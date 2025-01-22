Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Sobot
sobot.io
Hem müşteri hizmetleri hem de pazarlama dahil olmak üzere iletişim merkezi çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz AI Chatbot, Canlı Sohbet, Ses, Biletleme'yi içerir. Çeşitli kanallarda kusursuz müşteri etkileşimleri sağlayan çok kanallı ve akıllı bir çözüm sunmayı taahhüt ediyoruz. Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T ve Air Liquide gibi önemli müşterilerimiz var. Ayrıca AWS, Alibaba Cloud ve Meta gibi sektör devleriyle ortaklıklar kurduk. İşletmeleri daha iyi müşteri deneyimleri ve daha yüksek memnuniyet düzeyleri elde etmeleri için güçlendirmek istiyoruz. En ileri çözümleri sunarak, müşterilerimiz için dünya çapında başarıya ulaşmayı umuyoruz.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Gist
getgist.com
Gist, işletmelerin müşterileriyle pazarlamak, satış yapmak ve iletişim kurmak için kullandığı bir araç paketidir. Pazarlama, satış ve destek ekiplerinin, müşteri yaşam döngüsündeki her etkileşimde geniş ölçekte harika müşteri deneyimleri yaratmalarına yardımcı olma misyonundadırlar. Bugün 10.000'den fazla işletme Gist'i kullanıyor ve daha yeni başlıyorlar. Müşteriler bunları potansiyel müşteriler ve müşterileriyle konuşmak ve gerçeğin merkezi kaynağı olmak için kullanır. SaaS alanında hepsi bir arada platformlara doğru büyük bir değişimin ortasında olduklarına ve onların yardımına ihtiyaçları olduğuna inanıyorlar.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğine olanak tanır. Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse gibi 150'den fazla ülke ve kuruluştaki on milyonlarca kullanıcı, iletişimlerini tamamen gizli ve güvenli tutmak için her gün Rocket.Chat'e güveniyor.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin geleceğine doğru ilerlemektir. Merkezi San Mateo'da bulunan Yellow.ai, aralarında Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO'nun da bulunduğu 1000'den fazla kuruluşa hizmet vermektedir. , Skoda Auto, 85'ten fazla ülkede. Platformumuz çoklu LLM mimarisi üzerine kuruludur ve her yıl 16 milyardan fazla görüşme konusunda sürekli olarak eğitilerek işletmelerin daha yüksek deneyimler sunmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır. 2016 yılında altı ülkede ofisleriyle kurulan Yellow.ai, birinci sınıf yatırımcılardan 102 milyon doların üzerinde fon topladı.
Chaport
chaport.com
Chaport, çok kanallı canlı sohbet, sohbet robotları, bilgi tabanı ve daha fazlasını sağlayan hepsi bir arada mesajlaşma platformudur. Web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurmanın, daha nitelikli potansiyel müşteriler elde etmenin, satışları artırmanın ve müşteri hizmetlerini geliştirmenin kolay bir yolunu sağlayarak işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Bugün Chaport dünya çapında 30.000'den fazla takım tarafından kullanılıyor. Neden Chaport? Chaport, web sitesi ziyaretçilerini sadık müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar. Yine de kullanıcı dostu olmaya devam ediyor ve müşterilerle iletişimi, arkadaşlarla sohbet etmek kadar kolay ve keyifli hale getiriyor. Kurulum işlemi basittir ve 5 dakikadan fazla sürmez. Web sitenize bir sohbet widget'ı ekleyin ve müşterilerinizin sorularını yanıtlamaya başlayın. Ayrıca bir chatbot'a ihtiyacınız varsa Chaport'un WYSIWYG chatbot oluşturucusu sayesinde birkaç dakika içinde oluşturabilirsiniz. Temel özellikler: – Canlı sohbet: Müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak konuşun. – Sohbet robotları: Sohbet robotlarının sık sorulan soruları yanıtlamasına ve olası satışları değerlendirmesine izin verin. Ekibiniz çevrimdışı olsa bile 7/24 anında yardım sunun. – Bilgi tabanı + SSS botu: Müşterilerinize bir bilgi tabanı sağlayın ve sohbet widget'ındaki makaleleri otomatik olarak önermek için bir SSS botunu etkinleştirin. – Facebook, Viber, Telegram vb. ile entegrasyonlar: Tüm kanallardan gelen soruları tek yerden yanıtlayın. – Otomatik davetiyeler: Web sitenizin ziyaretçileriyle daha fazla sohbet başlatın. – Kayıtlı yanıtlar: Sık sorulan sorulara yanıt şablonları hazırlayın, birkaç tıklamayla yanıtlayın ve zamandan tasarruf edin. – Yazma öngörüleri: Mesajları gönderilmeden önce okuyun ve daha hızlı yanıtlayın. – Web, masaüstü ve mobil uygulamalar: Nerede olursanız olun müşterilerle sohbet edin. – Zapier ve API: Chaport'u web sitenize daha yakından entegre edin veya üçüncü taraf uygulamalara bağlayın. – Ve çok daha fazlası... Bugün kaydolun ve satışlarınızı artırın! Ücretsiz deneme mevcut.
