Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar. Bulutta yerel, ölçeklenebilir ve güvenli platformumuz iletişim merkezini; çok kanallı etkileşim; İşgücüne Katılım Yönetimi; 1.400'den fazla ortak aracılığıyla genişletilebilirlik; ve platformun bir parçası olarak yerleşik yenilikçi, pratik yapay zeka, otomasyon ve yolculuk analitiği. Five9, dünya çapında 2.500'den fazla kuruluşa insanların, teknolojinin ve iş ortaklarının gücünü getiriyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi bir arada iş iletişim platformu, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp'taki potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurar. 100'den fazla entegrasyon ve AI büyüsü ile iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Küresel olarak 6.000'den fazla işletme tarafından güvenilen JustCall, müşteriye dönük ekipleri gerçek zamanlı ve çağrı sonrası AI içgörüleri tarafından körüklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunmak için donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en iyi JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönder ve al * Satış çevirici (otomatik, öngörücü ve güç çeviricileri) * SMS iş akışları * SMS botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek Zamanlı Ajan Yardımı * AI ile çalışan SMS Copilot * AI koçluğu * Duygu Analizi * AI Arama Puanlama * Canlı Çağrı İzleme * Paylaşılan WhatsApp Gelen Kutusu * Otomatik Çağrı Dağıtım (ACD) * 100+ CRM entegrasyonları * 70'den fazla ülkede iş telefonu numaraları
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (FreshWorks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşteri desteği için modern ve sezgisel yazılımlarla müşterilerini zahmetsizce memnun etmesine yardımcı olur. FreshDesk, e -posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal olarak gelen istekleri biletlere dönüştürür ve bilet çözümünü kanallar arasında birleştirir. Ayrıca, bilet atamasını otomatikleştirmek, biletlere öncelik vermek, ajan yardımı ve hatta konserve yanıtlar göndermek gibi güçlü otomasyon ve AI özellikleri destek sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Freshdesk ayrıca ekip işbirliğini geliştirir, üçüncü taraf araçlarla bütünleşir, öngörücü destek özellikleri ve saha hizmet yönetimi sunar. Raporlama ve analiz özellikleri, işi büyütmek için gerekli bilgiler sağlar.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini ve sadakatini artırmak için Sendbird'ü kullanıyor. Aslında Sendbird, 1.200 küresel müşteriye ayda 7 milyardan fazla mesaj gönderen 300 milyondan fazla aktif kullanıcının uygulama içi sohbetlerine güç veriyor. Sendbird demosunu burada iş başında bulabilirsiniz: https://sendbird.com/products/demos Merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan Sendbird, re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, Ağustos tarafından desteklenmektedir. Capital, Funders Club, World Innovation Lab ve Y Combinator.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Hem destek temsilcilerinin hem de müşterilerin onu hemen kullanmasını kolaylaştıran basit ve sezgisel tasarımıyla öne çıkıyor. LiveChat, müşterilerinizle olan iletişimi onların beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşteri hizmetleri ekiplerini destekleyen güçlü özelliklerle kusursuz hizmet sunmaya odaklanır. Mobil cihazlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken bile hiçbir potansiyel müşteriyi kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Mobil sohbet arka planda da çalışabildiğinden, telefonunuzda ne yaparsanız yapın, uygulama potansiyel ziyaretçileri davet etmeye devam edecek ve gelen sohbetler hakkında sizi bilgilendirecektir. LiveChat'in sohbet widget'ı tamamen özelleştirilebilir, bu da onun web sitenizin doğal bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Potansiyel müşteri kazanma açısından en güçlü özelliklerden biri, ziyaretçilerinize destek ekibine ulaşmadan önce yardım sunmanıza olanak tanıyan otomatik selamlamalardır. Otomatik sohbet davetiyeleri ayrıca müşterinin davranışına göre özelleştirilebilir ve böylece müşterilerin markayla ilgili genel deneyimi iyileştirilebilir. LiveChat ile müşteri destek ekipleri aynı anda birden fazla sohbet oturumu yürütebilir. Temsilciler, müşterilerin "gönder" düğmesine basmadan önce ne yazdıklarını görmek için bir göz atabilir ve hazır yanıtları kullanabilir, bu da ortalama işlem süresini kısaltmalarına ve müşterileri memnun etmelerine yardımcı olur. Hizmetlerini kolay ve kişisel hale getirmek için temsilciler, görüşme sırasında kenar çubuğunda görüntülenen müşteri ayrıntılarını kullanabilir. Bir müşteri hakkındaki en önemli verilere ilişkin çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Temsilciler her sohbet oturumunu etiketleyebilir, bu