Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Pierre ve Miquelon
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
Yeni Uygulama Gönder
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve farklı sektördeki markalara, müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan kullanımı kolay çözümler sunmaktadır. MindBehind ile oluşturulan sohbet robotları veya sanal asistanlar, web sitelerine, mobil uygulamalara, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi sosyal medya arayüzlerine ve çok yakında Amazon Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlara eklenebilecek.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io, geliştiricilerin ve işletmelerin video, ses, SMS ve WhatsApp API'lerini, SDK'larını ve az kodlu çözümleri kullanarak tüketicilerine bütünsel bir çok kanallı deneyim sunmalarını sağlayan Singapur merkezli, küresel, tam kapsamlı bir iletişim platformu ve çözüm sağlayıcısıdır. 50'den fazla tutkulu teknoloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından desteklenen bu platform, etkileşimli ve son derece ilgi çekici müşteri deneyimi platformu aracılığıyla Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra dünya çapındaki start-up'lara da güç veriyor. 2017 yılında kurulan şirket, APAC, ABD ve Avrupa'da güçlü bir varlık kurarak Sağlık, Telekom, BFSI, Eğitim, Perakende ve E-ticaret dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir. Sektörde bir ilk olan EnableX.io, hem bulut hem de şirket içi CPaaS platformu olarak sunulmaktadır. Bu esnek dağıtım yeteneği, CPaaS'ı kendi markaları altında tamamen beyaz etiketli bir teklif olarak piyasaya sürmek isteyen Telekomünikasyon şirketleri ve hizmet sağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanır. Aynı zamanda düzenleme ve veri gizliliği gereklilikleri nedeniyle CPaaS'ın özel dağıtımını düşünen kuruluşların ve genel olarak geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını da karşılar. EnableX.io, işletmelere cihazlar ve platformlar arasında çok kanallı iletişim (Video, Ses, SMS ve Mesajlaşma) dağıtma olanağı sağlayan tam kapsamlı bir CPaaS hizmetidir. Bire bir sohbetlerden büyük ölçekli yayınlara kadar iletişimleri daha akıllı, esnek ve daha kişisel hale getirerek kuruluşların dijital dünyada önde kalmasına yardımcı oluyoruz.
Glassix
glassix.com
Glassix, Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka ve Çok Kanallı Müşteri İletişimine erişimi genişletme, işletmelerin kullanılmamış potansiyellerini ortaya çıkarma ve benzersiz ölçeklenebilirlik elde etmelerine olanak sağlama misyonundadır. Glassix, AI Omnichannel yetenekleriyle müşteri yolculuklarını yeniden şekillendiriyor. Müşteri ihtiyaçlarını her temas noktasında, hatta hareketsiz saatlerde bile karşılayarak zamansal sınırları aşıyoruz. Nike, Avis, Nintendo, Domino's ve Dyson'ın güvendiği Glassix, dönüştürücü teknolojisiyle misyonları ileriye taşıyor. Glassix ile müşteri etkileşimlerinizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Birleşik gelen kutumuz birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak iş akışı yönetimini kolaylaştırır ve giderleri azaltır. Yapay zeka destekli sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş karşılamalara kadar müşterilerinizin tek bir yerden etkileşim kurmasını sağlayın. Glassix, müşteri konuşmalarınızı herhangi bir dijital kanal üzerinden (Anlık mesajlaşma uygulamaları ve SMS metni, e-posta konuşmaları, web sitenizdeki veya uygulamanızdaki canlı sohbet ve sosyal medya mesajları) birbirine bağlı tutan yapay zeka destekli birleştirilmiş mesajlaşma platformudur. Güvenli platform, başlamak için hiçbir teknik bilgi gerektirmeyen görsel kodsuz/düşük kodlu sohbet robotu araçlarıyla tamamlanan bir abonelik hizmeti olarak sunulan güçlü bir özellik seti sunar. Müşteriler, GPT-4 tarafından desteklenen konuşmaya dayalı yapay zeka yetenekleriyle işe başlayabilir veya son derece özelleştirilmiş deneyimler oluşturmak için Glassix API'sinden yararlanabilir. Küresel bir entegrasyon ortakları ağıyla birlikte çalışan Glassix, köklü markalardan, yüksek büyüme gösteren girişimlerden ve küçük işletmelerden oluşan büyüyen bir müşteri tabanına hizmet vermektedir. Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanıyan etkileşimleri geliştiren Glassix'in gücünü deneyimleyin. Manuel görevlere elveda deyin ve değerli zamanınızı geri kazanın. Otomasyon yeteneklerimiz sayesinde, konuşmalar zahmetsizce akarak müşterilerinizi hayranlık içinde bırakır.
