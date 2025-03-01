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Canlı ticaret yazılımı, şirketlerin canlı video akışı yoluyla ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak tanır. Alışverişe yönelik bu yaklaşım, geleneksel e-ticaretten daha ilgi çekicidir ve alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşimi artırır. Etkileşimin artması genellikle daha yüksek dönüşüm oranlarına ve çevrimiçi satışların artmasına yol açar. Pazarlama ve satış uzmanları, etkileyiciler ve referanslar veya ürün tanıtımları sunan tüketicilerin tümü bu yazılımdan yararlanabilir. Maksimum verimlilik için, canlı ticaret platformlarının alıcılar ve öne çıkan ürünlerle ilgilenen herkes için kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu erişilebilirlik, satıcıların gelecekteki potansiyel müşterileri takip etmesine olanak tanıyarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olur.
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Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemi 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulaması ile kolaydır.
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, envanteri ve müşterileri tek bir arka uçtan yönetebilir, böylece işinizi yürütmeyi ve operasyonlarınızı kolaylaştırmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, alışveriş yapan katılım çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurmaları, erişimi artırması, katılımını artırması, satışları ve müşteri elde tutmasını sağlayacak tam entegre tek noktadan alışveriş yapan bir UGC paketi sağlarlar. Skeepers, markaları ve tüketicileri otantik deneyimlerle tam entegre tek elden alışılmış UGC çözümlerimizle birleştirir. Skeepers ile markalar tüketici ilişkilerini otantik bir şekilde besler, erişimi artırır, katılımı artırır, satışları artırmak ve tüketici elde tutmayı iyileştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, özel yapımı UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlar. Gelişmiş AI, markaların ürünlerin hedef kitlelerle yankılanmasını ve en etkili dağıtım kanallarında videoları yayınlamasını sağlamak için en uygun video içeriğini kullanmalarını sağlar.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların tamamen yerel mobil uygulamalar kullanarak mobil gelirleri ölçeklendirmesine, dönüşümleri artırmasına ve elde tutma oranını artırmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil ticaret platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi, sesli raporlama ve daha fazlasını içeren en son teknolojileri kullanarak tüm mobil ticareti otomatikleştirmeye inanıyoruz.
Livescale
livescale.tv
Sosyal ticaret platformu Livescale ile satışlarınızı artırın, müşteri etkileşiminde ustalaşın ve dönüşümü hızla artırın. Dinamik devrime katılın.
Immerss
immerss.live
Immerss, her büyüklükteki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve iadelerde ölçülebilir sonuçlar görür. Çevrimiçi müşterilerinizi kolayca memnun edin ve kalıcı ilişkiler kurun.
Lengow
lengow.com
Lengow, markaların ve distribütörlerin performanslarını artırmalarına, iş süreçlerini otomatikleştirmelerine ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olan e-ticaret otomasyon çözümüdür. Lengow platformu, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından tüm dağıtım kanallarında satılan ürünler için güçlü kârlılığın ve görünürlüğün anahtarıdır: pazaryerleri, karşılaştırmalı alışveriş motorları, bağlı kuruluş platformları ve görüntülü reklam/yeniden hedefleme platformları. Lengow, dünya çapında 42 ülkede 4.600 perakendecisine ve markasına güçlü bir platform sağlamak için 2009 yılından bu yana 1.600'den fazla iş ortağını çözümüne entegre etti.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly bir Canlı Yayın ve video alışveriş SaaS'ıdır. Video içeriğiniz sitenizde, blogunuzda, e-postanızda, SMS'inizde, 3. taraf web sayfasında ve artık sosyal medyada da (Instagram, Facebook, Youtube) alışveriş yapılabilir! Bu sizin verileriniz, sizin e-ticaretiniz. Her video, video ödemesinde e-ticaretinizin bir uzantısı haline gelir.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream, küresel markalar ve perakendeciler için hepsi bir arada Kullanıcı Tarafından Oluşturulan ve Sosyal Alışveriş Deneyimi platformudur. Çevrimiçi alışveriş yaparken özgün ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan modern tüketicilerin ilgisini çekmenin zorluğunu çözüyorlar. Yeni ürünleri keşfetmelerine yardımcı oluyor ve satın alma kararlarını destekliyorlar. StoryStream'in yapay zeka destekli platformu, bir markanın topluluğundan orijinal görüntü ve video içeriğinin kitlesel olarak kaynaklanmasını otomatik hale getiriyor ve e-Ticaret vitrinlerine ve sosyal medya platformlarına kolayca yerleştirilebilen son derece ilgi çekici alışveriş deneyimlerine dönüşüyor. Anahtar çözümler şunları içerir: * UGC ve sosyal içerik galerileri * Görünümü satın alın * Alışveriş yapılabilir video * Canlı yayın video alışverişi * Görsel müşteri yorumları