da daha sonra popüler soruları tespit etmelerine ve ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanır. LiveChat'in gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde destek ve satış ekipleri performanslarını takip edebilir, iyileştirmeleri tespit edebilir, üretkenliği artırabilir ve bunun sonucunda mutlu müşteriler kazanıp daha fazla satışın keyfini çıkarabilir. LiveChat müşteri mesajlarını yönetmeye, iş akışını otomatikleştirmeye ve ekipler içinde işbirliği yapmaya yardımcı olur. Chatbotları destekleyerek markaların kodlamaya gerek kalmadan sohbete dayalı chatbotlar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır ve müşteri hizmetleriyle öne çıkar. Aynı zamanda hızlı ve zahmetsiz self-servis için bir kişisel bilgi tabanı sunar. LiveChat, işletmelerin mevcut araçlarının değerini artırmasına olanak tanıyan 200'den fazla güçlü entegrasyon sağlar. Hubspot ve Pipedrive gibi popüler CRM çözümleri, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret hizmetleri ve WhatsApp ve Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri verilerinin senkronize edilmesine ve iletişimin tek bir yerde kolayca tutulmasına olanak tanır. Müşterilerin doğrudan sohbetten sipariş ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan PayPal veya Stripe gibi ödeme hizmetlerini destekler. Mailchimp gibi e-posta hizmetleriyle birlikte çalışarak sohbet sonrasında potansiyel müşterilerin toplanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmeleri mükemmel müşteri hizmetleri sağlama ve satışlarını artırma konusunda destekleyen çok daha fazla entegrasyon mevcuttur. LiveChat ekibi her zaman 7/24/365 her konuda yardımcı olmaya hazırdır. LiveChat'in Destek Kahramanları, sorulara hızla yanıt vererek, sorunları çözerek ve çözümler sunarak en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunar.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor. 21. yüzyılın en ilgi çekici etkileşimli ticaret platformunu yaratma vizyonuyla Haptik'in Konuşmalı Ticaret platformu, markaların müşterilerinin yolculuğunun her aşamasında dönüşüm oranlarını artıran keyifli deneyimler tasarlamasına olanak tanıyor. Haptik'in önde gelen müşterileri ve ortakları arasında KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA ve Zurich Insurance yer alıyor.
Channel.io
channel.io
Channel Talk, VIP düzeyinde müşteri hizmetleri sağlamanıza yardımcı olmaya adanmış, hepsi bir arada bir AI Messenger'dır. Önemli müşterileri tanımanıza ve müşteri hunisinin her aşamasında müşteri etkileşiminin kalitesini artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış canlı sohbet, ekip sohbeti, CRM, pazarlama ve chatbot özellikleri sağlıyoruz. Çevrimiçi ortamda mağaza içi müşteri deneyimine en yakın şey olup, ilk kez gelen ziyaretçileri markanızın ömür boyu müdavimlerine dönüştürmenize yardımcı olur.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve işlem yapmasına olanak tanır. Küresel markalar, tüketici yaşam döngüsünün tüm aşamalarında değeri en üst düzeye çıkarırken ve müşteri deneyimlerini yükseltirken maliyetleri azaltmak için Clickatell'in güvenilir Sohbet Ticaret Platformunu kullanıyor. Clickatell'in genel merkezi Körfez Bölgesi'ndedir ve Kanada, Güney Afrika ve Nijerya'da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.clickatell.com adresinde bulabilirsiniz.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
OnceHub
oncehub.com
Bir kez, büyük ve küçük kuruluşların satış satışları ve hizmet sunumunu gerçek zamanlı olarak adlandıran randevu planlama ve dijital katılım çözümleri ile kolaylaştırır. Eskiden SchedgeOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takvimde bir öncü olarak yaygın olarak kabul ediliyoruz, ancak teklifimiz, bunun çok ötesinde, maksimum verimlilik ve düzenleyici olası satışları yakalamak, nitelendirmek, meşgul etmek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir araç yelpazesine uzanıyor. uyumlu güvenlik. Her sektördeki serbest çalışanlar, sahip-operatörler, acenteler, iştirakler ve şirket içi ekipler, dijital satışlarını ve pazarlamalarını güçlendirmek, işe alım hedeflerini vurmaya ve bire veya bir ekipte kaliteli hizmetler sunmak için bize güvenir. , uzaktan veya her ikisi. Ekran ve kilo fırsatları, otomatik olarak uygun personele yönlendirin, ekip işbirliği için kaynak havuzlarını yönetin ve gittikçe odaları veya ekipmanları ayırın. Zaman doğru olduğunda, bir aramaya atlayın, videoya geçin veya canlı sohbet edin. Ücretsiz başlayın, ardından planınızı yükseltin. Basit başlayın. İnanılmaz yakın.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Chatify
chatify.com
Güle Güle Temsilci Ücretleri, Merhaba Müşteriler Müşterilerinizle canlı sohbet etmenin daha iyi, daha ucuz ve daha akıllı bir yolu. Desteğe ihtiyaç duyan müşterilerin çoğu sizi aramak istemez, sizinle sohbet etmek ister. Neden Canlı Sohbet? Web sitenize 9/10 ziyaretçi