Gladly
gladly.com
Gladly, biletleri değil, insanları temel alan tek müşteri hizmetleri yazılımıdır. Yapay zeka, çalışma ve iletişim şeklimizde devrim yaratıyor. Tüketicilerin markalar tarafından nasıl tanındıkları ve onlara nasıl davranıldığı konusunda beklentileri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Aynı zamanda markalar, daha azıyla daha fazlasını yapma baskısı altındalar ve bir yandan tüketicilere birinci sınıf deneyimler sunarken bir yandan da yapay zeka ve otomasyonla para tasarrufu arasındaki gerilimi dengelemek zorundalar. Doğru deneyimler bağlantı, sadakat ve müşteri yaşam boyu değeri yaratır. Biletler üzerine kurulu müşteri hizmetleri yazılımı bu gerilimin üstesinden gelmekte başarısız oluyor. Biletleme yazılımlarına güvenen markalar da bu yeni ekonomide başarısız oluyor. Şişirilmiş teknoloji yığınları. Biletleri çoğaltın. Tüketici tekrarı ve hayal kırıklığı. Beceriksiz ve telaşlı ajanlar. İki kötü hizmet deneyimi, bir müşteriyi ömür boyu kaybedecektir. Ticari markaların büyük ölçüde kişisel, konsiyerj düzeyinde müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı memnuniyetle farklı şekilde uyguluyor. Gladly ile tüketiciler istedikleri zaman kendilerine yardımcı oluyor ve müşteri hizmetleri temsilcileri süper kahramanlara dönüşerek verimlilik ve üretkenlik kazanıyor. Gladly'deki her konuşma, müşterinin kim olduğunu, tercihlerini, markayla olan konuşmalarını ve satın alma geçmişini, tek bir yerde her etkileşimi gerçek zamanlı olarak anlamakla başlar. Ve her kanalın yerel olarak yerleşik olmasıyla (SES, e-posta, SMS, sohbet, sosyal mesajlaşma, self servis) markaların müşterileriyle ömür boyu sürecek tek bir konuşma akışı vardır. Gladly'nin müşterileri dünyanın en sevilen markalarıdır: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty ve Warby Parker. Bu markalar ve daha yüzlercesi, derin bağlantılar aracılığıyla ömür boyu sadık müşteriler oluşturmaktan memnuniyetle yararlanıyor.
ADLN
adln.io
Adln.io, Müşteri Desteğinizi Kolaylaştırmak ve Uygulamaları Telegram ve Otomatik Mesajlarla Sorunsuz Bir Şekilde Tek Bir Platformda Bütünleştirmek için Güçlü bir İş Akışı Aracıdır. İş Yapma Şeklinizi Dönüştürmenize Yardımcı Olmak İçin Buradayız.
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeden konuşmaları otomatikleştiren en kullanıcı dostu konuşma platformudur. Hizmet kanallarını bağlayarak iş yükünüzü azaltın, yazılımınızı entegre edin ve yapay zeka sohbet robotu kullanarak müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirmeye başlayın. Chatbot, müşteri yolculuklarının her adımında müşterilerinizin 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlar.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Provide Support
providesupport.com
Destek Sağlayın Canlı Sohbet güçlü bir müşteri destek aracıdır. Müşterilerinize canlı sohbet yoluyla anında yardımcı olmanıza, web sitenizdeki gezinmelerini gerçek zamanlı olarak görmenize, onlara rehberlik etmenize ve proaktif olarak yardım sunmanıza olanak tanır. Destek Sağlayın, piyasadaki en güvenilir Canlı Sohbet hizmetlerinden birini sunar. Şirket 2003 yılında kurulmuş ve güvenilirliğini kanıtlamıştır. Destek Sağlayın Canlı Sohbet ile şunları elde edersiniz: Tüm planlarda yer alan tüm özellikler Sınırsız sayıda sohbet Ekstra ücret ödemeden birden fazla alan adı desteği Esnek sohbet penceresi ve sohbet düğmesi özelleştirmeleri Yerleşik veya açılır sohbet penceresi Operatör gruplandırması ve sınırsız departmanlar Dosya aktarımı Esnek sohbet erişim kısıtlamaları Güçlü sohbet istatistikler Fiyata dahil olan sohbet aracısı uygulamaları 7/24 sınırsız canlı ürün desteği ve çok daha fazlası.
