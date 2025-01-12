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Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya aracılığıyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve kanallar arasında destek talebi çözümünü birleştirir. Ek olarak, bildirim atamasının otomatikleştirilmesi, bildirimlerin önceliklendirilmesi, temsilci yardımı ve hatta hazır yanıtların gönderilmesi gibi güçlü otomasyon ve yapay zeka özellikleri, destek sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Freshdesk ayrıca ekip işbirliğini geliştirir, bir dizi üçüncü taraf araçla entegre olur, tahmine dayalı destek özellikleri ve saha hizmet yönetimi sunar. Raporlama ve analiz özellikleri, işi büyütmek için gereken bilgileri sağlar.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help Scout'un ana ürünü (Help Scout olarak da bilinir), web tabanlı bir SaaS (hizmet olarak yazılım) HIPAA uyumlu yardım masasıdır. 2011 yılında kurulan şirket, Buffer, Basecamp, Trello dahil 140'tan fazla ülkede 10.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Reddit ve AngelList. Boston'daki konumunun yanı sıra şirketin dünya çapında 80'den fazla şehirde yaşayan 100'den fazla çalışanından oluşan uzaktan çalışan bir iş gücü var.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğine olanak tanır. Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse gibi 150'den fazla ülke ve kuruluştaki on milyonlarca kullanıcı, iletişimlerini tamamen gizli ve güvenli tutmak için her gün Rocket.Chat'e güveniyor.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünüyle çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürüyor. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widget'lar ve akıllı sohbet robotları sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelerin etkileşim kurmasını, sorunları çözmesini ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmesini sağlar. Chatway ile çevrimiçi varlığınızı geliştirin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez. Web sitenizdeki başka bir ipucunu asla kaçırmamanızı sağlıyoruz. Günümüzde insanlar sitenizi ziyaret ettiğinde (örneğin bir ürün demosu istemek için) hemen yanıt vermenizi bekliyorlar. Mesai saatleri dışında olsa veya başka bir saat diliminde olsalar bile. Çoğu web sitesi müşterilerden uzun formlar doldurmalarını ve birçok bilgi sağlamalarını ister. Kişisel olmayan ve düşmanca bir deneyim. Ve bir müşteri olarak ne zaman yanıt alacağınızı bilemezsiniz. Insidesales.com tarafından yapılan araştırma, bir müşteriye yanıt vermek için 5 dakika bile beklemenin işletmeyi kapatma şansınızı önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Potansiyel müşterilere otomatik olarak yanıt vermek ve ek satış personeli masrafı olmadan daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak için sitenize ekleyebileceğiniz tek bir kod satırı veriyoruz. Sürekli olarak formları basit mesajlarla değiştirmenize olanak tanıyarak müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgilere mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını kolaylaştırır. Web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmenize yardımcı olmak için neler yapabileceğimize dair bazı örnekler: * yeni ziyaretçileri karşılayın ve yardıma ihtiyaç duydukları bir konu olup olmadığını sorun * potansiyel müşterileri belirlemek için keşif sorularını kullanın * sıcak potansiyel müşteriler için hızlı bir şekilde randevu alın * sorarak bülten listenizi oluşturun doğru zamanda kaydolmak için * blog makaleleri, videolar veya e-kitaplar gibi faydalı içerikleri belirtin
