Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Togo

Gladly

gladly.com

Gladly, biletleri değil, insanları temel alan tek müşteri hizmetleri yazılımıdır. Yapay zeka, çalışma ve iletişim şeklimizde devrim yaratıyor. Tüketicilerin markalar tarafından nasıl tanındıkları ve onlara nasıl davranıldığı konusunda beklentileri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Aynı zamanda markalar, daha azıyla daha fazlasını yapma baskısı altındalar ve bir yandan tüketicilere birinci sınıf deneyimler sunarken bir yandan da yapay zeka ve otomasyonla para tasarrufu arasındaki gerilimi dengelemek zorundalar. Doğru deneyimler bağlantı, sadakat ve müşteri yaşam boyu değeri yaratır. Biletler üzerine kurulu müşteri hizmetleri yazılımı bu gerilimin üstesinden gelmekte başarısız oluyor. Biletleme yazılımlarına güvenen markalar da bu yeni ekonomide başarısız oluyor. Şişirilmiş teknoloji yığınları. Biletleri çoğaltın. Tüketici tekrarı ve hayal kırıklığı. Beceriksiz ve telaşlı ajanlar. İki kötü hizmet deneyimi, bir müşteriyi ömür boyu kaybedecektir. Ticari markaların büyük ölçüde kişisel, konsiyerj düzeyinde müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı memnuniyetle farklı şekilde uyguluyor. Gladly ile tüketiciler istedikleri zaman kendilerine yardımcı oluyor ve müşteri hizmetleri temsilcileri süper kahramanlara dönüşerek verimlilik ve üretkenlik kazanıyor. Gladly'deki her konuşma, müşterinin kim olduğunu, tercihlerini, markayla olan konuşmalarını ve satın alma geçmişini, her etkileşimi tek bir yerden gerçek zamanlı olarak anlamakla başlar. Ve her kanalın yerel olarak yerleşik olmasıyla (SES, e-posta, SMS, sohbet, sosyal mesajlaşma, self servis) markaların müşterileriyle ömür boyu sürecek tek bir konuşma akışı vardır. Gladly'nin müşterileri dünyanın en sevilen markalarıdır: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty ve Warby Parker. Bu markalar ve daha yüzlercesi, derin bağlantılar aracılığıyla ömür boyu sadık müşteriler oluşturmaktan memnuniyetle yararlanıyor.