CINNOX
cinnox.com
CINNOX telefon, dijital ve sosyal kanalları birleştiren kapsamlı bir etkileşim platformudur. Müşteri ve ekip deneyimlerini tek bir platform aracılığıyla insanileştirerek işletmelerin rekabet etmesine ve kazanmasına yardımcı olurlar: Müşteri Deneyimlerini Yükseltin: - Herhangi bir kanalda sohbet, ses ve video arasında sorunsuzca geçiş yapın - Soruları doğru uzmanlığa bağlayarak ilk seferde çözüm sağlayın - Tahmine dayalı veri analiziyle müşteri bekleme sürelerini azaltın Çalışan Deneyimlerini Optimize Edin: - Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ekip verimliliğini artırın - Karmaşık sorunları çözmek için farklı ekiplerin uzmanlığından yararlanın - İçgörüye dayalı verilerle ekip performansını artırın Bunu, işletmelerin sürekli bir deneyim iyileştirme döngüsünden yararlanabileceği mükemmel müşteri hizmetinin üç temel sütunu aracılığıyla başarıyorlar: Bağlan, Yönet ve Değerlendir.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro, yardım masanızı Bulutta veya Yerinde barındırma özgürlüğüyle birlikte dünya çapındaki işletmelere olağanüstü destek deneyimleri sağlayan yardım masası yazılımı oluşturur. 2001 yılında kurulan Deskpro, binlerce şirketin müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmasına ve yanıt sürelerini iyileştirmesine olanak tanıyarak daha iyi bir müşteri deneyimi sağladı. Deskpro'nun yardım masası yazılımı, self-servis bilgi tabanının yanı sıra e-posta, canlı sohbet, telefon ve sosyal medya çağrılarını içerir. İşletmelerin performansı izlemesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan analiz ve raporlama araçlarını da kullanabilirsiniz. Deskpro, üstün bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak amacıyla işletmeler ve son kullanıcılar arasındaki iletişimi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus ve daha fazlası dahil olmak üzere desteklerini dönüştürmeyi seçen binlerce şirkete katılın.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı, uygun fiyatlı, çevik ve güvenli bir CRM çözümüyle dünya çapındaki KOBİ'lerin %95'ine hizmet vermeye kararlıyız. Cep dostu fiyatlarla dünya standartlarında hizmet bizim USP'mizdir ve sözlerimize uyuyoruz.
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
LiveCaller
livecaller.io
Web sitelerinde iletişim kanallarının bulunmaması, müşteri kaybına, düşük memnuniyet oranına ve minimum ila sıfır müşteri başarısına neden olur; ayrıca, tek tıklamayla sesli aramaların farklı sektörlerdeki işletmeler için potansiyel değeri çok büyüktür, bu nedenle LiveCaller, hepsi bir arada çözüm sunarak temel olarak bu sorunları çözer. Farklı iletişim kanallarını (Web-Call, Chat, Callback, Sosyal Mesajlaşma Uygulamaları) tek bir platformda birleştiren.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
Chekkit
chekkit.io
Chekkit, yerel işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri katılımını ve olası dönüşümleri önemli ölçüde artırarak rekabette üstün performans gösterir. Yazılım, İnceleme Yönetimi, İş Metin Mesajları, Metin Sohbeti, Merkezi Gelen Kutusu, Mesaj Yazılabilir Sabit Hat, Müşteri Anketleri, Rekabetçi Karşılaştırma ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar! Bu entegre yaklaşım, müşteri etkileşimlerini basitleştirir, iş operasyonlarını geliştirir ve büyümeyi teşvik eder.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent, hepsi bir arada bir yardım masası çözümüyle müşteri etkileşimlerinize kişiselleştirme getirmenize yardımcı olan tam özellikli bir Yardım Masası ve canlı sohbet yazılımıdır. LiveAgent, piyasadaki en hızlı sohbet widget'ına sahiptir ve 2024'te KOBİ'ler için en çok incelenen ve 1 numara olan canlı sohbet yazılımıdır. Birinci sınıf müşteri hizmetleri sağlamak için BMW, Yamaha, Huawei ve Oxford Üniversitesi gibi şirketlere katılın. LiveAgent, çok kanallı evrensel gelen kutusunun, gerçek zamanlı canlı sohbetin, yerleşik çağrı merkezinin ve sağlam bir müşteri hizmetleri portalının gücünden yararlanır. Müşteri segmentasyonumuz, otomasyonumuz, yerleşik CRM'imiz, güçlü analiz paketimiz ve müşteri bilgi tabanımızdan yararlanarak iletişiminizi kişiselleştirin. 175'ten fazla yardım masası özelliğini ve 200'den fazla entegrasyonu keşfedin. 1 aylık ücretsiz denemenizi başlatın, kredi kartı gerekmez. 200'den fazla özellik dahil: -POP3 hesapları -E-posta iletimi -Yönlendirme -Bölümler -Öncelikler -Durumlar -Etiketler -Tüzük -Bilet Yönlendirme -Hazırlanmış/Önceden tanımlanmış mesajlar -E-posta şablonları -Ses entegrasyonu -Gerçek zamanlı web sitesi izleme ve istatistik -Sohbetler -Facebook/Twitter/Instagram/Slack entegrasyonu -Bilgi tabanı -Yazarken Canlı Öneriler -Geri bildirim ve İletişim formları -Ajan derecelendirmesi, Oyunlaştırma -Çok dilli -Bilet Filtreleri -Dosya paylaşımı ve ekler -Sohbet düğmesi şablonları ve çok daha fazlası. Startup'lar için LiveAgent: Startup programı başvuran startuplara ilk 6 ay ücretsizdir. Bu, startup'ların pazardaki en iyi müşteri destek yazılımına ön maliyet olmadan erişmeleri için özel bir fırsattır. Startup'lar ilk 6 aydan sonra LiveAgent'ı indirimli fiyatla kullanmaya devam edebilir.
