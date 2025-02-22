Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
SaleSmartly
salesmartly.com
Canlı Sohbet, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, E-posta, WeChat'i entegre eden çok kanallı Müşteri İletişim Platformu. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - Canlı Sohbet, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, E-posta, WeChat ve daha fazlası aracılığıyla satış, pazarlama veya hizmete sorunsuz bir şekilde katılarak birleşik bir müşteri deneyimi sağlayın. * Müşteri desteğini saatler değil saniyeler içinde tamamlayın - Yerleşik otomasyonumuzla tekrarlanan görevleri ortadan kaldırarak yanıt sürelerini azaltın ve verimliliği artırın. Daha çok değil, daha akıllıca çalışın, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. * Paylaşılan sohbet, ekiplerin disiplin ve planlamayla verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır - Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir arka uçta birleştirin ve otomatik sohbet dağıtımı ve dahili oturum dağıtımıyla ekipler arasında verimli bir şekilde işbirliği yapın. * Müşterilerinizi tek bir yerden verimli ve rahat bir şekilde segmentlere ayırın, takip edin ve analiz edin - İletişim veritabanları oluşturun, tüm iletişim etkinliği geçmişine, tarama geçmişine erişin ve verilerinizi bilgi sisteminizle senkronize edin. * Temel göstergeleri ve eğilimleri takip etme - Çok boyutlu görsel ölçümler, sorgu türleri, kanallar, müşteriler, ürünler, satışlar ve daha fazlası arasındaki bağlantıları açıkça gösterir. İş planları geliştirmenize yardımcı olmak için verilerin ölçülmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Ana diliniz olmasa bile müşterinin dilini konuşun - Gerçek zamanlı çevirilerimiz, müşterilerinizle güvenle iletişim kurmanıza ve uluslararası pazarlara açılmanıza olanak tanır.
Help Scout
helpscout.com
Yardım Scout, müşterileriniz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kişisel bir dokunuşla e -posta ve canlı sohbet sağlayın ve müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu yerde, hepsi tek bir yerde, düşük bir fiyata sağlayın. Müşteri deneyimi basittir ve eğitim personeli ağrısızdır, ancak Scout'un hala ölçekte büyük destek sağlamak için ihtiyacınız olan tüm güçlü özelliklere sahip olması gerekir. En iyi sınıf içi raporlama, entegre bir bilgi tabanı, 50+ entegrasyon ve sağlam bir API ile Scout, ekibinizin gerçekten önemli olana odaklanmasını sağlar: müşterileriniz. Yardım Scout, Buffer, Grubhub, Angellist ve Timbuk2 dahil olmak üzere 140'dan fazla ülkede 12.000'den fazla müşteri tarafından güveniliyor.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Masası, işletmelerin telefon, e -posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, ajanlarınıza departmanlarına veya ekibine göre çağrı atamanıza, müşterinin aşina olduğu acentelere otomatik olarak yönlendirmenize ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için hizmet tutarlılığını sürdürmenizi sağlar. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Masası ile bağlayın ve uygulama içi çağrı yapın/alın.
