ve itibarını artırmak isteyen işletmeler için tasarlanmış eksiksiz bir yerel pazarlama platformudur. Güçlü araç seti, en iyi ABD dizinlerine alıntı oluşturma, listeleme yönetimi, inceleme yönetimi, bir yayınlama paketi ve ayrıntılı yerel SEO raporlama öngörülerini içerir. Direction Local ile üyeler, yerel aramalarda daha hızlı sıralama iyileştirmeleri, daha fazla harita görünürlüğü ve daha fazla olası satış yaratma deneyimi yaşarlar. Üyelikler yıllık 999 $'dan başlıyor ve Sağlık Hizmetleri (1199 $/yıl) ve Turizm (1099 $/yıl) sektörlerine yönelik niş planlar bulunuyor.
myPresences
mypresences.com
mypresences.com, bir işletmenin çevrimiçi varlığını ve itibarını optimize etmenin ve yönetmenin en iyi yoludur ve minimum sürede ve anlamaya gerek kalmadan 2000'den fazla hizmette doğru, tutarlı ve eksiksiz bir varlık oluşturmalarına, sürdürmelerine ve izlemelerine olanak tanır. her hizmet. Yeni işler giderek daha fazla çevrimiçi ortamda bulunurken, çevrimiçi varlık ve itibar da vitrin kadar önemli hale geliyor. mypresences.com, bir işletmenin İşletme Bilgileri, İncelemeler, Fırsatlar, Fotoğraflar, Videolar ve Yorumlar gibi işletmeleri hakkında çevrimiçi olarak yayınlanan her şeyi anında izlemesine ve bunlarla etkileşime geçmesine olanak tanır; böylece varlıklarını ve söylenenleri kontrol edebilirler. İşletmelerinin etrafında sadık bir müşteri tabanı oluşturabilirler. Çevrimiçi ortamda bir işletme hakkında yayınlanan kötü bir inceleme veya uygunsuz materyal, yalnızca yeni müşteriler bulma yeteneklerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda onları rakiplerine itebilir. ve çoğu işletme için bu hasar aylarca veya yıllarca fark edilmeden kalır ve sonsuza kadar orada kalır. mypresences aynı zamanda işletmelerin ister web'de ister telefon veya tabletteki bir uygulamada olsun, çevrimiçi olarak yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olur, böylece mümkün olan en eksiksiz çevrimiçi varlığı oluşturabilir ve rekabette önde kalabilirler. Gerçek bir mağazanın aksine, bir işletmenin çevrimiçi varlığı onların katılımı olmadan büyüyecek ve gelişecektir; mypresences.com, onların çevrimiçi varlıklarını kontrol altına almalarına ve çevrimiçi mağazalarını kendi yöntemleriyle oluşturmaya başlamalarına olanak tanır.
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri, kanallar genelinde Listeleme - Kurulum, Optimize Etme ve Konumu Yönetme sayfalarını içerir. İtibar - Birden fazla kanaldaki geri bildirimleri merkezileştirin ve yanıtlayın. Sosyal - Yerelleştirilmiş içeriği geniş ölçekte yükleyin, yönetin ve onaylayın. Reklamlar - 100'den fazla platformda Ücretli Medya ve Veri görselleştirmesi. Rezervasyonlar - Franchiseler için özel olarak oluşturulmuş Rezervasyon ve Randevu yazılımı.