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web üzerinde, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünde birden) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirme konusunda Arena'ya güveniyor.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Twixor
twixor.com
Twixor, mesajlaşma kanallarında dinamik müşteri yolculukları yaratarak Müşteri Deneyimini Üretken Yapay Zeka ve NLP ile yeniden tanımlıyor. Twixor'un az kodlu/kodsuz CX platformu, Dijital Asistan ile Akıllı Süreç Otomasyonunu birleştirerek kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik etkileşimler sunar. Senaryolu yanıtların ötesine geçerek empatik, özelleştirilmiş öneriler ve çözümler üreterek pazarlama, ticari işlemler ve destek operasyonlarında müşteri memnuniyetini artırır. * Kanıtlanmış Başarı: Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere dünya çapında 400'den fazla müşterisi ve her üç ayda bir yönetilen 1 milyardan fazla etkileşimi ile Twixor'a güvenilmekte ve 7 patentle tanınmaktadır. * Dönüştürücü Faydalar: Twixor ile %25'in üzerinde konuşma oranına ulaşın, işletme maliyetlerini %15-25 azaltın ve marka bağlılığını %80 artırın. * Temel Özellikler: Platformumuz, sürükle ve bırak Journey Builder Studio, AI ve NLP destekli konuşma motoru, Canlı ve Sanal Temsilciler, Akıllı Kampanya Yönetimi, 120 dil için çok kanallı destek ve AI destekli Analitik Kontrol Paneli sunar. * Hindistan'da Perakende ve E-ticaret alanında En İyi Müşteri Deneyimi Platformu olarak tanınan, aynı zamanda MEA bölgesinde yeni ortaya çıkan bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Satıcısı olarak da tanındık. Twixor'un tercih ettiği ortaklar arasında dünyanın en büyük Bankacılık Platformlarından ve CPaaS Oyuncularından biri ile MEA ve APAC genelinde beyaz etiketli çözümlerimize güvenen birçok kişi yer alıyor. Kısacası Twixor, sizi sektörünüzde farklı kılan olağanüstü müşteri deneyimi sunarak, işletmelerin dinamik müşteri yolculukları oluşturmasına olanak tanır.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine, çevrimiçi pazarlamayı herkes için basit ve kolay hale getirerek işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Güzel, yüksek etkili pazarlama kampanyaları yaratıyor, bunları otomatik olarak yayınlıyor ve kimin konuşmaya hazır olduğunu göstermek için etkileşimi izliyoruz. Platformumuz, daha az çalışmayla daha fazla fırsatı ortaya çıkarmak için müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşterilerle ilişkileri güçlendirir.