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye dayalı satış kararları almalarına olanak tanıyoruz. Toolio Merchandising Platformu dört temel modül içerir: Ürün Planlama, Ürün Çeşitliliği Planlama, Ürün Planlama ve Tahsis. Bu modüller ayrı ayrı kullanılabilir ancak birlikte daha güçlüdürler ve benzersiz planlama süreçlerinize göre özelleştirilebilirler. -Ürün Planlama: Sezonluk trendleri ve gerçek zamanlı uçtan uca veri öngörülerini harmanlayarak satış tahminleri ve envanter planlarının oluşturulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırır. üretilecek ürünler ve her kanaldan ne kadar satılacağı -Ürün Planlama: Akıllı talep tahmini ve otomatik yenileme yönetimi yoluyla perakendecilerin stok tükenmesini önlemek ve nakit akışını iyileştirmek için optimum stok seviyelerini korumalarına yardımcı olur -Tahsis: Tam kontrol sizdedir Yenileme ihtiyaçlarını otomatik olarak değerlendirmek için akıllı içgörüler içeren envanter ve daha fazlası Toolio, genel merkezi New York'ta ve ofisleri İstanbul'da bulunan, ikinci kez girişimcilerden oluşan eski bir Walmart ekibi tarafından inşa edilen ve üst düzey risk sermayedarları ve hazır giyim sektörü yöneticileri tarafından desteklenen küresel bir operasyondur.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en iyisi çözümleri sunmaya devam ediyor. Satış noktası sistemleri, depo optimizasyonu, canlı satış, pazarlama otomasyonu, alışveriş uygulamaları ve web mağazalarına yönelik uçtan uca çözümler sunan CommentSold, işletmelerin çevrimiçi ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser, endüstrisindeki en büyük müşteri tabanına sahip dünyanın önde gelen sanal ticaret şirketidir. 40+ ülkeden 250'den fazla marka, Sosyal Ticaret ve Dijital Müşteri Çözümleri aracılığıyla e-ticaret stratejilerini yeniden şekillendirmek için Bambuser’ın en iyi sınıfının en iyisi video teknolojisinden yararlanıyor.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
degpeg
degpeg.com
DEGPEG, hem web hem de mobil cihazlarda çoklu akış yaparak daha iyi müşteri deneyimi aracılığıyla herhangi bir ürün /hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren bulut tabanlı bir canlı ticaret platformudur. Ürünler: <> Canlı İletişim Platformu Canlı iletişim platformu, işletmelerin ses ve video etkileşimleri yoluyla potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmalarına yardımcı olur. İzinleri verimli bir şekilde satışa dönüştürür ve güveni artıran kişiselleştirilmiş etkileşimler yaratır. Çevrimdışı mağazalar ve çevrimiçi tüketiciler arasındaki boşluğu doldurarak kesintisiz bağlantılar ve rahatlık sağlar. Ayrıca, platform, müşteriler ve hizmet merkezleri arasındaki görüntülü görüşmeler, süreçleri kolaylaştıran ve müşteri memnuniyetini artırarak operasyonel verimlilikleri artırır. Özellikler: * Sohbet gelen kutusu * Çağrı yönlendirmesi * Track Location * Çağrı üzerine insanları ekleyin * Çağrı kaydı * Web ve App ile Entegrasyon * Ekran Paylaşımı <> Canlı TV DEGPEG, markaların canlı TV'lerini başlatmalarını ve çeşitli platformlarda tek bir gösterge tablosundan çok akış sağlayan şeyleri güçlendirir. Ayrıca, markalar birden fazla sosyal medya platformunda canlı yayın yaparken web sitelerine CTA ekleyebilir. Özellikler: * Çoklu bölümleme * Entegre Ticaret * Etkinlikler düzenleyin * Canlı sohbet <> Shoppable Videolar İzleyicilerin doğrudan videoda sergilenen ürün veya hizmetleri satın alarak alışveriş deneyimini geliştirmelerini sağlar. Özellikler: * Video alışverişi * Etkileşimli ürün bağlantıları * Harekete geçirici çağrı düğmeleri
Brandlive
brandlive.com
Televizyonun büyüsünü, yüksek video deneyimleri yaratma platformunuz olan Brandlive ile web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza getirin. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin sıkıcıdan bingeworthy'ye kadar herhangi bir ölçek ve karmaşıklıkta proje almasına yardımcı oluyoruz. BrandLive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmalarını, düşünceli satıcıları ve harcamaları azaltmalarını sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar - hepsi en önemli kitlelerini harekete geçirir.
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Dacast
dacast.com
Dacast (San Francisco, CA ve Londra, İngiltere), tüm işletmelerin görsel -işitsel içerik yayınlamasını ve izleyicilerin ücretsiz veya ücretli programlamayı izlemesini sağlayan tamamen entegre bir video akış platformudur. Dacast çevrimiçi video akışı yapar: - Reklamsız beyaz bir etiket sistemi üzerinden yayınlanması kolay -Video reklamları, görüntüleme başına ödeme ve/veya abonelikler aracılığıyla para kazanmak kolaydır. Dacast'ı kullanarak, çevrimiçi video yayıncıları, bir veya daha fazla para kazanma kanalını Google AdSense'i kullanmak kadar kolay oluşturabilir. Buna ek olarak, Dacast ayrıca müşterilerin akışlarının ve ödemelerinin güvenliğini yönetir ve kullanıcıların akış planlama ve reklam gelirlerini optimize etmelerini sağlayan derin bir analiz kontrol paneli sunar. Dacast, herkesin iş, misyonu veya kuruluşu için profesyonel canlı video akışları oluşturmasına yardımcı olur. 300.000'den fazla kuruluşun canlı video yayınlamasına, bant genişliği maliyetlerini azaltmasına ve kullanımı kolay tam hizmet platformumuzla veya yayıncı API'mız aracılığıyla yayın kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Dacast, piyasada teknolojisini gerçek bir self servis olarak sunan tek kişidir-aracılarla etkileşime girmeye veya ek uygulamalar veya araçlar satın almaya gerek yoktur: Dacast, tek noktadan uçtan uca gerçek bir çözümdür.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
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