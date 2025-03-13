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Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Masası, işletmelerin telefon, e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallardan müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olan bir müşteri hizmetleri yazılımıdır.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk, müşteri desteğini yönetmek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya kanallarından gelen talepleri bilet sistemine dönüştüren bir platformdur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmeleri için çok kanallı müşteri destek hizmeti sunan bir platformdur. Otomasyon ve yapay zeka kullanarak destek süreçlerini kolaylaştırır.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, web sitesi, sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Çoklu Kanal etkileşimi ve ekip işbirliği sunar.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
tawk.to
tawk.to
tawk.to, web siteniz üzerindeki ziyaretçilerle canlı sohbet etmeyi sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Kullanıcılar, sınırsız çoklu ajana ve siteye erişim sağlar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, işletmelerin web, e-posta, telefon ve sosyal medya gibi kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir canlı sohbet çözümüdür.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Five9
five9.com
Five9, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımı olup, çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve operasyon verimliliğini artırmayı sağlar.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle anlık olarak bağlanmasını sağlayan çok kanallı müşteri destek platformudur.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, işletmelerin gerçek zamanlı müşteri desteği sunmasını sağlayan bir sohbet platformudur. Özelleştirilebilir yapısı ve çoklu mesajlaşma desteği ile kullanımı kolaydır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Chative
chative.io
Chative, işletmelerin AI destekli çok kanallı mesajlaşma yoluyla müşteri etkileşimini ve satışlarını yönetmelerini sağlayan bir platformdur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Missive
missiveapp.com
Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.
Engati
engati.com
Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly, canlı sohbet ve mesajlaşma uygulamalarını entegre eden bir müşteri iletişim platformudur. Çoklu kanallardan gelen mesajları tek bir yerde toplar.
Consolto
consolto.com
Consolto, KOBİ'ler için tasarlanmış bir video görüşme uygulamasıdır. Müşteri ile kolay, anonim ve etkili iletişim sağlar. İlgili iş yönetimi araçları içerir.
Social Intents
socialintents.com
Social Intents, Microsoft Teams ve Slack ile entegre bir canlı sohbet platformudur. Kullanıcılar, web verilerine dayalı chatbotlar oluşturarak müşteri iletişimini yönetebilir.
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller, web siteleri için sesli çağrı, sohbet, geri arama ve sosyal mesajlaşma uygulamalarını tek bir platformda birleştiren bir iletişim çözümüdür.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir canlı sohbet uygulamasıdır.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların kullanıcılarla yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri sunmasını sağlayan bir platformdur.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
Chaport
chaport.com
Chaport, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir canlı sohbet platformudur.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyimini yönetmek için kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır ve memnuniyeti artırır.
Charla
getcharla.com
Charla, canlı ziyaretçilerle anında bağlantı kurarak satış ve destek deneyimi sunan bir canlı sohbet uygulamasıdır.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Kindly
kindly.ai
Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımını artıran çok kanallı bir konuşma platformudur. Mesajlaşma kanallarında kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlar.
Rake
rake.ai
Rake, web sitesi ziyaretçileri için sohbet aracı, ekip iletişimi, çoklu platform bağlantıları, ziyaretçi izleme ve görev yönetimi sunar.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Userlike
userlike.com
Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.
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