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local, kanal ortaklarımıza, markalarımıza, ajanslarımıza ve yerel pazarlamacılarımıza ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve özelleştirilebilir yerel varlık yönetimi çözümleri sunmaya kendini adamıştır.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT, franchise sahipleri için önde gelen yerel dijital pazarlama platformudur. Franchise alanlarınızı ve iş yerlerinizi her yerel pazarda öne ve merkeze koyuyoruz, çevrimiçi ortamda daha fazla kişiye ulaşmalarına ve onları müşteriye dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. LOCALACT, hiper-yerel reklam kampanyalarından yerel mağaza veri yönetimine ve çevrimiçi raporlamaya kadar, franchise sahiplerinin ve işletme sahiplerinin gelirlerini artırmalarına ve pazarlama performansını ölçmelerine yardımcı olur.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics, B2B SaaS işletmelerinin müşteri tutma ve büyümelerini artırmaya yönelik hepsi bir arada Müşteri Başarı Yazılımıdır. Reptrics, müşteri katılımını ve yenilemeleri yönetmek, kaybı azaltmak ve genişleme fırsatlarını artırmak için proaktif Müşteri Başarısı ekibi ve yönetici lideri için oluşturulmuştur. Reptrics, müşteri başarı ekiplerini bir maliyet merkezi yerine gelir merkezleri haline gelmeleri için güçlendirir. Başucu kitaplarını kullanarak müşteri odaklı iş akışlarını otomatikleştirerek müşteri yaşam döngüsü boyunca başarının yönetilmesine yardımcı olur. Hesap durumunu denetlemek ve kayıp riskini gerçek zamanlı olarak ele almak için müşteri odaklı veri platformu. Merkezi Florida'da bulunan, 2019 yılında kurulan VC destekli bir platformdur. Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify ve çok daha fazlası gibi küresel müşteriler tarafından, 90 günün altında teknoloji yığınının en hızlı uygulanmasıyla MRR'yi (Aylık Elde Tutma Oranı) artırmak ve yaşam boyu değeri (LTV) en üst düzeye çıkarmak için güvenilmektedir.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketinizin iş bilgilerini ve 30'dan fazla konum tabanlı hizmet arasındaki incelemeleri yönetmek için kullanımı kolay bir platformdur: haritalar, arama motorları, tüm popüler dizinler, GPS cihazları ve sosyal ağlar. RocketData bu hizmetlere şirketinizle ilgili bilgileri ekler, hataları bulur, düzeltir ve verilerinizi otomatik olarak korur. RocketData aynı zamanda işletmenizin yerel müşterilerle nerede konuşuyorlarsa konuşsunlar onlarla etkileşim kurmasına da yardımcı olur. Platform, müşteri geri bildirimlerini izleyip topluyor ve bunlara tek bir arayüzden yanıt verecek aracı sağlıyor. Entegrasyon listemizde yerel entegrasyonların yanı sıra Google Haritalar, Apple Haritalar, Yandex.Maps, 2GIS, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Yelp, Garmin, Waze, Here haritaları, OpenSreetMap, Navitel, Osmand, Tomtom, Uber ve daha birçok entegrasyon yer almaktadır. her bölge için. Hizmet şirketimizi kullanmak, popüler konum tabanlı hizmetler genelinde dijital bilgileri üzerinde tam kontrol sahibi olur ve çevrimiçi görünürlüğü ve yaya trafiğini artırır.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc, yerel işletmeleri yakındaki müşterilerle sorunsuz ve verimli bir şekilde bağlayan devrim niteliğinde bir hiper yerel listeleme platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve coğrafi konum yetenekleriyle DashLoc, kullanıcıların yakın çevrelerinde faaliyet gösteren işletmeleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Yerel işletmeler, DashLoc'ta işletme adı, adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri ve ürün veya hizmetlerinin kısa bir açıklaması gibi temel bilgileri içeren ayrıntılı profiller oluşturabilir. Ayrıca potansiyel müşterileri cezbetmek için özel teklifler, fırsatlar ve promosyonlar da sergileyebilirler. Müşteriler, mahallelerindeki işletmelerin, hizmetlerin ve etkinliklerin seçilmiş bir listesine erişerek DashLoc'tan yararlanır. Değerli geri bildirimlerin iyileştirmeleri teşvik ettiği ve güven oluşturduğu canlı bir topluluğu teşvik ederek incelemeler ve derecelendirmeler bırakabilirler. DashLoc, yerel işletmelerin görünürlüğünü ve yaya trafiğini artırmada önemli bir rol oynayarak büyüme fırsatlarının artmasına yol açar. Platform, tüketicilerin bilinçli kararlar almasını sağlayarak güçlü bir yerel destek ve bağlantı duygusunu besliyor. Günümüzün dijital çağında, DashLoc'un hiper yerel bir listeleme platformu olarak varlığı, yerel işletmeler ile hizmet ettikleri topluluk arasındaki boşluğu doldurarak vazgeçilmez hale geldi. DashLoc gelişmeye ve genişlemeye devam ederken yerel ticareti teşvik etmeye, toplulukları zenginleştirmeye ve işletmelerin ve müşterilerin kendi mahallelerinde etkileşimde bulunma şeklini basitleştirmeye kararlıdır.