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı gelişmedir. 50.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olan birinci basamak, self-servis müşteri danışmanı olarak hem de müşteri hizmetleri temsilcilerinin verimliliğini artırmaya yardımcı olan şık bir sanal asistan olarak hareket eder. Heyday'in sezgisel temsilci merkezi her cihazda mevcuttur; böylece ister masanızda ister hareket halindeyken müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. Heyday ile şunları yapabilirsiniz: * Birinci basamak müşteri hizmetleri sorgularına yanıtları otomatikleştirin, müşterileri nitelendirin ve daha karmaşık soruları otomatik olarak önceliklendirerek onları doğru temsilciye iletin * Üstün bir müşteri deneyimi sunmak için birleşik bir ekip gelen kutusuyla işbirliği yapın * Güçlü e-ticaret entegrasyonları sayesinde doğrudan sohbetin içinde anında alışveriş sepetleri oluşturun * CRM'nizi zenginleştirmek için değerli müşteri içgörüleri toplayın * Verimliliğinizi artırmak ve zamandan tasarruf etmek için şablonlar oluşturun veya yapay zeka tarafından önerilen hızlı yanıtlardan yararlanın * Sipariş takibi bildirimleri, ürün satışları, müşteri memnuniyeti anketleri vb. ile müşterileri son derece kişiselleştirilmiş bir düzeyde yeniden hedefleyin. * Hiçbir ritmi kaçırmamak için temsilci bildirimlerinizi özelleştirin * Ve daha fazlası! Heyday, canlı sohbette yeni bir çağ başlatıyor. Müşteri hizmetleri ekibinize yapay zeka süper güçleri kazandırmak için bugün indirin.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları temsilcilerinize departmanlarına veya ekiplerine göre atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yönlendirmenize yardımcı olur ve anlamlı müşteri ilişkileri oluşturmak için hizmet tutarlılığını korumanıza olanak tanır. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Desk'e bağlayın ve uygulama içinde arama yapın/alın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar. Bulutta yerel, ölçeklenebilir ve güvenli platformumuz iletişim merkezini; çok kanallı etkileşim; İşgücüne Katılım Yönetimi; 1.400'den fazla ortak aracılığıyla genişletilebilirlik; ve platformun bir parçası olarak yerleşik yenilikçi, pratik yapay zeka, otomasyon ve yolculuk analitiği. Five9, dünya çapında 2.500'den fazla kuruluşa insanların, teknolojinin ve iş ortaklarının gücünü getiriyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd, işletmelerin müşterileriyle web sitesinde, sosyal medya kanallarında ve uygulamalarda canlı sohbet yoluyla etkileşime girecek akıllı botlar oluşturmasını kolaylaştıran güçlendirici bir platformdur. Ayrıca işletmelerin başlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar da sağlar. Ai/ML Bot'unuz için dakikalar içinde bir iş akışı oluşturun ve iş iletişim kanalınıza bağlanın. Temel SSS'leri yanıtlamak için, kusursuz bir sürükle ve bırak seçeneğini kullanarak "Kural Tabanlı Botunuzu" oluşturun. ThumbCrowd nasıl çalışır? Adım 1. Şablondan önceden oluşturulmuş uygun bir bot seçin veya işletmeniz için yeni bir bot oluşturun. Adım 2. Konuşmaları tasarlayın. Botu kendi verilerinizle eğitin. Adım 3.Eğitimli botunuzu uygun iş iletişim kanalına kusursuz bir şekilde bağlayın; Facebook Messenger, SMS, Canlı Sohbet, WeChat, Viber, Line ve daha fazlası. ThumbCrowd arayüzü (www.thumb-crowd.com) tüm müşteri hizmetleri sürecini geliştirmeniz ve kolaylaştırmanız için size rehberlik edecektir. Yapay zeka botlarınızı müşterilerle insani, kişisel temelli tutarlı bir akışla iletişim kuracak şekilde eğitebilirsiniz. ThumbCrowd'un bir diğer özelliği ise daha iyi bir insan etkileşimi ve kavrama için chatbot çözümlerini çeşitli seçeneklerle birleştirmesidir. Dengeyi doğru kurun ve daha mutlu, daha ilgili müşterilerden yararlanın.
11Sight
11sight.com
Çok az kuruluş, ilk etkileşimden itibaren müşteri yolculuğunu optimize etmeye önem veriyor. Ancak olası bir müşteriyle ilk buluşmanız, anlaşmanızın başarısının %80'ini temsil eder. 11Sight'ın Gelir Ekipleri için 1 Numaralı Gelen Görüntülü Arama ve Müşteri İlişkileri Platformu ile tanışın. Daha nitelikli müşteri adaylarını dönüştürün ve 11Sight ile ilk toplantıyı tamamlayın. Bizi hemen https://11sight.com/sales adresinden arayın. Tek yapmanız gereken herhangi bir çevrimiçi kanaldan tek bir tıklama.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve farklı sektördeki markalara, müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan kullanımı kolay çözümler sunmaktadır. MindBehind ile oluşturulan sohbet robotları veya sanal asistanlar, web sitelerine, mobil uygulamalara, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi sosyal medya arayüzlerine ve çok yakında Amazon Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlara eklenebilecek.