MyAlice
myalice.ai
Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın modern yolunu yarattık. İşletmenizi büyütmek, gerçek müşteri ilişkileri kurmak ve siparişleri tamamlamak için daha az zaman harcamak üzere beş kolay adımda e-ticaret markanız için sosyal ticaretin kilidini açın. 1. Tek bir gelen kutusundan destek ve satış yapın Sizin gibi biz de sayısız sosyal uygulama, web sitesi ve mağaza arasında geçiş yapmaktan nefret ediyoruz. Böylece tüm sosyal kanallarınızı, canlı sohbetinizi ve e-ticaret siparişlerinizi tek bir paylaşılan gelen kutusundan yönetin. 2. E-ticaret siparişlerinizi yönetin Envanterinizi görüntüleyin ve arayın, siparişleri oluşturun veya güncelleyin, ürün resimlerini paylaşın, müşteri ayrıntılarını görüntüleyin; üstelik tüm bunları gelen kutunuzdan çıkmadan yapın. 3. Destek konusunda zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin Kodsuz sohbet robotlarını birkaç dakika içinde devreye alarak destek konusunda saatlerce tasarruf edin, sık sorulan sorulara otomatik yanıt verin ve birden çok dilde konuşmaları otomatikleştirin. 4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın Müşterileri paylaşılan şekilde desteklemek için otomatik olarak atama yapmak, üyeleri yeniden atamak, hazır yanıtlar oluşturmak, etiketler eklemek ve notlar bırakmak için tam teşekküllü bir destek bildirimi aracı edinin. 5. Denemeden bile daha iyi kararlar alın = Ekibiniz için daha iyi kararlar almak üzere kullanıcılar, satışlar, temsilci verimliliği ve müşteri puanları hakkında otomatik raporlar oluşturun. TLDR: MyAlice, hareket halindeyken satış ve destek yapabilmeniz için bir e-ticaret işinin ihtiyaç duyduğu her şeyi (sosyal medya kanalları, canlı sohbet, sohbet robotu, mağaza envanteri, ödeme ağ geçidi, mobil uygulama) tek bir platformda sunar. Ne zaman istersen. Herhangi bir yer. WooCommerce veya Shopify mağazanız, web siteniz, mobil uygulamanız ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram ve Line gibi popüler sosyal kanallarınızla entegre olur. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun veya Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk'ten geçiş yapmak için geçiş yardımı alın.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
ControlHippo
controlhippo.com
ControlHippo ile tanışın - özellikle satış ve destek ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, nihai WhatsApp paylaşımlı gelen kutusu. Olağanüstü verimliliği, birden fazla cihazda WhatsApp numaralarına kesintisiz erişim sağlayarak iletişim dinamiklerinin tamamen dönüşümüne yol açarak ekiplerinize güç verir. ControlHippo, satış ve destek personelinizi müşteri etkileşimlerine ilişkin her şeyi kapsayan, gerçek zamanlı bir perspektifle donatarak tüm iletişimler için 360 derecelik bir görüş noktası sunar. Bu paha biçilmez özellik, zahmetsiz izleme ve müşteri sorularına hızlı yanıt verilmesini sağlayarak yanlış iletişim ve gereksiz gecikme olasılığını ortadan kaldırır. Dahası, ControlHippo'nun benzersiz esnekliği çeşitli araç ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri destek becerilerinizi geliştirir ve genel ekip verimliliğini optimize eder. ControlHippo ile tamamen yeni bir üretkenlik düzeyine ve yüksek müşteri memnuniyetine hazır olun!
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - İletişimleri üzerinde daha fazla kontrol gerektiren kuruluşlar için inşa edilen yüksek düzenlenmiş kuruluşlar için güvenli işbirliği, veri sahipliği, özelleştirmeleri veya entegrasyonlardan ödün vermeden meslektaşları, ortakları, müşterileri, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğini mümkün kılar. 150'den fazla ülkede on milyonlarca kullanıcı ve Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse Trust Rocket gibi kuruluşlar.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Chative
chative.io
Chative.IO, yapay zeka tarafından desteklenen çok kanallı bir mesajlaşma platformudur. Yapay zeka ve otomasyonun yardımıyla işletmelerin doğrudan sosyal kanallar üzerinden satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Neden Chative.IO kullanmalısınız? - Chative, her türlü işletmeye uyum sağlayan, tıklamalar içinde çalışan, anahtar teslim bir yapay zeka müşteri hizmetleri çözümüne sahiptir! - Ücretsiz sınırsız kanal ve mesaj, ayrıca fiyatlandırma tamamen şeffaf ve başlangıç dostudur. Aynı zamanda ücretsiz bir mobil uygulamayla birlikte geliyor! - Uygulama içi desteği bulunan küçük işletmeler için ücretsiz plan. - Chative, bilgileri yoğunlaştırma sanatını zahmetsiz gezinmeyle birleştiren ödüllü UI ve UX