Digitaleo
digitaleo.com
Yerel pazarlamayı kolaylaştıran platform. Digitaleo, müşteri inceleme denetimi ve sosyal ağ yönetiminden sponsorlu kampanyalara ve yerel görünürlüğe kadar ağların ve markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur!
iReview
ireview.com
iReview: Çevrimiçi İtibar Yönetiminde Güvenilir Ortağınız Hızla gelişen dijital ortamda işletmeler, çevrimiçi incelemelerin başarılarını şekillendirmede oynadığı kritik rolün farkındadır. Dijital çağda işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi itibar yönetimi platformu olan iReview'a girin. Temel Özellikler: 1. Kapsamlı İtibar Yönetimi: iReview, işletmelere bütünsel bir çözüm sunarak, daha fazla inceleme oluşturmalarına, daha yüksek arama motoru sıralamalarına ulaşmalarına ve çeşitli platformlarda görünürlüğü artırmalarına yardımcı olur. Çevrimiçi müşterilerin %90'ının satın alma işlemi yapmadan önce incelemelere baktığı göz önüne alındığında, iReview'in güçlü itibar yönetimi çözümü vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor. 2. Çok Yönlü Araçlar: Platform, işletmelere pazar incelemelerini oluşturmak, yönetmek, izlemek, yanıtlamak, incelemek ve analiz etmek için bir dizi araçla donatır. Geleneksel itibar yönetiminin ötesinde iReview, SMS ve E-posta hizmetleri de dahil olmak üzere pazarlama otomasyon platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kendisini en üst sıralarda yer alan kuruluşlar arasında öne çıkan bir yer elde etmeyi amaçlayan işletmeler için çok yönlü bir çözüm olarak konumlandırıyor. 3. Tüm İşletmeler için Özel Çözümler: Hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de çok konumlu kurumsal şirketler için tasarlanan iReview, arama sıralamalarını ve genel iş sonuçlarını iyileştirmek için bir katalizör görevi görür. İster daha güçlü bir dijital varlık oluşturmayı amaçlayan yerel bir işletme olun, ister çevrimiçi itibarınızı kolaylaştırmak ve geliştirmek isteyen çok konumlu bir kuruluş olun, iReview benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler sunar. 4. Gerçek Sonuçlar, İnsan Uzmanlığı: iReview'u diğerlerinden ayıran şey, gerçek insanlar tarafından desteklenen gerçek sonuçlar sunma konusundaki kararlılığıdır. Tipik yazılım çözümlerinin ötesine geçen iReview, gelişmiş araçları insan uzmanlığıyla birleştirir. Platform kullanıcı dostudur ve kullanıcıların herhangi bir uzmanlık bilgisi gerektirmemektedir. iReview'deki özel ekip, yatırım getirisini (ROI) sürekli olarak artırmak için çözümleri optimize eder, ilerlemeyi izler ve kullanıcılarla işbirliği yapar. 5. Şirketler ve Tüketiciler Birleşti: iReview'de işletmeler ve tüketiciler, ortak anlayış ve amacın karşılıklı büyümeyi teşvik ettiği bir alanda birleşiyor. Bu uyumlu ilişki, şirketler ve müşterileri arasında simbiyotik bir ilerleme dansı sağlayarak gelişen bağlantılara yol açar. Kullanıcılar ister tam hizmeti ister self-servisi tercih etsin, iReview ekibi, işletmelerin dijital çabalarında başarılı olmasını sağlamaya kendini adamıştır. Sürekli gelişen dijital ortamda iReview, çevrimiçi itibar yönetiminin karmaşıklıklarını başarılı bir şekilde aşmak için teknoloji ve insan uzmanlığının dinamik bir karışımını sunarak işletmeler için bir destek ışığı olarak duruyor. Çevrimiçi itibarınızı oluşturma ve yönetme konusunda güvenilir ortağınız olarak iReview'u seçin. www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
Marka ağınızın yerel dijital pazarlamasını tek bir platformdan yönetin: çevrimiçi görünürlük, yayın, e-itibar ve yerel reklam.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, yapay zeka destekli derin dinleme yoluyla müşteri bağlantılarını ve itibar yönetimini yeniden tasarlayan bir marka istihbarat şirketidir. Çok lokasyonlu markaların, önemli kritik anlarda ilgili bilgiler aracılığıyla gerçek zamanlı etki yaratmasını kolaylaştırıyoruz. Chatmeter, çok konumlu ve çok kanallı itibar yönetiminin zorluklarını anlıyor ve yerel sahiplerden üst düzey yöneticilere kadar herkes için uçtan uca görünürlük sağlayan ölçekli bir platform yarattı. %93'lük müşteri elde tutma oranıyla Chatmeter, perakende, restoran, sağlık ve finansal hizmetler sektörleri ve daha birçok sektörde tercih edilen marka itibar ortağıdır.