Atlas
atlas.so
Atlas, müşteri destek ekibinizi bir maliyet merkezinden ürün yeniliği motoruna dönüştürmenize yardımcı olan, hepsi bir arada bir müşteri destek aracıdır. Daha hızlı, daha etkili yanıtlar verebilmeniz ve müşterilerinizin bütünsel ihtiyaçlarını analiz edip öğrenebilmeniz için müşterilerinizin yolculuğundaki önemli bilgileri tek bir konumda bir araya getiriyoruz. Atlas'ı kullanarak müşteri desteğinizi nasıl 10 kat artırabileceğinize dair bir bakış: * Müşteri Zaman Çizelgesi: Bir müşterinin tüm yolculuğunu tek, takip edilmesi kolay, kronolojik bir zaman çizelgesinde görüntüleyin. * Oturum Kaydı: Bir video bin kelimeye bedeldir. Oturum kaydıyla müşterilerinizin size anlatmak yerine göstermesine izin verin. * Chatbot: Her türlü deneyim için yararlı ve ilgi çekici chatbot iş akışları oluşturarak müşterilerinize yolculukları boyunca rehberlik edin. * Yardım Merkezi: Müşterilerinizin en sık sorduğu soruların yanıtlarını self-servis bir yardım merkezi aracılığıyla vererek iş yükünüzü yarıya indirin. * Çok Kanallı: Sohbet, E-posta, SMS, Whatsapp, Slack: Basit, birleşik bir arayüzden müşterilerinizle bulundukları yerde konuşun. * Raporlar: Doğrudan gelen kutunuza gönderilen okunması kolay grafikler aracılığıyla müşteri desteğinizin kalitesini takip edin. * Önce Klavye: Herhangi bir eylemi gerçekleştirin ve yalnızca birkaç tuş vuruşuyla uygulamada gezinin.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur. İşletmelerin müşterilerine farklı kanallarda keyifli destek deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Verloop.io'nun platformu, web siteleri ve WhatsApp'tan uygulama içi ve sesli etkileşimlere kadar çeşitli kanallarda sorunsuz bir şekilde destek sağlar. Decathlon, Cleartrip ve Nykaa gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu 5000'den fazla markanın küresel güveniyle Verloop.io, hem işletmelere hem de KOBİ'lere hitap etmektedir. Verloop.io'nun uçtan uca çözümü bizi farklı kılıyor ve üç yönlü bir yaklaşım sunuyor: 1. İlk Sorgu Çözümü: İletişim merkezi etkileşimlerinin ilk aşamasında Verloop.io, hem sohbet hem de ses yoluyla yapay zeka desteğini kullanır. Verloop.io'nun konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri çoğu müşteri sorgusunu verimli bir şekilde karşılar. 2. İnsan-Ajan Desteği: Sorular insan aracılara yöneldikçe Verloop.io, destek için Co-pilot'u sunar; bu, insan aracıların doğru yanıtlar vermesine yardımcı olan güçlü bir yapay zeka aracıdır. Araç, temsilci verimliliğini artıracak yanıtlar önerir. Belge bilişiyle desteklenen konuşmayı metne dönüştürme ve AnswerFlow'dan yararlanan temsilciler, en iyi yanıtları ve artan müşteri memnuniyetini sağlamak için AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand ve AI-Tone Setting gibi üretken AI destekli araçlarımızdan da yararlanabilir. 3. Yapay Zeka Destekli Kalite Analizi (QA): Verloop.io'nun Sparks'ı, Üretken Yapay Zeka kullanarak çağrı analizini otomatikleştirerek Kalite Analistleri için nihai çözümü sunar. Bu, sürekli iyileştirme için kolaylaştırılmış bir süreç sağlar. Yukarıdaki araçlara ek olarak işletmeler, en iyi müşteri deneyimini sunma yolculuğuna kolayca başlamak için Verloop.io'nun bot oluşturucusu Tarifler'i ve Akıllı bloğu kullanabilir. Özetle Verloop.io, yenilikçi otomasyon ve yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla müşteri destek yolculuğunu basitleştirmeyi ve yükseltmeyi hedefliyor
Sociocs
sociocs.com
Sociocs işletmeniz için bir müşteri iletişim aracıdır. Müşteri edinmenize ve elde tutmanıza, çevrimiçi itibar oluşturmanıza, harika müşteri hizmetleri deneyimi sunmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Ekibiniz tarafından paylaşılan tek bir araç kullanarak iş mesajlaşması, Google Haritalar ve WhatsApp sohbeti, çevrimiçi inceleme yönetimi, web sohbeti, çevrimiçi formlar ve SMS bildirimleri. Sociocs'ta desteklenen kanallar: Facebook Messenger, Facebook Gönderi Yorumları, Mobil Uygulama İncelemeleri, Google İşletme İncelemeleri, Google İşletme Mesajlaşma, Mesajlaşma/SMS, Telgraf Mesajlaşma, Web Sohbeti, WhatsApp Mesajlaşma, Web Sitesi Formları.
