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Canlı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn
Canlı ticaret yazılımı, şirketlerin canlı video akışı yoluyla ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak tanır. Alışverişe yönelik bu yaklaşım, geleneksel e-ticaretten daha ilgi çekicidir ve alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşimi artırır. Etkileşimin artması genellikle daha yüksek dönüşüm oranlarına ve çevrimiçi satışların artmasına yol açar. Pazarlama ve satış uzmanları, etkileyiciler ve referanslar veya ürün tanıtımları sunan tüketicilerin tümü bu yazılımdan yararlanabilir. Maksimum verimlilik için, canlı ticaret platformlarının alıcılar ve öne çıkan ürünlerle ilgilenen herkes için kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu erişilebilirlik, satıcıların gelecekteki potansiyel müşterileri takip etmesine olanak tanıyarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olur.
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Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Dacast
dacast.com
Dacast'ın Video Yayın Yazılımı lider Çevrimiçi Video ve Barındırma Platformudur. Bir video API'sinden ve 7/24 destekten yararlanarak canlı ve isteğe bağlı video akışı gerçekleştirin.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbe...
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
Brandlive
brandlive.com
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projel...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların tamamen yerel mobil uygulamalar kullanarak mobil gelirleri ölçeklendirmesine, dönüşümleri artırmasına ve elde tutma oranını artırmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil ticaret platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi, sesli raporlama ve daha...
Livescale
livescale.tv
Sosyal ticaret platformu Livescale ile satışlarınızı artırın, müşteri etkileşiminde ustalaşın ve dönüşümü hızla artırın. Dinamik devrime katılın.
Immerss
immerss.live
Immerss, her boyuttaki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve ...
Lengow
lengow.com
Lengow, markaların ve distribütörlerin performanslarını artırmalarına, iş süreçlerini otomatikleştirmelerine ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olan e-ticaret otomasyon çözümüdür. Lengow platformu, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından tüm dağıtım kanallarında satılan ürünl...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly bir Canlı Yayın ve video alışveriş SaaS'ıdır. Video içeriğiniz sitenizde, blogunuzda, e-postanızda, SMS'inizde, 3. taraf web sayfasında ve artık sosyal medyada da (Instagram, Facebook, Youtube) alışveriş yapılabilir! Bu sizin verileriniz, sizin e-ticaretiniz. Her video, video ödemesinde e-...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik, biyografideki bağlantı ve Canlı Video Alışverişi konusunda uzmanlaşmış bir görsel ticaret platformudur. StoryStream, markalar ve perakendeciler tarafından müşterilerine ürünleri keşfedip satın almaları için daha ilgi çekici, özgün ve sürükleyici ...
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...
Bambuser
bambuser.com
Video içeriğinin büyüsü sayesinde markalara kitlelerinden anında dönüşüm, geri bildirim ve etkileşim sağlayarak güç veren 1 numaralı video ticaret platformuyuz.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazaryerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olara...
giosg
giosg.com
Giosg, müşterilerinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği tek bir platformda birleştirir. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle konuşun!
MikMak
mikmak.com
Çok Kanallı Markalar için e-Ticaret'i hızlandırma. MikMak, markalara çevrimiçi satışları hızlandırmak için e-Ticaret pazarlama analitiği ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.