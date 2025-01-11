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Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyiminin tamamını yöneten, gelir artışı, kayıp kaybının azalması ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan kapsamlı bir yazılım çözümüdür. TeamSupport'un proaktif müşteri hizmetleri yazılımı paketi, müşterilerinizin kim olduğunu gerçekten tanıyarak, onları etkili bir şekilde destekleyerek ve onlarla birlikte büyüyerek müşterilerinizi önceliklendirmenize olanak tanır. TeamSupport'un sistemi daha mutlu müşteriler yaratmanıza yardımcı olur ve bu da işletmeniz için daha fazla gelir elde etmenizi sağlar. TeamSupport'un müşteri hizmetleri yazılımı şunları içerir: - Destek: Ödüllü bilet yönetim sistemi - Mesajlaşma ve Canlı Sohbet: Gerçek zamanlı dijital konuşmalar - Başarı: Başarı için müşteri ilişkilerini geliştirin - Analizler: Müşteri verileri ve analizleri
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunması için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir müşteri hizmetleri platformudur. En ileri otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini kullanan Gorgias, çok kanallı destek, sohbet, Makrolar, Kurallar, destek performansı ve gelir istatistikleriyle çevrimiçi mağazaların müşteri yolculuğunu kolaylaştırma biçiminde devrim yaratıyor. Gorgias şu anda e-ticaret alanında aralarında Steve Madden, Glossier, BrüMate ve TUSHY'nin de bulunduğu 13.000'den fazla satıcıya hizmet veriyor. Gorgias, sertifikalı bir B Şirketi olmaktan gurur duymaktadır ve sürdürülebilir ve eşitlikçi işyeri uygulamalarında liderdir.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları temsilcilerinize departmanlarına veya ekiplerine göre atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yönlendirmenize yardımcı olur ve anlamlı müşteri ilişkileri oluşturmak için hizmet tutarlılığını korumanıza olanak tanır. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Desk'e bağlayın ve uygulama içinde arama yapın/alın.
Chative
chative.io
Chative.IO, yapay zeka tarafından desteklenen çok kanallı bir mesajlaşma platformudur. Yapay zeka ve otomasyonun yardımıyla işletmelerin doğrudan sosyal kanallar üzerinden satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Neden Chative.IO kullanmalısınız? - Chative, her türlü işletmeye uyum sağlayan, tıklamalar içinde çalışan, anahtar teslim bir yapay zeka müşteri hizmetleri çözümüne sahiptir! - Ücretsiz sınırsız kanal ve mesaj, ayrıca fiyatlandırma tamamen şeffaf ve başlangıç dostudur. Aynı zamanda ücretsiz bir mobil uygulamayla birlikte geliyor! - Uygulama içi desteği bulunan küçük işletmeler için ücretsiz plan. - Chative, bilgileri yoğunlaştırma sanatını zahmetsiz gezinmeyle birleştiren ödüllü UI ve UX sunar! - Son 6 yıldır yapay zeka, chatbot ve mesajlaşma otomasyonunda öncü bir güç olduk. Chative.IO sizin için ne yapıyor? - Daha mutlu müşteriler aracılığıyla büyümeyi hızlandırmak için tüm konuşmaları, müşterileri, siparişleri ve ürün kataloglarını birleştirin. - Müşteri bağlamının tamamına, sipariş geçmişine ve etkinlik ayrıntılarına erişerek sadakat ve tekrarlanan satın alımlar için özelleştirilmiş desteği güçlendirin. - Ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürerek günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla doğrudan satışları etkinleştirin. - Yapay zeka ve otomasyon sayesinde zamanında, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlayın ve üretkenliği artırın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya aracılığıyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve kanallar arasında destek talebi çözümünü birleştirir. Ek olarak, bildirim atamasının otomatikleştirilmesi, bildirimlerin önceliklendirilmesi, temsilci yardımı ve hatta hazır yanıtların gönderilmesi gibi güçlü otomasyon ve yapay zeka özellikleri, destek sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Freshdesk ayrıca ekip işbirliğini geliştirir, bir dizi üçüncü taraf araçla entegre olur, tahmine dayalı destek özellikleri ve saha hizmet yönetimi sunar. Raporlama ve analiz özellikleri, işi büyütmek için gereken bilgileri sağlar.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyük satış ve pazarlama varlıkları olan kurumsal web sitesinden yararlanarak satış kanallarını büyütme konusunda Qualified'a güveniyor. satış görüşmelerine başlayın. Qualified'ı kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, potansiyel müşteri dönüşümünde 4 kat artış ve satış hattında 6 kat artış bildiriyor. Salesforce'u temel alan Qualified, hesaba dayalı alıcı amacını belirlemek ve gerçek zamanlı satış görüşmelerini kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Qualified, Salesforce AppExchange'te 1. sırada yer alır ve G2'de 20'den fazla kategoride 1. sırada yer alır. Merkezi San Francisco'da bulunan Qualified, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek içinqualified.com adresini ziyaret edin.