Swell
swellcx.com
Swell, hastalardan ve çalışanlardan özel ve kamuya açık geri bildirimleri otomatik olarak toplar. Daha iyi geri bildirimlerle muayenehanelerin çevrimiçi itibarları artabilir, hasta deneyimi iyileştirilebilir ve çalışan memnuniyeti iyileştirilebilir.
Redtie
getredtie.com
Redtie, küçük işletme sahiplerinin belgeler, resimler, sesler ve videolar gibi pazarlama materyallerini basit bir kısa mesajla paylaşmalarına olanak tanır. Redtie, tıpkı bir e-postadaki gibi ekleri göndermenize olanak tanıyan gelişmiş bir kısa mesaj çözümüdür. Kısa mesajlar, güvenli bir bulutta saklanan eklere erişim bağlantısıyla birlikte gönderilir. Redtie ayrıca aynı anda bir veya yüzlerce kullanıcıya mesaj ve ek gönderecek şekilde ölçeklenir.
Dialogview
dialogview.com
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Platformu | Çok Kanallı Entegrasyon | Yapay Zeka Destekli Sanal Aracı Dialogview, kuruluşların iletişim ve işbirliği araçlarıyla güçlü bir çok kanallı müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olan, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformudur. Dialogview, web sohbeti, SMS ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli kanal etkileşimleri için tek görünümlü bir arayüz sağlayacaktır. Dialogview, gerçek zamanlı işbirliği araçlarının yardımıyla müşteri deneyimini insani hale getirebilir. Dialogview, işletmenizin daha iyi Müşteri Deneyimi, Müşteri Yolculuğu ve Müşteri Geri Bildirimi elde etmesine yardımcı olur ve böylece temsilciyle 360 derecelik bağlantı sağlar.
Orlo
orlo.tech
Aralarında geçiş yapabileceğiniz bir sürü kanal varken ve halkın her zaman izlediği bir ortamda, müşteri hizmetleri ve vatandaşlarınızın tüylerini diken diken edecek iletişim hizmetleri sunmak hiç de kolay bir iş değil! Orlo, dijital görüşmelerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar; böylece gerçekten önemli olan şeylere, yani etkileşimi artırmaya, deneyimi iyileştirmeye ve itibarı yönetmeye odaklanabilirsiniz. 100'den fazla ulus konseyinin, Birleşik Krallık polis teşkilatının dörtte üçünün ve ülke çapındaki çok daha fazla kamu sektörü kuruluşunun güvendiği, tüm sunucularımızın da İngiliz topraklarında tutulmasıyla, kötü bir ortamda doğup büyümekten gurur duyuyoruz! Yapay zeka destekli teknolojiyle desteklenen, uygulanması kolay, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler mi istiyorsunuz? Orlo'ya merhaba deyin ve harika sohbetler aracılığıyla topluluklar oluşturmaya başlayın!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.