DevRev
devrev.ai
DevRev, SaaS ve teknoloji şirketleri için özel olarak tasarlanmış bir platformdur ve arka ofis gelişiminin ön ofis müşteri ilişkilerinin hızlı temposuna ayak uydurmasına yardımcı olur. Misyonumuz, son kullanıcıları, destek mühendislerini, ürün yöneticilerini ve geliştiricileri bir araya getirerek en önemli şeyleri zahmetsizce yapmayı sağlamak ve şirket çapında bir ürün ve müşteri odaklılık kültürü yaratmaktır. DevRev, genel araçların aksine, işbirliği, arama, GenAI ve analiz konusunda boş bir tuval yaklaşımını benimseyerek, sürekli geliştirme, yol haritası oluşturma, önceliklendirme, müşteri mühendisliği ve daha fazlasıyla SaaS şirketlerinin en büyük iş etkisi için daha hızlı teslimat yapmasına olanak tanıdı. DevRev, binlerce şirketin departmanlarında kullanılmaktadır ve araçlarınızla bir arada var olabilir veya araçlarınızın yerini alabilir, bilgi simetrisi getirebilir, işbirliğini kolaylaştırabilir ve ekipleri birleştirebilir. DevRev, Ekim 2020'de kuruldu ve Khosla Ventures ve Mayfield gibi yatırımcılardan 85 milyon doların üzerinde başlangıç parası toplayarak onu Silikon Vadisi tarihindeki en büyüğü haline getirdi. Daha önce Nutanix'in kurucu ortağı ve CEO'su olan kurucu ortağı ve CEO'su Dheeraj Pandey ve DevRev'in kurucu ortağı ve Nutanix'in eski Mühendislik Kıdemli Başkan Yardımcısı Manoj Agarwal tarafından yönetiliyor. DevRev'in genel merkezi Palo Alto, Kaliforniya'dadır ve yedi küresel lokasyonda ofisleri bulunmaktadır.
Chative
chative.io
Chative.IO, yapay zeka tarafından desteklenen çok kanallı bir mesajlaşma platformudur. Yapay zeka ve otomasyonun yardımıyla işletmelerin doğrudan sosyal kanallar üzerinden satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Neden Chative.IO kullanmalısınız? - Chative, her türlü işletmeye uyum sağlayan, tıklamalar içinde çalışan, anahtar teslim bir yapay zeka müşteri hizmetleri çözümüne sahiptir! - Ücretsiz sınırsız kanal ve mesaj, ayrıca fiyatlandırma tamamen şeffaf ve başlangıç dostudur. Aynı zamanda ücretsiz bir mobil uygulamayla birlikte geliyor! - Uygulama içi desteği bulunan küçük işletmeler için ücretsiz plan. - Chative, bilgileri yoğunlaştırma sanatını zahmetsiz gezinmeyle birleştiren ödüllü UI ve UX sunar! - Son 6 yıldır yapay zeka, chatbot ve mesajlaşma otomasyonunda öncü bir güç olduk. Chative.IO sizin için ne yapıyor? - Daha mutlu müşteriler aracılığıyla büyümeyi hızlandırmak için tüm konuşmaları, müşterileri, siparişleri ve ürün kataloglarını birleştirin. - Müşteri bağlamının tamamına, sipariş geçmişine ve etkinlik ayrıntılarına erişerek sadakat ve tekrarlanan satın alımlar için özelleştirilmiş desteği güçlendirin. - Ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürerek günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla doğrudan satışları etkinleştirin. - Yapay zeka ve otomasyon sayesinde zamanında, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlayın ve üretkenliği artırın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları temsilcilerinize departmanlarına veya ekiplerine göre atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yönlendirmenize yardımcı olur ve anlamlı müşteri ilişkileri oluşturmak için hizmet tutarlılığını korumanıza olanak tanır. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Desk'e bağlayın ve uygulama içinde arama yapın/alın.
