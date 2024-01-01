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Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Dominik Cumhuriyeti
Genellikle yerel listeleme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan konum veri yönetimi yazılımı, fiziksel kuruluşlarda faaliyet gösteren işletmelerin konum bilgilerini müşteriye yönelik çeşitli platformlarda verimli bir şekilde yönetmeleri ve güncellemeleri için merkezi bir çözüm olarak hizmet eder. Bu platformlar, işletmelerin çalışma saatleri, iletişim numaraları, fiziksel adresler, menüler ve tesislerinin görsel temsilleri gibi iç ve dış fotoğraflar aracılığıyla doğru ayrıntıları korumasını sağlar. Perakende satış mağazaları, restoran işletmeleri ve çeşitli kuruluşlar, önemli bilgilerin kesinliğini sağlamak, görünürlüklerini artırmak ve ister tek bir konumda ister birden fazla sitede müşterilerle daha iyi etkileşimi teşvik etmek için bu platformların gücünden yararlanabilir. Tipik olarak kurumsal pazarlama bölümleri tarafından kullanılan bu araçlar, bireysel veya şirket çapındaki konum listelerini denetlemekle görevli bölgesel veya üst düzey yönetim ekipleri tarafından da tercih edilmektedir. Şirketler, bu platformları ustaca kullanarak kaçırılan potansiyel iş fırsatlarından uzak durabilir ve eksik veya güncel olmayan mağaza bilgilerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini azaltabilir. Ayrıca, bu çözümler yerel listelemelerin geliştirilmesine yönelik yollar sunabilir, böylece işletmelerin güvenilirliğini artırabilir ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilir.
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IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Moz
moz.com
Moz Local platformu, daha doğru liste yönetimi, eyleme geçirilebilir bilgiler, yinelenen silme işlemlerinin otomasyonu ve inceleme yönetimi sağlayan güçlü bir yerel teknoloji çözümü sunuyor. Moz Local, fiziksel konum verilerinizi her zamankinden daha iyi sahiplenmenize ve yönetmenize yardımcı olacak...
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic'in pazarlama platformu, franchise'ların arama ve sosyal medyadaki çevrimiçi görünürlüklerini benzersiz, veri odaklı bir yaklaşımla artırmalarına yardımcı olur. Franchise'ların pazarlama araçlarını, varlıklarını ve verilerini merkezi bir kontrol merkezinden verimli ve sorunsuz bir şekil...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360®, 2009 yılında baba-oğul Joe ve JB Kellogg tarafından, küçük işletmelerin büyümesine ve yerel toplulukların büyümesine yardımcı olarak fark yaratma misyonuyla kuruldu. Şu anda Fort Collins, Colorado ve Austin, Texas'ta bulunan Marketing 360, 550'den fazla ekip üyesine istihdam sağlıyor...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok konumlu işletmeler için önde gelen CoMarketing Cloud'dur. Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon ve Ford gibi işletmelere, pazarlama çalışmalarını tüm konumlarda ve dijital kanallarda marka odaklı, yerel olarak mükemmelleştirilmiş ve veri bağlantılı bir şekilde otomatikleştirme ve ölçeklendirm...
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede ...
Solocal
solocal.com
BRIDGE, Mağaza Bulucunuzu ve Varlık Yönetiminizi yönetmenize olanak tanıyan Solocal'ın tescilli platformudur. Çözümümüz, bir ağ yöneticisinin ve satış noktalarının şunları yapmasına olanak tanır: - arama motorlarında kolayca bulunabilmek amacıyla yerel sayfalarınız için optimize edilmiş doğal refer...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlama alanında lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiper yerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu gü...
Uberall
uberall.com
Uberall, sizinki gibi işletmelerin bulunmasını, seçilmesini ve aramaları satışa dönüştürmesini kolaylaştıran, çok konumlu bir pazarlama platformudur. Çözümümüzle 1,5 milyondan fazla konum yönetiliyor ve Uberall tarafından yönetilen listeler 194 ülkede görünüyor ve bu sayı artıyor.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketinizin iş bilgilerini ve 30'dan fazla konum tabanlı hizmet arasındaki incelemeleri yönetmek için kullanımı kolay bir platformdur: haritalar, arama motorları, tüm popüler dizinler, GPS cihazları ve sosyal ağlar. RocketData bu hizmetlere şirketinizle ilgili bilgileri ekler, hataları ...
