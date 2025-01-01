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Canlı ticaret yazılımı, şirketlerin canlı video akışı yoluyla ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak tanır. Alışverişe yönelik bu yaklaşım, geleneksel e-ticaretten daha ilgi çekicidir ve alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşimi artırır. Etkileşimin artması genellikle daha yüksek dönüşüm oranlarına ve çevrimiçi satışların artmasına yol açar. Pazarlama ve satış uzmanları, etkileyiciler ve referanslar veya ürün tanıtımları sunan tüketicilerin tümü bu yazılımdan yararlanabilir. Maksimum verimlilik için, canlı ticaret platformlarının alıcılar ve öne çıkan ürünlerle ilgilenen herkes için kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu erişilebilirlik, satıcıların gelecekteki potansiyel müşterileri takip etmesine olanak tanıyarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olur.
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Klarna
klarna.com
Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, markalar ile tüketiciler arasında etkileşimi artırmayı sağlayan UGC çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
EasyStore
easystore.co
EasyStore, çevrimiçi ve fiziksel satış kanallarında ürünleri yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Dacast
dacast.com
Dacast, işletmelere canlı video akışı ve VOD içeriği sunan, video barındırma ve para kazanma çözümleri sağlayan bir platformdur.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive, webinarlar, etkinlikler ve toplantılar için üst düzey video deneyimleri oluşturma platformudur.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların yerel mobil uygulamalar oluşturmasına ve mobil satışlarını artırmasına yardımcı olan bir mobil ticaret platformudur.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream, kullanıcı tarafından üretilen içerik ve sosyal alışveriş deneyimi sunan bir platformdur. Markaların topluluklarından içerik temin ederek alışverişi kolaylaştırır.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser, markalara canlı video akışı ile e-ticaret stratejilerini güçlendirme imkanı sunan bir platformdur.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, canlı video ticareti ile ürün satışı yapan bir platformdur. Sosyal medya entegrasyonu ve envanter yönetimi gibi özellikler sunar.
Immerss
immerss.live
Immerss, perakendecilerin çevrimiçi müşterileriyle doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan, canlı video ve sohbet platformudur.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly, canlı yayın ve video alışveriş platformudur. Video içerikleriniz, web sitenizde ve sosyal medyada alışverişe uygun hale gelir.
Toolio
toolio.com
Toolio, perakendecilerin envanter yönetimi ve satış tahminlerini otomatikleştirerek veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir mağazacılık platformudur.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C şirketler için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformudur. Farklı iletişim kanallarını bir araya getirerek müşteri deneyimini geliştirir.
degpeg
degpeg.com
Degpeg, canlı iletişim, çoklu yayın ve alışveriş videoları ile işletmelerin ürünlerini online satış ve pazarlama yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.
Livescale
livescale.tv
Livescale, işletmelere canlı alışveriş deneyimleri sunan bir sosyal ticaret platformudur. Gerçek zamanlı yayın ve etkileşim ile müşteri katılımını artırmayı amaçlar.
Lengow
lengow.com
Lengow, e-ticaret süreçlerini otomatikleştiren ve ürünlerin çoklu kanallarda yönetilmesini kolaylaştıran bir platformdur.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai, markaların ve perakendecilerin ürün verilerini geliştirmesine yardımcı olan, e-ticaret için AI tabanlı bir ürün etiketleme ve öneri uygulamasıdır.
giosg
giosg.com
Giosg, canlı sohbet, chatbot ve etkileşimli içerik sunarak web sitesi ziyaretçilerini hızlıca satışa dönüştüren bir satış hızlandırma platformudur.
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