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, WhatsApp Business API'lerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmak ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim çözümüdür. Bu platform, kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için gelişmiş WhatsApp Chatbot'larını kullanarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesine olanak tanır. Kuruluşlar, bu araçlardan yararlanarak müşteri sorgularını verimli bir şekilde yönetebilir, potansiyel müşteriler oluşturabilir ve sonuçta satış artışını artırabilir. Öncelikle müşteri iletişim stratejilerini optimize etmek isteyen işletmeleri hedefleyen Gallabox, çok çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Kullanıcı dostu arayüzü ve çok aracılı paylaşılan gelen kutusu, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak hiçbir müşteri sorgusunun yanıtsız kalmamasını sağlar. Platform özellikle e-ticaret, hizmet sağlayıcılar ve müşteri destek ekipleri gibi müşteri etkileşimine büyük ölçüde güvenen işletmeler için faydalıdır. Gallabox ile şirketler, WhatsApp damlama kampanyalarını uygulayabilir ve belirli hedef kitle segmentlerine özel olarak hazırlanmış mesajlar yayınlayabilir, böylece pazarlama çabalarını geliştirebilir ve müşteri tutma oranını artırabilir. Gallabox'un öne çıkan özelliklerinden biri entegrasyon yetenekleridir. Platform, işletmelerin mevcut sistemlere ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) araçlarına bağlanmasına olanak tanıyan basit tak ve çalıştır seçenekleri sunuyor. Buna Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay ve Shiprocket gibi popüler platformlar dahildir. İşletmeler, WhatsApp'ı mevcut iş akışlarına entegre ederek operasyonlarını kolaylaştırabilir ve tüm temas noktalarında tutarlı bir müşteri deneyimi sağlayabilir. Ayrıca Gallabox'un WhatsApp Chatbot'ları müşteri etkileşimlerinin otomatikleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu akıllı botlar, sık sorulan soruları yanıtlamaktan müşterilere satın alma süreci boyunca rehberlik etmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bu sadece insan temsilcilerinin iş yükünü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin zamanında yanıt almasını sağlayarak genel memnuniyeti artırıyor. Konuşmaları akıllı eylemlere dönüştürme yeteneği, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve tekliflerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamasına daha da güç verir. Genel olarak Gallabox, müşteri etkileşimi için WhatsApp'ın gücünden yararlanmak isteyen işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor. Kullanım kolaylığı, entegrasyon esnekliği ve otomasyon yeteneklerine odaklanan Gallabox, iletişim stratejilerini geliştirmeyi ve satış büyümesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar için değerli bir araç olarak öne çıkıyor.