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, yapay zeka destekli derin dinleme yoluyla müşteri bağlantılarını ve itibar yönetimini yeniden tasarlayan bir marka istihbarat şirketidir. Çok lokasyonlu markaların, önemli kritik anlarda ilgili bilgiler aracılığıyla gerçek zamanlı etki yaratmasını kolaylaştırıyoruz. Chatmeter, çok konumlu...
Digitaleo
digitaleo.com
Yerel pazarlamayı kolaylaştıran platform. Digitaleo, müşteri inceleme denetimi ve sosyal ağ yönetiminden sponsorlu kampanyalara ve yerel görünürlüğe kadar ağların ve markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc, yerel işletmeleri yakındaki müşterilerle sorunsuz ve verimli bir şekilde bağlayan devrim niteliğinde bir hiper yerel listeleme platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve coğrafi konum yetenekleriyle DashLoc, kullanıcıların yakın çevrelerinde faaliyet gösteren işletmeleri keşfetmelerine ve onl...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış e...
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konumlarınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 100....
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktik...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
iReview
ireview.com
iReview: Çevrimiçi İtibar Yönetiminde Güvenilir Ortağınız Hızla gelişen dijital ortamda işletmeler, çevrimiçi incelemelerin başarılarını şekillendirmede oynadığı kritik rolün farkındadır. Dijital çağda işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi itibar yönetimi platformu olan i...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT, franchise sahipleri için önde gelen yerel dijital pazarlama platformudur. Franchise alanlarınızı ve iş yerlerinizi her yerel pazarda öne ve merkeze koyuyoruz, çevrimiçi ortamda daha fazla kişiye ulaşmalarına ve onları müşteriye dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. LOCALACT, hiper-yerel rekl...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com, bir işletmenin çevrimiçi varlığını ve itibarını optimize etmenin ve yönetmenin en iyi yoludur ve minimum sürede ve anlamaya gerek kalmadan 2000'den fazla hizmette doğru, tutarlı ve eksiksiz bir varlık oluşturmalarına, sürdürmelerine ve izlemelerine olanak tanır. her hizmet. Yeni işl...
Direction Local
direction.com
Direction Local, çevrimiçi görünürlüğünü hızla artırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak ve itibarını artırmak isteyen işletmeler için tasarlanmış eksiksiz bir yerel pazarlama platformudur. Güçlü araç seti, en iyi ABD dizinlerine alıntı oluşturma, listeleme yönetimi, inceleme yönetimi, bir yayınlama pa...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Kurumsal İşletmeler tarafından Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformunda konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Kurumsal İşletmeler tarafından konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan ...
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Mobilosoft
mobilosoft.com
Marka ağınızın yerel dijital pazarlamasını tek bir platformdan yönetin: çevrimiçi görünürlük, yayın, e-itibar ve yerel reklam.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics, B2B SaaS işletmelerinin müşteri tutma ve büyümelerini artırmaya yönelik hepsi bir arada Müşteri Başarı Yazılımıdır. Reptrics, müşteri katılımını ve yenilemeleri yönetmek, kaybı azaltmak ve genişleme fırsatlarını artırmak için proaktif Müşteri Başarısı ekibi ve yönetici lideri için oluşturu...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçt...
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local, kanal ortaklarımıza, markalarımıza, ajanslarımıza ve yerel pazarlamacılarımıza ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve özelleştirilebilir yerel varlık yönetimi çözümleri sunmaya kendini adamıştır.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel a...
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çok konumlu markanızın müşterileri arama aşamasından eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Yerel SEO'nuzu desteklemek için işletme bilgilerinizi en büyük arama, harita ve sosyal medya platformlarında güncelleyin ve senkronize edin. Arama, harita ve sosyal sitelerdeki yorum...
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işleri...