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - Küçük işletmeler için 1 numaralı pazarlama platformu®. Tasarımdan pazarlamaya ve CRM'e kadar ihtiyacınız olan her şey - Markanızı güçlendirin®. Madwire® tarafından desteklenmektedir Marketing 360, tümü tek bir güçlü platform üzerinden sağlanan entegre pazarlama yazılımı (teknoloji) ile profesyonel pazarlama hizmetlerinin (yetenek) birleşimidir. Küçük bir işletmenin tasarımdan pazarlamaya, CRM ve ödemelere kadar büyümek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Platform, işletmelerin en önemli pazarlama kanallarına tek bir arayüzden erişmesine ve optimize etmesine olanak tanırken pazarlamacılar, tasarımcılar, geliştiriciler, içerik oluşturucular ve video profesyonelleri gibi buluttaki yeteneklerden yararlanarak pazarlamalarını talep üzerine yürütmelerine olanak tanır. Platform tam hizmettir ve marka pazarlama amaç ve hedeflerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için sertifikalı bir dijital pazarlama yöneticisi tarafından yönetilir.
Moz
moz.com
Moz Local platformu, daha doğru liste yönetimi, eyleme geçirilebilir bilgiler, yinelenen silme işlemlerinin otomasyonu ve inceleme yönetimi sağlayan güçlü bir yerel teknoloji çözümü sunuyor. Moz Local, fiziksel konum verilerinizi her zamankinden daha iyi sahiplenmenize ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Daha derin entegrasyonlar, daha aktif konum yönetimi ve önceden manuel olarak yürütülen süreçlerin otomasyonu hayatınızı kolaylaştıracak.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic'in pazarlama platformu, franchise'ların arama ve sosyal medyadaki çevrimiçi görünürlüklerini benzersiz, veri odaklı bir yaklaşımla artırmalarına yardımcı olur. Franchise'ların pazarlama araçlarını, varlıklarını ve verilerini merkezi bir kontrol merkezinden verimli ve sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır. 80'den fazla franchise markası ve 400'den fazla pazarlama ajansıyla kanıtlanmış bir başarı sergileyen ve 25.000'den fazla lokasyonda sonuçları iyileştiren PromoRepublic, karar almayı da kolaylaştırıyor. Bu, kişisel veri analisti olarak görev yapan ve yerel pazarlama verilerini eyleme geçirilebilir iş öngörülerine dönüştüren veri odaklı Copilot çözümü aracılığıyla elde ediliyor. İster gelişmekte olan ister köklü bir çok lokasyonlu marka ya da marka portföyü olun, PromoRepublic pazarlama çalışmalarınızı otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. Markanız PromoRepublic'ten nasıl yararlanabilir? * Ham pazarlama verilerinizi iş zekasına dönüştürün. * Yerel aramada görünürlüğünüzü artırın. * Marka tutarlılığını sağlayın. * Yerelleştirilmiş sosyal medya pazarlamasını verimli bir şekilde yönetin. * İncelemeleri tek bir yerden yönetin. * Listeleri geniş ölçekte optimize edin. * Tüm verileri tek bir kontrol panelinde toplayın. * Franchise sahiplerini yerel pazarlamaya dahil edin.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers, işletmelerin müşteri deneyimini dönüştürmesine yardımcı olan ödüllü müşteri geri bildirim yazılımıdır. Platform, markaların müşterilerinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğu veya istediği hakkında veriye dayalı kararlar almasını, dinlemesini, anlamasını ve karar vermesini sağlayan müşteri içgörülerini yüzeye çıkarmak için 100'den fazla inceleme sitesinden inceleme verilerini topluyor.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Solocal
solocal.com
BRIDGE, Mağaza Bulucunuzu ve Varlık Yönetiminizi yönetmenize olanak tanıyan Solocal'ın tescilli platformudur. Çözümümüz, bir ağ yöneticisinin ve satış noktalarının şunları yapmasına olanak tanır: - arama motorlarında kolayca bulunabilmek amacıyla yerel sayfalarınız için optimize edilmiş doğal referanslamadan (SEO) faydalanmak, - kuruluşlarınızla ilgili yerel ve merkezi bilgileri çok kolay bir şekilde yönetmek ana web merkezleri (Google GMB, Facebook, Bing, PagesJaunes, Mappy, GPS, vb.), - fikirlerinizi yönetin (merkezileştirme ve yanıt modelleri), - ulusal ve yerel olmasını sağlamak için haberlerinizi ve promosyonlarınızı GMB, PagesJaunes, Facebook'ta yayınlayın iletişim, - verdiğiniz hak düzeyine göre erişilebilen raporlarla hedef kitlenize ve iletişim performansınıza danışın. 25'ten fazla müşteri ilişkileri uzmanı, 500 marka ağımızı günlük olarak desteklemektedir. Marka ağları, küresel düşün, yerel hareket et!
