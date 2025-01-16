Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
Canlı ticaret yazılımı, şirketlerin canlı video akışı yoluyla ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak tanır. Alışverişe yönelik bu yaklaşım, geleneksel e-ticaretten daha ilgi çekicidir ve alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşimi artırır. Etkileşimin artması genellikle daha yüksek dönüşüm oranlarına ve çevrimiçi satışların artmasına yol açar. Pazarlama ve satış uzmanları, etkileyiciler ve referanslar veya ürün tanıtımları sunan tüketicilerin tümü bu yazılımdan yararlanabilir. Maksimum verimlilik için, canlı ticaret platformlarının alıcılar ve öne çıkan ürünlerle ilgilenen herkes için kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu erişilebilirlik, satıcıların gelecekteki potansiyel müşterileri takip etmesine olanak tanıyarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, envanteri ve müşterileri tek bir arka uçtan yönetebilir, böylece işinizi yürütmeyi ve operasyonlarınızı kolaylaştırmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların tamamen yerel mobil uygulamalar kullanarak mobil gelirleri ölçeklendirmesine, dönüşümleri artırmasına ve elde tutma oranını artırmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil ticaret platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi, sesli raporlama ve daha fazlasını içeren en son teknolojileri kullanarak tüm mobil ticareti otomatikleştirmeye inanıyoruz.
Livescale
livescale.tv
Sosyal ticaret platformu Livescale ile satışlarınızı artırın, müşteri etkileşiminde ustalaşın ve dönüşümü hızla artırın. Dinamik devrime katılın.
Immerss
immerss.live
Immerss, her büyüklükteki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve iadelerde ölçülebilir sonuçlar görür. Çevrimiçi müşterilerinizi kolayca memnun edin ve kalıcı ilişkiler kurun.
Lengow
lengow.com
Lengow, markaların ve distribütörlerin performanslarını artırmalarına, iş süreçlerini otomatikleştirmelerine ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olan e-ticaret otomasyon çözümüdür. Lengow platformu, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından tüm dağıtım kanallarında satılan ürünler için güçlü kârlılığın ve görünürlüğün anahtarıdır: pazaryerleri, karşılaştırmalı alışveriş motorları, bağlı kuruluş platformları ve görüntülü reklam/yeniden hedefleme platformları. Lengow, dünya çapında 42 ülkede 4.600 perakendecisine ve markasına güçlü bir platform sağlamak için 2009 yılından bu yana 1.600'den fazla iş ortağını çözümüne entegre etti.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly bir Canlı Yayın ve video alışveriş SaaS'ıdır. Video içeriğiniz sitenizde, blogunuzda, e-postanızda, SMS'inizde, 3. taraf web sayfasında ve artık sosyal medyada da (Instagram, Facebook, Youtube) alışveriş yapılabilir! Bu sizin verileriniz, sizin e-ticaretiniz. Her video, video ödemesinde e-ticaretinizin bir uzantısı haline gelir.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream, küresel markalar ve perakendeciler için hepsi bir arada Kullanıcı Tarafından Oluşturulan ve Sosyal Alışveriş Deneyimi platformudur. Çevrimiçi alışveriş yaparken özgün ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan modern tüketicilerin ilgisini çekmenin zorluğunu çözüyorlar. Yeni ürünleri keşfetmelerine yardımcı oluyor ve satın alma kararlarını destekliyorlar. StoryStream'in yapay zeka destekli platformu, bir markanın topluluğundan orijinal görüntü ve video içeriğinin kitlesel olarak kaynaklanmasını otomatik hale getiriyor ve e-Ticaret vitrinlerine ve sosyal medya platformlarına kolayca yerleştirilebilen son derece ilgi çekici alışveriş deneyimlerine dönüşüyor. Anahtar çözümler şunları içerir: * UGC ve sosyal içerik galerileri * Görünümü satın alın * Alışveriş yapılabilir video * Canlı yayın video alışverişi * Görsel müşteri yorumları