erxes
erxes.io
Açık kaynaklı Hubspot/Qualtrics alternatifi erxes'e hoş geldiniz. erxes, SaaS sağlayıcılarının ve dijital pazarlama ajanslarının/geliştiricilerinin her türlü işletme için işe yarayan benzersiz deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir deneyim işletim sistemidir (XOS). Topluluğumuza çığır açan bir değer sunarak işletmelerin büyüme şeklini değiştireceğiz. Bu yolculuğa bizimle gelin! Şirketinizde büyüme ve birlik sağlamak erxes ile mümkündür çünkü: - %100 ücretsiz ve sürdürülebilir: erxes, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların kazandığı sürdürülebilir bir iş modeli sunar. Açık kaynaklı bir yazılımdır, ancak daha da iyidir. - %100 özelleştirilebilir: Eklenti tabanlı mimarimiz sınırsız özelleştirme sağlar ve ne kadar özel olursa olsun tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır. - %100 gizlilik: Erxes platformunu, şirketinizin hassas verileri üzerinde üçüncü taraf izlemesi olmadan tam kontrol sağlayacak şekilde tasarladık. - %100 kontrol: İşletmenizin faaliyet gösterdiği tüm kanalların bağlantılı ve entegre olduğu, istediğiniz deneyimi oluşturabilirsiniz. Seçeneklerinizi keşfedin: Enterprise Edition lisanslı açık kaynaklı Hubspot alternatifiyle şirket içinde barındırılan AGPLv3. Node.js, GraphQL ve React'ta yazılmıştır. Self servis Ücretsiz başlayın ve güçlendiricilerimiz ve eklentilerimizle gelişmiş özelliklerin, ek hizmetlerin ve özelleştirilmiş seçeneklerin kilidini açın. İşletmeler için Kurumsal Güvenli, uyumlu açık kaynaklı yazılım. Ekibinizin daha hızlı hareket etmesini sağlayın. Yerleştirme erxes'in temel eklentilerini, bileşenlerini ve SDK'larını platformunuza entegre ederek yeteneklerini geliştirin ve operasyonları kolaylaştırın. Platform Kaldıracı, tüm platform işinizi güçlendirmek için temel eklentileri, bileşenleri ve kurumsal özellikleri geliştirir. Altyapı SaaS'ınızı erxes altyapısı ve yerel eklentilerle güçlendirin. Uzman ekibimizle vizyonunuzu hayata geçirelim.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.
Orlo
orlo.tech
Aralarında geçiş yapabileceğiniz bir sürü kanal varken ve halkın her zaman izlediği bir ortamda, müşteri hizmetleri ve vatandaşlarınızın tüylerini diken diken edecek iletişim hizmetleri sunmak hiç de kolay bir iş değil! Orlo, dijital görüşmelerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar; böylece gerçekten önemli olan şeylere, yani etkileşimi artırmaya, deneyimi iyileştirmeye ve itibarı yönetmeye odaklanabilirsiniz. 100'den fazla ulus konseyinin, Birleşik Krallık polis teşkilatının dörtte üçünün ve ülke çapındaki çok daha fazla kamu sektörü kuruluşunun güvendiği, tüm sunucularımızın da İngiliz topraklarında tutulmasıyla, kötü bir ortamda doğup büyümekten gurur duyuyoruz! Yapay zeka destekli teknolojiyle desteklenen, uygulanması kolay, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler mi istiyorsunuz? Orlo'ya merhaba deyin ve harika sohbetler aracılığıyla topluluklar oluşturmaya başlayın!
Dialogview
dialogview.com
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Platformu | Çok Kanallı Entegrasyon | Yapay Zeka Destekli Sanal Aracı Dialogview, kuruluşların iletişim ve işbirliği araçlarıyla güçlü bir çok kanallı müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olan, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformudur. Dialogview, web sohbeti, SMS ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli kanal etkileşimleri için tek görünümlü bir arayüz sağlayacaktır. Dialogview, gerçek zamanlı işbirliği araçlarının yardımıyla müşteri deneyimini insani hale getirebilir. Dialogview, işletmenizin daha iyi Müşteri Deneyimi, Müşteri Yolculuğu ve Müşteri Geri Bildirimi elde etmesine yardımcı olur ve böylece temsilciyle 360 derecelik bağlantı sağlar.
Redtie
getredtie.com
Redtie, küçük işletme sahiplerinin belgeler, resimler, sesler ve videolar gibi pazarlama materyallerini basit bir kısa mesajla paylaşmalarına olanak tanır. Redtie, tıpkı bir e-postadaki gibi ekleri göndermenize olanak tanıyan gelişmiş bir kısa mesaj çözümüdür. Kısa mesajlar, güvenli bir bulutta saklanan eklere erişim bağlantısıyla birlikte gönderilir. Redtie ayrıca aynı anda bir veya yüzlerce kullanıcıya mesaj ve ek gönderecek şekilde ölçeklenir.