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşterilerine 7/24 ulaşılabilir, anında yanıt veren, tamamen güvenilir ve müşterinin dilini konuşan kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için kullanıyor. Birden fazla kullanım senaryosunu karşılamak için Emlak, Sigorta, Finans, Sağlık, Otomotiv, SaaS, Bankacılık, Tüketim Malları, Üretim ve Eğitim gibi herhangi bir sektöre bir sohbet robotu ekleyin. WotNot'un Kodsuz Bot Oluşturucusu ile sezgisel bir görsel oluşturucuyla oldukça kolay bir şekilde botlar oluşturabilirsiniz. Sizin tarafınızdan tanımlanan tetikleyicilere ve koşullara göre farklı etkinlikler için birden fazla botu yönetin. Ayrıca WotNot, deneyimli konuşma tasarımı uzmanlarından oluşan ekibimizin ihtiyaçlarınızı anladığı ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir konuşma akışını dikkatlice oluşturduğu ve sonuçları inceleyerek akışı optimize etmeye devam ettiği, size özel bir hizmet sunar. Müşteri etkileşimlerinde WotNot'a güvenen dünya çapında 3000'den fazla işletmeye katılın.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
typedesk
typedesk.com
Hazır Yanıtlar, Güçlendirilmiş! Typedesk, aynı şeyleri tekrar tekrar yazarak boşa harcanan zamanı geri kazanmanızı sağlayan lider uygulamadır! Günlük cümlelerinizin ve mesajlarınızın metin şablonlarını oluşturun; Typedesk bunların yeniden kullanımını hızlı ve kolay hale getirir. ➤ Nasıl çalışır Yanıtınızı hızlı bir şekilde eklemek için / karakterini ve ardından özel kısayollarınızı kullanın. Örneğin, typedesk dönüştürebilir
Social Intents
socialintents.com
Microsoft Teams, Slack ve ChatGPT için 1 Numaralı Canlı Sohbet ile tanışın. Müşterilerinizle konuşmak kolay olmalı. Halihazırda kullandığınız işbirliği araçlarını kullanarak onlarla sohbet edin: Teams ve Slack. Web sitenizin verileriyle eğitilmiş ChatGPT destekli sohbet robotları oluşturun. ChatGPT ve insan aracılar arasındaki sohbetleri kolayca aktarın.
Swell
swellcx.com
Swell, hastalardan ve çalışanlardan özel ve kamuya açık geri bildirimleri otomatik olarak toplar. Daha iyi geri bildirimlerle muayenehanelerin çevrimiçi itibarları artabilir, hasta deneyimi iyileştirilebilir ve çalışan memnuniyeti iyileştirilebilir.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda güç verir. 100 yıllık müşteri memnuniyeti misyonuna kendini adamış olan ProProfs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. ProProfs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Yapıcı - Sınav Yapıcı - Anket Oluşturucu - Qualaroo İçgörüleri - Canlı Sohbet - Yardım Masası - Bilgi Bankası - Proje Yönetimi - Picreel Açılır Pencereleri - BIGContacts CRM - Web Semineri Ninja - KursNinja ProProfs Akıllı araçları, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco ve Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard ve Yale gibi önde gelen eğitim kurumlarının kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'ten fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip, lider bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
MinChat
minchat.io