Callbell
callbell.eu
Callbell, B2C işletmelerinin Whatsapp Business, Facebook Messenger, Instagram Direct ve Telegram dahil en sevdikleri kanallar aracılığıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı oluyor.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Hem destek temsilcilerinin hem de müşterilerin onu hemen kullanmasını kolaylaştıran basit ve sezgisel tasarımıyla öne çıkıyor. LiveChat, müşterilerinizle olan iletişimi onların beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşteri hizmetleri ekiplerini destekleyen güçlü özelliklerle kusursuz hizmet sunmaya odaklanır. Mobil cihazlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken bile hiçbir potansiyel müşteriyi kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Mobil sohbet arka planda da çalışabildiğinden, telefonunuzda ne yaparsanız yapın, uygulama potansiyel ziyaretçileri davet etmeye devam edecek ve gelen sohbetler hakkında sizi bilgilendirecektir. LiveChat'in sohbet widget'ı tamamen özelleştirilebilir, bu da onun web sitenizin doğal bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Potansiyel müşteri kazanma açısından en güçlü özelliklerden biri, ziyaretçilerinize destek ekibine ulaşmadan önce yardım sunmanıza olanak tanıyan otomatik selamlamalardır. Otomatik sohbet davetiyeleri ayrıca müşterinin davranışına göre özelleştirilebilir ve böylece müşterilerin markayla ilgili genel deneyimi iyileştirilebilir. LiveChat ile müşteri destek ekipleri aynı anda birden fazla sohbet oturumu yürütebilir. Temsilciler, müşterilerin "gönder" düğmesine basmadan önce ne yazdıklarını görmek için bir göz atabilir ve hazır yanıtları kullanabilir, bu da ortalama işlem süresini kısaltmalarına ve müşterileri memnun etmelerine yardımcı olur. Hizmetlerini kolay ve kişisel hale getirmek için temsilciler, görüşme sırasında kenar çubuğunda görüntülenen müşteri ayrıntılarını kullanabilir. Bir müşteri hakkındaki en önemli verilere ilişkin çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Temsilciler her sohbet oturumunu etiketleyebilir, bu da daha sonra popüler soruları tespit etmelerine ve ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanır. LiveChat'in gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde destek ve satış ekipleri performanslarını takip edebilir, iyileştirmeleri tespit edebilir, üretkenliği artırabilir ve bunun sonucunda mutlu müşteriler kazanıp daha fazla satışın keyfini çıkarabilir. LiveChat müşteri mesajlarını yönetmeye, iş akışını otomatikleştirmeye ve ekipler içinde işbirliği yapmaya yardımcı olur. Chatbotları destekleyerek markaların kodlamaya gerek kalmadan sohbete dayalı chatbotlar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır ve müşteri hizmetleriyle öne çıkar. Aynı zamanda hızlı ve zahmetsiz self-servis için bir kişisel bilgi tabanı sunar. LiveChat, işletmelerin mevcut araçlarının değerini artırmasına olanak tanıyan 200'den fazla güçlü entegrasyon sağlar. Hubspot ve Pipedrive gibi popüler CRM çözümleri, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret hizmetleri ve WhatsApp ve Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri verilerinin senkronize edilmesine ve iletişimin tek bir yerde kolayca tutulmasına olanak tanır. Müşterilerin doğrudan sohbetten sipariş ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan PayPal veya Stripe gibi ödeme hizmetlerini destekler. Mailchimp gibi e-posta hizmetleriyle birlikte çalışarak sohbet sonrasında potansiyel müşterilerin toplanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmeleri mükemmel müşteri hizmetleri sağlama ve satışlarını artırma konusunda destekleyen çok daha fazla entegrasyon mevcuttur. LiveChat ekibi her zaman 7/24/365 her konuda yardımcı olmaya hazırdır. LiveChat'in Destek Kahramanları, sorulara hızla yanıt vererek, sorunları çözerek ve çözümler sunarak en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunar.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı devrim konusunda liderlik ediyor. Müşteriler, Crisp'i potansiyel müşterilere modern bir müşteri yaşam döngüsü deneyimi sağlamak, daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, müşteri yardımını geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırarak küresel gelir artışı sağlamak için kullanıyor. Bugün ücretsiz olarak başlayın ve Crisp.chat'te Crisp'i kullanan 400.000 işletmeye katılın Kolay bir UX ile şirketler, şirket içindeki herkes için ortak bir gelen kutusu oluşturabilir. Crisp, çok kanallı müşteri destek stratejinizi yönetmek için tek adresinizdir. Crisp'i kullanırken aşağıdakilere erişeceksiniz: - Web sitesi sohbet widget'ı - AI Chatbot yazılımı ve komut dosyası içeren chatbot oluşturucu - Bilgi tabanı yazılımı - Damla kampanya yazılımı -CRM yazılımı - Canlı Çeviri (Müşterilerinizin dilinde ana diliniz gibi konuşun) - MagicType (Müşterilerinizin gerçek zamanlı olarak ne yazdıklarını görün) - Ekran Paylaşımı (Ek eklentiye gerek kalmadan) - Çoklu entegrasyonlar (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - diğer birçok özellik
User.com
user.com
User.com, müşterileriniz için tek bir veri kaynağı kullanarak etkileşimi artırmayı ve dönüşümü iyileştirmeyi amaçlayan hepsi bir arada Pazarlama Otomasyonu platformudur. Müşterilere çok çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulaşın: e-posta, canlı sohbet, sohbet robotu, anında bildirimler, dinamik sayfa içeriği ve çok daha fazlası; hepsi tek bir yerde mevcut. Pazarlama Otomasyonu ile ilgileniyor musunuz? Ön ödeme olmadan 14 günlük ücretsiz denememizi kullanın: http://bit.ly/2wrc3Ax Çeşitli entegrasyonlar sunuyoruz - Google Etiket Yöneticisi, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV'ye kolayca bağlanın, Gmail, Freshmail, Email Labs ve çok daha fazlası! Tam liste için buradaki entegrasyon sayfamıza bakın: http://bit.ly/38Dsxn2 Hem küçük hem de büyük işletmeler için gerçek zamanlı bir müşteri ve etkileşim aracı olan User.com, dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak araçlarıyla pazarlama otomasyon süreçleri, pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve müşterilerinizin sürekli ilgisini çekecek otomatik eylem yolları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş mesajları doğru zamanda iletmek için Tetikleyicileri, Koşulları ve Eylemleri kullanın. Kullanıcılarınızla gerçek zamanlı olarak sürekli etkileşimde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz - Canlı sohbet aracımızın entegrasyonuyla gerçek zamanlı ve dünya çapında bağlantı kurabilirsiniz. Tüm konuşmalar saklanır ve bağlanır. En son mesajları istediğiniz zaman arayın ve aralarında basit bağlantılarla güncellemeleri e-posta yoluyla kullanıcılara gönderin.