sunar! - Son 6 yıldır yapay zeka, chatbot ve mesajlaşma otomasyonunda öncü bir güç olduk. Chative.IO sizin için ne yapıyor? - Daha mutlu müşteriler aracılığıyla büyümeyi hızlandırmak için tüm konuşmaları, müşterileri, siparişleri ve ürün kataloglarını birleştirin. - Müşteri bağlamının tamamına, sipariş geçmişine ve etkinlik ayrıntılarına erişerek sadakat ve tekrarlanan satın alımlar için özelleştirilmiş desteği güçlendirin. - Ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürerek günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla doğrudan satışları etkinleştirin. - Yapay zeka ve otomasyon sayesinde zamanında, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlayın ve üretkenliği artırın.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez. Web sitenizdeki başka bir ipucunu asla kaçırmamanızı sağlıyoruz. Günümüzde insanlar sitenizi ziyaret ettiğinde (örneğin bir ürün demosu istemek için) hemen yanıt vermenizi bekliyorlar. Mesai saatleri dışında olsa veya başka bir saat diliminde olsalar bile. Çoğu web sitesi müşterilerden uzun formlar doldurmalarını ve birçok bilgi sağlamalarını ister. Kişisel olmayan ve düşmanca bir deneyim. Ve bir müşteri olarak ne zaman yanıt alacağınızı bilemezsiniz. Insidesales.com tarafından yapılan araştırma, bir müşteriye yanıt vermek için 5 dakika bile beklemenin işletmeyi kapatma şansınızı önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Potansiyel müşterilere otomatik olarak yanıt vermek ve ek satış personeli masrafı olmadan daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak için sitenize ekleyebileceğiniz tek bir kod satırı veriyoruz. Sürekli olarak formları basit mesajlarla değiştirmenize olanak tanıyarak müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgilere mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını kolaylaştırır. Web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmenize yardımcı olmak için neler yapabileceğimize dair bazı örnekler: * yeni ziyaretçileri karşılayın ve yardıma ihtiyaç duydukları bir konu olup olmadığını sorun * potansiyel müşterileri belirlemek için keşif sorularını kullanın * sıcak potansiyel müşteriler için hızlı bir şekilde randevu alın * sorarak bülten listenizi oluşturun doğru zamanda kaydolmak için * blog makaleleri, videolar veya e-kitaplar gibi faydalı içerikleri belirtin
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
pagealive
pagealive.com
Pagealive, işletmelerin müşterilerine kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı destek ve etkileşim sunmalarını sağlayan canlı bir görüntülü sohbet widget'ıdır. Misyonumuz, anlamlı bağlantıları teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran, kullanıcı dostu bir canlı görüntülü sohbet çözümü sağlayarak müşteri deneyimini dönüştürmektir. Bu pazarlama ve satış planı, farkındalık yaratmaya, talebi artırmaya ve pagealive satışlarını artırmaya yönelik stratejilerimizin ana hatlarını çiziyor. Yaklaşımımız, hedefli pazarlama kampanyalarını, stratejik ortaklıkları ve erişimimizi ve etkimizi en üst düzeye çıkarmak için özel bir satış ekibini içerir.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro, yardım masanızı Bulutta veya Yerinde barındırma özgürlüğüyle birlikte dünya çapındaki işletmelere olağanüstü destek deneyimleri sağlayan yardım masası yazılımı oluşturur. 2001 yılında kurulan Deskpro, binlerce şirketin müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmasına ve yanıt sürelerini iyileştirmesine olanak tanıyarak daha iyi bir müşteri deneyimi sağladı. Deskpro'nun yardım masası yazılımı, self-servis bilgi tabanının yanı sıra e-posta, canlı sohbet, telefon ve sosyal medya çağrılarını içerir. İşletmelerin performansı izlemesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan analiz ve raporlama araçlarını da kullanabilirsiniz. Deskpro, üstün bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak amacıyla işletmeler ve son kullanıcılar arasındaki iletişimi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus ve daha fazlası dahil olmak üzere desteklerini dönüştürmeyi seçen binlerce şirkete katılın.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve farklı sektördeki markalara, müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan kullanımı kolay çözümler sunmaktadır. MindBehind ile oluşturulan sohbet robotları veya sanal asistanlar, web sitelerine, mobil uygulamalara, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi sosyal medya arayüzlerine ve çok yakında Amazon Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlara eklenebilecek.