Swell
swellcx.com
Swell, hastalardan ve çalışanlardan özel ve kamuya açık geri bildirimleri otomatik olarak toplar. Daha iyi geri bildirimlerle muayenehanelerin çevrimiçi itibarları artabilir, hasta deneyimi iyileştirilebilir ve çalışan memnuniyeti iyileştirilebilir.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs işletmeniz için bir müşteri iletişim aracıdır. Müşteri edinmenize ve elde tutmanıza, çevrimiçi itibar oluşturmanıza, harika müşteri hizmetleri deneyimi sunmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Ekibiniz tarafından paylaşılan tek bir araç kullanarak iş mesajlaşması, Google Haritalar ve WhatsApp sohbeti, çevrimiçi inceleme yönetimi, web sohbeti, çevrimiçi formlar ve SMS bildirimleri. Sociocs'ta desteklenen kanallar: Facebook Messenger, Facebook Gönderi Yorumları, Mobil Uygulama İncelemeleri, Google İşletme İncelemeleri, Google İşletme Mesajlaşma, Mesajlaşma/SMS, Telgraf Mesajlaşma, Web Sohbeti, WhatsApp Mesajlaşma, Web Sitesi Formları.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur. İşletmelerin müşterilerine farklı kanallarda keyifli destek deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Verloop.io'nun platformu, web siteleri ve WhatsApp'tan uygulama içi ve sesli etkileşimlere kadar çeşitli kanallarda sorunsuz bir şekilde destek sağlar. Decathlon, Cleartrip ve Nykaa gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu 5000'den fazla markanın küresel güveniyle Verloop.io, hem işletmelere hem de KOBİ'lere hitap etmektedir. Verloop.io'nun uçtan uca çözümü bizi farklı kılıyor ve üç yönlü bir yaklaşım sunuyor: 1. İlk Sorgu Çözümü: İletişim merkezi etkileşimlerinin ilk aşamasında Verloop.io, hem sohbet hem de ses yoluyla yapay zeka desteğini kullanır. Verloop.io'nun konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri çoğu müşteri sorgusunu verimli bir şekilde karşılar. 2. İnsan-Ajan Desteği: Sorular insan aracılara yöneldikçe Verloop.io, destek için Co-pilot'u sunar; bu, insan aracıların doğru yanıtlar vermesine yardımcı olan güçlü bir yapay zeka aracıdır. Araç, temsilci verimliliğini artıracak yanıtlar önerir. Belge bilişiyle desteklenen konuşmayı metne dönüştürme ve AnswerFlow'dan yararlanan temsilciler, en iyi yanıtları ve artan müşteri memnuniyetini sağlamak için AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand ve AI-Tone Setting gibi üretken AI destekli araçlarımızdan da yararlanabilir. 3. Yapay Zeka Destekli Kalite Analizi (QA): Verloop.io'nun Sparks'ı, Üretken Yapay Zeka kullanarak çağrı analizini otomatikleştirerek Kalite Analistleri için nihai çözümü sunar. Bu, sürekli iyileştirme için kolaylaştırılmış bir süreç sağlar. Yukarıdaki araçlara ek olarak işletmeler, en iyi müşteri deneyimini sunma yolculuğuna kolayca başlamak için Verloop.io'nun bot oluşturucusu Tarifler'i ve Akıllı bloğu kullanabilir. Özetle Verloop.io, yenilikçi otomasyon ve yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla müşteri destek yolculuğunu basitleştirmeyi ve yükseltmeyi hedefliyor
Atlas
atlas.so
Atlas, müşteri destek ekibinizi bir maliyet merkezinden ürün yeniliği motoruna dönüştürmenize yardımcı olan, hepsi bir arada bir müşteri destek aracıdır. Daha hızlı, daha etkili yanıtlar verebilmeniz ve müşterilerinizin bütünsel ihtiyaçlarını analiz edip öğrenebilmeniz için müşterilerinizin yolculuğundaki önemli bilgileri tek bir konumda bir araya getiriyoruz. Atlas'ı kullanarak müşteri desteğinizi nasıl 10 kat artırabileceğinize dair bir bakış: * Müşteri Zaman Çizelgesi: Bir müşterinin tüm yolculuğunu tek, takip edilmesi kolay, kronolojik bir zaman çizelgesinde görüntüleyin. * Oturum Kaydı: Bir video bin kelimeye bedeldir. Oturum kaydıyla müşterilerinizin size anlatmak yerine göstermesine izin verin. * Chatbot: Her türlü deneyim için yararlı ve ilgi çekici chatbot iş akışları oluşturarak müşterilerinize yolculukları boyunca rehberlik edin. * Yardım Merkezi: Müşterilerinizin en sık sorduğu soruların yanıtlarını self-servis bir yardım merkezi aracılığıyla vererek iş yükünüzü yarıya indirin. * Çok Kanallı: Sohbet, E-posta, SMS, Whatsapp, Slack: Basit, birleşik bir arayüzden müşterilerinizle bulundukları yerde konuşun. * Raporlar: Doğrudan gelen kutunuza gönderilen okunması kolay grafikler aracılığıyla müşteri desteğinizin kalitesini takip edin. * Önce Klavye: Herhangi bir eylemi gerçekleştirin ve yalnızca birkaç tuş vuruşuyla uygulamada gezinin.