Chatgen.ai
chatgen.ai
Chatgen, özel botlara sahip hibrit bir bot sohbet platformudur. Chatgen ile, anonim site ziyaretçilerini otomatik olarak uygun potansiyel müşterilere dönüştürebilir ve ayrıca 7/24 buluşmak için daha fazla rezervasyon yapabilirsiniz" ChatGen, işletmelerin kullanıcılarla sohbet edebilecek sohbet robotlarına sahip olmasını sağlayan Makine Öğrenimi (ML) destekli bir motor geliştirmiştir. Bu sohbet robotları işletmelere yardımcı olur. işlevler arasında: Pazarlama: Temel sohbet robotlarından, olası satışlar oluşturmaya yönelik sohbetli açılış sayfalarından ve TO'yu optimize etmek için etkileşimli Reklamlara, Tıkla ve Harekete Geçirmeyi optimize eden yerleşik botlara kadar Chatgen, öncelikle yalnızca Web Sitesinde değil, aynı zamanda müşteri adaylarının yakalanmasını en üst düzeye çıkarmak için kullanılır. ziyaretçiler markanızı ziyaret ediyor Destek: Yaygın müşteri sorularına otomatik yanıtlar oluşturmak için yapay zekayı kullanan sohbet robotları, destek personelinin daha acil müşteri destek sorunlarıyla başa çıkmalarına olanak tanır. #müşteridestekotomasyonu Ürün keşfi: Çevrimiçi alışveriş yapanlar için ürün keşfini kolaylaştıran sohbet robotları satışları artırır. ve e-Ticaret şirketleri için sadakat oluşturmak.
MyAlice
myalice.ai
Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın modern yolunu yarattık. İşletmenizi büyütmek, gerçek müşteri ilişkileri kurmak ve siparişleri tamamlamak için daha az zaman harcamak üzere beş kolay adımda e-ticaret markanız için sosyal ticaretin kilidini açın. 1. Tek bir gelen kutusundan destek ve satış yapın Sizin gibi biz de sayısız sosyal uygulama, web sitesi ve mağaza arasında geçiş yapmaktan nefret ediyoruz. Böylece tüm sosyal kanallarınızı, canlı sohbetinizi ve e-ticaret siparişlerinizi tek bir paylaşılan gelen kutusundan yönetin. 2. E-ticaret siparişlerinizi yönetin Envanterinizi görüntüleyin ve arayın, siparişleri oluşturun veya güncelleyin, ürün resimlerini paylaşın, müşteri ayrıntılarını görüntüleyin; üstelik tüm bunları gelen kutunuzdan çıkmadan yapın. 3. Destek konusunda zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin Kodsuz sohbet robotlarını birkaç dakika içinde devreye alarak destek konusunda saatlerce tasarruf edin, sık sorulan sorulara otomatik yanıt verin ve birden çok dilde konuşmaları otomatikleştirin. 4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın Müşterileri paylaşılan şekilde desteklemek için otomatik olarak atama yapmak, üyeleri yeniden atamak, hazır yanıtlar oluşturmak, etiketler eklemek ve notlar bırakmak için tam teşekküllü bir destek bildirimi aracı edinin. 5. Denemeden bile daha iyi kararlar alın = Ekibiniz için daha iyi kararlar almak üzere kullanıcılar, satışlar, temsilci verimliliği ve müşteri puanları hakkında otomatik raporlar oluşturun. TLDR: MyAlice, hareket halindeyken satış ve destek yapabilmeniz için bir e-ticaret işinin ihtiyaç duyduğu her şeyi (sosyal medya kanalları, canlı sohbet, sohbet robotu, mağaza envanteri, ödeme ağ geçidi, mobil uygulama) tek bir platformda sunar. Ne zaman istersen. Herhangi bir yer. WooCommerce veya Shopify mağazanız, web siteniz, mobil uygulamanız ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram ve Line gibi popüler sosyal kanallarınızla entegre olur. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun veya Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk'ten geçiş yapmak için geçiş yardımı alın.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda güç verir. 100 yıllık müşteri memnuniyeti misyonuna kendini adamış olan ProProfs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. ProProfs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Yapıcı - Sınav Yapıcı - Anket Oluşturucu - Qualaroo İçgörüleri - Canlı Sohbet - Yardım Masası - Bilgi Bankası - Proje Yönetimi - Picreel Açılır Pencereleri - BIGContacts CRM - Web Semineri Ninja - KursNinja ProProfs Akıllı araçları, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco ve Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard ve Yale gibi önde gelen eğitim kurumlarının kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'ten fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip, lider bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, Lacoste, New Balance ve Victoria's Secret gibi birçok tanınmış küresel marka tarafından benimsendi. SALESmanago, üç ilkeden yararlanarak gelir artışını en üst düzeye çıkarma ve e-Ticaret KPI'larını iyileştirme vaadini yerine getiriyor: (1) Sıfır ve Birinci Taraf Verilerine dayalı özgün müşteri ilişkileri oluşturmak için Müşteri Yakınlığı; (2) Hiperkişiselleştirme sayesinde üstün Omnichannel müşteri deneyimi sağlamak için Hassas Uygulama; ve (3) Maksimum etki için pragmatik ve daha hızlı karar almayı mümkün kılan insan ve yapay zeka tabanlı rehberliği birleştiren Büyüme Zekası. Daha fazla bilgi: www.salesmanago.com
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
UJET
ujet.cx
UJET, müşteri deneyimini son teknoloji yapay zeka, gerçek çok modluluk ve önce mobil yaklaşımla yeniden tanımlayan, geleceğe yönelik bir bulut platformu sunarak yapay zeka destekli iletişim merkezi yeniliğine öncülük ediyor. Otomasyonu ve verimliliği artırmak için müşteri yolculuğunuzun ve iletişim merkezi operasyonlarınızın her aşamasına yapay zeka aşılıyoruz. UJET'in yapay zeka çözümleri temsilcileri güçlendirir, müşteri yolculuklarını optimize eder ve daha yüksek deneyimler ve eyleme geçirilebilir bilgiler için iletişim merkezi operasyonlarını dönüştürür. Benzersiz bir CRM öncelikli yaklaşımla bulut tabanlı bir mimari üzerine inşa edilen UJET, benzersiz güvenlik, ölçeklenebilirlik ve öncelikli veri içgörüleri (PII depolamadan) sağlar. Zahmetsiz kullanım için tasarlanan UJET, yapay zeka odaklı dünyada olağanüstü etkileşimler, daha akıllı karar alma ve daha hızlı büyüme sağlamak için işletmelerle işbirliği yapıyor.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve farklı sektördeki markalara, müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan kullanımı kolay çözümler sunmaktadır. MindBehind ile oluşturulan sohbet robotları veya sanal asistanlar, web sitelerine, mobil uygulamalara, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi sosyal medya arayüzlerine ve çok yakında Amazon Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlara eklenebilecek.