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
tawk.to
tawk.to
tawk.to, web sitenizdeki veya ücretsiz özelleştirilebilir bir sayfadaki ziyaretçileri izlemenize ve onlarla sohbet etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir canlı sohbet uygulamasıdır. Sınırsız temsilciniz olabilir ve onları sınırsız sitelere ekleyebilir, böylece ziyaretçilerinizle herhangi bir sınırlama olmadan iletişim kurabilirler. Sohbet geçmişiniz siz silene kadar sonsuza kadar saklanır. tawk.to, altı milyondan fazla kişinin, nerede olurlarsa olsunlar veya nasıl ödeme yaparlarsa yapsın, milyarlarca müşteriyle iletişim kurmasını ve işlem yapmasını kolaylaştırıyor. Sınırsız mesajlaşma, biletleme ve kendi Bilgi Tabanınızla size ihtiyaç duyduklarında orada olun — tamamı %100 ÜCRETSİZ. tawk.to'nun mesajlaşma ve müşteri yönetimi yazılımının tüm cihazlarda kullanımı kolaydır ve tüm web siteleriniz ve açılış sayfalarınızla entegre olur. tawk.to gittiğiniz her yerde bağlantıda kalmanızı sağlayacak iOS, Android, Windows ve Mac OSX uygulamaları sunar. tawk.to 7x24-365 canlı destek sunuyor.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileri tarafından desteklenen yeni nesil canlı katılım araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz - Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas) Yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin bir katılım yaratmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web'de, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünün de) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirmesi için Arena'ya güvenir.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı gelişmedir. 50.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Masası, işletmelerin telefon, e -posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, ajanlarınıza departmanlarına veya ekibine göre çağrı atamanıza, müşterinin aşina olduğu acentelere otomatik olarak yönlendirmenize ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için hizmet tutarlılığını sürdürmenizi sağlar. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Masası ile bağlayın ve uygulama içi çağrı yapın/alın.
NovoChat
novochat.co
NovoChat, işletmelerin müşterilerle WhatsApp, Telegram, Messenger ve LINE aracılığıyla iletişim kurmasına olanak tanıyan çok kanallı bir sohbet platformudur.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin gücünü ortaya çıkarmak için benzersiz derecede zengin bir veri kümesi ve güvenlik araçları sağlayarak her ay bir milyar konuşma etkileşimine güç veriyoruz. LivePerson'un çözümleri ile müşterilerin ne istediğini anlayabilir, doğru kanallara bağlanabilir, temsilcilerinize yardımcı olabilir ve yapay zeka destekli otomasyonu benimseyebilirsiniz; bunların hepsi işletmenizin ve müşterilerinizin hizmetindedir. Bu verimli döngüye Konuşmalı Volan adını veriyoruz ve yaptığımız her şeyin özünde bu yer alıyor.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Social Intents
socialintents.com
Microsoft Teams, Slack ve ChatGPT için 1 Numaralı Canlı Sohbet ile tanışın. Müşterilerinizle konuşmak kolay olmalı. Halihazırda kullandığınız işbirliği araçlarını kullanarak onlarla sohbet edin: Teams ve Slack. Web sitenizin verileriyle eğitilmiş ChatGPT destekli sohbet robotları oluşturun. ChatGPT ve insan aracılar arasındaki sohbetleri kolayca aktarın.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
Rake
rake.ai
Rake, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmek için sohbet widget'ı içerir - doğrudan mesajlarla ekip iletişim özellikleri, kanal konuşmaları - çeşitli platformlarda çok kanallı sohbet bağlantıları - web sitesi ziyaretçisinin Google Analytics'in canlı ve basit bir versiyonunu izlemesi - konuşma takibi için görev yönetimi
Charla
getcharla.com
Canlı ziyaretçilerinizle anında bağlantı kurun ve en iyi satış ve destek deneyimini sunun. Charla Canlı Sohbet, en iyi müşteri yolculuğunu oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar. ✔️ Canlı Sohbet ve Proaktif Konuşmalar ile ziyaretçilerinizin ilgisini çekin ✔️ Yardım Masası ve Biletler ile destek taleplerinizi yönetin ✔️ Müşterilerinizi Bilgi tabanıyla güçlendirin ✔️ Müşteri Geri Bildirimlerini toplayın ve analiz edin ✔️ Performansınızı Kontrol Paneli ve Ziyaretçi Analizleri ile izleyin ✔️ iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile bağlantıda kalın ✔️ WordPress, Shopify ve Magento ile kolayca entegre olun
onWebChat
onwebchat.com
onWebChat, yapay zeka sohbet robotlarının gücünü canlı sohbet yazılımıyla birleştirerek web sitesi ziyaretçilerine 7/24 anında destek sağlar, kullanıcı katılımını artırır ve iş dönüşümlerini artırır.