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel tutmanın en kolay ve en hızlı yoludur.
Uberall
uberall.com
Uberall, sizinki gibi işletmelerin bulunmasını, seçilmesini ve aramaları satışa dönüştürmesini kolaylaştıran, çok konumlu bir pazarlama platformudur. Çözümümüzle 1,5 milyondan fazla konum yönetiliyor ve Uberall tarafından yönetilen listeler 194 ülkede görünüyor ve bu sayı artıyor.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok konumlu işletmeler için önde gelen CoMarketing Cloud'dur. Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon ve Ford gibi işletmelere, pazarlama çalışmalarını tüm konumlarda ve dijital kanallarda marka odaklı, yerel olarak mükemmelleştirilmiş ve veri bağlantılı bir şekilde otomatikleştirme ve ölçeklendirme konusunda güç veriyoruz. Sınıfının en iyisi üretken yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan SOCi Genius platformu, çok konumlu kuruluşlara eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler sunarken aynı zamanda en önemli iş akışlarını uygun ölçekte otomatikleştirir. SOCi ile işletmeler, yerel arama ve sosyal sayfalardaki dijital varlıklarını güçlendirirken, çevrimiçi itibarlarını koruyarak daha iyi müşteri etkileşimi ve pazar lideri sonuçlar elde edebilir. SOCi'nin ölçeklenebilir ve merkezi platform teknolojisi, çok konumlu ve çok aileli işletmelerin yerelleştirilmiş pazarlama çabalarını yönetmeleri için gereken her aracı sağlar: Sezgisel Kontrol Paneli - SOCi'de oturum açtıktan sonra kullanıcılar, analizleri, SOCi kullanan tüm konumlardaki içerik performansını, dikkat edilmesi gereken konuşmaları ve yorumları, en son incelemeleri ve daha fazlasını vurgulayan üst düzey, ancak kapsamlı ve okunması kolay bir kontrol paneliyle karşılanır! * Listelemeler: 100'lerce veya 1000'lerce işletme girişinde doğru ve tutarlı bilgiler sağlayarak yerel arama görünürlüğünüzü yeni boyutlara taşıyın. * Dinleme: Dinleme ile özgün bir içerik stratejisi, zengin kitle profilleri keşfedin ve oluşturun ve kampanya stratejinizin yatırım getirisini kanıtlayın. Rakiplerinizi dinleyin, duygu analizi oluşturun ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin tamamını SOCi ile yapın. * Yerel Sayfalar/Konum Belirleyici: Arama açısından optimize edilmiş binlerce sayfada, farkındalıktan dönüşüme kadar markalı ve yerelleştirilmiş bir tüketici yolculuğu sunun. * İncelemeler: İtibarınızı her yerde dönüştürmek için incelemelere verilen marka tutarlı yanıtları koordine edin, inceleme duyarlılığını izleyin ve rekabet itibarı içgörülerini izleyin. * Sosyal: Kurumsal ve yerel ekiplerin, sosyal etkileşimlere markaya özel yanıtlar sunmasına ve kolaylaştırılmış çok konumlu iş akışlarıyla en iyi performansa sahip sosyal içerik yayınlamasına olanak tanıyor. * Anketler: Yerel pazarlamacılara yönelik en güçlü anket çözümüyle müşteri geri bildirimlerini proaktif bir şekilde isteyip yöneterek müşterilerinizi koruyun ve büyütün. * Reklamlar: Çok konumlu pazarlamacılara, 100'lerce veya 1000'lerce konumdaki yerelleştirilmiş sosyal reklam kampanyalarını ve öne çıkan gönderileri etkili bir şekilde yönetme olanağı sağlıyoruz. * SmartBot: Facebook Messenger ve Google Business Mesajlar hesaplarındaki otomatik sohbet robotları ve SMS yetenekleriyle gerçek zamanlı etkileşimi artırın ve tüm konumlarda 7/24 potansiyel müşteriler oluşturun. Dakikalar içinde geniş ölçekte yerelleştirilmiş konuları kolayca oluşturun ve müşteri bilgilerini yakalamaya başlayın ve potansiyel bir müşteri adayını