Atlas
atlas.so
Atlas, müşteri destek ekibinizi bir maliyet merkezinden ürün yeniliği motoruna dönüştürmenize yardımcı olan, hepsi bir arada bir müşteri destek aracıdır. Daha hızlı, daha etkili yanıtlar verebilmeniz ve müşterilerinizin bütünsel ihtiyaçlarını analiz edip öğrenebilmeniz için müşterilerinizin yolculuğundaki önemli bilgileri tek bir konumda bir araya getiriyoruz. Atlas'ı kullanarak müşteri desteğinizi nasıl 10 kat artırabileceğinize dair bir bakış: * Müşteri Zaman Çizelgesi: Bir müşterinin tüm yolculuğunu tek, takip edilmesi kolay, kronolojik bir zaman çizelgesinde görüntüleyin. * Oturum Kaydı: Bir video bin kelimeye bedeldir. Oturum kaydıyla müşterilerinizin size anlatmak yerine göstermesine izin verin. * Chatbot: Her türlü deneyim için yararlı ve ilgi çekici chatbot iş akışları oluşturarak müşterilerinize yolculukları boyunca rehberlik edin. * Yardım Merkezi: Müşterilerinizin en sık sorduğu soruların yanıtlarını self-servis bir yardım merkezi aracılığıyla vererek iş yükünüzü yarıya indirin. * Çok Kanallı: Sohbet, E-posta, SMS, Whatsapp, Slack: Basit, birleşik bir arayüzden müşterilerinizle bulundukları yerde konuşun. * Raporlar: Doğrudan gelen kutunuza gönderilen okunması kolay grafikler aracılığıyla müşteri desteğinizin kalitesini takip edin. * Önce Klavye: Herhangi bir eylemi gerçekleştirin ve yalnızca birkaç tuş vuruşuyla uygulamada gezinin.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur. İşletmelerin müşterilerine farklı kanallarda keyifli destek deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Verloop.io'nun platformu, web siteleri ve WhatsApp'tan uygulama içi ve sesli etkileşimlere kadar çeşitli kanallarda sorunsuz bir şekilde destek sağlar. Decathlon, Cleartrip ve Nykaa gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu 5000'den fazla markanın küresel güveniyle Verloop.io, hem işletmelere hem de KOBİ'lere hitap etmektedir. Verloop.io'nun uçtan uca çözümü bizi farklı kılıyor ve üç yönlü bir yaklaşım sunuyor: 1. İlk Sorgu Çözümü: İletişim merkezi etkileşimlerinin ilk aşamasında Verloop.io, hem sohbet hem de ses yoluyla yapay zeka desteğini kullanır. Verloop.io'nun konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri çoğu müşteri sorgusunu verimli bir şekilde karşılar. 2. İnsan-Ajan Desteği: Sorular insan aracılara yöneldikçe Verloop.io, destek için Co-pilot'u sunar; bu, insan aracıların doğru yanıtlar vermesine yardımcı olan güçlü bir yapay zeka aracıdır. Araç, temsilci verimliliğini artıracak yanıtlar önerir. Belge bilişiyle desteklenen konuşmayı metne dönüştürme ve AnswerFlow'dan yararlanan temsilciler, en iyi yanıtları ve artan müşteri memnuniyetini sağlamak için AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand ve AI-Tone Setting gibi üretken AI destekli araçlarımızdan da yararlanabilir. 3. Yapay Zeka Destekli Kalite Analizi (QA): Verloop.io'nun Sparks'ı, Üretken Yapay Zeka kullanarak çağrı analizini otomatikleştirerek Kalite Analistleri için nihai çözümü sunar. Bu, sürekli iyileştirme için kolaylaştırılmış bir süreç sağlar. Yukarıdaki araçlara ek olarak işletmeler, en iyi müşteri deneyimini sunma yolculuğuna kolayca başlamak için Verloop.io'nun bot oluşturucusu Tarifler'i ve Akıllı bloğu kullanabilir. Özetle Verloop.io, yenilikçi otomasyon ve yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla müşteri destek yolculuğunu basitleştirmeyi ve yükseltmeyi hedefliyor
Sociocs
sociocs.com
Sociocs işletmeniz için bir müşteri iletişim aracıdır. Müşteri edinmenize ve elde tutmanıza, çevrimiçi itibar oluşturmanıza, harika müşteri hizmetleri deneyimi sunmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Ekibiniz tarafından paylaşılan tek bir araç kullanarak iş mesajlaşması, Google Haritalar ve WhatsApp sohbeti, çevrimiçi inceleme yönetimi, web sohbeti, çevrimiçi formlar ve SMS bildirimleri. Sociocs'ta desteklenen kanallar: Facebook Messenger, Facebook Gönderi Yorumları, Mobil Uygulama İncelemeleri, Google İşletme İncelemeleri, Google İşletme Mesajlaşma, Mesajlaşma/SMS, Telgraf Mesajlaşma, Web Sohbeti, WhatsApp Mesajlaşma, Web Sitesi Formları.
