Canlı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Togo

Whisbi

whisbi.com

Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.