Uygulamanızda veya web sitenizde birkaç dakika içinde sohbet işlevi oluşturmanıza olanak tanıyan Sohbet API'si/sdk'si, aylarca süren geliştirme süresinden tasarruf etmenizi sağlar. MinChat ayrıca uygulamanızda veya web sitenizde sohbet işlevselliği kurulumunun yapılmasını daha da kolaylaştıran önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Hem destek temsilcilerinin hem de müşterilerin onu hemen kullanmasını kolaylaştıran basit ve sezgisel tasarımıyla öne çıkıyor. LiveChat, müşterilerinizle olan iletişimi onların beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşteri hizmetleri ekiplerini destekleyen güçlü özelliklerle kusursuz hizmet sunmaya odaklanır. Mobil cihazlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken bile hiçbir potansiyel müşteriyi kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Mobil sohbet arka planda da çalışabildiğinden, telefonunuzda ne yaparsanız yapın, uygulama potansiyel ziyaretçileri davet etmeye devam edecek ve gelen sohbetler hakkında sizi bilgilendirecektir. LiveChat'in sohbet widget'ı tamamen özelleştirilebilir, bu da onun web sitenizin doğal bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Potansiyel müşteri kazanma açısından en güçlü özelliklerden biri, ziyaretçilerinize destek ekibine ulaşmadan önce yardım sunmanıza olanak tanıyan otomatik selamlamalardır. Otomatik sohbet davetiyeleri ayrıca müşterinin davranışına göre özelleştirilebilir ve böylece müşterilerin markayla ilgili genel deneyimi iyileştirilebilir. LiveChat ile müşteri destek ekipleri aynı anda birden fazla sohbet oturumu yürütebilir. Temsilciler, müşterilerin "gönder" düğmesine basmadan önce ne yazdıklarını görmek için bir göz atabilir ve hazır yanıtları kullanabilir, bu da ortalama işlem süresini kısaltmalarına ve müşterileri memnun etmelerine yardımcı olur. Hizmetlerini kolay ve kişisel hale getirmek için temsilciler, görüşme sırasında kenar çubuğunda görüntülenen müşteri ayrıntılarını kullanabilir. Bir müşteri hakkındaki en önemli verilere ilişkin çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Temsilciler her sohbet oturumunu etiketleyebilir, bu da daha sonra popüler soruları tespit etmelerine ve ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanır. LiveChat'in gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde destek ve satış ekipleri performanslarını takip edebilir, iyileştirmeleri tespit edebilir, üretkenliği artırabilir ve bunun sonucunda mutlu müşteriler kazanıp daha fazla satışın keyfini çıkarabilir. LiveChat müşteri mesajlarını yönetmeye, iş akışını otomatikleştirmeye ve ekipler içinde işbirliği yapmaya yardımcı olur. Chatbotları destekleyerek markaların kodlamaya gerek kalmadan sohbete dayalı chatbotlar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır ve müşteri hizmetleriyle öne çıkar. Aynı zamanda hızlı ve zahmetsiz self-servis için bir kişisel bilgi tabanı sunar. LiveChat, işletmelerin mevcut araçlarının değerini artırmasına olanak tanıyan 200'den fazla güçlü entegrasyon sağlar. Hubspot ve Pipedrive gibi popüler CRM çözümleri, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret hizmetleri ve WhatsApp ve Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri verilerinin senkronize edilmesine ve iletişimin tek bir yerde kolayca tutulmasına olanak tanır. Müşterilerin doğrudan sohbetten sipariş ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan PayPal veya Stripe gibi ödeme hizmetlerini destekler. Mailchimp gibi e-posta hizmetleriyle birlikte çalışarak sohbet sonrasında potansiyel müşterilerin toplanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmeleri mükemmel müşteri hizmetleri sağlama ve satışlarını artırma konusunda destekleyen çok daha fazla entegrasyon mevcuttur. LiveChat ekibi her zaman 7/24/365 her konuda yardımcı olmaya hazırdır. LiveChat'in Destek Kahramanları, sorulara hızla yanıt vererek, sorunları çözerek ve çözümler sunarak en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunar.
