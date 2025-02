Canlı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

Dacast

dacast.com

Dacast (San Francisco, CA ve Londra, İngiltere), tüm işletmelerin görsel -işitsel içerik yayınlamasını ve izleyicilerin ücretsiz veya ücretli programlamayı izlemesini sağlayan tamamen entegre bir video akış platformudur. Dacast çevrimiçi video akışı yapar: - Reklamsız beyaz bir etiket sistemi üzerinden yayınlanması kolay -Video reklamları, görüntüleme başına ödeme ve/veya abonelikler aracılığıyla para kazanmak kolaydır. Dacast'ı kullanarak, çevrimiçi video yayıncıları, bir veya daha fazla para kazanma kanalını Google AdSense'i kullanmak kadar kolay oluşturabilir. Buna ek olarak, Dacast ayrıca müşterilerin akışlarının ve ödemelerinin güvenliğini yönetir ve kullanıcıların akış planlama ve reklam gelirlerini optimize etmelerini sağlayan derin bir analiz kontrol paneli sunar. Dacast helps anyone create professional live video streams for their business, mission, or organization. 300.000'den fazla kuruluşun canlı video yayınlamasına, bant genişliği maliyetlerini azaltmasına ve kullanımı kolay tam hizmet platformumuzla veya yayıncı API'mız aracılığıyla yayın kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Dacast, piyasada teknolojisini gerçek bir self servis olarak sunan tek kişidir-aracılarla etkileşime girmeye veya ek uygulamalar veya araçlar satın almaya gerek yoktur: Dacast, gerçek tek noktadan uçtan uca çözümdür.