pagealive
pagealive.com
Pagealive, işletmelerin müşterilerine kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı destek ve etkileşim sunmalarını sağlayan canlı bir görüntülü sohbet widget'ıdır. Misyonumuz, anlamlı bağlantıları teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran, kullanıcı dostu bir canlı görüntülü sohbet çözümü sağlayarak müşteri deneyimini dönüştürmektir. Bu pazarlama ve satış planı, farkındalık yaratmaya, talebi artırmaya ve pagealive satışlarını artırmaya yönelik stratejilerimizin ana hatlarını çiziyor. Yaklaşımımız, hedefli pazarlama kampanyalarını, stratejik ortaklıkları ve erişimimizi ve etkimizi en üst düzeye çıkarmak için özel bir satış ekibini içerir.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Comm10
comm100.com
Comm100, her büyüklükteki eğitim, kamu ve ticari kuruluşlara yönelik dijital çok kanallı müşteri etkileşimi yazılımının küresel bir sağlayıcısıdır. Comm100 ile kuruluşlar, tek bir entegre konsolda yapılandırılabilir, değer odaklı canlı sohbet, güvenli mesajlaşma, yapay zeka destekli botlar ve otomasyon aracılığıyla mükemmel dijital müşteri deneyimleri sağlayabilir. Comm100, sıfır kesinti süresi, güvenlikteki en yüksek standartlar ve yapay zeka otomasyonuyla desteklenerek müşterilerin her zaman, her yerde yanıt almasını sağlar.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Acquire
acquire.io
Acquire, kurumsal ekipleri en iyi müşteri deneyimlerini yaratmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlarla donatıyor. Güvenli birlikte tarama, yapay zeka sohbet robotları, canlı sohbet ve görüntülü görüşme gibi özelliklerle Acquire, ekiplerin karmaşık satış, hizmet ve destek sorunlarını tüm kanallarda gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Acquire ile işletmeler, çözüm süresini ve yedekliliği en aza indirirken müşterileriyle sürekli etkileşim kurabilir. Acquire'ın esnek ve ölçeklenebilir yazılım paketi, herhangi bir işletmenin müşteri hizmetleri, satış ve destek ihtiyaçlarını herhangi bir cihazda karşılar. Acquire'ın merkezi San Francisco'dadır. Şirketin müşterileri dünyanın her yerine yayılıyor ve aralarında birçok Fortune 500 markası da bulunuyor. Acquire, Base10, S28 Capital ve Fathom Capital gibi gruplar tarafından desteklenmektedir.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunmaları için özel olarak tasarlanmış eşsiz bir müşteri hizmetleri platformudur. En son otomasyon ve AI yeteneklerini kullanarak Gorgias, çevrimiçi mağazaların omnannel desteği, sohbet, makrolar, kurallar, destek performansı ve gelir istatistikleriyle müşteri yolculuğunu nasıl düzene koyduğunu devrim yaratıyor. Gorgias şu anda Steve Madden, Glossier, Brütate ve Tushy dahil olmak üzere e -ticaret alanında 13.000'den fazla tüccar sunuyor. Gorgias sertifikalı bir B şirketi olmaktan gurur duyar ve sürdürülebilir ve adil işyeri uygulamalarında liderdir.
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missive, birçok özelliğinin yanı sıra dört temel özellik sunmaktadır: - Ekip Gelen Kutuları. - Dahili Takım Sohbeti. - İş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kurallar. - Entegrasyonlar.