erxes
erxes.io
Açık kaynaklı Hubspot/Qualtrics alternatifi erxes'e hoş geldiniz. erxes, SaaS sağlayıcılarının ve dijital pazarlama ajanslarının/geliştiricilerinin her türlü işletme için işe yarayan benzersiz deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir deneyim işletim sistemidir (XOS). Topluluğumuza çığır açan bir değer sunarak işletmelerin büyüme şeklini değiştireceğiz. Bu yolculuğa bizimle gelin! Şirketinizde büyüme ve birlik sağlamak erxes ile mümkündür çünkü: - %100 ücretsiz ve sürdürülebilir: erxes, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların kazandığı sürdürülebilir bir iş modeli sunar. Açık kaynaklı bir yazılımdır, ancak daha da iyidir. - %100 özelleştirilebilir: Eklenti tabanlı mimarimiz sınırsız özelleştirme sağlar ve ne kadar özel olursa olsun tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır. - %100 gizlilik: Erxes platformunu, şirketinizin hassas verileri üzerinde üçüncü taraf izlemesi olmadan tam kontrol sağlayacak şekilde tasarladık. - %100 kontrol: İşletmenizin faaliyet gösterdiği tüm kanalların bağlantılı ve entegre olduğu, istediğiniz deneyimi oluşturabilirsiniz. Seçeneklerinizi keşfedin: Enterprise Edition lisanslı açık kaynaklı Hubspot alternatifiyle şirket içinde barındırılan AGPLv3. Node.js, GraphQL ve React'ta yazılmıştır. Self servis Ücretsiz başlayın ve güçlendiricilerimiz ve eklentilerimizle gelişmiş özelliklerin, ek hizmetlerin ve özelleştirilmiş seçeneklerin kilidini açın. İşletmeler için Kurumsal Güvenli, uyumlu açık kaynaklı yazılım. Ekibinizin daha hızlı hareket etmesini sağlayın. Yerleştirme erxes'in temel eklentilerini, bileşenlerini ve SDK'larını platformunuza entegre ederek yeteneklerini geliştirin ve operasyonları kolaylaştırın. Platform Kaldıracı, tüm platform işinizi güçlendirmek için temel eklentileri, bileşenleri ve kurumsal özellikleri geliştirir. Altyapı SaaS'ınızı erxes altyapısı ve yerel eklentilerle güçlendirin. Uzman ekibimizle vizyonunuzu hayata geçirelim.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
LiveCaller
livecaller.io
Web sitelerinde iletişim kanallarının bulunmaması, müşteri kaybına, düşük memnuniyet oranına ve minimum ila sıfır müşteri başarısına neden olur; ayrıca, tek tıklamayla sesli aramaların farklı sektörlerdeki işletmeler için potansiyel değeri çok büyüktür, bu nedenle LiveCaller, hepsi bir arada çözüm sunarak temel olarak bu sorunları çözer. Farklı iletişim kanallarını (Web-Call, Chat, Callback, Sosyal Mesajlaşma Uygulamaları) tek bir platformda birleştiren.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
Chekkit
chekkit.io
Chekkit, yerel işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri katılımını ve olası dönüşümleri önemli ölçüde artırarak rekabette üstün performans gösterir. Yazılım, İnceleme Yönetimi, İş Metin Mesajları, Metin Sohbeti, Merkezi Gelen Kutusu, Mesaj Yazılabilir Sabit Hat, Müşteri Anketleri, Rekabetçi Karşılaştırma ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar! Bu entegre yaklaşım, müşteri etkileşimlerini basitleştirir, iş operasyonlarını geliştirir ve büyümeyi teşvik eder.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent, hepsi bir arada bir yardım masası çözümüyle müşteri etkileşimlerinize kişiselleştirme getirmenize yardımcı olan tam özellikli bir Yardım Masası ve canlı sohbet yazılımıdır. LiveAgent, piyasadaki en hızlı sohbet widget'ına sahiptir ve 2024'te KOBİ'ler için en çok incelenen ve 1 numara olan canlı sohbet yazılımıdır. Birinci sınıf müşteri hizmetleri sağlamak için BMW, Yamaha, Huawei ve Oxford Üniversitesi gibi şirketlere katılın. LiveAgent, çok kanallı evrensel gelen kutusunun, gerçek zamanlı canlı sohbetin, yerleşik çağrı merkezinin ve sağlam bir müşteri hizmetleri portalının gücünden yararlanır. Müşteri segmentasyonumuz, otomasyonumuz, yerleşik CRM'imiz, güçlü analiz paketimiz ve müşteri bilgi tabanımızdan yararlanarak iletişiminizi kişiselleştirin. 