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En Popüler Son Eklenenler Hayvancılık Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hayvancılık yönetimi yazılımı, çiftçilerin hayvanlarını doğumdan satışa kadar yaşam döngüleri boyunca verimli bir şekilde kaydetmelerine ve izlemelerine olanak tanır. "Hayvancılık" tipik olarak sığırları ifade etse de tavuk, domuz, keçi ve hatta tavşan gibi diğer hayvanları da kapsar. Bu araçlar hayvan envanterinin yönetilmesine, sayılar, boy, kilo, sağlık ve doğurganlık gibi ayrıntıların izlenmesine yardımcı olur. Birçok hayvancılık yönetim sistemi aynı zamanda yem maliyetlerini hesaplamaya ve performans ölçümlerini değerlendirmeye yönelik özellikler içerir. Ek olarak, genellikle değerli bilgiler sağlamak için raporlama yetenekleri sunarlar ve canlı hayvan satışlarından elde edilen karı izlemek için finansal izlemeyi içerebilirler. Bu çözümler mahsul yönetimi yazılımıyla birlikte çalışabilir veya daha geniş çiftlik yönetim sistemlerine entegre edilebilir.