Atlas
atlas.so
Atlas, müşteri destek ekibinizi bir maliyet merkezinden ürün yeniliği motoruna dönüştürmenize yardımcı olan, hepsi bir arada bir müşteri destek aracıdır. Daha hızlı, daha etkili yanıtlar verebilmeniz ve müşterilerinizin bütünsel ihtiyaçlarını analiz edip öğrenebilmeniz için müşterilerinizin yolculuğundaki önemli bilgileri tek bir konumda bir araya getiriyoruz. Atlas'ı kullanarak müşteri desteğinizi nasıl 10 kat artırabileceğinize dair bir bakış: * Müşteri Zaman Çizelgesi: Bir müşterinin tüm yolculuğunu tek, takip edilmesi kolay, kronolojik bir zaman çizelgesinde görüntüleyin. * Oturum Kaydı: Bir video bin kelimeye bedeldir. Oturum kaydıyla müşterilerinizin size anlatmak yerine göstermesine izin verin. * Chatbot: Her türlü deneyim için yararlı ve ilgi çekici chatbot iş akışları oluşturarak müşterilerinize yolculukları boyunca rehberlik edin. * Yardım Merkezi: Müşterilerinizin en sık sorduğu soruların yanıtlarını self-servis bir yardım merkezi aracılığıyla vererek iş yükünüzü yarıya indirin. * Çok Kanallı: Sohbet, E-posta, SMS, Whatsapp, Slack: Basit, birleşik bir arayüzden müşterilerinizle bulundukları yerde konuşun. * Raporlar: Doğrudan gelen kutunuza gönderilen okunması kolay grafikler aracılığıyla müşteri desteğinizin kalitesini takip edin. * Önce Klavye: Herhangi bir eylemi gerçekleştirin ve yalnızca birkaç tuş vuruşuyla uygulamada gezinin.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur. İşletmelerin müşterilerine farklı kanallarda keyifli destek deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Verloop.io'nun platformu, web siteleri ve WhatsApp'tan uygulama içi ve sesli etkileşimlere kadar çeşitli kanallarda sorunsuz bir şekilde destek sağlar. Decathlon, Cleartrip ve Nykaa gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu 5000'den fazla markanın küresel güveniyle Verloop.io, hem işletmelere hem de KOBİ'lere hitap etmektedir. Verloop.io'nun uçtan uca çözümü bizi farklı kılıyor ve üç yönlü bir yaklaşım sunuyor: 1. İlk Sorgu Çözümü: İletişim merkezi etkileşimlerinin ilk aşamasında Verloop.io, hem sohbet hem de ses yoluyla yapay zeka desteğini kullanır. Verloop.io'nun konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri çoğu müşteri sorgusunu verimli bir şekilde karşılar. 2. İnsan-Ajan Desteği: Sorular insan aracılara yöneldikçe Verloop.io, destek için Co-pilot'u sunar; bu, insan aracıların doğru yanıtlar vermesine yardımcı olan güçlü bir yapay zeka aracıdır. Araç, temsilci verimliliğini artıracak yanıtlar önerir. Belge bilişiyle desteklenen konuşmayı metne dönüştürme ve AnswerFlow'dan yararlanan temsilciler, en iyi yanıtları ve artan müşteri memnuniyetini sağlamak için AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand ve AI-Tone Setting gibi üretken AI destekli araçlarımızdan da yararlanabilir. 3. Yapay Zeka Destekli Kalite Analizi (QA): Verloop.io'nun Sparks'ı, Üretken Yapay Zeka kullanarak çağrı analizini otomatikleştirerek Kalite Analistleri için nihai çözümü sunar. Bu, sürekli iyileştirme için kolaylaştırılmış bir süreç sağlar. Yukarıdaki araçlara ek olarak işletmeler, en iyi müşteri deneyimini sunma yolculuğuna kolayca başlamak için Verloop.io'nun bot oluşturucusu Tarifler'i ve Akıllı bloğu kullanabilir. Özetle Verloop.io, yenilikçi otomasyon ve yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla müşteri destek yolculuğunu basitleştirmeyi ve yükseltmeyi hedefliyor