175'ten fazla yardım masası özelliğini ve 200'den fazla entegrasyonu keşfedin. 1 aylık ücretsiz denemenizi başlatın, kredi kartı gerekmez. 200'den fazla özellik dahil: -POP3 hesapları -E-posta iletimi -Yönlendirme -Bölümler -Öncelikler -Durumlar -Etiketler -Tüzük -Bilet Yönlendirme -Hazırlanmış/Önceden tanımlanmış mesajlar -E-posta şablonları -Ses entegrasyonu -Gerçek zamanlı web sitesi izleme ve istatistik -Sohbetler -Facebook/Twitter/Instagram/Slack entegrasyonu -Bilgi tabanı -Yazarken Canlı Öneriler -Geri bildirim ve İletişim formları -Ajan derecelendirmesi, Oyunlaştırma -Çok dilli -Bilet Filtreleri -Dosya paylaşımı ve ekler -Sohbet düğmesi şablonları ve çok daha fazlası. Startup'lar için LiveAgent: Startup programı başvuran startuplara ilk 6 ay ücretsizdir. Bu, startup'ların pazardaki en iyi müşteri destek yazılımına ön maliyet olmadan erişmeleri için özel bir fırsattır. Startup'lar ilk 6 aydan sonra LiveAgent'ı indirimli fiyatla kullanmaya devam edebilir.
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Blazeo
blazeo.com
Biz bir reklam dönüşüm platformuyuz. Teknolojinin etkin olduğu bir hizmet işletmesi olarak sunduğumuz hizmetler arasında müşteri adayı yakalama, müşteri adayı yeterliliği, randevu ayarlama ve hizmetli imzalama yer alır. Bunu yapmak için kullandığımız araçlar arasında canlı sohbet, sesli çağrı merkezleri, sanal asistan ve SMS iletişimleri yer alıyor. Sağladığımız araçlar son derece özelleştirilebilir olup, müşterilerimiz genişledikçe hizmetlerimizin de büyümesine olanak tanır. Sektörde eğitimli acentelerimiz her müşteri için 7/24 uzmanlık sağlar. Müşterilerimiz için niş alanımızdaki en destek merkezli, kapsamlı çözüm olmayı hedefliyoruz.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
Twixor
twixor.com
Twixor, mesajlaşma kanallarında dinamik müşteri yolculukları yaratarak Müşteri Deneyimini Üretken Yapay Zeka ve NLP ile yeniden tanımlıyor. Twixor'un az kodlu/kodsuz CX platformu, Dijital Asistan ile Akıllı Süreç Otomasyonunu birleştirerek kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik etkileşimler sunar. Senaryolu yanıtların ötesine geçerek empatik, özelleştirilmiş öneriler ve çözümler üreterek pazarlama, ticari işlemler ve destek operasyonlarında müşteri memnuniyetini artırır. * Kanıtlanmış Başarı: Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere dünya çapında 400'den fazla müşterisi ve her üç ayda bir yönetilen 1 milyardan fazla etkileşimi ile Twixor'a güvenilmekte ve 7 patentle tanınmaktadır. * Dönüştürücü Faydalar: Twixor ile %25'in üzerinde konuşma oranına ulaşın, işletme maliyetlerini %15-25 azaltın ve marka bağlılığını %80 artırın. * Temel Özellikler: Platformumuz, sürükle ve bırak Journey Builder Studio, AI ve NLP destekli konuşma motoru, Canlı ve Sanal Temsilciler, Akıllı Kampanya Yönetimi, 120 dil için çok kanallı destek ve AI destekli Analitik Kontrol Paneli sunar. * Hindistan'da Perakende ve E-ticaret alanında En İyi Müşteri Deneyimi Platformu olarak tanınan, aynı zamanda MEA bölgesinde yeni ortaya çıkan bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Satıcısı olarak da tanındık. Twixor'un tercih ettiği ortaklar arasında dünyanın en büyük Bankacılık Platformlarından ve CPaaS Oyuncularından biri ile MEA ve APAC genelinde beyaz etiketli çözümlerimize güvenen birçok kişi yer alıyor. Kısacası Twixor, sizi sektörünüzde farklı kılan olağanüstü müşteri deneyimi sunarak, işletmelerin dinamik müşteri yolculukları oluşturmasına olanak tanır.