Swell
swellcx.com
Swell, hastalardan ve çalışanlardan özel ve kamuya açık geri bildirimleri otomatik olarak toplar. Daha iyi geri bildirimlerle muayenehanelerin çevrimiçi itibarları artabilir, hasta deneyimi iyileştirilebilir ve çalışan memnuniyeti iyileştirilebilir.
Redtie
getredtie.com
Redtie, küçük işletme sahiplerinin belgeler, resimler, sesler ve videolar gibi pazarlama materyallerini basit bir kısa mesajla paylaşmalarına olanak tanır. Redtie, tıpkı bir e-postadaki gibi ekleri göndermenize olanak tanıyan gelişmiş bir kısa mesaj çözümüdür. Kısa mesajlar, güvenli bir bulutta saklanan eklere erişim bağlantısıyla birlikte gönderilir. Redtie ayrıca aynı anda bir veya yüzlerce kullanıcıya mesaj ve ek gönderecek şekilde ölçeklenir.
Pulsedesk
pulsedesk.com
Evrensel yardım masası sistemi — tüm kanallardan gelen müşteri isteklerini tek bir 'pencerede' toplayın, yönetin ve analiz edin Pulsedesk, çok kanallı müşteri desteği sağlayan esnek, güvenilir bir yardım masasıdır. Kullanıcılar, rutin süreçleri otomatikleştirmek ve SLA gerekliliklerine uyum sağlamak için geniş bir araç yelpazesinin yanı sıra son derece duyarlı teknik destek alırlar. Pulsedesk sisteminde üçüncü taraf yazılımları entegre etmek, bir bilgi tabanı oluşturmak, bir müşteri portalı başlatmak ve kendi web widget'ınızı kurmak da kolaydır.
11Sight
11sight.com
Çok az kuruluş, ilk etkileşimden itibaren müşteri yolculuğunu optimize etmeye önem veriyor. Ancak olası bir müşteriyle ilk buluşmanız, anlaşmanızın başarısının %80'ini temsil eder. 11Sight'ın Gelir Ekipleri için 1 Numaralı Gelen Görüntülü Arama ve Müşteri İlişkileri Platformu ile tanışın. Daha nitelikli müşteri adaylarını dönüştürün ve 11Sight ile ilk toplantıyı tamamlayın. Bizi hemen https://11sight.com/sales adresinden arayın. Tek yapmanız gereken herhangi bir çevrimiçi kanaldan tek bir tıklama.
Dialogview
dialogview.com
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Platformu | Çok Kanallı Entegrasyon | Yapay Zeka Destekli Sanal Aracı Dialogview, kuruluşların iletişim ve işbirliği araçlarıyla güçlü bir çok kanallı müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olan, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformudur. Dialogview, web sohbeti, SMS ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli kanal etkileşimleri için tek görünümlü bir arayüz sağlayacaktır. Dialogview, gerçek zamanlı işbirliği araçlarının yardımıyla müşteri deneyimini insani hale getirebilir. Dialogview, işletmenizin daha iyi Müşteri Deneyimi, Müşteri Yolculuğu ve Müşteri Geri Bildirimi elde etmesine yardımcı olur ve böylece temsilciyle 360 derecelik bağlantı sağlar.
Orlo
orlo.tech
Aralarında geçiş yapabileceğiniz bir sürü kanal varken ve halkın her zaman izlediği bir ortamda, müşteri hizmetleri ve vatandaşlarınızın tüylerini diken diken edecek iletişim hizmetleri sunmak hiç de kolay bir iş değil! Orlo, dijital görüşmelerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar; böylece gerçekten önemli olan şeylere, yani etkileşimi artırmaya, deneyimi iyileştirmeye ve itibarı yönetmeye odaklanabilirsiniz. 100'den fazla ulus konseyinin, Birleşik Krallık polis teşkilatının dörtte üçünün ve ülke çapındaki çok daha fazla kamu sektörü kuruluşunun güvendiği, tüm sunucularımızın da İngiliz topraklarında tutulmasıyla, kötü bir ortamda doğup büyümekten gurur duyuyoruz! Yapay zeka destekli teknolojiyle desteklenen, uygulanması kolay, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler mi istiyorsunuz? Orlo'ya merhaba deyin ve harika sohbetler aracılığıyla topluluklar oluşturmaya başlayın!
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web üzerinde, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünde birden) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirme konusunda Arena'ya güveniyor.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.