Sociocs
sociocs.com
Sociocs işletmeniz için bir müşteri iletişim aracıdır. Müşteri edinmenize ve elde tutmanıza, çevrimiçi itibar oluşturmanıza, harika müşteri hizmetleri deneyimi sunmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Ekibiniz tarafından paylaşılan tek bir araç kullanarak iş mesajlaşması, Google Haritalar ve WhatsApp sohbeti, çevrimiçi inceleme yönetimi, web sohbeti, çevrimiçi formlar ve SMS bildirimleri. Sociocs'ta desteklenen kanallar: Facebook Messenger, Facebook Gönderi Yorumları, Mobil Uygulama İncelemeleri, Google İşletme İncelemeleri, Google İşletme Mesajlaşma, Mesajlaşma/SMS, Telgraf Mesajlaşma, Web Sohbeti, WhatsApp Mesajlaşma, Web Sitesi Formları.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree, birleşik iletişim kanallarını destekleyen popüler bir çağrı merkezi çözümüdür. Çok çeşitli özelliklere sahiptir. SLA çalışma süresinin %99,99'u ile ünlüdür. Tüm ölçekli işletmeler ve çağrı merkezleri için mükemmel bir şekilde kullanılabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sağlam, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür. DialShree'nin VoIP ve telefon uzmanları, 10'dan fazla sektörde 900'den fazla Çok Kanallı İletişim Çözümü uyguladı. BPO, KPO, Kurumsal Şirketler, Tahsilat Ajansları, İşletmeler, Telefonla Pazarlama Şirketleri, Çağrı Merkezleri, Bankacılık, Sağlık Hizmetleri, e-Ticaret, Otomotiv, Devlet
Swell
swellcx.com
Swell, hastalardan ve çalışanlardan özel ve kamuya açık geri bildirimleri otomatik olarak toplar. Daha iyi geri bildirimlerle muayenehanelerin çevrimiçi itibarları artabilir, hasta deneyimi iyileştirilebilir ve çalışan memnuniyeti iyileştirilebilir.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
Redtie
getredtie.com
Redtie, küçük işletme sahiplerinin belgeler, resimler, sesler ve videolar gibi pazarlama materyallerini basit bir kısa mesajla paylaşmalarına olanak tanır. Redtie, tıpkı bir e-postadaki gibi ekleri göndermenize olanak tanıyan gelişmiş bir kısa mesaj çözümüdür. Kısa mesajlar, güvenli bir bulutta saklanan eklere erişim bağlantısıyla birlikte gönderilir. Redtie ayrıca aynı anda bir veya yüzlerce kullanıcıya mesaj ve ek gönderecek şekilde ölçeklenir.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı, uygun fiyatlı, çevik ve güvenli bir CRM çözümüyle dünya çapındaki KOBİ'lerin %95'ine hizmet vermeye kararlıyız. Cep dostu fiyatlarla dünya standartlarında hizmet bizim USP'mizdir ve sözlerimize uyuyoruz.
Dialogview
dialogview.com
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Platformu | Çok Kanallı Entegrasyon | Yapay Zeka Destekli Sanal Aracı Dialogview, kuruluşların iletişim ve işbirliği araçlarıyla güçlü bir çok kanallı müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olan, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformudur. Dialogview, web sohbeti, SMS ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli kanal etkileşimleri için tek görünümlü bir arayüz sağlayacaktır. Dialogview, gerçek zamanlı işbirliği araçlarının yardımıyla müşteri deneyimini insani hale getirebilir. Dialogview, işletmenizin daha iyi Müşteri Deneyimi, Müşteri Yolculuğu ve Müşteri Geri Bildirimi elde etmesine yardımcı olur ve böylece temsilciyle 360 derecelik bağlantı sağlar.