OneDesk
onedesk.com
OneDesk yardım masası ve proje yönetimi yazılımını tek bir uygulamada birleştirir. Müşterilerinize hizmet edin ve ekip projelerini bir uygulama ile yönetin. OneDesk ayrıca müşteriye dönük uygulamaları da içerir: gerçek zamanlı sohbet, özelleştirilebilir web formları ve müşteri portalı. Bu entegre uygulamalar, projeleriniz üzerinde tek bir platformda uygun şekilde çalışırken müşterilerinize hizmet etmenizi sağlar.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı devrim konusunda liderlik ediyor. Müşteriler, Crisp'i potansiyel müşterilere modern bir müşteri yaşam döngüsü deneyimi sağlamak, daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, müşteri yardımını geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırarak küresel gelir artışı sağlamak için kullanıyor. Bugün ücretsiz olarak başlayın ve Crisp.chat'te Crisp'i kullanan 400.000 işletmeye katılın Kolay bir UX ile şirketler, şirket içindeki herkes için ortak bir gelen kutusu oluşturabilir. Crisp, çok kanallı müşteri destek stratejinizi yönetmek için tek adresinizdir. Crisp'i kullanırken aşağıdakilere erişeceksiniz: - Web sitesi sohbet widget'ı - AI Chatbot yazılımı ve komut dosyası içeren chatbot oluşturucu - Bilgi tabanı yazılımı - Damla kampanya yazılımı -CRM yazılımı - Canlı Çeviri (Müşterilerinizin dilinde ana diliniz gibi konuşun) - MagicType (Müşterilerinizin gerçek zamanlı olarak ne yazdıklarını görün) - Ekran Paylaşımı (Ek eklentiye gerek kalmadan) - Çoklu entegrasyonlar (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - diğer birçok özellik
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat, canlı satış ve destek sunan yapay zeka destekli çok kanallı bir tüketici etkileşim platformudur. Otomatik canlı sohbet platformu, günün 24 saati müşterilerinizle etkileşime geçmenize, farklı kanallardaki olası satışları değerlendirmenize ve dönüşümleri artırmanıza yardımcı olur. Müşterilerle işletmeler arasındaki her etkileşimi kolaylaştıran bir müşteri iletişimi platformudur. REVE Chat, kişiselleştirilmiş etkileşimler yoluyla daha hızlı çözümlere olanak sağlamak için sohbet robotu, canlı sohbet, ortak tarama ve görüntülü sohbet gibi kapsamlı bir dizi görsel etkileşim özelliği sunar. Çok kanallı bir mesajlaşma deneyimi sağlamak için müşterilerinizle tercih ettikleri kanallar üzerinden REVE Chat ile kolayca etkileşim kurabilirsiniz. REVE Chat ayrıca Gelişmiş Yönlendirme, Sıralama, Otomatik Tetikleyiciler ve Ziyaretçi Analizlerini de içerir. İşletmeler, web siteleri, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, App ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla müşteri çeker. REVE Chat, onlarla tek bir platformdan iletişim kurmayı son derece verimli hale getirir. Chatbot, müşteri yardımını ve katılımını otomatik hale getirebilir, canlı sohbet çözümü ise insan dokunuşuyla özelleştirmeyi bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Güçlü platform, potansiyel müşteri oluşturmadan müşteri mutluluğu ve elde tutmaya kadar müşteri deneyimi boyunca işletmelere yardımcı olur.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olan birinci basamak, self-servis müşteri danışmanı olarak hem de müşteri hizmetleri temsilcilerinin verimliliğini artırmaya yardımcı olan şık bir sanal asistan olarak hareket eder. Heyday'in sezgisel temsilci merkezi her cihazda mevcuttur; böylece ister masanızda ister hareket halindeyken müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. Heyday ile şunları yapabilirsiniz: * Birinci basamak müşteri hizmetleri sorgularına yanıtları otomatikleştirin, müşterileri nitelendirin ve daha karmaşık soruları otomatik olarak önceliklendirerek onları doğru temsilciye iletin * Üstün bir müşteri deneyimi sunmak için birleşik bir ekip gelen kutusuyla işbirliği yapın * Güçlü e-ticaret entegrasyonları sayesinde doğrudan sohbetin içinde anında alışveriş sepetleri oluşturun * CRM'nizi zenginleştirmek için değerli müşteri içgörüleri toplayın * Verimliliğinizi artırmak ve zamandan tasarruf etmek için şablonlar oluşturun veya yapay zeka tarafından önerilen hızlı yanıtlardan yararlanın * Sipariş takibi bildirimleri, ürün satışları, müşteri memnuniyeti anketleri vb. ile müşterileri son derece kişiselleştirilmiş bir düzeyde yeniden hedefleyin. * Hiçbir ritmi kaçırmamak için temsilci bildirimlerinizi özelleştirin * Ve daha fazlası! Heyday, canlı sohbette yeni bir çağ başlatıyor. Müşteri hizmetleri ekibinize yapay zeka süper güçleri kazandırmak için bugün indirin.
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