asla kaçırmayın. * Analizler ve Raporlama: Hangi konumların performans gösterdiğini, hangilerinin olmadığını öğrenin ve yerelleştirilmiş pazarlama stratejinizi güçlendirmek için bu analizlerden yararlanın. Çoklu teslim seçenekleriyle son derece görsel ve ilgi çekici raporları özelleştirin. SOCi Go (Mobil Uygulama): Sevdiğiniz aynı temel SOCi platformu artık mobilde. Dilediğiniz zaman herhangi bir mobil cihaz üzerinden içerik yayınlayın, müşterilere yanıt verin ve bildirim alın. SOCi, onbinlerce yerel sayfanın yönetildiği altyapı görevi görüyor. SOCi, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp ve daha fazlası gibi en iyi arama, sosyal medya ve itibar yönetimi ağlarıyla tamamen entegredir.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede yer alan 70.000'den fazla sağlayıcıyla yaklaşık 2 milyon işletme (ve bu sayı artmaya devam ediyor), ihtiyaçlarına en uygun ortağı belirlemek için UpCity'yi ziyaret etti. Misyonumuz başarılı ilişkileri kolaylaştırmaktır; bu nedenle, her yerel pazarda ve ulusal düzeyde en iyi hizmet sağlayıcıları sıralamak ve önermek konusunda bize rehberlik etmek için özel veriye dayalı Tavsiye Edilebilirlik Derecelendirmemizi oluşturduk.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesine ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmesine olanak tanır. Partoo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra McDonald's, Toyota, Carrefour ve Sports Direct gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çok çeşitli yerel ve uluslararası şirketlerle çalışmaktadır. Yerel listeleme çözümümüzün basitliği, şirketlerin aracı hem yerel hem de marka düzeyinde yönetmesine olanak tanır. Partoo, 400'ün üzerinde profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir ve 100'den fazla ülkede 400'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Ürün Detayları Partoo, şirketlerin 3 hedefini karşılayarak aşağıdaki ürünlerle büyümesine yardımcı olur: Bulunmak, Seçilmek ve Müşteri Kazanmak. Bulunun: - Varlık Yönetimi: mağazalarınızın bilgilerini ana dizinlerde, GPS'de, arama motorlarında, sosyal ağlarda ve fikir web sitelerinde otomatik olarak yayınlayın. - Mağaza Bulucu: Web sitenizi bir Mağaza Bulucu ve konum başına özelleştirilebilir sayfalarla optimize edin. Etkinliğinizle ilgili sorgularda Satış Noktanızın öne çıkmasını sağlayın. Seçilsin: - Yorum Yönetimi: İster Google'dan, ister TripAdvisor'dan, ister Facebook'tan gelsin, listelerinize bırakılan yorumları merkezileştirin. Tek bir arayüzden düzenli raporlar alın, analiz edin ve yanıt verin. - Yorum Arttırıcı: Memnun müşterileri, SMS davetleri yoluyla Google İşletme Profilinde olumlu yorumlar bırakmaya teşvik edin. Müşteri edinin: - Mesajlar: Google İşletme Profili, Facebook Messenger ve Instagram'dan alınan mesajları merkezileştirin ve bunlara merkezi veya yerel olarak kolayca yanıt verin!
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlama alanında lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiper yerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirmektedir. mevcudiyet. Dünyanın önde gelen çok lokasyonlu markaları (perakendeciler, restoranlar, otelcilik, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve daha fazlası), çevrimiçi ve fiziksel lokasyonlara görünürlük ve motive edici, ölçülebilir trafik sağlamak için Rio SEO'nun kanıtlanmış teknolojisine ve yerel pazarlama uzmanlığına güveniyor. Rio SEO bir PG Forsta şirketidir.
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