NovoChat
novochat.co
NovoChat, işletmelerin müşterilerle WhatsApp, Telegram, Messenger ve LINE aracılığıyla iletişim kurmasına olanak tanıyan çok kanallı bir sohbet platformudur.
Charla
getcharla.com
Canlı ziyaretçilerinizle anında bağlantı kurun ve en iyi satış ve destek deneyimini sunun. Charla Canlı Sohbet, en iyi müşteri yolculuğunu oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar. ✔️ Canlı Sohbet ve Proaktif Konuşmalar ile ziyaretçilerinizin ilgisini çekin ✔️ Yardım Masası ve Biletler ile destek taleplerinizi yönetin ✔️ Müşterilerinizi Bilgi tabanıyla güçlendirin ✔️ Müşteri Geri Bildirimlerini toplayın ve analiz edin ✔️ Performansınızı Kontrol Paneli ve Ziyaretçi Analizleri ile izleyin ✔️ iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile bağlantıda kalın ✔️ WordPress, Shopify ve Magento ile kolayca entegre olun
MinChat
minchat.io
Uygulamanızda veya web sitenizde birkaç dakika içinde sohbet işlevi oluşturmanıza olanak tanıyan Sohbet API'si/sdk'si, aylarca süren geliştirme süresinden tasarruf etmenizi sağlar. MinChat ayrıca uygulamanızda veya web sitenizde sohbet işlevselliği kurulumunun yapılmasını daha da kolaylaştıran önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen, web sitenizin ziyaretçileriyle doğrudan Slack'ten konuşmanıza olanak tanıyan, web siteniz için canlı bir sohbet çözümüdür. SignalZen'de bir hesap oluşturarak ve web sitenizin koduna küçük bir HTML kodu parçası ekleyerek, müşterilerinizden Slack'te çevrimiçi sohbet oturumları almaya başlayacaksınız. Bu Slack Uygulaması, web sitenizin ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak ve 2 entegrasyon yoluyla - özel sohbet kanalları veya tek bir kanaldaki başlıklar aracılığıyla - konuşmanıza olanak tanır.
Supsis
supsis.com
Supsis Canlı Destek Sistemi, işletmenizin müşteri iletişimini dönüştürmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Çeşitli iletişim kanallarını entegre edebilme özelliği sayesinde müşterileriniz canlı destek, chatbot ve diğer entegrasyonlar aracılığıyla sizinle etkileşime geçebilir. Bu çok yönlü platform, iş süreçlerinizi otomatikleştirme yeteneğiyle öne çıkıyor. Chatbot özellikleri sayesinde tekrarlanan sorulara hızlı bir şekilde yanıt verebilir, talepleri kategorilere ayırabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. Ayrıca 7/24 canlı destek ve hizmet sunabilme yeteneği, ziyaretçilere kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Supsis, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra iş süreçlerinizi daha verimli ve hızlı yönetmenizi sağlayarak işletmenizin başarısına da katkıda bulunur.
