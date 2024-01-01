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Yerel Listeleme Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Genellikle yerel listeleme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan konum veri yönetimi yazılımı, fiziksel kuruluşlarda faaliyet gösteren işletmelerin konum bilgilerini müşteriye yönelik çeşitli platformlarda verimli bir şekilde yönetmeleri ve güncellemeleri için merkezi bir çözüm olarak hizmet eder. Bu platformlar, işletmelerin çalışma saatleri, iletişim numaraları, fiziksel adresler, menüler ve tesislerinin görsel temsilleri gibi iç ve dış fotoğraflar aracılığıyla doğru ayrıntıları korumasını sağlar. Perakende satış mağazaları, restoran işletmeleri ve çeşitli kuruluşlar, önemli bilgilerin kesinliğini sağlamak, görünürlüklerini artırmak ve ister tek bir konumda ister birden fazla sitede müşterilerle daha iyi etkileşimi teşvik etmek için bu platformların gücünden yararlanabilir. Tipik olarak kurumsal pazarlama bölümleri tarafından kullanılan bu araçlar, bireysel veya şirket çapındaki konum listelerini denetlemekle görevli bölgesel veya üst düzey yönetim ekipleri tarafından da tercih edilmektedir. Şirketler, bu platformları ustaca kullanarak kaçırılan potansiyel iş fırsatlarından uzak durabilir ve eksik veya güncel olmayan mağaza bilgilerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini azaltabilir. Ayrıca, bu çözümler yerel listelemelerin geliştirilmesine yönelik yollar sunabilir, böylece işletmelerin güvenilirliğini artırabilir ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilir.
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IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık şifre korumalı oturum açma.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Solocal
solocal.com
İşletmelerin dijital teknoloji aracılığıyla büyümesine yardımcı oluyoruz. Ücretsiz dijital denetiminizle anında kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın.
UpCity
upcity.com
UpCity'de işletmeler ve B2B hizmet sağlayıcıları arasında başarılı ilişkiler kuruyor ve güçlendiriyoruz. Bir sonraki partnerinizi bugün bulun!
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketinizin iş bilgilerini ve 30'dan fazla konum tabanlı hizmet arasındaki incelemeleri yönetmek için kullanımı kolay bir platformdur: haritalar, arama motorları, tüm popüler dizinler, GPS cihazları ve sosyal ağlar. RocketData bu hizmetlere şirketinizle ilgili bilgileri ekler, hataları ...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlamada lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiperyerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirm...
Mobal
mobal.io
Tüm işletme listelerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin. İşletme listelerinizin yönetimini eğlenceli, hızlı ve keyifli hale getiriyoruz.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Digitaleo
digitaleo.com
Yerel pazarlamayı kolaylaştıran platform. Digitaleo, müşteri incelemesi moderasyonu ve sosyal ağ yönetiminden sponsorlu kampanyalara ve yerel görünürlüğe kadar ağların ve markaların satış noktalarına daha fazla trafik çekmesine yardımcı olur!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc, yerel işletmeleri yakındaki müşterilerle sorunsuz ve verimli bir şekilde bağlayan devrim niteliğinde bir hiper yerel listeleme platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve coğrafi konum yetenekleriyle DashLoc, kullanıcıların yakın çevrelerinde faaliyet gösteren işletmeleri keşfetmelerine ve onl...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış e...
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konum(lar)ınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 10...
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
iReview
ireview.com
iReview: Çevrimiçi İtibar Yönetiminde Güvenilir Ortağınız Hızla gelişen dijital ortamda işletmeler, çevrimiçi incelemelerin başarılarını şekillendirmede oynadığı kritik rolün farkındadır. Dijital çağda işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi itibar yönetimi platformu olan i...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com, bir işletmenin çevrimiçi varlığını ve itibarını optimize etmenin ve yönetmenin en iyi yoludur ve minimum sürede ve anlamaya gerek kalmadan 2000'den fazla hizmette doğru, tutarlı ve eksiksiz bir varlık oluşturmalarına, sürdürmelerine ve izlemelerine olanak tanır. her hizmet. Yeni işl...
Direction Local
direction.com
Direction Local, çevrimiçi görünürlüğünü hızla artırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak ve itibarını artırmak isteyen işletmeler için tasarlanmış eksiksiz bir yerel pazarlama platformudur. Güçlü araç seti, en iyi ABD dizinlerine alıntı oluşturma, listeleme yönetimi, inceleme yönetimi, bir yayınlama pa...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Kurumsal İşletmeler tarafından Google My Business, Apple, Facebook ve Bing gibi birden fazla Arama platformunda konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel pazarlama platformuyuz. Kurumsal İşletmeler tarafından konum bilgilerini optimize etmek için kullanılan küresel bir yerel...
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri...
Mobilosoft
mobilosoft.com
Marka ağınızın yerel dijital pazarlamasını tek bir platformdan yönetin: çevrimiçi görünürlük, yayın, e-itibar ve yerel reklam.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics, B2B SaaS işletmelerinin müşteri tutma ve büyümelerini artırmaya yönelik hepsi bir arada Müşteri Başarı Yazılımıdır. Reptrics, müşteri katılımını ve yenilemeleri yönetmek, kaybı azaltmak ve genişleme fırsatlarını artırmak için proaktif Müşteri Başarısı ekibi ve yönetici lideri için oluşturu...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçt...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT, franchise sahipleri için önde gelen yerel dijital pazarlama platformudur. Franchise alanlarınızı ve iş yerlerinizi her yerel pazarda öne ve merkeze koyuyoruz, çevrimiçi ortamda daha fazla kişiye ulaşmalarına ve onları müşteriye dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. LOCALACT, hiper-yerel rekl...
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local, kanal ortaklarımıza, markalarımıza, ajanslarımıza ve yerel pazarlamacılarımıza ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve özelleştirilebilir yerel varlık yönetimi çözümleri sunmaya kendini adamıştır.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel a...
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo, çok konumlu markanızın müşterileri arama aşamasından eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Yerel SEO'nuzu desteklemek için işletme bilgilerinizi en büyük arama, harita ve sosyal medya platformlarında güncelleyin ve senkronize edin. Arama, harita ve sosyal sitelerdeki yorum...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Yerel dijital reklam ve listeleme araçları ve çözümleri. dbaPlatform, işletmelerin Google, Apple, Bing ve diğer tüketici platformlarında yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. dbaPlatform özelleştirilmiş planlar sunar: + Sizin İçin Yapılan Reklamlar + Sizin Tarafınızdan Yapılan ...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
GoSite
gosite.com
GoSite ile Daha Fazla Müşteri Kazanın, Daha Hızlı Ödeme Alın, Zamanı Geri Kazanın. Ev hizmetleri ve küçük işletme sahipleri için kolay teknoloji. Deneyime gerek yok.