Chatra
chatra.io
Büyük ve küçük işletmeler için oluşturulmuş çok kanallı destek platformu. Chatra ile müşterilerinize daha iyi yardımcı olun!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar. Bulutta yerel, ölçeklenebilir ve güvenli platformumuz iletişim merkezini; çok kanallı etkileşim; İşgücüne Katılım Yönetimi; 1.400'den fazla ortak aracılığıyla genişletilebilirlik; ve platformun bir parçası olarak yerleşik yenilikçi, pratik yapay zeka, otomasyon ve yolculuk analitiği. Five9, dünya çapında 2.500'den fazla kuruluşa insanların, teknolojinin ve iş ortaklarının gücünü getiriyor.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya aracılığıyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve kanallar arasında destek talebi çözümünü birleştirir. Ek olarak, bildirim atamasının otomatikleştirilmesi, bildirimlerin önceliklendirilmesi, temsilci yardımı ve hatta hazır yanıtların gönderilmesi gibi güçlü otomasyon ve yapay zeka özellikleri, destek sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Freshdesk ayrıca ekip işbirliğini geliştirir, bir dizi üçüncü taraf araçla entegre olur, tahmine dayalı destek özellikleri ve saha hizmet yönetimi sunar. Raporlama ve analiz özellikleri, işi büyütmek için gereken bilgileri sağlar.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web üzerinde, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünde birden) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirme konusunda Arena'ya güveniyor.
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez. Web sitenizdeki başka bir ipucunu asla kaçırmamanızı sağlıyoruz. Günümüzde insanlar sitenizi ziyaret ettiğinde (örneğin bir ürün demosu istemek için) hemen yanıt vermenizi bekliyorlar. Mesai saatleri dışında olsa veya başka bir saat diliminde olsalar bile. Çoğu web sitesi müşterilerden uzun formlar doldurmalarını ve birçok bilgi sağlamalarını ister. Kişisel olmayan ve düşmanca bir deneyim. Ve bir müşteri olarak ne zaman yanıt alacağınızı bilemezsiniz. Insidesales.com tarafından yapılan araştırma, bir müşteriye yanıt vermek için 5 dakika bile beklemenin işletmeyi kapatma şansınızı önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Potansiyel müşterilere otomatik olarak yanıt vermek ve ek satış personeli masrafı olmadan daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak için sitenize ekleyebileceğiniz tek bir kod satırı veriyoruz. Sürekli olarak formları basit mesajlarla değiştirmenize olanak tanıyarak müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgilere mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını kolaylaştırır. Web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmenize yardımcı olmak için neler yapabileceğimize dair bazı örnekler: * yeni ziyaretçileri karşılayın ve yardıma ihtiyaç duydukları bir konu olup olmadığını sorun * potansiyel müşterileri belirlemek için keşif sorularını kullanın * sıcak potansiyel müşteriler için hızlı bir şekilde randevu alın * sorarak bülten listenizi oluşturun doğru zamanda kaydolmak için * blog makaleleri, videolar veya e-kitaplar gibi faydalı içerikleri belirtin
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
ThriveDesk
thrivedesk.com
Önemseyen kişilerden, önemseyen kişilere yönelik müşteri hizmetleri yazılımı. ThriveDesk ile tüm müşteri destek taleplerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro, yardım masanızı Bulutta veya Yerinde barındırma özgürlüğüyle birlikte dünya çapındaki işletmelere olağanüstü destek deneyimleri sağlayan yardım masası yazılımı oluşturur. 2001 yılında kurulan Deskpro, binlerce şirketin müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmasına ve yanıt sürelerini iyileştirmesine olanak tanıyarak daha iyi bir müşteri deneyimi sağladı. Deskpro'nun yardım masası yazılımı, self-servis bilgi tabanının yanı sıra e-posta, canlı sohbet, telefon ve sosyal medya çağrılarını içerir. İşletmelerin performansı izlemesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan analiz ve raporlama araçlarını da kullanabilirsiniz. Deskpro, üstün bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak amacıyla işletmeler ve son kullanıcılar arasındaki iletişimi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus ve daha fazlası dahil olmak üzere desteklerini dönüştürmeyi seçen binlerce şirkete katılın.