Teamplate
teamplate.io
Verimli işbirliği için kapsamlı bir çözüm olan Teamplate ile ekibinizin üretkenliğini artırın. Teamplate, Sohbet, Video/Konferans Görüşmeleri, Pano, Takvim, Veri Odası ve Alanlar gibi temel özellikleri tek bir platformda birleştirerek iş akışınızı basitleştirir. Sorunsuz işbirliği için uygun fiyatlı, kullanıcı dostu ve güçlü aracınız olan Teamplate ile uygulama değiştirmeyi en aza indirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın. Temel Özellikler: CHAT Teamplate, sohbet işlevini benzersiz bir entegrasyon aracına dönüştürür. Sadece bir tıklamayla mesajları görevlere, etkinliklere veya notlara dönüştürmenize olanak tanır. Bu özellik iş akışınızı büyük ölçüde kolaylaştırır ve birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli bilgileri takip etmenize yardımcı olur. BOARD Görevler ve kontrol listelerine ek olarak Panomuz ayrıca Epics ve Sprint özelliklerini de içerir. Destanlar, ilgili görevleri bir arada gruplamanın mükemmel yoludur, böylece projenizin büyük resmini görebilirsiniz. Öte yandan Sprintler, çalışmanızı rahatça yönetilebilir parçalara ayırmanıza ve belirli görevleri belirli bir zaman dilimi içinde tamamlamaya odaklanmanıza olanak tanır. Bu özellikler, net bir yapı sağlayarak ve ilerlemeyi izlemeyi ve planları gerektiği gibi ayarlamayı kolaylaştırarak çalışmanızı büyük ölçüde optimize etmenize yardımcı olur. KİŞİSEL ALAN Kişisel Alanınızda kendi Panonuz, Takviminiz ve Veri Odanız bulunur. Çalışmanızı istediğiniz şekilde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Kendi işinizi yönetmenin ve görevlerinizi takip etmenin basit ve sezgisel bir yoludur. VERİ ODASI Veri Odamız sayesinde siz ve ekibiniz, dosyalarınıza istediğiniz yerden, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazı kullanarak erişebilirsiniz. Düzgün bir şekilde organize edilmiş bir çalışma alanından yararlanın ve ekibiniz önemli belgeleri verimli bir şekilde paylaşırken, düzenlerken ve bunlara erişirken kusursuz işbirliğinin keyfini çıkarın. Avantajları: Birleşik İşbirliği Merkezi: Ekibinizin iletişimini ve görevlerini tek bir entegre ortamda merkezileştirerek birliği ve operasyonel verimliliği teşvik edin. Kolaylaştırılmış İş Akışı: Birden fazla uygulamayı kullanmanın karmaşıklığını ortadan kaldırın. Teamplate kesintisiz odaklanma ve yüksek üretkenlik sağlayan uyumlu bir çözüm sunar.
Askly
askly.me
Dil engeli olmayan, en kullanıcı dostu, hepsi bir arada müşteri destek platformu. %24 daha fazla site ziyaretçisini sadık müşterilere dönüştürmek için kusursuz gerçek zamanlı çeviri. Müşterileri sitenizde 2 kat daha uzun süre tutun. SEO'yu geliştirin. Güçlü müşteri ilişkileri ve ölçeklenebilir destek oluşturun.
Blinger.io
blinger.io
Tüm mesajlaşma uygulamalarını, canlı sohbeti ve e-postayı bir yardım masası arayüzünde toplayan çok kanallı müşteri desteği ve satış platformu. Blinger.io en iyi çok kanallı yazılım platformudur. Tek bir API, arayüz veya yardım masalarıyla entegrasyonla mesajlaşma programlarına, e-postaya ve canlı sohbete erişin.
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp, e-ticaret işletmelerinin ölçeklenebilir dijital satış temsilcilerini kullanarak web sitesi dönüşümlerini, gelirlerini artırmalarına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına olanak tanır. Chatchamp'ın dijital ürün danışmanları (chatbot'lar) her zaman müşterilere web sitelerinde profesyonel, otomatik tavsiyeler ve nefes kesici bir müşteri deneyimi sunar. Çözüm birkaç dakika içinde mağazaya kolayca entegre ediliyor ve ürünler Chatchamp'ın ekibiyle birlikte çok kısa sürede hayata geçiriliyor.
Chatify
chatify.com
Güle Güle Temsilci Ücretleri, Merhaba Müşteriler Müşterilerinizle canlı sohbet etmenin daha iyi, daha ucuz ve daha akıllı bir yolu. Desteğe ihtiyaç duyan müşterilerin çoğu sizi aramak istemez, sizinle sohbet etmek ister. Neden Canlı Sohbet? Web sitenize 9/10 ziyaretçi
Formilla
formilla.com
Formilla.com satış, pazarlama ve destek için müşteri mesajlaşma yazılımının lider sağlayıcısıdır. Canlı Sohbet, E-posta ve Uygulama İçi mesajlaşma araçlarının tek bir güçlü platformda bir araya getirilmesiyle, dünya çapında 12.000'den fazla şirket, potansiyel müşteri yaratma, pazarlama otomasyonu ve müşteri desteğini geliştirmek için yazılımımızı kullanıyor.
Hyversa
hyversa.com
GooChat, desteği kolaylaştıran ve müşteri deneyimini geliştiren güçlü bir müşteri destek yazılımıdır. Canlı sohbet, SSS, Chatbot ve video eğitimlerinin tamamını tek bir kullanışlı platformda bir araya getirerek birinci sınıf destek sağlarken zamandan ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz. Her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için uygun olan GooChat, müşteri memnuniyetini artırmak ve iş başarısını artırmak için mükemmel bir çözümdür.