Orlo
orlo.tech
Aralarında geçiş yapabileceğiniz bir sürü kanal varken ve halkın her zaman izlediği bir ortamda, müşteri hizmetleri ve vatandaşlarınızın tüylerini diken diken edecek iletişim hizmetleri sunmak hiç de kolay bir iş değil! Orlo, dijital görüşmelerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar; böylece gerçekten önemli olan şeylere, yani etkileşimi artırmaya, deneyimi iyileştirmeye ve itibarı yönetmeye odaklanabilirsiniz. 100'den fazla ulus konseyinin, Birleşik Krallık polis teşkilatının dörtte üçünün ve ülke çapındaki çok daha fazla kamu sektörü kuruluşunun güvendiği, tüm sunucularımızın da İngiliz topraklarında tutulmasıyla, kötü bir ortamda doğup büyümekten gurur duyuyoruz! Yapay zeka destekli teknolojiyle desteklenen, uygulanması kolay, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler mi istiyorsunuz? Orlo'ya merhaba deyin ve harika sohbetler aracılığıyla topluluklar oluşturmaya başlayın!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.
erxes
erxes.io
Açık kaynaklı Hubspot/Qualtrics alternatifi erxes'e hoş geldiniz. erxes, SaaS sağlayıcılarının ve dijital pazarlama ajanslarının/geliştiricilerinin her türlü işletme için işe yarayan benzersiz deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir deneyim işletim sistemidir (XOS). Topluluğumuza çığır açan bir değer sunarak işletmelerin büyüme şeklini değiştireceğiz. Bu yolculuğa bizimle gelin! Şirketinizde büyüme ve birlik sağlamak erxes ile mümkündür çünkü: - %100 ücretsiz ve sürdürülebilir: erxes, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların kazandığı sürdürülebilir bir iş modeli sunar. Açık kaynaklı bir yazılımdır, ancak daha da iyidir. - %100 özelleştirilebilir: Eklenti tabanlı mimarimiz sınırsız özelleştirme sağlar ve ne kadar özel olursa olsun tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır. - %100 gizlilik: Erxes platformunu, şirketinizin hassas verileri üzerinde üçüncü taraf izlemesi olmadan tam kontrol sağlayacak şekilde tasarladık. - %100 kontrol: İşletmenizin faaliyet gösterdiği tüm kanalların bağlantılı ve entegre olduğu, istediğiniz deneyimi oluşturabilirsiniz. Seçeneklerinizi keşfedin: Enterprise Edition lisanslı açık kaynaklı Hubspot alternatifiyle şirket içinde barındırılan AGPLv3. Node.js, GraphQL ve React'ta yazılmıştır. Self servis Ücretsiz başlayın ve güçlendiricilerimiz ve eklentilerimizle gelişmiş özelliklerin, ek hizmetlerin ve özelleştirilmiş seçeneklerin kilidini açın. İşletmeler için Kurumsal Güvenli, uyumlu açık kaynaklı yazılım. Ekibinizin daha hızlı hareket etmesini sağlayın. Yerleştirme erxes'in temel eklentilerini, bileşenlerini ve SDK'larını platformunuza entegre ederek yeteneklerini geliştirin ve operasyonları kolaylaştırın. Platform Kaldıracı, tüm platform işinizi güçlendirmek için temel eklentileri, bileşenleri ve kurumsal özellikleri geliştirir. Altyapı SaaS'ınızı erxes altyapısı ve yerel eklentilerle güçlendirin. Uzman ekibimizle vizyonunuzu hayata geçirelim.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
LiveCaller
livecaller.io