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekibinizin e-postalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Helpmonks, her planda Canlı Sohbet seçeneğine ve e-posta kampanyaları ve otomatik e-posta tetikleyicileri için güçlü bir E-posta Pazarlama Platformuna sahiptir. Üstelik Helpmonks, SaaS (barındırılan), özel Bulut sunucuları ve Şirket İçi (kendi kendine barındırılan) seçenekleri gibi birden fazla dağıtım modeli sunan tek paylaşılan gelen kutusu aracıdır ve kullanıcı başına değil, posta kutusu başına fiyatlandırılır. Helpmonks, ekibinizin e-posta konuşmalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşılan bir posta kutusu yazılımıdır. Helpmonks, tüm paylaşılan posta kutularınızı merkezi bir konumda kullanılabilir hale getirir, böylece kuruluşunuz tüm ekip e-postalarınıza ilişkin şeffaflık ve bilgi kazanır. Her ekip üyesi için. Ofiste, evde veya uzaktaki ekipler için. Ayrıca Helpmonks her e-posta sağlayıcısıyla çalışır, böylece zaten bildiğiniz ve kullandığınız araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka destekli platformundan yararlanıyor.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
Acquire
acquire.io
Acquire, kurumsal ekipleri en iyi müşteri deneyimlerini yaratmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlarla donatıyor. Güvenli birlikte tarama, yapay zeka sohbet robotları, canlı sohbet ve görüntülü görüşme gibi özelliklerle Acquire, ekiplerin karmaşık satış, hizmet ve destek sorunlarını tüm kanallarda gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Acquire ile işletmeler, çözüm süresini ve yedekliliği en aza indirirken müşterileriyle sürekli etkileşim kurabilir. Acquire'ın esnek ve ölçeklenebilir yazılım paketi, herhangi bir işletmenin müşteri hizmetleri, satış ve destek ihtiyaçlarını herhangi bir cihazda karşılar. Acquire'ın merkezi San Francisco'dadır. Şirketin müşterileri dünyanın her yerine yayılıyor ve aralarında birçok Fortune 500 markası da bulunuyor. Acquire, Base10, S28 Capital ve Fathom Capital gibi gruplar tarafından desteklenmektedir.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak hareket edebilir veya Zendesk, Intercom, Gorgias ve diğerleri gibi mevcut araçlarınızı otomasyon teknolojisiyle geliştirebilir. * Otomasyon potansiyelinizin ücretsiz analizi | Ne satın aldığınızı bilin! * Ücretsiz çok kanallı gelen kutusu | Teknolojiden tasarruf edin. * Tonlarca entegrasyon | Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier'e bağlanın ve otomasyonunuzu bir sonraki seviyeye taşıyın. Zowie'yi kullanın ve… 1. Tekrarlanan soruların %60'ına kadarını 4 hafta içinde saptırın ve çözüm sürelerini %67 oranında kısaltın. 2. Bakım – temsilcilerin karmaşık vakaları çözmesine ve CSAT'yi %12 artırmasına olanak tanır. 3. Satış – satın alma niyetini tespit edin ve %40'a kadar daha fazla müşteri dönüştürün.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve farklı sektördeki markalara, müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan kullanımı kolay çözümler sunmaktadır. MindBehind ile oluşturulan sohbet robotları veya sanal asistanlar, web sitelerine, mobil uygulamalara, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi sosyal medya arayüzlerine ve çok yakında Amazon Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlara eklenebilecek.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolculuğu boyunca mesajlaşma yoluyla sohbeti teşvik ediyor. Satış öncesi ve müşteri desteği için kapsamlı bir çözüm sunan iAdvize'nin tek bir misyonu var: anlamlı konuşmalar yoluyla markalar ve müşterileri arasında bağlantı kurmak. Samsung, Nespresso, OtterBox, Hyundai ve Decathlon gibi büyük markalar, çevrimiçi gelirlerini artırmak, operasyonel maliyetlerini azaltmak ve müşteri bağlılığı ve bağlılığı oluşturmak için platformu kullanmaya başladı. 2010 yılında kurulan iAdvize'nin Boston, Paris, Düsseldorf ve Nantes (HQ) genelinde 230 çalışanı bulunmaktadır.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree, birleşik iletişim kanallarını destekleyen popüler bir çağrı merkezi çözümüdür. Çok çeşitli özelliklere sahiptir. SLA çalışma süresinin %99,99'u ile ünlüdür. Tüm ölçekli işletmeler ve çağrı merkezleri için mükemmel bir şekilde kullanılabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sağlam, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür. DialShree'nin VoIP ve telefon uzmanları, 10'dan fazla sektörde 900'den fazla Çok Kanallı İletişim Çözümü uyguladı. BPO, KPO, Kurumsal Şirketler, Tahsilat Ajansları, İşletmeler, Telefonla Pazarlama Şirketleri, Çağrı Merkezleri, Bankacılık, Sağlık Hizmetleri, e-Ticaret, Otomotiv, Devlet
© 2025 WebCatalog, Inc.