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye dayalı satış kararları almalarına olanak tanıyoruz. Toolio Merchandising Platformu dört temel modül içerir: Ürün Planlama, Ürün Çeşitliliği Planlama, Ürün Planlama ve Tahsis. Bu modüller ayrı ayrı kullanılabilir ancak birlikte daha güçlüdürler ve benzersiz planlama süreçlerinize göre özelleştirilebilirler. -Ürün Planlama: Sezonluk trendleri ve gerçek zamanlı uçtan uca veri öngörülerini harmanlayarak satış tahminleri ve envanter planlarının oluşturulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırır. üretilecek ürünler ve her kanaldan ne kadar satılacağı -Ürün Planlama: Akıllı talep tahmini ve otomatik yenileme yönetimi yoluyla perakendecilerin stok tükenmesini önlemek ve nakit akışını iyileştirmek için optimum stok seviyelerini korumalarına yardımcı olur -Tahsis: Tam kontrol sizdedir Yenileme ihtiyaçlarını otomatik olarak değerlendirmek için akıllı içgörüler içeren envanter ve daha fazlası Toolio, genel merkezi New York'ta ve ofisleri İstanbul'da bulunan, ikinci kez girişimcilerden oluşan eski bir Walmart ekibi tarafından inşa edilen ve üst düzey risk sermayedarları ve hazır giyim sektörü yöneticileri tarafından desteklenen küresel bir operasyondur.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en iyisi çözümleri sunmaya devam ediyor. Satış noktası sistemleri, depo optimizasyonu, canlı satış, pazarlama otomasyonu, alışveriş uygulamaları ve web mağazalarına yönelik uçtan uca çözümler sunan CommentSold, işletmelerin çevrimiçi ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Bambuser
bambuser.com
Video içeriğinin büyüsü sayesinde markalara kitlelerinden anında dönüşüm, geri bildirim ve etkileşim sağlayarak güç veren 1 numaralı video ticaret platformuyuz.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platformu Canlı iletişim platformu, işletmelerin potansiyel müşterilerle sesli ve görüntülü etkileşimler yoluyla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmasına yardımcı olur. Müşteri adaylarını verimli bir şekilde satışa dönüştürerek güveni artıran kişiselleştirilmiş etkileşimler yaratır. Çevrimdışı mağazalar ile çevrimiçi tüketiciler arasındaki boşluğu doldurarak kusursuz bağlantı ve kolaylık sağlar. Ayrıca platform, müşteriler ve hizmet merkezleri arasındaki görüntülü görüşmeler yoluyla operasyonel verimliliği artırıyor, süreçleri kolaylaştırıyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Özellikler: Sohbet Gelen Kutusu Çağrı Yönlendirme Konumu Takip Et Çağrıya Kişi Ekle Web ve Uygulama Ekran Paylaşımı ile Çağrı Kaydı Entegrasyonu Canlı Tv Degpeg, markalara canlı TV'lerini başlatma yetkisi vererek, tek bir kontrol panelinden çeşitli platformlarda çoklu yayına olanak tanır. Ek olarak markalar, birden fazla sosyal medya platformunda canlı yayın yaparken web sitelerine sorunsuz bir şekilde CTA'lar ekleyebilir. Özellikler: Çoklu Akış Entegre Ticaret Etkinlikleri organize etme Canlı Sohbet Alışveriş yapılabilir videolar İzleyicilerin, videoda gösterilen ürün veya hizmetleri doğrudan satın almasına olanak tanıyarak alışveriş deneyimini geliştirir. Özellikler: Video İçi Alışveriş İnteraktif Ürün Bağlantıları Harekete Geçirici Mesaj Düğmeleri
Brandlive
brandlive.com
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. İster aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projelerini sıkıcıdan aşırıya kaçmaya dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Brandlive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmasına, saygılı sağlayıcılara ve harcamaları azaltmasına olanak tanıyan ve aynı zamanda en önemli hedef kitlelerini harekete geçirmelerini sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar. Daha fazlasını öğrenmek için brandlive.com'u ziyaret edin.
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Dacast
dacast.com
Dacast, canlı video ve isteğe bağlı (VOD) akış için tamamen entegre, self servis bir video platformu sunar. Dacast OVP, yayıncıların video içeriğini barındırmasına ve dakikalar içinde yayına başlamasına olanak tanır. Beyaz etiket çözümü, kullanıcıların canlı yayınlarını ve isteğe bağlı içerikleri kontrol etmelerine olanak tanır. Kullanımı kolay tam hizmet platformumuz veya Broadcaster API'miz aracılığıyla 300.000'den fazla kuruluşun canlı video yayınlamasına, bant genişliği maliyetlerini azaltmasına ve yayın kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.