Hayvancılık Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hayvancılık yönetimi yazılımı, çiftçilerin hayvanlarını doğumdan satışa kadar yaşam döngüleri boyunca verimli bir şekilde kaydetmelerine ve izlemelerine olanak tanır. "Hayvancılık" tipik olarak sığırları ifade etse de tavuk, domuz, keçi ve hatta tavşan gibi diğer hayvanları da kapsar. Bu araçlar hayvan envanterinin yönetilmesine, sayılar, boy, kilo, sağlık ve doğurganlık gibi ayrıntıların izlenmesine yardımcı olur. Birçok hayvancılık yönetim sistemi aynı zamanda yem maliyetlerini hesaplamaya ve performans ölçümlerini değerlendirmeye yönelik özellikler içerir. Ek olarak, genellikle değerli bilgiler sağlamak için raporlama yetenekleri sunarlar ve canlı hayvan satışlarından elde edilen karı izlemek için finansal izlemeyi içerebilirler. Bu çözümler mahsul yönetimi yazılımıyla birlikte çalışabilir veya daha geniş çiftlik yönetim sistemlerine entegre edilebilir.
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Farmbrite
farmbrite.com
FarmBrite, çiftlik yönetimi için entegre bir yazılımdır. Tarımsal üretim, hayvancılık takibi ve finansal raporlama için araçlar sunar.
Mobble
mobble.io
Mobble, çiftlik yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Hayvancılık kaydı tutma, yönetim ve iletişimi basit hale getirir.
Breedr
breedr.co
Breedr, hayvan yönetimi için bir dijital platformdur. Yetiştiricilerin sağlık ve veri takibi yapmasını, analizlerle karar vermesini kolaylaştırır.
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb, çiftçilere hayvancılık yönetimi için veri analizi, izleme ve kayıt yapma imkanı sunan kapsamlı bir dijital çözümdür.
Agrinous
agrinous.com.au
Agrinous, tarımsal satış süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, otomatik veri üretimi ve özelleştirme seçenekleri sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Ranchr
ranchr.ag
Ranchr, mobil ve web yazılımıdır. Sığır çiftliklerinizi daha akıllı ve kârlı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
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