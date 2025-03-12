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Canlı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Canlı ticaret yazılımı, şirketlerin canlı video akışı yoluyla ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak tanır. Alışverişe yönelik bu yaklaşım, geleneksel e-ticaretten daha ilgi çekicidir ve alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşimi artırır. Etkileşimin artması genellikle daha yüksek dönüşüm oranlarına ve çevrimiçi satışların artmasına yol açar. Pazarlama ve satış uzmanları, etkileyiciler ve referanslar veya ürün tanıtımları sunan tüketicilerin tümü bu yazılımdan yararlanabilir. Maksimum verimlilik için, canlı ticaret platformlarının alıcılar ve öne çıkan ürünlerle ilgilenen herkes için kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu erişilebilirlik, satıcıların gelecekteki potansiyel müşterileri takip etmesine olanak tanıyarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olur.

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Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers, markalar ile tüketiciler arasında etkileşimi artırmayı sağlayan UGC çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore, çevrimiçi ve fiziksel satış kanallarında ürünleri yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Dacast

Dacast

dacast.com

Dacast, işletmelere canlı video akışı ve VOD içeriği sunan, video barındırma ve para kazanma çözümleri sağlayan bir platformdur.

Syte

Syte

syte.ai

Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Brandlive, webinarlar, etkinlikler ve toplantılar için üst düzey video deneyimleri oluşturma platformudur.

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların yerel mobil uygulamalar oluşturmasına ve mobil satışlarını artırmasına yardımcı olan bir mobil ticaret platformudur.

StoryStream

StoryStream

storystream.ai

StoryStream, kullanıcı tarafından üretilen içerik ve sosyal alışveriş deneyimi sunan bir platformdur. Markaların topluluklarından içerik temin ederek alışverişi kolaylaştırır.

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Bambuser, markalara canlı video akışı ile e-ticaret stratejilerini güçlendirme imkanı sunan bir platformdur.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold, canlı video ticareti ile ürün satışı yapan bir platformdur. Sosyal medya entegrasyonu ve envanter yönetimi gibi özellikler sunar.

Immerss

Immerss

immerss.live

Immerss, perakendecilerin çevrimiçi müşterileriyle doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan, canlı video ve sohbet platformudur.

eStreamly

eStreamly

get.estreamly.com

eStreamly, canlı yayın ve video alışveriş platformudur. Video içerikleriniz, web sitenizde ve sosyal medyada alışverişe uygun hale gelir.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio, perakendecilerin envanter yönetimi ve satış tahminlerini otomatikleştirerek veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir mağazacılık platformudur.

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

Whisbi, B2C şirketler için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformudur. Farklı iletişim kanallarını bir araya getirerek müşteri deneyimini geliştirir.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg, canlı iletişim, çoklu yayın ve alışveriş videoları ile işletmelerin ürünlerini online satış ve pazarlama yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.

Livescale

Livescale

livescale.tv

Livescale, işletmelere canlı alışveriş deneyimleri sunan bir sosyal ticaret platformudur. Gerçek zamanlı yayın ve etkileşim ile müşteri katılımını artırmayı amaçlar.

Lengow

Lengow

lengow.com

Lengow, e-ticaret süreçlerini otomatikleştiren ve ürünlerin çoklu kanallarda yönetilmesini kolaylaştıran bir platformdur.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai, markaların ve perakendecilerin ürün verilerini geliştirmesine yardımcı olan, e-ticaret için AI tabanlı bir ürün etiketleme ve öneri uygulamasıdır.

giosg

giosg

giosg.com

Giosg, canlı sohbet, chatbot ve etkileşimli içerik sunarak web sitesi ziyaretçilerini hızlıca satışa dönüştüren bir satış hızlandırma platformudur.

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