Web sitelerinde iletişim kanallarının bulunmaması, müşteri kaybına, düşük memnuniyet oranına ve minimum ila sıfır müşteri başarısına neden olur; ayrıca, tek tıklamayla sesli aramaların farklı sektörlerdeki işletmeler için potansiyel değeri çok büyüktür, bu nedenle LiveCaller, hepsi bir arada çözüm sunarak temel olarak bu sorunları çözer. Farklı iletişim kanallarını (Web-Call, Chat, Callback, Sosyal Mesajlaşma Uygulamaları) tek bir platformda birleştiren.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine, çevrimiçi pazarlamayı herkes için basit ve kolay hale getirerek işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Güzel, yüksek etkili pazarlama kampanyaları yaratıyor, bunları otomatik olarak yayınlıyor ve kimin konuşmaya hazır olduğunu göstermek için etkileşimi izliyoruz. Platformumuz, daha az çalışmayla daha fazla fırsatı ortaya çıkarmak için müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşterilerle ilişkileri güçlendirir.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verilerini önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent, hepsi bir arada bir yardım masası çözümüyle müşteri etkileşimlerinize kişiselleştirme getirmenize yardımcı olan tam özellikli bir Yardım Masası ve canlı sohbet yazılımıdır. LiveAgent, piyasadaki en hızlı sohbet widget'ına sahiptir ve 2024'te KOBİ'ler için en çok incelenen ve 1 numara olan canlı sohbet yazılımıdır. Birinci sınıf müşteri hizmetleri sağlamak için BMW, Yamaha, Huawei ve Oxford Üniversitesi gibi şirketlere katılın. LiveAgent, çok kanallı evrensel gelen kutusunun, gerçek zamanlı canlı sohbetin, yerleşik çağrı merkezinin ve sağlam bir müşteri hizmetleri portalının gücünden yararlanır. Müşteri segmentasyonumuz, otomasyonumuz, yerleşik CRM'imiz, güçlü analiz paketimiz ve müşteri bilgi tabanımızdan yararlanarak iletişiminizi kişiselleştirin. 175'ten fazla yardım masası özelliğini ve 200'den fazla entegrasyonu keşfedin. 1 aylık ücretsiz denemenizi başlatın, kredi kartı gerekmez. 200'den fazla özellik dahil: -POP3 hesapları -E-posta iletimi -Yönlendirme -Bölümler -Öncelikler -Durumlar -Etiketler -Tüzük -Bilet Yönlendirme -Hazırlanmış/Önceden tanımlanmış mesajlar -E-posta şablonları -Ses entegrasyonu -Gerçek zamanlı web sitesi izleme ve istatistik -Sohbetler -Facebook/Twitter/Instagram/Slack entegrasyonu -Bilgi tabanı -Yazarken Canlı Öneriler -Geri bildirim ve İletişim formları -Ajan derecelendirmesi, Oyunlaştırma -Çok dilli -Bilet Filtreleri -Dosya paylaşımı ve ekler -Sohbet düğmesi şablonları ve çok daha fazlası. Startup'lar için LiveAgent: Startup programı başvuran startuplara ilk 6 ay ücretsizdir. Bu, startup'ların pazardaki en iyi müşteri destek yazılımına ön maliyet olmadan erişmeleri için özel bir fırsattır. Startup'lar ilk 6 aydan sonra LiveAgent'ı indirimli fiyatla kullanmaya devam edebilir.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit, yerel işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri katılımını ve olası dönüşümleri önemli ölçüde artırarak rekabette üstün performans gösterir. Yazılım, İnceleme Yönetimi, İş Metin Mesajları, Metin Sohbeti, Merkezi Gelen Kutusu, Mesaj Yazılabilir Sabit Hat, Müşteri Anketleri, Rekabetçi Karşılaştırma ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar! Bu entegre yaklaşım, müşteri etkileşimlerini basitleştirir, iş operasyonlarını geliştirir ve büyümeyi teşvik eder.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileri tarafından desteklenen yeni nesil canlı katılım araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz - Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas) Yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin bir katılım yaratmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web'de, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünün de) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirmesi için Arena'ya güvenir.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
© 2025 WebCatalog, Inc.